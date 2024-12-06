Путин поздравил Жапарова и пообещал укреплять безопасность с Киргизией

Tекст: Александра Юдина

В поздравительной телеграмме на сайте Кремля Путин выразил высокую оценку личного вклада Жапарова в укрепление отношений между странами.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. В России высоко ценят ваш личный вклад в упрочение отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами», – говорится в послании.

Путин также отметил, что Россия намерена продолжать активное сотрудничество с Киргизией для укрепления двусторонних связей, развития интеграционных процессов на евразийском пространстве и обеспечения региональной безопасности.

«Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо дружественного народа Киргизской Республики», – добавил глава российского государства.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров отверг призывы Запада прекратить сотрудничество с Россией, несмотря на давление. Он также обвинил Европу в применении двойных стандартов по отношению к странам СНГ. Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем заключается русское культурное влияние на Центральную Азию.