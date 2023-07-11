Во Франции назвали главную причину беспорядков

Политик Земмур: Проблемы иммиграции привели к тому, что появились французы, ненавидящие Францию

Беспорядки во Франции вызваны политикой руководства страны, из-за которой появились граждане, испытывающие к ней ненависть, считает бывший кандидат в президенты Франции, лидер правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур.

По его словам, главная причина беспорядков – это иммиграция. Земмур добавил, что французы принимали в течение 40 лет на своей земле миллионы человек, многие из которых не хотят быть французами, передает РИА «Новости».

Он отметил, что верит в официальную статистку МВД, согласно которой примерно 90% протестующих имеют французское гражданство, но это гораздо хуже, чем если бы беспорядки устраивали иностранцы.

«Это французы, которые ненавидят Францию. Это французы, которые нападают на мэрии, школы, комиссариаты из ненависти к Франции и французам. Так, мы в течение 40 лет создавали народ французов, ненавидящий Францию и французов», – добавил он.

В июне в пригородах Парижа, а позже и других городах Франции вспыхнули беспорядки после убийства правоохранителями 17-летнего подростка во французском Нантере. Жители страны склонны винить в произошедшем слабость правительства перед насилием мигрантов.

Напомним, 14 июля во Франции празднуется главный национальный праздник – День взятия Бастилии.