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    Кулеба предложил использовать украинскую «формулу мира», как меню
    В Авдеевке обнаружены очаги массовых захоронений мирного населения
    Запущена первая очередь «Арктик СПГ – 2»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Режим Зеленского только на терроре и держится

    Все, что сейчас происходит на Украине, является следствием 2014 года и заложенных тогда жестоких и аморальных, проще говоря – террористических традиций.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев

    Реакция на трагедию в «Крокусе» показала, что у несистемной оппозиции, уехавшей из страны, за громкими словами о борьбе с тираническим государством и авторитарной властью скрывается ненависть к стране и ее народу.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что такое геноцид по-украински

    Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.

    6 комментариев
    29 марта 2024, 11:28 • Новости дня

    В МИД заявили о деградации руководства СЕ

    В МИД заявили о деградации руководства СЕ ввиду отсутствия реакции на теракт в «Крокусе»

    В МИД заявили о деградации руководства СЕ
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Отсутствие какой-либо реакции руководства Совета Европы на теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье указывает на деградацию всей структуры, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    Согласно комментарию дипломата на сайте российского дипведомства, руководство СЕ демонстрирует показательное и циничное безразличие.

    Захарова подчеркнула, что такое поведение руководства Совета Европы снова подтвердило глубокую деградацию СЕ, которое погрязло в двойных стандартах и лицемерии.

    Накануне газета New York Times писала, что американские спецслужбы не поделились с российской стороной имеющимися у них данными об угрозе теракта в «Крокусе» из опасений за свои источники в сборе разведданных.

    Ранее в ФСБ подтвердили, что от США поступала информация о подготовке терактов в Москве, однако она носила общий характер, без какой-либо конкретизации.

    28 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
    СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие получило подтвержденную информацию о поступлении исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» крупных денежных сумм и криптовалюты с Украины, сообщил Следственный комитет России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, эти средства использовались при подготовке преступления.

    «Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами.

    Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов.

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    28 марта 2024, 18:18 • Новости дня
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

    Отмечается, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».

    Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов.

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    28 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»

    Пугачева о теракте в «Крокусе»: Скорбь должна быть в душе

    Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Певица Алла Пугачева спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.

    «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД). Аминь», – написала она на своей странице в соцсетях.

    Как отмечает Telegram-канал RT, при этом едва ли не треть ленты певицы в соцсети, вопреки ее собственным словам, занимают соболезнования в связи с кончиной известных людей.

    Ранее Пугачева оставила извинения на странице исполнительницы из Таджикистана Манижи под публикацией о том, какие «последствия» для граждан ее республики якобы могут наступить в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

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    28 марта 2024, 22:01 • Новости дня
    Захарова объяснила американское выражение «вымыть рот с мылом»
    Захарова объяснила американское выражение «вымыть рот с мылом»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представитель МИД России Мария Захарова ответила Джону Кирби на его комментарий по поводу теракта в «Крокус сити холле».

    Кирби, говоря о словах РФ по поводу украинского следа в теракте в Подмосковье, в ходе брифинга заявил, что «лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза».

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение «вымыть рот с мылом».

    Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокусе».

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    28 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16

    Военный эксперт Леонков: У России готов ответ на случай вылетов F-16 ВВС Украины с аэродромов третьих стран

    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство аэродромов Украины находятся под огневым контролем российских военных. Поэтому противник может выбрать в качестве места базирования F-16 Румынию или Польшу. И Владимир Путин четко дал понять предел терпения России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Владимир Путин назвал украинские F-16 законной целью.

    «Значительная часть авиации ВСУ уничтожена. На замену потерянного парка боевых самолетов офис Зеленского довольно долго выпрашивал у Запада истребители F-16, и некоторые решения по этому вопросу приняты. Командование украинской армии пыталось даже подготовить аэродромы на Западной Украине. Однако мы серьезно повредили военную инфраструктуру противника, в том числе взлетно-посадочные полосы», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Спикер утверждает, что самолеты ВС ВСУ уже базируются на аэродромах Румынии. «Они залетают на территорию Украины, выполняют боевую задачу, дозаправляются на аэродроме подскока и улетают обратно в Румынию. Такая хитрость придумана для повышения живучести авиации ВСУ. Вместе с тем российские военные планомерно уничтожают самолеты противника в воздухе над Украиной», – сказал Леонков.  

    По его мнению, Румыния одной из первых может предоставить свои аэродромы для базирования F-16 в случае их передачи Киеву. «Впрочем, в стороне не останется и Польша. В двух этих странах существует целая сеть аэродромов, которые способны принимать и обсуживать истребители», – заметил собеседник. Леонков допускает, что речь может идти, в частности, об аэродроме в польском Жешуве.

    По мнению аналитика, при выборе локации для украинских F-16 главным критерием станет близость к границе Украины. Военный эксперт считает, что уничтожать эти истребили ВС РФ будут в воздухе либо средствами противовоздушной обороны, либо ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности. Впрочем, у ВС РФ есть также средства поражения аэродромов третьих стран, предупредил спикер.

    Заявление Владимира Путина стало «обозначением пределов», считает собеседник. «Терпение России не бесконечно. Если Запад вновь примет безрассудное решение, то столкнется с последствиями. Весь мир знает, что у нашего президента слова с делом не расходятся», – акцентировал Леонков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

    «Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», – цитирует Путина официальный сайт Кремля. Глава государства подчеркнул, что возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя. «Мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – заявил Путин. Российский лидер напомнил, что F-16 являются носителями ядерного оружия, и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    Власти западных стран не раз заявляли о планах передать Украине истребители F-16 американского производства. В феврале глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна рассчитывает передать Киеву первые самолеты летом 2024 года. Следующая партия F-16, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине года, отмечала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Речь идет о 42 истребителях. Также отмечалась, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

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    29 марта 2024, 01:53 • Новости дня
    Лавров: Американцев развратила покорность других стран
    Лавров: Американцев развратила покорность других стран
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Покорность других стран привела к тому, что внешнюю политику США определяют люди, которые «не умеют заниматься дипломатией», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Как заявил Лавров в интервью «Известиям», российская сторона указывала, что переговоры с США по вопросам стратегической стабильности будет вести только «в обстоятельствах, которые будут обеспечивать уважение друг друга, равноправие». По его словам, у США «все по-другому».

    «В условиях, когда нам объявлена война, сказать, что, ну, давайте, мы там воюем с вами, помогаем украинцам наводить современные виды дальнобойного оружия на ваши гражданские и инфраструктурные объекты, пускай там они стреляют друг друга, а мы давайте сядем поговорим. Это смешно», – заявил министр.

    Он полагает, что в Белом доме утратили навыки дипломатии, поскольку американских чиновников «развратила покорность» государств, согласных «прогибаться под американским диктатом». В частности, речь идет о Европе, заявил министр.

    Лавров считает, что отсутствие у Вашингтона сомнений в правоте и безнаказанности США позволила возглавить американскую внешнюю политику тем, кто «не умеет заниматься дипломатией».

    При этом глава МИД России указал, что США с их стремлением «удержать любой ценой гегемонизм» и «психологией глобального доминирования» так и не смогли продемонстрировать свою способность «на земле решать какие-то вопросы».

    Напомним, Лавров заявил, что Европы не существует как самостоятельного игрока, Европа «берет под козырек», когда американский «хозяин» говорит ей, что делать.

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    29 марта 2024, 03:56 • Новости дня
    Лавров подтвердил связи Пашиняна с фондом Сороса
    Лавров подтвердил связи Пашиняна с фондом Сороса
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян, когда был в оппозиции возглавлял созданное им движение, «которое – все это знали – имело связи с фондом Сороса» (фонд «Открытое общество» признан нежелательной организацией в России), заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров сообщил, что лозунг у движения был «Выход» – имелся в виду выход «из ОДКБ и из Евразийского экономического союза». Министр напомнил, что под этим лозунгом Пашинян грозился «поднять народ», если «не его изберут». «Ну, в общем, демократия в своем наивысшем проявлении», – приводят его слова «Известия».

    Лавров рассказал, что Россию «никто не поставил в известность», когда Армения в Праге в 2022 году подписала с Азербайджаном документ «о том, что Карабах – это Азербайджан». По его словам, «никаких объяснений не было». Как заявил Лавров, Пашинян «всегда просил» помнить, что «параллельно с усилиями последних трех лет» необходимо «как-то урегулировать вопрос со статусом Нагорного Карабаха». Россия «этим занималась», сказал Лавров.

    Однако «вопрос о статусе отпал», когда сам Пашинян согласился признать регион территорией Азербайджана. Пашинян же при этом спросил у президента России Владимира Путина: «Владимир Владимирович, а почему вы как бы бросили карабахцев на произвол судьбы». «Извините ради бога, это вы решили, что они не являются гражданами или претендуют на какое то гражданство Азербайджана», – сказал Лавров.

    Как заявил Лавров, в ходе общения с Пашиняном у него складывалось впечатление, что тот осознает пользу союзнических отношений с Россией и сотрудничества в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Однако сейчас Ереван намерен «полагаться на Евросоюз», поскольку ОДКБ якобы «не выполняет своих обязательств», то есть Армения повторяет идеи «Выхода».

    Лавров считает, что такая позиция Армении не отвечает ее собственным интересам, интересам России, а также не способствует «стабильности на Южном Кавказе», который Запад желает «превратить в зону своего доминирования», как и другие регионы.

    Напомним, Пашинян заявил, что Ереван готов юридически «заморозить» участие Армении в ОДКБ. Спикер парламента страны Ален Симонян заявил, что считает получение статуса кандидата на членство в ЕС самым правильным и желательным вариантом для Армении.

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    28 марта 2024, 13:27 • Новости дня
    Напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием наркотиков

    Источник: Напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием психотропных веществ

    Напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием наркотиков
    @ Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Устроившие террористический акт в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ, этого не исключают следователи, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Фигуранты в момент преступления могли находиться под действием психотропных веществ, сейчас проводятся необходимые экспертизы, сообщил собеседник РИА «Новости».

    В случае подтверждения этой теории такое обстоятельство может стать отягчающим обстоятельством для них.

    Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что четверо нападавших при атаке на «Крокус» были в состоянии наркотического опьянения. По его словам, они могли употреблять наркотики не только в день теракта.

    Напомним, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали по меньшей мере 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.

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    29 марта 2024, 08:08 • Новости дня
    Южнокорейская газета извинилась за карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле»

    Южнокорейская газета Korea Herald извинилась за карикатуру на теракт в «Крокусе»

    Tекст: Ольга Никитина

    Южнокорейская газета The Korea Herald напечатала на первой странице печатной версии извинения за карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле», которая ранее вызвала критику со стороны посольства России в Сеуле.

    В опубликованной заметке издание выразило глубокие соболезнования жертвам трагедии и заявило, что разделяет скорбь с народом России.

    The Korea Herald признало публикацию карикатуры «оплошностью» и «оскорбительной» для многих людей, а также заверило, что осознает свою ответственность за публикуемые материалы, передает ТАСС.

    Ранее посольство России в Южной Корее резко осудило карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле», которую опубликовала англоязычная The Korea Herald.

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    28 марта 2024, 13:17 • Новости дня
    В партии Эрдогана выразили уверенность в причастности Запада к теракту в «Крокусе»

    Турецкий политик Челик: Теракт в «Крокусе» не обошелся без зарубежных спецслужб

    Tекст: Ольга Никитина

    Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» не мог быть совершен без поддержки зарубежной разведки.

    Челик выразил соболезнования российскому народу в связи с трагедией и подчеркнул, что подобная «профессиональная акция» невозможна без участия спецслужб, передает ТАСС.

    Он также указал на наличие «спонсоров» и «лобби», заинтересованных в продолжении конфликта на Украине.

    Представитель ПСР добавил, что Турция и Россия взаимодействуют в вопросах противодействия терроризму.

    Ранее глава ФСБ Александр Бортников не исключил, что за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске стоят Вашингтон, Лондон и Киев.

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    28 марта 2024, 23:19 • Новости дня
    Telegram разрешил россиянам ограничить круг лиц, отправляющих им сообщения

    Пользователям Telegram из России и Украины дадут возможность ограничивать круг лиц, отправляющих им сообщения

    Tекст: Антон Антонов

    Пользователи Telegram из России, Белоруссии и Украины получат возможность ограничивать круг лиц, которые смогут отправлять им личные сообщения, заявил сооснователь Telegram Павел Дуров.

    Дуров рассказал в Telegram, что четыре дня назад русскоязычные пользователи начали «жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам». Администрация Telegram оперативно отреагировала, запустив «ряд технических и организационных мер», что позволило пресечь «десятки тысяч попыток отправить такие сообщения». Тысячи участников «этого флешмоба» навсегда заблокированы в Telegram, сообщил Дуров.

    Telegram хочет использовать «решения на основе ИИ для еще более эффективной обработки жалоб», заявил он. По словам Дурова, «Telegram – не место для спам-рассылок и призывов к насилию».

    Напомним, 22 марта в концертном зале «Крокус сити холл» произошел теракт. Согласно последним данным, в теракте погибло 143 человека. Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что состояние 18 пострадавших остается тяжелым.

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    28 марта 2024, 16:11 • Новости дня
    Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов

    Росфинмониторинг: Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов и экстремистов

    Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В перечень террористов и экстремистов внесены четыре фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, сообщил Росфинмониторинг.

    Четверо исполнителей теракта в «Крокусе», которыми по версии следствия являются Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, передает ТАСС.

    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ. Все они находятся под арестом.

    Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.

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    28 марта 2024, 15:04 • Новости дня
    Следствие: Сообщники знали о готовящемся в «Крокус Сити Холле» теракте

    Tекст: Александра Юдина

    Четверо человек, которые продали автомобиль и сдали квартиру совершившим теракт в «Крокус Сити Холле» террористам, знали о готовящемся преступлении, сообщили в правоохранительных органах.

    Известно, что Исраил Исломов и два его сына Диловар и Аминчон, продавшие террористам автомобиль Renault, а также сдавший им квартиру Алишер Касимов знали о намерениях Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова совершить теракт и способствовали происшествию, передает ТАСС.

    Ранее в МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов. Возникло предположение, что напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием наркотиков.

    Напомним, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали по меньшей мере 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно. 

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    28 марта 2024, 18:58 • Новости дня
    США заявили о передаче России данных о теракте в Красногорске

    Белый дом: США передали России данные об угрозе теракта в письменном виде

    США заявили о передаче России данных о теракте в Красногорске
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США заблаговременно передали России «ясную и детальную информацию» о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве, в том числе о возможном теракте в Красногорске.

    Кирби на регулярном онлайн-брифинге отметил, что «на самом деле США пытались помочь предотвратить этот теракт». По его словам, в преддверии атаки 22 марта США представили «ясную и детальную информацию российским властям о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве», передает ТАСС.

    В четверг газета New York Times писала, что американские спецслужбы не поделились с российской стороной имеющимися у них данными об угрозе теракта в «Крокусе» из опасений за свои источники в сборе разведданных.

    Ранее в ФСБ подтвердили, что от США поступала информация о подготовке терактов в Москве, однако она носила общий характер, без какой-либо конкретизации.

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    29 марта 2024, 02:58 • Новости дня
    Лавров назвал американским поставляемое в Европу зерно с Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Три крупнейшие американские компании скупили львиную долю плодородных земель Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Комментируя требования ряда стран ЕС «запретить демпинг украинского зерна», Лавров подчеркнул, что «надо помнить, что это зерно американское». «Как ты запретишь хозяину продавать товар, который взят в пользование, который должен приносить какую-то прибыль», – приводят его слова «Известия».

    Напомним, предложение Еврокомиссии о продлении на год отмены пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза не получило поддержки в Европарламенте. Киев заявил, что ограничение импорта продовольствия с Украины в страны Евросоюза может продлить конфликт.

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