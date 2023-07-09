Тбилиси обвинил власти Украины в нечестном отношении

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о «давнем нечестном отношении» украинских властей к народу Грузии, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью телекомпании «Имеди» председатель парламента заявил, что, «если власти Украины считают народ Грузии дружеским, то они не должны были позволять себе говорить: выдайте нам по нашему капризу для последующего освобождения человека, который создал в Грузии систему пыток».

«Власти Грузии честны перед народом Украины и властями этой страны, – отметил он. – Но власти Украины нечестны с того момента, когда приютили разыскиваемого преступника Михаила Саакашвили и назначали его на различные должности». Папуашвили также подчеркнул, что «нечестное» поведение Киева выражается и в назначении других беглых грузинских чиновников на те или иные посты.

«Несмотря на все это, мы поддерживаем украинский народ из-за особых отношений с ним», – отметил он. Председатель парламента напомнил о том, что Грузия приняла десятки тысяч беженцев с Украины и относится к ним, как к грузинским беженцам.

«В какой еще стране открыли украинские школы? А когда послы стран ЕС и США покинули Киев, наш посол оставался там. И вместо благодарности, его выдворили с Украины власти этой страны», – сказал спикер высшего законодательного органа Грузии.

Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили назвал решение президента Украины Владимира Зеленского выслать грузинского посла из Киева в Тбилиси на консультации по вопросу якобы плохо себя чувствующего экс-президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили «несправедливым, безосновательным, недружественным и недипломатичным».