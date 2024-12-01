Глава МВД Германии не нашла доказательств причастности России к катастрофе самолета DHL

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    В Прибалтике «правильных русских» решили «пустить в расход»
    Эксперт назвал блефом угрозы Трампа в адрес БРИКС из-за статуса доллара
    Каллас предложила отправить европейские войска на Украину
    Военные ВСУ пожаловались на ложь командования и нехватку танков
    Премьер Грузии заявил, что Зурабишвили придется уйти с поста президента
    Российские войска освободили Петровку и Ильинку в ДНР
    Роскосмос заявил о готовности обеспечить ВС России комплексом «Орешник»
    Хуситы ударили по Израилю «гиперзвуковой ракетой»
    Член СПЧ рассказала о подвиге российского солдата, выжившего под обстрелами ВСУ
    Мнения
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    29 комментариев
    1 декабря 2024, 19:57 • Новости дня

    Глава МВД Германии не нашла доказательств причастности России к катастрофе самолета DHL

    Глава МВД Германии не нашла доказательств вины России в катастрофе самолета DHL

    Tекст: Ольга Иванова

    Нэнси Фезер, глава МВД ФРГ, заявила об отсутствии доказательств причастности России к катастрофе самолета DHL в Литве, однако отметила растущую активность диверсий, требующую усиления защиты инфраструктуры.

    В интервью газете Handelsblatt глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что на данный момент доказательства, свидетельствующие о причастности России к катастрофе самолета курьерской компании DHL в Литве, отсутствуют. Она уточнила: «Нет, пока нет. Но Германия направила экспертов, чтобы все это точно расследовать», сообщает РИА «Новости».

    Фезер также выразила обеспокоенность по поводу якобы растущей диверсионной активности со стороны России. По ее словам, это требует усиления мер по защите критически важной инфраструктуры. «Поэтому мы должны лучше защищать критическую инфраструктуру», – добавила министр.

    Ситуация с катастрофой самолета DHL остается под пристальным вниманием властей, которые продолжают расследовать инцидент с участием специалистов из Германии. Ожидается, что результаты расследования помогут пролить свет на причины аварии и установить, была ли в этом замешана Россия.

    Напомним, в Литве грузовой самолет компании DHL разбился неподалеку от аэропорта Вильнюса, пилот погиб. Проводится расследование, по предварительным данным, причиной стали технические неполадки. Власти Вильнюса решили ввести режим чрезвычайной ситуации. Позже СМИ опубликовали переговоры диспетчеров.

    30 ноября 2024, 21:22 • Новости дня
    Трамп пригрозил БРИКС торговыми пошлинами в 100% за новую валюту
    Трамп пригрозил БРИКС торговыми пошлинами в 100% за новую валюту
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп выступил с заявлением против возможных планов стран БРИКС создать новую альтернативную валюту.

    На своей странице в соцсети Truth Social Трамп подчеркнул, что США требуют от стран БРИКС обязательства не создавать новую валюту и не поддерживать другую валюту вместо доллара, передает ТАСС. В противном случае, отметил он, эти страны столкнутся с введением 100-процентных торговых пошлин на свои товары при экспорте в США.

    «Идее о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы стоим и смотрим на это, пришел конец», – заявил Трамп.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС взять на себя ведущую роль в реформировании мировой финансовой системы, уделяя внимание углублению финансового сотрудничества и развитию инфраструктуры. Президент России Владимир Путин отметил, что обсуждение единой валюты БРИКС пока преждевременно из-за недостаточной экономической интеграции стран-участников.

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    1 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Хуситы ударили по Израилю «гиперзвуковой ракетой»
    Хуситы ударили по Израилю «гиперзвуковой ракетой»
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили об атаке на Яффо в Тель-Авиве, использовав гиперзвуковую ракету «Палестина-2».

    Как передает ТАСС, хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» осуществили атаку на Израиль, выпустив «гиперзвуковую ракету» по району Яффо в Тель-Авиве. Это заявление сделал военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

    В своем выступлении на телеканале Al Masirah, принадлежащем хуситам, Сариа заявил: «Ракетные войска провели операцию, атаковав важную цель в оккупированном районе Яффо с применением гиперзвуковой ракеты "Палестина-2"». Ранее хуситы неоднократно угрожали Израилю ракетными ударами, и эта атака стала первым подтвержденным случаем использования «гиперзвуковой ракеты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Аллах» из Йемена осуществило атаки на Тель-Авив и Ашкелон при помощи беспилотников.

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    1 декабря 2024, 16:45 • Видео
    США послали Киеву «черную метку» через Корею

    План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

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    30 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    ВВС России и Сирии нанесли удары по террористам и их снабжению

    Минобороны Сирии: Российская и сирийская авиация нанесли удары по террористам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация Сирии и России провела серию воздушных ударов по целям террористов, сообщило в субботу сирийское министерство обороны.

    Удары были сосредоточены на крупных скоплениях боевиков, их передвижениях и ключевых линиях снабжения, передает РИА «Новости».

    «Сирийская и дружественная российская военная авиация наносят удары по скоплениям террористов, их передвижениям и линиям их снабжения», – заявило сирийское оборонное ведомство.

    Накануне сообщалось, что ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб. Минобороны Сирии заявляло, что в нападении террористических формирований в этих провинциях задействованы боевики из иностранных государств.

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    1 декабря 2024, 15:37 • Новости дня
    Каллас предложила отправить европейские войска на Украину

    Кая Каллас не исключила возможность ввода войск ЕС в случае прекращения огня на Украине

    Каллас предложила отправить европейские войска на Украину
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

    Каллас не исключила возможность направления европейских военных на Украину. Как сообщает ТАСС, по ее словам, в случае достижения соглашения о прекращении огня войска ЕС могут потребоваться для контроля за его соблюдением. Она также подчеркнула, что такое решение должно приниматься Украиной.

    Каллас отметила, что обсуждение вопроса о том, какие европейские страны готовы направить военных на Украину, уже началось. Она подчеркнула, что важно избегать двусмысленности в стратегических вопросах и предлагать Европе значимую роль в поддержке мира.

    Политик также высказала мнение о необходимости поддержки Украины со стороны США. Каллас считает, что победа Москвы укрепила бы позиции таких стран, как Китай, Иран и КНДР, которые уже действуют совместно. Она подчеркнула, что установление связей с будущей администрацией США является важным шагом для усиления поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти отказались отправлять военных на Украину. Французский генерал предложил отправить войска ЕС на Украину после перемирия. В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев. Заместитель главы МИД Михаил Галузин заявил, что планы Запада по размещению миротворческого контингента на Украине являются провокационными и указывают на намерение углубить военное противостояние с Россией. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что размещение сил НАТО на Украине может привести к непредсказуемым последствиям и значительно усложнить ситуацию в регионе.

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    1 декабря 2024, 15:45 • Новости дня
    Эксперт назвал блефом угрозы Трампа в адрес БРИКС из-за статуса доллара

    Американист Дудаков: Трамп угрозами не сможет остановить дедолларизацию БРИКС

    Эксперт назвал блефом угрозы Трампа в адрес БРИКС из-за статуса доллара
    @ REUTERS/Hannah McKay

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Избранный президент США Дональд Трамп пытается остановить процессы дедолларизации в мире, в том числе – в странах БРИКС, но не сможет этого сделать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами странам БРИКС за отказ от доллара.

    «Дональд Трамп уже не в первый раз комментирует процессы дедолларизации, проходящие во всем мире. Я напомню, что даже в предвыборную программу Республиканской партии в августе на партийном съезде был включен пункт о том, что нужно спасать статус доллара как мировой резервной валюты», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Также Трамп предлагал вводить тарифы в размере 100% в отношении тех стран, которые откажутся от доллара в рамках мировой торговли. Но все отлично понимают, что это рычаг давления и во многом блеф со стороны американцев. Потому что невозможно представить себе ведение 100-процентных тарифов, например, в отношении Китая, учитывая объем торговли между США и Поднебесной – а это сотни миллиардов долларов», – напомнил он.

    «Можно понять, каким ударом пошлины окажутся в итоге для американской экономики, хотя и для китайской тоже. Поэтому, наверное, каких-то «трамповских» тарифов против стран БРИКС ждать стоит, но все-таки далеко не таких масштабных, которыми он сейчас угрожает», – спрогнозировал собеседник.

    «Мы видим, что доля доллара в мировой торговле, в принципе, остается довольно высокой, но в основном за счет того, что она съедает долю евро в рамках, например, транзакций, проходящих через SWIFT. При этом быстро растет доля юаня, который превращается в одну из ключевых мировых валют для торговли вне рамок SWIFT», – заметил аналитик.

    «Развивается работа инфраструктуры цифрового юаня, и во многих странах Глобального Юга появляются клиринговые банки, которые позволяют в обход доллара торговать в юанях с китайским бизнесом. Это работает уже и в Африке, и во многих странах Юго-Восточной Азии, и в России, хотя есть некоторые проблемы с платежами. Я думаю, повернуть вспять процессы дедолларизации Трампу не удастся», – продолжил спикер.

    «Кстати, Трамп замыслил большую монетарную перестройку в Соединенных Штатах. Он пытается поставить Федеральную резервную систему под контроль исполнительной власти и устроить девальвацию доллара для того, чтобы повысить конкурентоспособность экономики и американских товаров в рамках экспорта вовне. Я думаю, что если такая девальвация доллара случится, то это только ускорит процессы этой самой дедолларизации», – подчеркнул Дудаков.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что потребует от стран, входящих в БРИКС, взять на себя обязательство не создавать новую валюту, или они столкнутся с введением 100-процентных пошлин.

    «Мыслей о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, а мы стоим и наблюдаем, не должно быть. Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в замечательную экономику США», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что «эта мера носит декларативный характер, а на практике нереализуема». «Продвигая в своих интересах глобализацию, США в итоге стали зависимыми от нее и от импорта из других стран. США также не могут помешать странам БРИКС переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, как и работать над новой системой взаимных платежей, альтернативной SWIFT», – указал он в своем Telegram-канале.

    «При этом в торговле с третьими странами, к примеру, с теми же США, государства БРИКС естественным образом не намерены отказываться от доллара, что серьезным образом снижает пафос объявленной Трампом меры», – подчеркнул сенатор.

    Ранее ВЗГЛЯД просчитывал три сценария торговой войны Трампа с Китаем.

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    1 декабря 2024, 14:15 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил, что Зурабишвили придется уйти с поста президента

    Премьер-министр Грузии заявил, что Зурабишвили придется сложить полномочия

    Премьер Грузии заявил, что Зурабишвили придется уйти с поста президента
    @ Jargen Heinrich/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Саломе Зурабишвили придется покинуть пост президента Грузии после инаугурации нового главы государства 29 декабря, несмотря на ее отказ признать правительство и парламент легитимными, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту страны Саломе Зурабишвили придется сложить свои полномочия, несмотря на ее отказ, передает РИА «Новости». Это заявление было сделано на фоне предстоящих президентских выборов в Грузии, которые пройдут 14 декабря.

    Зурабишвили ранее заявила, что не намерена покидать свой пост, так как считает парламент и правительство нелегитимными. Премьер добавил: «Я понимаю ее эмоциональное положение, но в день инаугурации 29 декабря ей придется выйти из своей резиденции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинская оппозиция начала создавать видимость массового протеста с целью давления на правительство. На митинге в Тбилиси пострадал фотограф из-за взрыва петарды. Протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента.

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    1 декабря 2024, 15:59 • Новости дня
    Роскосмос заявил о готовности обеспечить ВС России комплексом «Орешник»
    Роскосмос заявил о готовности обеспечить ВС России комплексом «Орешник»
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов подтвердил наличие всех возможностей для поставок комплекса «Орешник» в нужном количестве для Минобороны России.

    Борисов в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отметил, что производство высокоточных систем в России было значительно увеличено «за последние два с лишним года». Он подчеркнул, что «для обеспечения Министерства обороны комплексом «Орешник» у нас есть все необходимые возможности», передает ТАСС.

    Ранее словенский политик Змаго Елинчич назвал ракету «Орешник» самым мощным современным оружием, подчеркнув, что Россия использовала его только для ударов по военным и инфраструктурным объектам.

    Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия занялась серийным производством системы «Орешник» с баллистической ракетой средней дальности. Кроме того, глава государства добавил, что к этому моменту ни одна из стран не имеет на вооружении аналогов ракеты «Орешник».

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    1 декабря 2024, 10:20 • Новости дня
    Военные ВСУ пожаловались на ложь командования и нехватку танков

    FT: Солдаты ВСУ в Угледаре сообщили о нехватке танков и массовом дезертирстве

    Военные ВСУ пожаловались на ложь командования и нехватку танков
    @ REUTERS/Maksym Kishka

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военнослужащие пожаловались на дефицит танков в Угледаре и массовые побеги солдат из-за обманов командования, что привело к увеличению числа дезертиров, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times, военные ВСУ заявили о многочисленных проблемах, с которыми они столкнулись в Угледаре. Солдаты рассказали, что ожидали прибытия 150 танков, однако на самом деле их было всего 20. Отсутствие должного прикрытия и вооружения вынудило многих бойцов покинуть позиции, передает РИА «Новости».

    По данным, представленным в статье, из подразделения ВСУ, дислоцированного в этом районе, дезертировало несколько сотен солдат. Обозреватели подчеркнули, что в этом году число дезертиров из украинской армии значительно превысило показатели за все предыдущие годы конфликта.

    Ранее солдаты 155-го батальона ВСУ, дислоцированного в районе Красного Лимана, сообщили о значительных потерях из-за отсутствия огневой поддержки, что привело к почти полному уничтожению подразделения. 10 ноября главком ВСУ Александр Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте для ВСУ.

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    1 декабря 2024, 15:41 • Новости дня
    Песков опроверг слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива
    Песков опроверг слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о якобы опоздании президента России Владимира Путина на саммит G8 в 2007 году из-за пива.

    Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал утверждения Меркель, что Путин в 2007 году якобы опоздал на саммит G8 из-за пива, сообщает РИА «Новости».

    Песков отметил сложный график на подобных международных мероприятиях, подчеркнув: «Лидеры общаются друг с другом, и это напряженная работа. И да, бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо». Он добавил, что было бы глупо предполагать, что это является демонстрацией силы.

    Саммит «Большой восьмерки» проходил в Хайлигендамме в 2007 году. В своих мемуарах под названием «Свобода», вышедших на этой неделе, Меркель вспоминает, как Путин опоздал на встречу лидеров на 45 минут, пошутив, что причиной было его любимое раденбергское пиво.

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    1 декабря 2024, 01:13 • Новости дня
    Самолеты из Москвы на Кубу решили дозаправлять в Венесуэле

    Рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро с 1 по 8 декабря будут выполнять с дозаправкой в Каракасе

    Tекст: Денис Тельманов

    Росавиация приняла решение о промежуточной посадке рейсов из Москвы в Гавану и Варадеро в Каракасе для дозаправки с 1 по 8 декабря, чтобы сохранить программу полетов на Кубу.

    Росавиация временно изменила маршрут рейсов из Москвы в Гавану и Варадеро, сообщает ТАСС. С 1 по 8 декабря самолеты будут совершать промежуточную посадку в Каракасе для дозаправки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация предупреждала, что программа полетов российских авиакомпаний на Кубу может быть изменена из-за дефицита авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро. В связи с этой ситуацией Министерство транспорта России, Росавиация и российские авиаперевозчики начали консультации с кубинской стороной для минимизации влияния дефицита на полеты.

    30 ноября самолет Nordwind из Москвы в Варадеро вылетел с 10-часовой задержкой из-за ожидания подтверждения на заправку топливом от кубинских авиавластей.

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    1 декабря 2024, 13:10 • Новости дня
    Член СПЧ рассказала о подвиге российского солдата, выжившего под обстрелами ВСУ

    Член СПЧ Ахмедова рассказала историю российского солдата Алиева, оборонявшего опорный пункт в одиночку

    Член СПЧ рассказала о подвиге российского солдата, выжившего под обстрелами ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Закарья Алиев удерживал стратегический опорник в зоне конфликта на протяжении трех недель, несмотря на сложные условия и постоянные атаки дронов, показав невероятное мужество и стойкость, рассказала член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова после личной встречи с ним.

    В своем Telegram-канале Ахмедова написала, что российский солдат Закарья Алиев в составе группы единомышленников на мотоциклах отправился на стратегическую позицию через минное поле. Из-за смертельных угроз и нападений дронов-камикадзе его товарищи либо погибли, либо отступили, но Закарья достиг цели в одиночку, уточнила она.

    По прибытию на позицию, Закарья обнаружил тоннель, а не ожидаемый блиндаж. Забросив гранатами вход, он предложил украинским солдатам сдаться, и те согласились. Однако впоследствии пятеро украинских пленников погибли, их убили собственные силы. Затем к Закарье присоединились еще четверо его товарищей, но спустя несколько дней они попытались покинуть позицию и были уничтожены во время отхода, отметила член СПЧ.

    По ее словам, оставшись в одиночестве, Закарья был вынужден выживать, двигаясь по лабиринту тоннелей, обустраивая пулеметные точки и укрытия. Он питался луком, найденным на украинских позициях, и пил перекись водорода с обезболивающим. В конечном итоге он планировал захватить еще четверых украинцев, но их также убили свои. Несмотря на голод и усталость, он продолжал удерживать позицию.

    «Потом его заметят бойцы «Алании» – им покажется подозрительным: на той позиции наших нет, а боевые действия идут. Закарья выложит плакат, написанный на мешке – «Я живой». Аланцы бросят все дела и четыре дня будут дронами защищать Закарью. Собьют кошмарившую его Бабу Ягу, сбросят пакет с сосисками. Доложат командиру Закарьи – его боец жив и в одиночку держит опорник, а тот пришлет с дроном бутылку воды и записку – «Делай что хочешь. Выходи, как хочешь, сам»», – написала Ахмедова.

    Она добавила, что Закарья следовал за дроном через минное поле, ориентируясь на погибших, чтобы избежать взрывов. На вопрос о том, что помогло ему выжить, Закарья ответил: «Терпение». Он рассказал, что с детства учился терпению и молчал, чтобы не расстраивать других. «Есть в нем что-то монашеское. Закарья без единой царапины вышел оттуда, откуда никто не возвращался. Его спросили – «Ты заколдованный что ли? Ты кто такой, что оттуда вышел?». «Воин» – ответил Закарья», – подчеркнула Ахмедова.

    Ранее российский военнослужащий Закарья Алиев из группировки «Днепр» рассказал о том, как три недели оборонял опорный пункт, захваченный у Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

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    1 декабря 2024, 18:13 • Новости дня
    Каллас поддержала протестующих в Тбилиси
    Каллас поддержала протестующих в Тбилиси
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новая глава евродипломатии Кая Каллас выразила поддержку протестующим в Тбилиси, осудив насилие в их адрес и назвав их действия стремлением грузинского народа в Европейский союз.

    Как пишет ТАСС, Кая Каллас, посетившая Киев в первый день работы на новой должности, выразила поддержку протестующим в Тбилиси, где произошли беспорядки и столкновения с полицией. Каллас осудила насилие против участников протестов и назвала их действия «стремлением грузинского народа в ЕС».

    Она подчеркнула, что решение правящей партии Грузии приостановить процесс вступления в Европейский союз вызвано непрерывным шантажом со стороны ЕС. «Это будет иметь последствия со стороны ЕС», – предупредила она.

    Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть пост президента Грузии после инаугурации нового главы государства 29 декабря, несмотря на ее отказ признать правительство и парламент легитимными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинская оппозиция начала создавать видимость массового протеста с целью давления на правительство. На митинге в Тбилиси пострадал фотограф из-за взрыва петарды. Протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента.

    Коментарии (13)
    1 декабря 2024, 08:33 • Новости дня
    Сирийские ВВС разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск

    Сирийская авиация сорвала наступление боевиков, уничтожив колонну бронетехники

    Сирийские ВВС разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолеты сирийских ВВС разрушили наступление боевиков на трассе М-5, уничтожив их бронетехнику.

    ВВС Сирии нанесли серию ударов по колонне бронетехники боевиков, сорвав ее наступление на трассе М-5, соединяющей Алеппо и Дамаск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России и Сирии нанесли удары по террористам и их снабжению, а также уничтожили более 200 боевиков в Сирии за сутки.

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    1 декабря 2024, 17:12 • Новости дня
    Медведев: Грузия движется «по украинскому пути в темную бездну»
    Медведев: Грузия движется «по украинскому пути в темную бездну»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность возможностью повторения в Грузии сценария «цветной революции», добавив, что страна движется «по украинскому пути в темную бездну» на фоне массовых протестов и политической нестабильности.

    Медведев в своем Telegram-канале выразил обеспокоенность политической ситуацией в Грузии. Он назвал происходящее в стране попыткой новой «цветной революции», отмечая, что часть населения активно протестует, а другая – сохраняет молчание. Медведев подчеркнул, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, отказываясь признавать выборы, усугубляет ситуацию.

    «Зурабишвили обезумела и «провякала, что не освободит кресло, ибо не признает выборы». «За такое раньше вешали на фонарных столбах. Ныне время гуманное. Пронесет», – отметил он.

    Политик отметил, что текущие события создают предпосылки для возвращения Грузии в состояние гражданских столкновений, когда страна будет вынуждена выбирать между Европейским союзом, НАТО и США, с одной стороны, и своей древней историей – с другой. «Соседи быстро движутся по украинскому пути в темную бездну», – отметил Медведев.

    Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть пост президента Грузии после инаугурации нового главы государства 29 декабря, несмотря на ее отказ признать правительство и парламент легитимными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинская оппозиция начала создавать видимость массового протеста с целью давления на правительство. На митинге в Тбилиси пострадал фотограф из-за взрыва петарды. Протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента.

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    1 декабря 2024, 03:17 • Новости дня
    Япония начала обсуждение планов создания «азиатской НАТО»

    Япония начала официально обсуждать концепцию «азиатской НАТО» в правящей партии

    Япония начала обсуждение планов создания «азиатской НАТО»
    @ AFLO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Японии начались официальные обсуждения создания «азиатской НАТО» внутри Либерально-демократической партии, что может привести к укреплению военного союза с США и другими странами региона.

    Официальное обсуждение концепции формирования «азиатской НАТО» началось в правящей Либерально-демократической партии Японии, передает ТАСС. В штаб-квартире партии организован специальный комитет под председательством главы Политсовета ЛДП и бывшего министра обороны Ицунори Онодэры. Цель работы специального комитета – обобщение мнений экспертов и подготовка доклада с рекомендациями.

    Идея создания «азиатской НАТО» принадлежит премьер-министру Японии Сигэру Исибе, который начал ее продвигать в 2020 году. Основой структуры должен стать военный союз Вашингтона и Токио с привлечением других стран региона. На данный момент США имеют двусторонние оборонные соглашения с Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и Филиппинами.

    Однако многие в ЛДП скептически относятся к этой идее, указывая на сложность ее реализации. Для создания «азиатской НАТО» потребуются изменения в Конституции Японии. Также есть опасения, что это может обострить конфронтацию с Китаем, который выступает против формирования аналогичных структур в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объявил о создании секретариата для трехстороннего взаимодействия США, Южной Кореи и Японии в различных сферах, включая безопасность. Министерство иностранных дел Северной Кореи (КНДР) осудило укрепление отношений между США, Японией и Южной Кореей, назвав это сотрудничество «азиатской версией НАТО».

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