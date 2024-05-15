Группировка «Днепр» уничтожила 30 пунктов управления БПЛА за сутки

Российские военные взяли в плен более 60 националистов из «Кракена»

Российская администрация Харьковской области сообщила о взятии в плен более 60 националистов из «Кракена»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, есть информация от военных о задержании более 60 человек из «Кракена», они дают показания, передает ТАСС.

Ганчев добавил, что пленные выглядят не такими «бравыми воинами», как это происходило с автоматом в руках.

Ранее боевик Илья Гут, взятый в плен группировкой «Север», заявил, что все меньше добровольцев хотят вступать в неонацистское формирование «Кракен».