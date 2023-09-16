Японский доброволец Канэко рассказал, как приехал воевать в зону СВО «за правду, за отца, за Хиросиму и Нагасаки»

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале «Царьград» указано, что около месяца назад в интернациональную бригаду ВС России «Пятнашка» приехал доброволец из Японии по имени Канэко.

При этом отмечается, что японец не интересуется политикой, а решение приехать воевать на российской стороне принял потому что «так надо».

Канэко отметил, что в целом японцы не относятся враждебно к России, однако они полностью доверяют всему, что о России рассказывают западные СМИ.

Японец рассказал, что приехал в зону спецоперации бороться за правду, за Хиросиму и Нагасаки, а также за отца, который погиб во время Второй мировой войны.

При этом Канэко гневно отмечает, что его, «борца против американо-украинской чумы, хотят посадить в тюрьму жалкие люди».

Отмечается, что японец быстро учится понимать русский язык, а боевые товарищи относятся к нему дружелюбно.