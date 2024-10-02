Песков не подтвердил обсуждение Путиным и Цивилевым «огосударствления» ТЭК

Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.0 комментариев
Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.0 комментариев
В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.16 комментариев
У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.12 комментариев
Путин включил Дюмина, Мантурова и Скворцову в состав Совбеза
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В тексте говорится, что необходимо включить в состав в качестве членов Совета Безопасности РФ Дюмина А. Г. – помощника президента РФ, Линца А. Л. – начальника ГУСПа, Мантурова Д. В. – первого заместителя председателя правительства РФ, Скворцову В. И. – руководителя ФМБА России, передает РИА «Новости».
Кроме того, российский лидер исключил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева из состава Совбеза.
Ранее Путин включил главу Минобороны Андрея Белоусова и главу Минпромторга Антона Алиханова в состав коллегии Военно-промышленной комиссии России.
Путин поблагодарил россиян за восстановление Донбасса и Новороссии
Президент Путин поздравил граждан с этим событием, подчеркнув его судьбоносный характер. Он отметил, что путь к этому дню был долгим и непростым, особенно для жителей регионов, подвергавшихся обстрелам и блокаде, отмечается на сайте Кремля.
Путин отметил, что жители Донбасса и Новороссии сопротивлялись вооруженному перевороту в Киеве и неонацистской диктатуре, которая стремилась оторвать их от исторической Родины. По его словам, Россия не оставила своих соотечественников, несмотря на давление со стороны западных элит, которые, по его мнению, превратили Украину в колонию и военный плацдарм. Президент подчеркнул, что дальнейшее развитие событий подтвердило необходимость специальной военной операции, имеющей освободительный характер.
Президент обратился к жителям присоединившихся регионов, поблагодарив их за стойкость и решительность. «Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру», – сказал Путин. Он отметил, что совместными усилиями они защищают будущее своих детей и внуков, а также память о предках.
На освобожденных территориях ведется активная работа по восстановлению инфраструктуры, строительству жилых домов, больниц и школ. В этой работе участвуют все российские регионы, бизнес-сообщество, волонтеры и общественные организации. Президент выразил благодарность всем за сплоченность и патриотический настрой, заявив, что все цели будут достигнуты.
30 сентября – день воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Два года тому назад в этот день в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин подписал указ о вхождении новых регионов в состав страны.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Поддубному Евгению Евгеньевичу», – говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
Напомним, в начале августа Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Ранее военкора удостоили премии Союза журналистов России «Солидарность».
Путин по видеосвязи открыл восстановленные объекты в Донбассе и Новороссии
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии объектов в Донбассе и Новороссии по случаю годовщины их воссоединения с Россией, передает ТАСС.
Он вышел на видеосвязь с регионами из своей резиденции в Подмосковье.
«Россия последовательно выполняет планы по восстановлению тысяч объектов в этих регионах и выразил уверенность, что программа будет исполнена полностью», – заявил президент.
«Со своей стороны хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации каждого из этих значимых проектов, кто восстанавливал и строил здания, оснащал их необходимым оборудованием, благоустраивал прилегающие территории. Знаю, что работа проведена, действительно, большая, и, повторю, она обязательно будет продолжена, а результаты уже сейчас впечатляют», – отметил Путин.
«Общая цель – создать каждому гражданину страны во всех регионах России равные и широкие возможности для учебы, развития, личностного роста, помочь ему в достижении собственного успеха вместе со всей нашей огромной и сплоченной родиной», – добавил глава государства.
Ранее Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией.
Путин направил родным и близким Добрынина телеграмму, в которой подчеркнул значимый вклад композитора в отечественное эстрадное искусство, отметив его как «замечательного певца и композитора, яркого, талантливого, неординарного человека».
«C прискорбием узнал о кончине Вячеслава Григорьевича Добрынина – замечательного певца и композитора, яркого, талантливого, неординарного человека. Вячеслав Григорьевич был искренне предан своему призванию, внес большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство. В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
Напомним, советский и российский композитор и певец Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет. Его планируется похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.
Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России с праздником
«У Сухопутных войск – старейшего вида Вооруженных сил России – славная, героическая история. Самоотверженность, отвага и мужество многих поколений воинов, проявленные ими на полях сражений за свободу и независимость Родины, навсегда останутся в памяти нашего народа, в ратной летописи Отечества», – говорится в поздравлении президента.
«Патриотические, победные традиции предшественников, ветеранов, их верность Присяге, долгу, товариществу являются достойным примером для солдат и офицеров, которые сегодня служат в составе Сухопутных войск. Помогают им с честью решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции, по защите рубежей Отчизны, на других важнейших стратегических направлениях», – отметил Путин.
Он выразил уверенность, что Сухопутные войска будут и впредь твердо стоять на страже национальных интересов, суверенитета и безопасности страны.
Путин и Си Цзиньпин отметили укрепление сотрудничества России и Китая
«Стороны активно сотрудничают в различных областях, таких как политика, экономика и торговля, наука и техника, эффективно взаимодействуют в международных и региональных делах, вместе работают над построением справедливого и многополярного мира», – говорится в поздравительном послании Путина Си Цзиньпину.
Путин подчеркнул, что партнерство двух стран прошло испытание временем и находится на самом высоком уровне за всю историю, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
«Три четверти века назад наша страна первой в мире признала Китайскую Народную Республику и быстро установила тесные отношения сотрудничества с новым Китаем», – приводит слова Путина ТАСС.
Он выразил уверенность, что страны продолжат укреплять стратегическое сотрудничество и партнерство, содействуя безопасности и стабильности в мире.
В свою очередь, Си Цзиньпин в своем послании отметил, что политическое доверие между Россией и Китаем продолжает углубляться. По его словам, под стратегическим руководством лидеров двух стран достигнуты значительные результаты в прагматическом сотрудничестве, а дружба между народами укрепилась. Си Цзиньпин подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества и содействия качественному развитию обеих стран, вносящих новый вклад в поддержание глобального мира и стабильности.
Напомним, Путин также направил поздравительное послание Си Цзиньпину по случаю 75-летия образования Китайской народной республики, отметив впечатляющие успехи страны.
Владимир Путин отметил, что СВО имеет освободительный характер и обоснованность
По его словам, после 2014 года Запад превратил Украину в антироссийский плацдарм, планомерно насаживая ненависть и радикальный национализм, передает ТАСС.
Западные элиты, по его словам, поставляли оружие, направляли наемников и готовили украинскую армию к новой войне, планируя карательные операции против Юго-Востока, а также атаки на Крым и другие регионы России.
Путин отметил, что дальнейшие события подтвердили необходимость специальной военной операции и подчеркнули ее освободительный характер. Президент подчеркнул, что российские граждане, участвуя в СВО, защищают будущее страны, верность традициям и память о достижениях предков. «Сражаясь в Донбассе и Новороссии, они защищают всю Россию. Мы гордимся нашими героями и делаем все, чтобы поддержать их», – заявил он.
Путин также выразил уверенность в достижении всех целей СВО, подчеркнув, что правда на стороне России. В своем поздравлении с годовщиной воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией, он поблагодарил всех, кто участвует в восстановлении освобожденных территорий.
Ранее Путин назвал усилия российских регионов в поддержке военных подразделений значимыми и высоко оценил их вклад в решение поставленных задач.
В своем поздравлении на сайте Кремля он подчеркнул, что еврейские организации оказывают значительное влияние на укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в России.
«Примите искренние поздравления по случаю празднования Рош ха-Шана. Сегодня жизнь еврейской общины России наполнена добрыми, благими делами и начинаниями», – указал глава государства.
Путин подчеркнул, что праздник Рош ха-Шана является одним из самых значимых для евреев всего мира, поскольку он наполняет верующих радостью приобщения к историческому и культурному наследию предков, их традициям и обычаям.
По словам президента, Рош ха-Шана символизирует духовное очищение и нравственное совершенствование. В эти дни евреи подводят итоги прошедшего года и строят планы на будущее.
Президент пожелал всем празднующим здоровья, благополучия и успехов.
Рош ха-Шана («Голова года») – иудейский Новый год. Является одним из главных праздников для верующих.
Песков сообщил об отсутствии у Москвы планов провести телефонный разговор Путина и Нетаньяху
Пескову были заданы вопросы о готовности российской стороны оперативно организовать контакты Путина и Нетаньяху при необходимости и о том, поступал ли уже Москве данный запрос. «В настоящий момент нет таких планов», – приводит ответ Пескова ТАСС.
Напомним, портал Ynet утверждал, что Тель-Авив и Москва ведут переговоры о возможном телефонном разговоре Путина и Нетаньяху на тему предотвращения прямого нападения Ирана на Израиль. Во вторник Иран осуществил ракетную атаку на Израиль.
Ynet: Израиль и Россия обсуждают возможный телефонный разговор Нетаньяху и Путина
На данный момент ведутся переговоры, и если они увенчаются успехом, лидеры обсудят возможность использования Путиным своего влияния для предотвращения прямого нападения Ирана на Израиль, говорится в публикации Ynet, передает РИА «Новости».
В канцелярии Нетаньяху не стали комментировать эту информацию.
Ранее Кремль оценил риски большой войны на Ближнем Востоке.
Кандидаты в вице-президенты США Вэнс и Уолц ни разу не упомянули Украину на дебатах
Теледебаты состоялись в Нью-Йорке в студии телекомпании CBS. Трансляция велась крупнейшими американскими телеканалами. Оба кандидата по разу упомянули российского президента, передает ТАСС.
Уолц упомянул Путина, обсуждая внешнюю политику администрации бывшего президента Дональда Трампа. Вэнс обратился к теме России, рассуждая о попытках демократов «опротестовать итоги выборов», в частности, вспомнив бездоказательные утверждения о вмешательстве России в выборы 2016 года.
Примечательно, что Украина в ходе дебатов не упоминалась вовсе. При этом Си Цзиньпин, а также КНДР были упомянуты по одному разу.
Эти дебаты, возможно, станут последними в текущем избирательном цикле, поскольку избирательные штабы Трампа и Камалы Харрис пока не смогли согласовать дополнительные раунды.
Напомним, президентские выборы в США назначены на 5 ноября. В сентябре Трамп заявил, что для нового раунда дебатов с Харрис «уже слишком поздно». «У Харрис был шанс устроить дебаты на Fox News, этот телеканал приглашал нас, но она отказалась», – заявил Трамп. Он указал, что уже участвовал в 2024 году в теледебатах дважды: в июле с президентом США Джо Байденом и в сентябре с Харрис, сменившей Байдена в предвыборной гонке.
Теперь сотрудникам необходимо использовать неиспользованный отгул в течение одного года с момента его возникновения, передает РИА «Новости». Закон также позволяет работникам присоединить такие дни к основному отпуску.
Если на момент увольнения у работника остались неиспользованные дни, работодатель обязан выплатить разницу между полной оплатой работы в выходной и фактически произведенной оплатой.
Напомним, ранее Госдума приняла законопроект, обязывающий работодателей компенсировать сотрудникам неиспользованные отгулы в случае увольнения.
Путин наградил Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за его значительные заслуги в укреплении союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном, передает ТАСС.
В документе указано, что награда была вручена за заслуги в области укрепления российско-азербайджанского союзнического взаимодействия. Полад Бюльбюль оглы, гражданин Азербайджанской Республики, отметил, что для него эта награда является большой честью и подтверждением важности межгосударственного сотрудничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюль оглы с должности посла республики в России. Ранее сообщалось, что Полад Бюльбюль оглы назначался на эту должность в 2006 году, и его работа в качестве посла продлилась более 17 лет. В этом контексте газета также подчеркивала, что Бюльбюль оглы имел значительный опыт работы в дипломатической сфере и пользовался авторитетом в международных кругах.
Путин поручил правительству и Центробанку разработать механизмы против мошенников
На сайте Кремля опубликовано поручение Путина правительству и Банку России о проработке дополнительных механизмов для борьбы с хищением денежных средств мошенниками.
Отмечается, что основное внимание будет уделено методам социальной инженерии, когда граждане под влиянием обмана или злоупотребления доверием передают деньги мошенникам. Для предотвращения таких случаев планируется ввести «период охлаждения» между принятием решения о выдаче кредита и фактической передачей денег заемщику.
Также предлагается обеспечить возможность назначения уполномоченного лица для подтверждения переводов со счетов, чтобы минимизировать риски неправомерного списания средств.
Параллельно с этой инициативой Путин поручил Социальному фонду и Минцифры РФ информировать пенсионеров и семьи с детьми о возможностях использования внесудебного банкротства через портал «Госуслуги». Это должно помочь гражданам лучше понимать, как защититься от финансовых потерь в сложных ситуациях.
В перечне поручений особое внимание уделено использованию Единого портала государственных и муниципальных услуг для информирования пенсионеров и социально уязвимых категорий граждан о различных возможностях правовой защиты. Такие меры направлены на повышение финансовой грамотности населения и защиту от мошенников.
Ранее сообщалось, что мошенники активно используют методы социальной инженерии и фишинг, пытаясь получить доступ к учетным записям на портале «Госуслуги» для оформления кредитов.
Кроме того, мошенники стали чаще похищать деньги, убеждая граждан «обновить банковское приложение».