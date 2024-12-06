Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.0 комментариев
Путин поздравил Жапарова и пообещал укреплять безопасность с Киргизией
Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения и сообщил о намерении продолжить укрепление двусторонних связей и обеспечение безопасности в регионе.
В поздравительной телеграмме на сайте Кремля Путин выразил высокую оценку личного вклада Жапарова в укрепление отношений между странами.
«Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. В России высоко ценят ваш личный вклад в упрочение отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами», – говорится в послании.
Путин также отметил, что Россия намерена продолжать активное сотрудничество с Киргизией для укрепления двусторонних связей, развития интеграционных процессов на евразийском пространстве и обеспечения региональной безопасности.
«Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо дружественного народа Киргизской Республики», – добавил глава российского государства.
Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров отверг призывы Запада прекратить сотрудничество с Россией, несмотря на давление. Он также обвинил Европу в применении двойных стандартов по отношению к странам СНГ. Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем заключается русское культурное влияние на Центральную Азию.