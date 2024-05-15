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    Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Евросоюз расширялся против России

    Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.

    8 комментариев
    Игорь Перминов Игорь Перминов Как главный русофоб Болгарии стал посмешищем

    Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.

    12 комментариев
    15 мая 2024, 10:42 • Новости дня

    Группировка «Днепр» уничтожила 30 пунктов управления БПЛА за сутки

    Сальдо: Группировка «Днепр» уничтожила 30 пунктов управления БПЛА за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская группировка «Днепр» за последние сутки уничтожила 30 пунктов управления БПЛА ВСУ на Херсонском направлении, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, на Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли 30 пунктов управления БПЛА, 54 наблюдательных пункта и семь дронов, передает ТАСС.

    Ранее группировка «Днепр» уничтожила 28 пунктов управления ВСУ.

    14 мая 2024, 12:47 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен более 60 националистов из «Кракена»

    Российская администрация Харьковской области сообщила о взятии в плен более 60 националистов из «Кракена»

    Российские военные взяли в плен более 60 националистов из «Кракена»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы взяли в плен в Харьковской области более 60 человек из неонацистского формирования «Кракен», они дают показания, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, есть информация от военных о задержании более 60 человек из «Кракена», они дают показания, передает ТАСС.

    Ганчев добавил, что пленные выглядят не такими «бравыми воинами», как это происходило с автоматом в руках.

    Ранее боевик Илья Гут, взятый в плен группировкой «Север», заявил, что все меньше добровольцев хотят вступать в неонацистское формирование «Кракен».

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    14 мая 2024, 14:40 • Новости дня
    Белоусов указал на проблемы с комплектованием ВС России
    Белоусов указал на проблемы с комплектованием ВС России
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Определенные проблемы есть с комплектованием российских Вооруженных сил, однако речь не идет о мобилизации, заявил Андрей Белоусов, выдвинутый президентом Владимиром Путиным на пост главы Минобороны России.

    «Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах», – акцентировал Белоусов, добавив, что речь будет идти о «плановых мерах», причем процесс, по его словам, уже запущен.

    По мнению Белоусова, самый насущный вопрос сейчас – поставка боеприпасов, ракет, беспилотников, средств РЭБ войскам, находящимся в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    По каждому из этих направлений, отметил он, есть ежемесячные планы, однако реализация требует «буквально ежедневного и даже ежечасного включения».

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    14 мая 2024, 13:25 • Новости дня
    Подпольщики Херсона внедрились в ВСУ и уничтожили группу операторов БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы организации сопротивления «Русский Херсон» добровольно мобилизовались в ряды ВСУ, где уничтожили группу операторов дронов украинских войск, говорится в заявлении организации «Русский Херсон».

    Как сообщили в организации, подпольщики мобилизовались в ряды ВСУ и уничтожили группу БПЛА, терроризировавшую мирное население левобережья Херсонской области, убивавшую мирных жителей и уничтожавшую гражданскую инфраструктуру, передает ТАСС.

    Там добавили, что в дальнейшем подпольщики будут собирать информацию о местах расположения ВСУ и наращивать силу прямого воздействия на противника до полного освобождения Херсонской области.

    Ранее подпольщики сообщили, что ВСУ прикрываются мирными жителями в Херсоне.

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    14 мая 2024, 11:55 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль западную и северную части Волчанска

    Ганчев: Западная и северная части Волчанска контролируются силами России

    Российские войска взяли под контроль западную и северную части Волчанска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы контролируют западную и северную части Волчанска в Харьковской области, в городе идут уличные бои, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, ВСУ еще сопротивляются и в самом городе, и на подступах к нему, поселок Волчанские хутора еще полностью не взят, при этом западная и северная части Волчанска уже контролируются ВС России, наступление продолжается, передает ТАСС.

    Ганчев добавил, что российские войска занимают удобные позиции для дальнейшего продвижения по городу и пригороду вокруг Волчанска.

    Ранее группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска в Харьковской области.

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    15 мая 2024, 09:45 • Новости дня
    Часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре
    Часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка украинских войск на востоке Часова Яра оказалась в оперативном окружении, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, на востоке Часова Яра группировка ВСУ попала в оперативное окружение, территория находится под полным огневым контролем ВС России. Там уточнили, что на этом участке фронта украинские войска несут большие потери.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Часовом Яре лишились возможности свободно подвозить резервные силы и боекомплекты.

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    15 мая 2024, 07:17 • Новости дня
    Генштаб ВСУ признал отступление около Волчанска в Харьковской области

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские войска отступили из населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск Харьковской области, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

    Отмечается, что такой шаг сделан для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь подразделения, передает РБК.

    В штабе сообщили, что отступление произошло под шквальным огнем и атаками российских войск.

    Как заявил в интервью газете The New York Times начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), ситуация находится на грани и ухудшается с каждым часом.

    Накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о пленении бойцами группировки «Север» более 60 человек из «Кракена» и неонацистского формирования «Братство» (также запрещенная в России террористическая организация).

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    14 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot

    УНИАН: Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot для Харькова и области

    Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова и Харьковской области, пишет украинское агентство УНИАН.

    По информации издания, Украине важно получить военную помощь от США как можно скорее, передает ТАСС.

    Также СМИ сообщает, что президент обратил внимание на насущную потребность усиления противовоздушной обороны Украины, так как системы и средства ПВО являются «самым большим дефицитом для ВСУ».

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что инициатива США по оказанию помощи Киеву с целью перехвата инициативы на поле боя и укрепления обороны кажется недосягаемой.

    Американские СМИ писали ранее, что Блинкен «на фоне военных успехов России» прибыл на Украину.

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    14 мая 2024, 13:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Бугроватку в Харьковской области
    Российские войска освободили Бугроватку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки подразделения группировки «Север» в ходе активных действий освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Подразделения продвинулись в глубину обороны ВСУ, поразили живую силу и технику 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны у Веселого, Волчанска и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также группировка отразила контратаку штурмовой группы 120-й бригады теробороны у Старицы в Харьковской области. Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 135 человек и две бронемашины.

    При контрбатарейной борьбе поражены чешская машина РСЗО Vampire, гаубица Д-20, три САУ «Гвоздика», машина ЗРК «Стрела-10» и немецкая зенитная самоходная установка Gepard.

    Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что ВС России взяли под контроль западную и северную части города Волчанска.

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    14 мая 2024, 15:07 • Новости дня
    AP: Продвижение в Харьковской области поможет России полностью освободить ДНР и ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Продвижение российских вооруженных сил в Харьковской области приведет к рассредоточению ВСУ по линии фронта, что позволит России добиться успеха в освобождении территорий ДНР и ЛНР, сообщил в комментарии агентству Associated Press (AP) командир батальона 92-й бригады ВСУ Юрий Федоренко.

    По его словам, для достижения успеха в ДНР и ЛНР России необходимо было рассредоточить оборону ВСУ, поэтому российские войска и начали кампанию именно в Харьковской области, передает ТАСС.

    Федоренко заявил также, что аналогичный фронт может быть открыт в Сумской области, и указал на проблемы с поставками американской военной помощи. Заявив, что пройдет «не менее двух месяцев, прежде чем поступающие поставки удовлетворят потребности Киева в удержании линии» фронта.

    AP также отмечает со ссылкой на неназванных украинских военных, что ситуация стала «окном возможностей для Москвы и одним из наиболее опасных моментов для Киева в продолжающемся два года конфликте».

    Ранее во вторник российские войска освободили Бугроватку в Харьковской области.

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    15 мая 2024, 09:27 • Новости дня
    ВСУ перебросили на Харьковское направление танки Leopard
    ВСУ перебросили на Харьковское направление танки Leopard
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска на фоне продвижения ВС России в Харьковской области начали перебрасывать на Харьковское направление немецкие танки и шведские боевые машины, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ перебрасывают несколько бригад под Харьков вместе с танками Leopard и шведскими боевыми машинами CV 90, пытаясь спасти ситуацию, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что на этом направлении замечены подразделения 57-й мотопехотной, 5-й штурмовой, а также 21-й и 93-й механизированных бригад.

    При этом, по его словам, главное сражение на Харьковском направлении еще впереди, «рассчитывать на легкую прогулку не стоит».

    Ранее ВСУ решили перебросить к Харькову резервы с Красноармейского направления.

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    14 мая 2024, 14:49 • Новости дня
    Белоусов заявил о необходимости интеграции экономики ВС в экономику страны

    Белоусов назвал одной из ключевых задачу интеграции экономики Вооруженных сил в общую экономику страны

    Tекст: Ольга Никитина

    Андрей Белоусов, выдвинутый президентом Владимиром Путиным на пост главы Минобороны России, назвал одной из ключевых задач интеграцию экономики Вооруженных сил в общую экономику страны.

    Он отметил, что необходимо существенно усилить контроль за расходами на капитальное строительство и инвестпроекты Минобороны России, передает ТАСС.

    Белоусов призвал сделать военную экономику России максимально открытой к инновациям.

    Кандидат на пост главы Минобороны сообщил, что объективный рост оборонных расходов превысил уже 6,7% в ВВП страны. Обеспечить интеграцию экономики вооруженных сил в общую экономику страны будет непросто, задача комплексная, и предполагает в первую очередь оптимизацию военных расходов. При этом Белоусов подчеркнул, что оптимизация не означает огульное сокращение.

    Кроме того, Белоусов указал на «определенные проблемы» с комплектованием российских Вооруженных сил, подчеркнув при этом, что речь не идет о мобилизации.

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    14 мая 2024, 16:10 • Новости дня
    Белоусов назвал задачей СВО достижение победы с минимальными потерями

    Белоусов: Задачей СВО является достижение победы с минимальными человеческими потерями

    Tекст: Ольга Никитина

    В условиях СВО ключевой задачей остается достижение победы, обеспечение целей, которые поставил президент России, заявил кандидат на пост главы Минобороны России Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации.

    «При этом, хочу это специально подчеркнуть, с минимальными человеческими потерями», – приводит его слова ТАСС.

    Также Белоусов заявил, что определенные проблемы есть с комплектованием российских Вооруженных сил, однако речь не идет о мобилизации.

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    15 мая 2024, 09:09 • Новости дня
    Украинский неонацист пожаловался, что ему психологически тяжело воевать

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный боевик украинского неонацистского формирования «Братство» по имени Артем признался, что больше не хочет воевать, потому что ему «психологически тяжело».

    По его словам, он больше не хочет воевать, потому что много его друзей погибло и это тяжело психологически, передает РИА «Новости». По словам пленного, его подразделение готовили на базе в Киеве всего две недели, но тренировки не помогли, и он сдался в первом же бою.

    Артем рассказал, что в ходе боя 10 мая их отряд закидали гранатами, они были вынуждены укрыться в блиндаже, где и сдались.

    Ранее пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Юрий Юречко рассказал, что ВСУ покидают оборонительные позиции под Авдеевкой из-за непрерывного огня со стороны российских войск.

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    15 мая 2024, 08:18 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение опорников ВСУ на правом берегу Днепра

    Tекст: Ольга Никитина

    Минобороны России опубликовало видео уничтожения опорных пунктов Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра с помощью РСЗО «Ураган».

    Видео размещено в Telegram-канале военного ведомства.

    Накануне сообщалось, что группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила 28 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ на Херсонском направлении.

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    14 мая 2024, 12:25 • Новости дня
    WSJ: У Украины нет сил самостоятельно одержать победу над Россией

    Tекст: Ольга Никитина

    Инициатива США по оказанию помощи Киеву с целью перехвата инициативы на поле боя и укрепления обороны кажется недосягаемой, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Ключевая цель визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, по данным WSJ, заключается в обсуждениях вариантов оказания Украине дополнительной помощи «таким образом, чтобы укрепить оборону страны и позволить ей вернуть инициативу на поле боя», передает ТАСС.

    Однако, как подчеркивает издание, «эта инициатива может оказаться недосягаемой».

    WSJ приводит в качестве аргументов успехи российских военных на Харьковском направлении, а также «ограничения в запасах оружия и боеприпасов, доступных Украине и ее союзникам».

    «Официальные лица США признают, что у Украины нет сил для того, чтобы самостоятельно одержать победу над Россией», – отмечает газета.

    Американские СМИ писали ранее, что Блинкен «на фоне военных успехов России» прибыл на Украину.

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