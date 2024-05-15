Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.4 комментария
Группировка «Днепр» уничтожила 30 пунктов управления БПЛА за сутки
Сальдо: Группировка «Днепр» уничтожила 30 пунктов управления БПЛА за сутки
Российская группировка «Днепр» за последние сутки уничтожила 30 пунктов управления БПЛА ВСУ на Херсонском направлении, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, на Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли 30 пунктов управления БПЛА, 54 наблюдательных пункта и семь дронов, передает ТАСС.
Ранее группировка «Днепр» уничтожила 28 пунктов управления ВСУ.