В Финляндии не исключили закрытия консульства России на Аландских островах

Президент Финляндии Ниинисте не исключил закрытия консульства России на Аландских островах

Финляндия не исключает возможность закрыть консульство России на Аландских островах, заявил президент страны Саули Ниинисте.

Отмечается, что проживает в консульстве только сам консул и его супруга, передает ТАСС слова президента, сказанные в интервью Bloomberg TV.

Он сообщил, что пока «ясно», что рассматривается вопрос о закрытии консульства России в Турку, но решение еще не принято.

Ранее глава МИД республики Элина Валтонен заявила о расследовании в отношении консульства России на Аландских островах. На консульство ранее напали футбольные фанаты.