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Финляндия решила помочь Украине с процессом вступления в НАТО
Глава финского МИД Валтонен: Хельсинки поможет Киеву «соответствовать критериям» для членства в НАТО
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Финская сторона намерена помочь украинской в более плавном вступлении в Североатлантический альянс, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
Хельсинки постарается помочь Киеву «соответствовать критериям членства» в НАТО в военной сфере и в областях, связанных с «обществом и демократией», заявила Валтонен, передает РИА «Новости».
Финляндия желает сделать процесс вхождения в альянс «как можно более гладким».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что план действий по членству в НАТО для Украины якобы уже отменен, но генсек альянса Йенс Столтенберг уточнил, что решение по этому вопросу примут на саммите в Вильнюсе.
В НАТО впервые со времен холодной войны согласовали планы атаки на Россию
Reuters: В НАТО впервые со времен холодной войны согласовали планы об ответе на возможную атаку России
В НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатов.
Агентство сообщает, что возрождение планов подчеркивает важный сдвиг, так как это первый раз, когда в НАТО подготовили подобные планы с окончания холодной войны, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что на предстоящем в июле саммите НАТО планирует утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ, а также повышение боеготовности натовских подразделений на случай возможной конфронтации с Россией.
В США сказали, когда наступит критический момент для ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: У ВСУ закончатся ресурсы для военных действий к декабрю
У Украины из-за потерь личного состава ВСУ и военной техники нет никаких шансов продолжать боевые действия после декабря, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал «спорным вопросом», что будет с Украиной после декабря.
Решение Соединенных Штатов поставлять Киеву кассетные боеприпасы эксперт объяснил истощением американских запасов. При этом он считает, что США не смогут наладить производство на таком уровне, чтобы в будущем покрывать потребности ВСУ, передает РИА «Новости».
Из-за отсутствия запасов вооружений власти США ставят под угрозу безопасность собственной страны, добавил Джонсон.
Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что своими резкими заявлениями США блокируют возможность переговоров для Киева.
В Госдепе назвали конфликт на Украине «стратегическим провалом» Киева
Представитель Госдепа Миллер дважды оговорился и назвал конфликт на Украине провалом Киева
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на конференции дважды допустил оговорку, назвав конфликт на Украине стратегическим провалом Киева.
Как указал Миллер на пресс-конференции, США убеждены, что спецоперация является стратегическим провалом Украины. «Простите, прошу меня извинить, это стратегический провал Украины», – заявил он, передает ТАСС.
Позже он понял, что оговорился дважды, и добавил, что первый раз выступает на этой неделе и, «видимо, немного не в форме». «Это стратегический провал России», – с третьего раза уточнил свою мысль Миллер.
Ранее обозреватель American Greatness Кристофер Роуч заявили, что потери ВСУ при контрнаступлении станут важным уроком для Вашингтона.
Ростех: В России удвоилось производство Су-34 и Су-35
Замгендиректора Ростеха Артяков: В России удвоилось производство Су-34 и Су-35
Выпуск истребителей Су-34 и Су-35 увеличен в два раза для нужд специальной военной операции, заявил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.
Количество выпускаемой для Минобороны боевой авиации по некоторым позициям удвоилось, это Су-30, Су-34 и Су-35, сказал Артяков в интервью «России 24», передает РИА «Новости».
Эти самолеты показали себя эффективно на линии боевого соприкосновения, они помогают выполнению задач СВО.
Он отметил, что госкорпорация с опережением выполняет государственный оборонный заказ по поставкам бронетехники и артиллерии.
Ростех также готов и дальше наращивать объемы производства вооружения, все будет зависеть от заказов Министерства обороны, заключил Артяков.
Минобороны заявило об уничтожении 4845 иностранных наемников в рядах ВСУ
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Киевский режим потерял 4845 иностранных наемников в ходе СВО, еще 4801 иностранный боевик бежал с украинской территории, сообщило Министерство обороны России.
По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение 4845 иностранных наемников, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Подавляющее большинство уничтоженных – наемники из США, Канады и европейских стран. Еще 4801 боевик сбежал с украинской территории, на данный момент в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников, указали в ведомстве.
Всего с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11 675 иностранных боевиков из 84 стран. Больше всего приехало в марте-апреле 2022 года, после первых потерь желающих стало гораздо меньше.
Самые многочисленные группы приехали из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (900 и более человек), Грузии (свыше 800 человек), Британии и Румынии (по 700 и более человек), Хорватии (более 300 человек), Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более человек).
Из-за срыва мобилизации на Украине и с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава киевский режим начал усиленную вербовку боевиков в Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке.
Пленные бойцы ВСУ заявили, что украинские командиры не несут ответственности за потери среди наемников. Командование бросает иностранных боевиков в «мясные штурмы» на российские позиции в первую очередь, их эвакуация проводится по остаточному принципу, только после вывоза украинцев.
В последний месяц украинское руководство развернуло вербовку наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольной США части Сирии.
Также активизирована вербовочная кампания в США и Канаде, ее проводят на базе украинских загранучреждений при содействии спецслужб Запада, таких как ЦРУ и подконтрольных ему ЧВК Academy, Cubic и другие.
В июле радиостанция RTL сообщала, что на украинской территории воюют порядка 100 французских наемников.
Более половины детей-беженцев с Украины в Польше бросили школы
ЮНИСЕФ: Более половины детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы
Более половины детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы, сообщают детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
В заявлении организаций говорится, что необходимо «в полной мере воспользоваться образованием, предлагаемым украинским детям в польских школах, и убедиться в том, что они посещают их и приобретают новые навыки, которые будут помогать им в будущем», передает РИА «Новости».
Также отмечается, что в польских школах на данный момент обучается почти 173 тыс. детей с Украины. По информации УВКБ, низкие показатели зачисления могут быть связаны с такими факторами, как частые переезды на Украину и с Украины, а также с языковым барьером.
Напомним, Киеву известно о 240 случаях, когда в Европе у украинских беженцев изымали детей, сообщила представитель украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова.
На Западе объяснили главную ставку конфликта на Украине
IL Fatto Quotidiano: Вашингтон использует конфликт на Украине для отсрочки падения американской империи
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Соединенным Штатам безразлично, каким будет итог украинского конфликта; эта ситуация позволяет Вашингтону отсрочить «падение американской империи», пишут итальянские СМИ.
Об успехе Киева на Западе уже не говорят, а американский президент Джо Байден отвергает попытки Владимира Зеленского навязать Штатам свою позицию, пишет итальянская ежедневная газета IL Fatto Quotidiano.
Автор статьи Пино Арлакки напоминает, что Байден вступил в предвыборную кампанию и теперь в его интересах заморозить украинский конфликт, передает РИА «Новости».
Конечная ставка украинского конфликта не имеет к Киеву никакого отношения, утверждает Арлакки. На карту, по его словам, «поставлено время и способ ухода Соединенных Штатов с капитанского мостика планеты».
Мир стал многополярным, время американской элиты истекло, и в Соединенных Штатах понимают это, добавляет издание. Теперь Вашингтон стремится максимально отсрочить «финал», заставляя платить за это своих союзников и вассалов, заключил автор публикации.
Ранее президент Владимир Путин ранее заявлял, что усиливающийся тренд на многополярность в мире очевиден, как восход солнца.
Эрдоган назвал условие вступления Швеции в НАТО
Президент Турции Эрдоган: Вступление Швеции в НАТО станет возможным после присоединения Турции к ЕС
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Вступление Швеции в НАТО будет вероятным после присоединения Турции к членам Евросоюза, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС, поэтому Анкара требует открыть Турции двери в ЕС, после чего тогда Эрдоган откроет путь Швеции, передает РИА «Новости».
При этом Эрдоган заверил, что предупреждал о своем условии президента США Джо Байдена.
Также турецкий лидер отметил, что ожидает от Швеции полного выполнения условий подписанного с Анкарой меморандума для вступления в НАТО.
«Мы хотим, чтобы Стокгольм сдержал данное нам слово. Турция, в свою очередь, как страна, наиболее содействующая деятельности НАТО, делает все, что необходимо», – сказал он, подчеркнув, что расширение НАТО и ЕС – два разных отдельных процесса.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция якобы не успеет вступить в Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля, поскольку даже в случае ратификации Турцией заявки документ не успеет пройти согласования.
Турецкое издание выразило мнение, что Швеция делает все возможное, чтобы не стать членом НАТО, но давление на Стокгольм оказывает Вашингтон, который хочет использовать страну как плацдарм для доступа к ресурсам Арктики.
Российский танковый взвод отразил пять украинских атак
Минобороны: Танковый взвод группировки «Восток» отразил пять украинских атак
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Танковый взвод полка российской группировки «Восток» под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак со стороны украинских националистов и уничтожил несколько единиц иностранной бронетехники на Времевском выступе, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Чехов уточнил, что пять атак противника были отражены за короткий промежуток времени. Лейтенант Кыдрасов, по его словам, руководил действиями бронегруппы по подавлению сил укрывшегося в лесах противника. Офицер лично обнаружил и уничтожил около десятка националистов, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки «Восток» отметил самоотверженные действия взвода и личное мужество офицера Кыдрасова, которые позволили остановить украинское контрнаступление.
Также Чехов сообщил, что военнослужащие «Восточной» группировки на Запорожском направлении уничтожили несколько групп противника, пытавшего перейти в наступление. ВСУ было нанесено огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолетами армейской авиации, рассказал он.
На Южно-Донецком направлении российские военные сорвали выдвижение двух украинских взводов в направлении южнее Водяново. Группу уничтожили вместе с автомобильной техникой, сообщил Чехов.
Ранее в среду сообщалось, что российские войска группировки «Центр» нанесли удар тяжелой огнеметной системой (ТОС) «Солнцепек» по трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях.
Кадыров сообщил о пленении пятерых солдат ВСУ под Артемовском
Кадыров сообщил о пленении пятерых солдат ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском
Спецназ «Ахмат» в районе населенного пункта Клещеевка на Бахмутском (Артемовском) направлении взял в плен пятерых украинских боевиков, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров написал в своем Telegram-канале, что это произошло на фоне «истерии» в украинских СМИ о том, что Клещеевка якобы находится под «огневым контролем» со стороны вооруженных сил Украины. Глава Чечни опроверг эти слухи, подчеркнув, что населенный пункт находится под российским контролем.
Он отметил, что это – первые плоды работы легендарной 4-й бригады второго армейского корпуса ЛНР и спецназа «Ахмат» после передислокации на Артемовское направление.
Кадыров отметил, что ранее «некоторые укровояки заявляли, что в районе Бахмута спецназ «Ахмат» не видели». Он предположил, что у украинских националистов возникли «проблемы со зрением», либо «они решили значительно отдалиться от огневых позиций по понятным нам соображениям».
Также глава Чечни назвал «очередным информационным вбросом ЦИПсО» сообщения украинских медиа о том, что спецназ якобы несет «большие потери» в Артемовске.
9 июля Кадыров сообщал, что спецназ «Ахмат» командованием специальной военной операции переброшен на сложное Бахмутское (Артемовское) направление.
В Одессе прогремели взрывы
«24 канал»: В Одессе прогремели взрывы
Несколько взрывов прогремело в ночь на среду, 11 июля, в Одессе, сообщили украинские СМИ.
Предположительно, работает ПВО Украины, передает ТАСС сообщение украинского «24 канала». Подробности не приводятся.
Воздушная тревога, согласно данным на официальном украинском сайте для оповещения населения, объявлена в Киевской области. В красной зоне также находятся Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская и Черкасская области.
8 июля взрывы звучали в Кривом Роге и Днепре (Днепропетровске).
Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО
Столтенберг: Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО в кратчайшие сроки
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на снятие вето и прием Швеции в состав Североатлантического альянса, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг сообщил, что решение принято по итогам переговоров Эрдогана с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Также в разговоре участвовал сам генсек НАТО, передает ТАСС.
По словам Столтенберга, Эрдоган пообещал как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать над тем, чтобы документ был принят в кратчайшие сроки.
Также он сообщил, что НАТО создаст специальный механизм и должность специального представителя по борьбе с терроризмом.
По словам генсека НАТО, Швеция со своей стороны пообещала «приложить усилия», чтобы модернизировать таможенный союз Турции и ЕС и активизировать переговоры о безвизовом режиме.
Столтенберг добавил, что в настоящее время только две страны не ратифицировали протокол о присоединении Швеции к НАТО – Турция и Венгрия. Причем Венгрия, по его словам, обещала, что не будет последней, кто сделает это. Генсек НАТО выразил уверенность, что «проблема будет решена».
Ранее Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО будет возможным после присоединения Турции к членам ЕС.
Стало известно, что пообещала Швеция в обмен на вступление в НАТО
Столтенберг: Швеция пообещала Турции таможенный союз и безвиз с ЕС в обмен на членство в НАТО
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Швеция в обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в НАТО обещала «приложить усилия» для модернизации таможенного союза Турции и Евросоюза, а также активизировать переговоры о безвизовом режиме между Турцией и ЕС, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг сообщил, что Швеция дала такие обещания в качестве члена Европейского союза, передает ТАСС.
По информации телеканала Haber Global, президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон по итогам достигнутых договоренностей составили протокол из семи пунктов. Помимо озвученного Столтенбергом, документ предусматривает, что Швеция обещает Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими. К террористическим организациям в Анкаре относят Рабочую партию Курдистана (РПК), а также организацию ФЕТО, которую турецкие власти обвиняют в попытке военного переворота 15 июля 2016 года.
Также в Стокгольме обещали содействовать отмене санкций в отношении Турции и устранению преград для республики в сфере ВПК и инвестиций.
Как сообщили в Белом доме, президент США Джо Байден приветствовал согласие Турции на прием Швеции в НАТО и выразил готовность работать с Анкарой над выстраиванием обороны в евроатлантике, передает РИА «Новости».
Ранее генсек альянса сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на снятие вето и прием Швеции в состав Североатлантического альянса.
По данным телеканала CNN Turk, заявка на вступление Швеции в НАТО, вероятно, будет одобрена турецким парламентом в ходе осенней сессии.
Сам Эрдоган ранее заявил, что вступление Швеции в НАТО будет возможным после присоединения Турции к членам ЕС.
Экс-советник Пентагона: Украина висит на волоске
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина потеряна, военные поставки ничего не изменят
Ничто, включая поставки вооружений, не может помочь Украине одержать верх в конфликте, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Украина «потеряна». По его словам, Украина «висит на волоске в худшем смысле этого выражения». Происходящее сейчас в этой стране он назвал катастрофой, подчеркнув, что какие-либо поставки туда «ничего не изменят».
«Слишком поздно, это конец», – приводит его слова РИА «Новости».
Многие страны Запада находятся «в отчаянии» из-за конфликта на Украине и раскола внутри Североатлантического альянса, констатировал эксперт. Полковник считает, что для Украины нет иного выхода, кроме как провести переговоры и по их итогам получить, «что возможно». Киев находится не в том положении, чтобы диктовать России условия, заключил Макгрегор.
Ранее подполковник армии США в отставке Дарин Гауб заявил, что решение властей Соединенных Штатов отправить Украине кассетные боеприпасы вызвано истощением собственных американских запасов вооружений. По его словам, США потребуется «от 10 до 15 лет», чтобы восстановить запасы оружия.
В Николаеве уничтожен склад ВСУ с западными авиаракетами
Подполье: Российские войска уничтожили склад ВСУ с западными авиаракетами в Николаеве
В результате российского удара в Николаеве был уничтожен склад с дальнобойными ракетами западного производства, сообщил координатор подполья в городе Сергей Лебедев.
Лебедев сообщил РИА «Новости», что данными ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия – НАРП.
9 июля Минобороны сообщало, что ВС России уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ, а в районе Старицы в Харьковской области – склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.