  • Новость часаСи Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине
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    Си Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине
    Жога рассказал о больших потерях ВСУ
    В Кремле решительно осудили нападение на премьера Словакии
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Фронт рождает новую элиту

    Россия возвращается к проверенному подходу – люди, прошедшие испытание войной, являются ценным источником кадров для важных сфер общественной и государственной жизни.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Глобальная экономика разваливается на части

    Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие транспортную и финансовую инфраструктуру, задающие тон технологической кооперации. У России есть шанс стать лидером такого блока.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Выдаст ли Польша Зеленскому украинских мужчин

    Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.

    2 комментария
    16 мая 2024, 10:59 • Новости дня

    Военнослужащий ВСУ сравнил бои в Волчанске и Артемовске

    Обстановка, в которой оказались части ВСУ в Волчанске Харьковской области, похожа на ту, что складывалась во время боев в Артемовске в ДНР, освобожденном российскими силами в мае прошлого года, заявил командир одного из подразделений ВСУ в Волчанске Денис Ярославский.

    Как приводит его слова газета The Wall Street Journal, «на руках у ВСУ оказался еще один Бахмут» (украинское название Артемовска), передает ТАСС.

    Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отступили из населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск Харьковской области.

    15 мая 2024, 21:05 • Новости дня
    В Харькове развернули блокпосты

    Желающих эвакуироваться из Харькова мужчин стали задерживать на блокпостах

    В Харькове развернули блокпосты
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины развернули в Харькове блокпосты, на которых задерживают мужчин и передают их в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщили в силовых структурах.

    Собеседник ТАСС сообщил, что глава Харькова принял меры для того, чтобы удержать мужчин, подлежащих мобилизации: на блокпостах их сразу передают военкомам.

    Кроме того, в Харьковской области объявлен план-перехват из-за массового бегства солдат ВСУ с фронта, а мобильные блокпосты усилили бронетехникой и вооруженными людьми без опознавательных знаков, предположительно сотрудниками СБУ.

    Ранее сообщалось, что семьи с детьми стали массово уезжать из Харькова, жители убирают с сайтов объявления о продажах своих автомобилей.

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    15 мая 2024, 22:19 • Новости дня
    ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову

    Украинская штурмовая бригада «Лють» переброшена из-под Часова Яра на Волчанское направление

    ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Элитная штурмовая бригада украинской национальной полиции «Лють» переброшена из-под Часова Яра в Харьковскую область Украины, сообщили в силовых структурах.

    В силовых структурах заявили, что бригаду перевели «на Волчанское направление», передает ТАСС.

    Напомним, в Киеве заявили, что в Харьковской области складывается критическая обстановка для вооруженных сил Украины. В Минобороны России сообщили в среду, что российские войска освободили Глубокое и Лукьянцы. Генштаб ВСУ признал отступление около Волчанска


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    15 мая 2024, 22:43 • Новости дня
    Украина атаковала Белгородскую область авиабомбами Hammer и дронами

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО уничтожила две управляемые авиационные бомбы французского производства Hammer над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке дронов на ряд населенных пунктов.

    Как сообщило в Telegram Минобороны, киевский режим с 20.00 до 20.30 мск предпринял попытку устроить террористические атаки c применением управляемых авиабомб.

    Гладков сообщил в Telegram, что в результате атаки беспилотников никто не пострадал. Атакам подверглись село Цаповка Борисовского района, села Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе.

    Напомним, утром уже сообщалось, что над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник. В ночь на 15 мая ПВО сбила 17 беспилотников ВСУ, а также две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиабомбы Hammer и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» над рядом регионов России, включая Белгородскую область. Минобороны впервые заявило об уничтожении французской авиабомбы AASM Hammer в марте.

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    15 мая 2024, 14:33 • Новости дня
    Российские войска вошли в центр Старомайорского в ДНР

    Рогов: Российские войска продвинулись в центральную часть Старомайорского

    Российские войска вошли в центр Старомайорского в ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России в ходе наступательных действий взяли под контроль центр Старомайорского в Донецкой народной республике, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    Российские военные выбили подразделения украинской армии из района Дома культуры и выдавливают их на север и северные окраины населенного пункта, сообщил Рогов, передает ТАСС.

    Ранее российские войска освободили Керамик в ДНР.

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    16 мая 2024, 09:38 • Новости дня
    Жога рассказал о больших потерях ВСУ

    Жога: Из-за больших потерь ВСУ испытывают дефицит бойцов на фронте

    Жога рассказал о больших потерях ВСУ
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ испытывают дефицит личного состава из-за больших потерь на фронте, сообщил председатель парламента ДНР Артем Жога.

    По его словам, ВСУ несут огромные санитарные и безвозвратные потери и испытывают дефицит в живой силе, передает ТАСС. Жога отметил также, что мобилизация на Украине не решила проблем ВСУ, а лишь изменила отношение к действующей украинской власти.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что потери ВСУ в ходе спецоперации приближаются к 700 тыс. человек.

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    15 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
    Российские войска освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки «Север» освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области, продвинувшись в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что населенные пункты были освобождены в результате активных действий подразделений группировки «Север».

    Российские военные нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 23-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны около  Журавки, Гранов, Липцов и Волчанска Харьковской области.

    Кроме того, ВС России отразили три контратаки рядом с Глубоким и Старицей Харьковской области.

    В общей сложности ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, три танка, три машины пехоты, 300 мм боевую машину РСЗО «Ольха», чешскую 122 мм боевую машину РСЗО Vampire, две 122 мм гаубицы Д-30, а также 100 мм противотанковую пушку «Рапира».

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    15 мая 2024, 13:30 • Новости дня
    Минобороны сообщило о полном освобождении Работино в Запорожской области
    Минобороны сообщило о полном освобождении Работино в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подразделения группировки российских «Днепр» полностью освободили Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны.

    Также военные нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны, а также 23-й бригады нацгвардии Украины около Малой Токмачки Запорожской области, Никополя Днепропетровской области и Золотой Балки Херсонской области, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, 155-мм американскую гаубицу М777.

    Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены скопления техники и живой силы ВСУ в 135 районах.

    Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что Работино стало могилой для ВСУ.

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    15 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS

    Военный эксперт Леонков: Российские системы ПВО демонстрируют растущую эффективность в отражении ударов ATACMS

    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Обстрел полуострова Крым с применением ракет ATACMS в очередной раз продемонстрировал слаженность и эффективность российских систем ПВО. Несмотря на грозную репутацию боеприпаса, российские военные успешно адаптируются к противостоянию с этой угрозой, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские системы ПВО РФ отразили атаку ВСУ по территории Крыма.

    «Атака по Крыму, предпринятая противником в ночь на среду, оказалась достаточно масштабной. Скорее всего, наземные комплексы, с которых и запускались ракеты ATACMS, были расположены в районе между Одессой и Николаевым. Судя по всему, удары планировались долго, а в выборе целей ВСУ помогали их западные союзники», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что в рамках атаки были задействованы системы искусственного интеллекта. Скорее всего, с их помощью и осуществлялось наведение боеприпасов на интересующие Украину объекты. Все это в совокупности сделало процесс противодействия обстрелу невероятно сложным», – подчеркивает он.

    «Тем не менее, ВС РФ в очередной раз продемонстрировали поразительную слаженность и эффективность. Несмотря на то, что ракеты ATACMS имеют весьма грозную репутацию, мы в кратчайшие сроки сумели приспособиться к противостоянию с ними. Как показала практика, в настоящий момент мы способны выдерживать натиск даже десяти этих боеприпасов», – отмечает собеседник.

    «Добиться этого удалось за счет использования комплексов ПВО, имеющих возможность достаточно быстро менять позицию. Таким образом, наши военные при необходимости могут усилить направление, по которому приходится основная сила удара. Данная тактика получила название инициативной эшелонированной системы противовоздушной обороны», – акцентирует эксперт.

    «Однако, несмотря на безусловные успехи российской армии, важно помнить, что ПВО не может обеспечить стопроцентную безопасность той или иной территории. В конфликте всегда присутствует определенный элемент неожиданности. Поэтому нам необходимо всегда сохранять бдительность и неустанно работать по совершенствованию средств обороны», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские системы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ по территории Крыма. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. По данным ведомства, над территорией полуострова было уничтожено десять американских оперативно-тактических боеприпасов ATACMS.

    После обстрела в Севастополе были обнаружены несдетонировавшие части ликвидированных ракет. Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей города проявить максимальную осторожность и не прикасаться к подозрительным предметам, лежащим на улице.

    Речь идет о подзарядных боеприпасах М74, представляющих собой стальную оболочку, наполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью они также выпускают стальные детали, содержащиеся внутри конструкции. Радиус поражения модели составляет приблизительно 15 метров.

    Помимо Крыма, атака ВСУ затронула и другие регионы России. Так, над территорией Белгородской области были уничтожены две противорадиолокационные ракеты  HARM, две управляемые авиабомбы «Hammer», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять БПЛА. В Курской области ликвидировали пять беспилотников, а в Брянской перехваченными оказались три дрона.

    Ранее британский министр обороны Грант Шаппе подтвердил, что у Украины имеется разрешение Лондона на использование оружия королевства для нанесения ударов по территории Крыма.

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    16 мая 2024, 00:43 • Новости дня
    Российская ПВО сбила пять ракет ATACMS над Крымом

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО уничтожили пять оперативно-тактических ракет ATACMS над Крымом, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что киевский режим около 23.00 мск предпринял попытку устроить террористическую атаку с использованием американских ракет.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram, что «военные отразили атаку ВСУ». Пострадавших нет, повреждены дома в СНТ и автомобиль.

    Напомним, Развожаев сообщал, что над Севастополем было сбито несколько воздушных целей.

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    16 мая 2024, 04:21 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили украинские СМИ.

    Также СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области за пределами Харькова, передает ТАСС.

    Напомним, идущее несколько дней наступление российских войск на северном направлении вызвало потрясения по всей Украине.

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    15 мая 2024, 14:47 • Новости дня
    Рогов: Освобождение Работино ускорит продвижение сил России в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение группировкой «Днепр» Работино в Запорожской области ускорит продвижение российских сил на Ореховском направлении, в том числе в районе Вербового, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, с освобождением Работино ускорится процесс продвижения ВС России со стороны Вербового, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что в Работино зачищены все позиции противника, сейчас идет борьба за высоты, которые окружают этот населенный пункт, значительная их часть уже освобождена.

    По его словам, освобождение Работино – важный удар по пропаганде Зеленского, потому что уже нельзя показать, за что погибли десятки тысяч боевиков ВСУ, так как никаких результатов украинского контрнаступления нет.

    Ранее Рогов заявил, что Работино на Ореховском направлении запорожской линии фронта превратилось для украинских войск в могилу.

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    15 мая 2024, 13:35 • Новости дня
    Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины и 12 ракет ATACMS

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также 40 беспилотников, четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM и 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается также, что за минувшие сутки противовоздушной обороной также были сбиты ракета «Точка-У», 45 снарядов РСЗО HIMARS производства США, «Ураган» и «Ольха».

    «Всего с начала спецоперации уничтожены 597 самолетов, 274 вертолета, 24 тыс. 86 беспилотников, 521 ЗРК, 16 тыс. 35 танков и других бронемашин, 1 тыс. 299 боевых машин РСЗО, 9 тыс. 595 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 тыс. 728 единиц спецтехники», – говорится в заявлении МО РФ.

    Также Минобороны сообщило, что подразделения группировки российских войск «Днепр» полностью освободили населенный пункт Работино в Запорожской области.

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    16 мая 2024, 09:15 • Новости дня
    Шойгу назвал основную задачу на новом посту

    Шойгу заявил, что СВО остается его основной задачей на посту секретаря Совбеза

    Шойгу назвал основную задачу на новом посту
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция – производство боеприпасов, вооружение и военная техника, сказал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя начало работы на новом посту.

    «Считаю, что для нас для всех это основная задача», – передает ТАСС слова Шойгу.

    Шойгу отметил, что на всех направлениях российские силы ведут наступление, оно идет «довольно неплохо». Секретарь Совбеза РФ выразил надежду, что такое движение продолжится и дальше. Для этого, по его словам, созданы резервы.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Сергей Шойгу, назначенный секретарем Совета безопасности России, будет также курировать комиссию ВПК и обеспечивать сотрудничество с зарубежными странами.

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    15 мая 2024, 13:07 • Новости дня
    В США допустили прекращение огня на Украине в ближайшие месяцы

    The New York Times: В США допустили прекращение огня на Украине в ближайшие месяцы

    Tекст: Александра Юдина

    Американские власти допускают возможность прекращения огня на Украине в ближайшие месяцы, пишет газета The New York Times.

    По данным издания, в Вашингтоне допустили, что стороны конфликта могут прийти к соглашению о перемирии, подобно достигнутому в 1953 году во время войны в Корее, или заморозить конфликт, передает ТАСС.

    Отмечается, что такая оценка основана на том, что среди представителей администрации Байдена растет опасение, что российские войска могут добиться значительных успехов на поле боя и окончательно переломить ход спецоперации в свою пользу.

    NYT отмечает, что ближайшие месяцы могут стать «решающими» для украинского конфликта.

    Ранее президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News призвал к прекращению боевых действий на Украине и началу переговоров о послевоенном урегулировании.

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    15 мая 2024, 14:12 • Новости дня
    Минобороны впервые сообщило о поражении РЛС «Каста» ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе наступления подразделения российских группировок войск «Юг» и «Центр» нанесли поражение украинским войскам и заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские военные заняли более выгодные рубежи близ населенных пунктов Калинина, Раздоловка, Клещеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка в ДНР и Белогоровка в ЛНР.

    На южном направлении заняты более выгодные рубежи и нанесены удары по личному составу и технике 10-й горно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 22-й, 33-й, 54-й, 57-й механизированных бригад ВСУ и 106-й бригады теробороны.

    Уничтожены более 510 военнослужащих, пять бронемашин, американские 155-мм гаубицы М777 и М198, британская 155-мм буксируемая гаубица FН-70, 152-мм пушка «Гиацинт-С», две 152-мм гаубицы Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, британское 105-мм орудие L-119 и впервые – радиолокационная станция «Каста». Также уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.

    На центральном направлении улучшено тактическое положение и нанесены удары по подразделениям 68-й егерской, 24-й, 100-й механизированных бригад ВСУ, 2-й бригады нацгвардии.

    Уничтожены до 175 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе немецкая БМП Marder, американская 155-мм гаубица М777, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119, американская 105-мм легкая гаубица М102.

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