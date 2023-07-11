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Песков: Приближение инфраструктуры НАТО к границам России стало одной из причин нынешней ситуации
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Приближение натовской военной инфраструктуры к российским границам стало одной из причин нынешней ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о высказывании президента Литвы Гитанаса Науседы об оборонительных базах у границ с Россией.
Приближение военной инфраструктуры Североатлантического альянса к границам России стало одной из причин, которая привела к нынешней ситуации, заявил Песков, комментируя слова Науседы, передает РИА «Новости».
Европейцы, вероятно, не понимают ошибки приближения инфраструктуры НАТО к России, российская военная инфраструктура никогда не двигалась в сторону Западной Европы. Движение происходило всегда в обратном направлении.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Основополагающий акт о сотрудничестве России и НАТО, подписанный в 1997 году, следует признать недействительным, у российских границ должны появиться натовские базы.
В НАТО впервые со времен холодной войны согласовали планы атаки на Россию
Reuters: В НАТО впервые со времен холодной войны согласовали планы об ответе на возможную атаку России
В НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатов.
Агентство сообщает, что возрождение планов подчеркивает важный сдвиг, так как это первый раз, когда в НАТО подготовили подобные планы с окончания холодной войны, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что на предстоящем в июле саммите НАТО планирует утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ, а также повышение боеготовности натовских подразделений на случай возможной конфронтации с Россией.
Эрдоган назвал условие вступления Швеции в НАТО
Президент Турции Эрдоган: Вступление Швеции в НАТО станет возможным после присоединения Турции к ЕС
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Вступление Швеции в НАТО будет вероятным после присоединения Турции к членам Евросоюза, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС, поэтому Анкара требует открыть Турции двери в ЕС, после чего тогда Эрдоган откроет путь Швеции, передает РИА «Новости».
При этом Эрдоган заверил, что предупреждал о своем условии президента США Джо Байдена.
Также турецкий лидер отметил, что ожидает от Швеции полного выполнения условий подписанного с Анкарой меморандума для вступления в НАТО.
«Мы хотим, чтобы Стокгольм сдержал данное нам слово. Турция, в свою очередь, как страна, наиболее содействующая деятельности НАТО, делает все, что необходимо», – сказал он, подчеркнув, что расширение НАТО и ЕС – два разных отдельных процесса.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция якобы не успеет вступить в Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля, поскольку даже в случае ратификации Турцией заявки документ не успеет пройти согласования.
Турецкое издание выразило мнение, что Швеция делает все возможное, чтобы не стать членом НАТО, но давление на Стокгольм оказывает Вашингтон, который хочет использовать страну как плацдарм для доступа к ресурсам Арктики.
Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО
Столтенберг: Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО в кратчайшие сроки
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на снятие вето и прием Швеции в состав Североатлантического альянса, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг сообщил, что решение принято по итогам переговоров Эрдогана с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Также в разговоре участвовал сам генсек НАТО, передает ТАСС.
По словам Столтенберга, Эрдоган пообещал как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать над тем, чтобы документ был принят в кратчайшие сроки.
Также он сообщил, что НАТО создаст специальный механизм и должность специального представителя по борьбе с терроризмом.
По словам генсека НАТО, Швеция со своей стороны пообещала «приложить усилия», чтобы модернизировать таможенный союз Турции и ЕС и активизировать переговоры о безвизовом режиме.
Столтенберг добавил, что в настоящее время только две страны не ратифицировали протокол о присоединении Швеции к НАТО – Турция и Венгрия. Причем Венгрия, по его словам, обещала, что не будет последней, кто сделает это. Генсек НАТО выразил уверенность, что «проблема будет решена».
Ранее Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО будет возможным после присоединения Турции к членам ЕС.
Стало известно, что пообещала Швеция в обмен на вступление в НАТО
Столтенберг: Швеция пообещала Турции таможенный союз и безвиз с ЕС в обмен на членство в НАТО
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Швеция в обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в НАТО обещала «приложить усилия» для модернизации таможенного союза Турции и Евросоюза, а также активизировать переговоры о безвизовом режиме между Турцией и ЕС, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг сообщил, что Швеция дала такие обещания в качестве члена Европейского союза, передает ТАСС.
По информации телеканала Haber Global, президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон по итогам достигнутых договоренностей составили протокол из семи пунктов. Помимо озвученного Столтенбергом, документ предусматривает, что Швеция обещает Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими. К террористическим организациям в Анкаре относят Рабочую партию Курдистана (РПК), а также организацию ФЕТО, которую турецкие власти обвиняют в попытке военного переворота 15 июля 2016 года.
Также в Стокгольме обещали содействовать отмене санкций в отношении Турции и устранению преград для республики в сфере ВПК и инвестиций.
Как сообщили в Белом доме, президент США Джо Байден приветствовал согласие Турции на прием Швеции в НАТО и выразил готовность работать с Анкарой над выстраиванием обороны в евроатлантике, передает РИА «Новости».
Ранее генсек альянса сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на снятие вето и прием Швеции в состав Североатлантического альянса.
По данным телеканала CNN Turk, заявка на вступление Швеции в НАТО, вероятно, будет одобрена турецким парламентом в ходе осенней сессии.
Сам Эрдоган ранее заявил, что вступление Швеции в НАТО будет возможным после присоединения Турции к членам ЕС.
Столтенберг опроверг слова Кулебы об отмене Плана действий для Украины
Глава НАТО Столтенберг опроверг слова главы МИД Украины Кулебы об отмене ПДЧ
Члены Североатлантического альянса обсуждают возможность не обязывать киевский режим исполнять обязательства по Плану действий для членства (ПДЧ) в НАТО, но решение пока не принято, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.
В НАТО ведется обсуждение пакета предложений для Украины, снимающее необходимость реализации ПДЧ, но пока решение не принято, заявил Столтенберг в Вильнюсе перед саммитом альянса, передает ТАСС.
Пока решение еще не принято, его изучат во вторник, 11 июля.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ПДЧ для Украины якобы отменен.
Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам
Посол Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским решениям саммита НАТО
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Общественное мнение в США готовят к одобрению любых антироссийских решений на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов, комментарий которого опубликован в Telegram-канале посольства России в США, отметил, что в преддверии саммита Североатлантического альянса атмосфера в информполе США максимально накалилась.
Ситуация, по его словам, продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу противостояния России и стран НАТО. Западники предпринимают меры, которые создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из сложившегося острейшего военно-политического кризиса, грозящего самыми серьезными последствиями для международной безопасности, предупредил дипломат.
Власти США на ежедневной основе демонстрируют примеры двойных стандартов, констатировал посол. Чем больше Вашингтон втягивается в украинский конфликт, тем циничнее выглядят их действия и «обветшалость моральных принципов», подчеркнул Антонов. Так, годами США равнодушно смотрели на то, что происходит в Донбассе, не замечая убийств мирных жителей и вводя против России санкции на «прегрешения», которых не существовало. США, напомнил он, публично выступали против использования негуманных вооружений, а сами бросают кассетные боеприпасы в пучину украинского кризиса, озвучивая лишь один тезис: «Необходима победа над русскими».
Реакцию американской стороны на признание Киева в теракте на Крымскому мосту Антонов назвал наглядным примером откровенной антироссийской позиции. По его словам, США ни на грош не ценят правду, а в центре усилий, на которые направлена их политика, – нанесение максимального ущерба престижу и авторитету России во имя обеспечения стратегического поражения нашей страны.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоящий саммит Североатлантического альянса будет предсказуемым и пройдет «в худших традициях западных манипуляций».
Киев отверг гарантии безопасности взамен членства в НАТО
Глава МИД Кулеба: Киев не согласен на гарантии безопасности взамен членства в НАТО
Киев не согласен рассматривать гарантии безопасности в качестве альтернативы членству в Североатлантическом альянсе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба в интервью немецкой медиагруппе ARD заявил, что гарантии безопасности должны заполнить «ваккум между настоящим моментом и моментом вступления Украины в НАТО». Он назвал это важной деталью, которую нельзя забывать, передает РИА «Новости».
Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО в рамках приближающегося саммита. При этом этот момент он считает наиболее подходящим для того, чтобы отправить Киеву приглашение в НАТО, отметил Кулеба. По его словам, речь идет не о немедленном вступлении.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что члены Североатлантического альянса обсуждают возможность не обязывать киевский режим исполнять обязательства по Плану действий для членства (ПДЧ) в НАТО, но решение пока не принято.
Рар: США выломали руки Турции ради членства Швеции в НАТО
Германский политолог Рар: Западные страны умеют выламывать руки строптивым партнерам
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Еще недавно Эрдоган выступал против вступления Швеции в НАТО, однако с помощью тактики «кнута и пряника» США удалось надавить на Турцию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Турция пролоббировала ряд своих условий в обмен на вступление Швеции в НАТО.
«Забавно наблюдать, как лидеры западных стран выламывают руки строптивым союзникам. Когда в Швеции сожгли Коран, Эрдоган говорил о неприемлемости подобных действий. Тем не менее вскоре он же как ни в чем не бывало согласился на требования партнеров», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Думаю, помимо «кнута» ему предложили и «пряники». Скорее всего, договоренности касались исключительно безвизового въезда для турков в ЕС, торговых привилегий и свежих капиталовложений для сдерживания массовой миграции в Европу», – подчеркивает эксперт.
«Отмечу, что нынешнее расширение НАТО – огромная победа для США. Граница России с альянсом существенно расширилась. Раньше прямое соприкосновение было, по сути, только с Норвегией, а Калининград находился в окружении Эстонии, Латвии и Польши», – резюмирует Рар.
Ранее Швеция в обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в НАТО обещала «приложить усилия» для модернизации таможенного союза Турции и ЕС. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Кроме того, Стокгольм пообещал способствовать активизации переговоров о безвизовом режиме между двумя сторонами.
По информации телеканала Haber Global, Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон по итогам достигнутых договоренностей составили протокол из семи пунктов. Документ предусматривает отказ Стокгольма от поддержки организаций, объявленных Анкарой террористическими. В частности, речь идет о рабочей партии Курдистана (РПК).
Колумнист The Wall Street Journal Аслы Айдынташбаш считает, что кроме озвученных условий, Турция могла выдвинуть и ряд других требований, в том числе и в отношении США. Она подчеркивает, что Эрдоган мог настаивать на поставках истребителей F-16 для Анкары, поскольку страна отчаянно нуждается в обновлении военно-воздушного фронта.
Так, издание Reuters цитирует заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Джо Байден будет продвигать идею передачи F-16 Анкаре после консультаций с Конгрессом.
Телеканал CNN Turk отмечает, что парламент Турции собирается ратифицировать решение о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля. В статье подчеркивается, что процесс утверждения принятия нового члена в альянс будет окончен после публикации в правительственной газете Resmi Gazete подписанного президентом указа.
Западная пресса с оптимизмом описывает решение Эрдогана. Так, в Bloomberg считают, что расширение альянса на север станет одним из главных изменений в ландшафте европейской безопасности. По мнению издания, НАТО укрепляет контроль над Балтийским морем и получает огромные преимущества в Арктическом регионе.
Схожее мнение выражает и NBC. Телеканал отмечает: несмотря на то что Швеция не имеет общей границы с Россией, ее ВМС и ВВС в совокупности с другими силами НАТО, способны ограничить влияние Москвы в регионе.
В CNN достигнутые договоренности называют крупной победой Байдена. Президент США долгое время выражал уверенность в возможности присоединении Швеции к альянсу на саммите в Вильнюсе. Однако телеканал подчеркивает, что процесс вхождения в организацию нового участника все равно может быть замедлен. Отмечается, что Венгрия до сих пор не проголосовала за вступление Стокгольма в НАТО.
Политолог: Платить за вступление Швеции в НАТО придется Евросоюзу
Политолог Бордачев: Европе придется платить за вступление Швеции в НАТО
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Соединенные Штаты в очередной раз продавливают Европу на принятие решений, выгодных преимущественно самим американцам. Расплачиваться за это будут страны ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее стало известно, что Турция пролоббировала ряд своих условий в обмен на вступление Швеции в НАТО.
«Я полагаю, что президент Турции получит многое из того, что хотел выторговать за вступление Швеции в НАТО. Это, скорее всего, и анонсированный безвизовый режим, и таможенный союз с Европой, а также американские истребители F-16», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».
«Как мы видим, Соединенные Штаты легко прогибают ЕС для реализации собственных целей. При этом платить за вступление Швеции в НАТО придется Евросоюзу. Последствия могут коснуться экономики и миграционных вопросов. Но все это не волнует тех, кто участвовал в торге и радел за принятие Швеции в НАТО», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, учитывая непростые отношения между Анкарой и Афинами по некоторым территориальным вопросам, я думаю, греки серьезно напрягутся на фоне возможной передачи туркам американских истребителей F-16. Греция пытается играть против Турции. И даже в какой-то момент пыталась вести переговоры с США. Однако для Вашингтона в данном случае Анкара интереснее», – заключил Бордачев.
Ранее Швеция в обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в НАТО обещала «приложить усилия» для модернизации таможенного союза Турции и ЕС. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Кроме того, Стокгольм пообещал способствовать активизации переговоров о безвизовом режиме между двумя сторонами.
По информации телеканала Haber Global, Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон по итогам достигнутых договоренностей составили протокол из семи пунктов. Документ предусматривает отказ Стокгольма от поддержки организаций, объявленных Анкарой террористическими. В частности, речь идет о рабочей партии Курдистана (РПК).
Колумнист The Wall Street Journal Аслы Айдынташбаш считает, что кроме озвученных условий, Турция могла выдвинуть и ряд других требований, в том числе и в отношении США. Она подчеркивает, что Эрдоган мог настаивать на поставках истребителей F-16 для Анкары, поскольку страна отчаянно нуждается в обновлении военно-воздушного фронта.
Так, издание Reuters цитирует заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Джо Байден будет продвигать идею передачи F-16 Анкаре после консультаций с Конгрессом.
Телеканал CNN Turk отмечает, что парламент Турции собирается ратифицировать решение о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля. В статье подчеркивается, что процесс утверждения принятия нового члена в альянс будет окончен после публикации в правительственной газете Resmi Gazete подписанного президентом указа.
Западная пресса с оптимизмом описывает решение Эрдогана. Так, в Bloomberg считают, что расширение альянса на север станет одним из главных изменений в ландшафте европейской безопасности. По мнению издания, НАТО укрепляет контроль над Балтийским морем и получает огромные преимущества в Арктическом регионе.
Схожее мнение выражает и NBC. Телеканал отмечает: несмотря на то что Швеция не имеет общей границы с Россией, ее ВМС и ВВС в совокупности с другими силами НАТО способны ограничить влияние Москвы в регионе.
В CNN достигнутые договоренности называют крупной победой Байдена. Президент США долгое время выражал уверенность в возможности присоединения Швеции к альянсу на саммите в Вильнюсе. Однако телеканал подчеркивает, что процесс вхождения в организацию нового участника все равно может быть замедлен. Отмечается, что Венгрия до сих пор не проголосовала за вступление Стокгольма в НАТО.
Захарова: НАТО разыгрывает для Украины красочный спектакль
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Предстоящий саммит Североатлантического альянса будет предсказуемым и пройдет «в худших традициях западных манипуляций», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в эфире «Первого канала» отметила, что в НАТО разыграют «красочный спектакль» для своих «подопечных». По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, НАТО будет рассказывать Украине про «особую миссию», обещать поставки вооружений и отправлять «вперед – за победу демократии и свободы», передает ТАСС.
Спикер МИД России добавила, что подготовка носит «массированный, эшелонированный» характер. Министры финского правительства, отметила она, «записывают виолончельные соло» в поддержку Украины, передает РИА «Новости».
В преддверии саммита НАТО предпринимаются попытки показать некое состояние «киевского режима на плаву», применяются различные пиар-приемы, добавила Захарова.
В Кремле ранее подчеркивали, что вступление Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для архитектуры безопасности Европы.
Президент Литвы призвал НАТО создать базы у границ России
Президент Литвы Науседа: НАТО нужно забыть про акт о сотрудничестве с Россией и создать базы у ее границ
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Основополагающий акт о сотрудничестве России и НАТО, подписанный в 1997 году, следует признать недействительным, у российских границ должны появиться базы Североатлантического альянса, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Науседа в интервью газете The Times заявил, что Россия «активно размещает тактическое ядерное оружие в Белоруссии». По оценке главы Литвы, это свидетельствует о том, что основополагающий акт Россия – НАТО «мертв». Данный документ, считает Науседа, «мешает трезво мыслить» многим странам – членам альянса, держит Запад в «серой зоне стратегической двусмысленности», передает ТАСС.
Также Науседа считает большой ошибкой повторять на саммите НАТО в Вильнюсе, который откроется во вторник, тезисы, звучавшие на саммите в Бухаресте в 2008 году. Блок должен обозначить «наиболее ясный и короткий путь к вступлению Украины», подчеркнул он. По словам президента Литвы, это способствовало бы «поднятию боевого духа» ВСУ.
При этом он признал, что членство Украины в НАТО невозможно до окончания боевых действий, поскольку в противном случае «придется говорить о пятой статье».
По данным Reuters, в НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России.
В Кремле подчеркивали, что Россия имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который посягает на ее безопасность, что еще раз подтверждает правильность решения главы российского государства начать спецоперацию.
Столтенберг признал неудачи ВСУ в контрнаступлении
Страны НАТО должны расширить военную помощь киевскому режиму, поскольку украинская армия не смогла добиться значительных успехов при контрнаступлении, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
ВСУ при наступлении сталкиваются с «яростным сопротивлением», российская сторона подготовила оборону, включая минные поля и противотанковые заграждения, заявил Столтенберг, передает ТАСС.
Он призвал НАТО сосредоточиться на поддержке Украины и указал, что «война по определению непредсказуема», потому может длиться дольше, чем этого ожидают.
Нужно поддерживать киевский режим столь долго, сколько потребуется, и наращивать объемы помощи, заключил генсек НАТО.
Газета ВЗГЛЯД изучала, какие решения в ходе саммита в Вильнюсе может принять НАТО и что это будет означать для России.
Сунак и Байден не стали говорить о членстве Украины в НАТО после переговоров
Сунак и Байден не стали упоминать тему членства Украины в НАТО после переговоров
Британский премьер-министр Риши Сунак и президент США Джо Байден после переговоров подтвердили намерение продолжать оказывать помощь Киеву, однако не упомянули перспективы членства Украины в НАТО, следует из распространенного канцелярией главы правительства Британии коммюнике.
Отмечается, что премьер-министр Британии и американский президент обсудили прогресс в контрнаступлении и подчеркнули важность того, чтобы международные партнеры страны взяли обязательства по ее долгосрочной защите, для ее победы в конфликте, передает ТАСС.
Тем не менее представитель Сунака отметил, что Соединенное Королевство поддерживает членство Украины в НАТО, но конкретные этапы на пути вступления подлежат обсуждению, пишет Reuters.
Ранее немецкое издание Bild указывало, что Берлин и Вашингтон якобы блокируют официальную заявку Киева на членство в Североатлантическом альянсе.
Лукьянов объяснил нежелание США и Германии видеть Украину в НАТО
Политолог Лукьянов: Если Украину примут в НАТО, банальной военной поддержкой альянс обойтись не сможет
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Вашингтон и Берлин понимают – принятие Украины в НАТО чревато отправкой войск альянса на фронт. А война с Россией – не то чтобы мечта кого бы то ни было в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Во вторник в Вильнюсе стартует двухдневный саммит НАТО. Накануне стало известно, что США и Германия блокируют заявку Украины на членство в альянсе.
«Берлин всегда был менее расположен к тому, чтобы давать Украине прямые обязательства. Ведь само по себе членство в НАТО – это полбеды. Пятая статья устава альянса, гарантирующая защиту всем участникам объединения, куда больше волнует Германию. Тут банальной поддержкой и помощью не обойтись, придется отправлять войска», – добавляет Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».
«Соответственно, до тех пор, пока расширение НАТО не было сопряжено с рисками введения реальных войск, все делалось легко и просто. Сейчас ситуация совершенно иная. Поэтому такие страны, как Германия, которые изначально испытывали опасения, чувствуют тревогу еще больше», – продолжает политолог.
«Что касается Соединенных Штатов, то они являются главной боевой силой НАТО. Вашингтон в полной мере может оценить все риски такого расширения альянса на Восток. А война с Россией – не то чтобы мечта кого бы то ни было в мире», – иронично замечает собеседник.
«Одно дело – поддержка, которая не только не прекращается, но и усиливается. Эта история происходит на условно добровольной основе – государства решили, что надо помогать Украине, вот и помогают. Если надоест, то можно перестать это делать без каких-то отягчающих для них последствий. С членством в НАТО такое провернуть уже не получится», – рассуждает эксперт.
«Что касается ПДЧ, я бы не стал придавать этому большого значения. Если вступление Украины в НАТО станет реальностью, то о привычной процедуре речи не будет. Изначально эта процедура применима к средненьким центральноевропейским странам. А тут речь идет о крупном воюющем государстве. В данном случае начинать историю с формальными критериями типа ПДЧ было бы странно», – заключил Лукьянов.
Во вторник стартует саммит НАТО. Однако за сутки до встречи в верхах выяснилось, что Германия и США намерены заблокировать заявку Украины на вступление в альянс. Об этом со ссылкой на источники сообщила немецкая газета Bild. Кроме того, согласно данным источников, Берлин и Вашингтон оказывают давление на другие страны альянса, чтобы те присоединились к их позиции.
Уточняется, что США и Германия планируют подписать с Украиной декларацию, которая «едва ли выходит за рамки документа, подписанного в Бухаресте в 2008 году». Это означает поддержку общего курса в НАТО без какой-либо конкретики. Bild также выяснил, что Зеленский, узнав о таких планах, якобы сильно разозлился.
Вместе с тем разочарования офиса Зеленского на этом не закончились. Так, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своих соцсетях заявил, что его стране упростили путь к членству в военном блоке, отменив План действий по членству (ПДЧ). Он также поприветствовал это «долгожданное решение».
Правда, уже спустя несколько часов генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с опровержением сообщения. В альянсе ведется обсуждение пакета предложений для Украины, снимающее необходимость реализации ПДЧ, но пока решение не принято, пояснил он.
«Самолет Судного дня» США приземлился в Вильнюсе
В Вильнюсе совершил посадку американский «самолет Судного дня» Boeing 747-E4B, борт приземлился до начала саммита Североатлантического альянса, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Самолет вылетел из города Кэмп-Спрингс в штате Мэриленд, где располагается военная база Эндрюс, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса.
Он произвел посадку в Вильнюсе утром во вторник.
Boeing E-4B – это модификация дальнемагистрального Boeing 747, ее используют как «самолет Судного дня» – мобильный резервный командный пункт Пентагона на случай ядерной войны.
Саммит НАТО запланирован в Вильнюсе на 11–12 июля.
В рамках встречи президент Украины Владимир Зеленский планирует поднять вопрос о вступлении страны в НАТО. Кроме того, генсек альянса Йенс Столтенберг может официально объявить о развертывании 300 тыс. военных в Европе и дополнительных мерах по усилению блока.