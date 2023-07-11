Мадонна вышла на связь с фанатами после болезни

Эксперт объяснил уменьшение размера скидки для Индии на российскую нефть

Эксперт Юшков: Россия за счет скидки для Индии покрывала часть потенциальных логистических форс-мажоров

Скидка на нефть – это не подарок или добрая воля, а вполне конкретный рыночный инструмент. Дисконт для Индии был вызван рядом геополитических предпосылок, которые сейчас теряют актуальность, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее индийские СМИ сообщили о сокращении скидки на российскую нефть для нефтеперерабатывающих заводов Нью-Дели.

«Сообщения индийских СМИ свидетельствуют о том, что стороны оптимизируют логистику и договариваются друг с другом о взаимовыгодных дальнейших действиях. Ранее перевозка нефти перешла к тем странам, кто готов игнорировать западные санкции в отношении российского сырья», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Затем начался переход на систему расчетов в юанях, реалах, дирхамах и других валютах. Параллельно идет процесс взаимодействия между банками, перевозчиками и остальными участниками рынка. Оптимизируется каждый сегмент операций и, как следствие, уходят некие неудобства, для покрытия которых изначально была введена скидка», – отметил он.

«Стоит отметить, что размер реального дисконта в нынешних условиях оценить достаточно сложно. Дело в том, что некоторые игроки опираются на стоимость нефти в порту отгрузки, а кто-то – уже после доставки в Индию. В конечном счете цена ресурса окажется выше, поскольку в нее включена оплата транспортировки. Однако очевидно, что с декабря прошлого года скидка постепенно уменьшается», – объясняет собеседник.

«Основная проблема с дисконтом заключается в том, что российский Минфин считает объем поступаемых в бюджет от экспорта средств на основе стоимости Urals, если бы Европа закупала наш ресурс. И тогда получается, что при отгрузке баррель нефти стоит 50–55 долларов, и бюджет недополучает деньги, поскольку экспортная пошлина рассчитывалась исходя из стоимости сырья в порту прибытия – 70–76 долларов за баррель», – считает эксперт.

«Поэтому сейчас перед Россией стоит немаловажная задача – изменение формулы расчета экспортной пошлины по линии Минфина. Если калькуляция будет вестись на основе данных в порту отгрузки, то и бюджетные показатели будут более релевантными», – предлагает Юшков.

«Кроме того, в этом вопросе логично перейти от сравнений нашей Urals с маркой Brent к марке Dubai. И затем, исходя из этого, рассчитывать размер скидки и делать какие-то более объективные выводы», – добавил эксперт.

«В целом дисконт – исключительно коммерческая история, а не подарок. Когда после начала СВО мы выходили на новые для себя рынки, нам надо было вытеснить оттуда традиционных поставщиков и закрепиться. В этот момент перед Россией были риски, связанные с санкционным давлением и возможными штрафами за покупку российской нефти. Скидка была призвана покрыть форс-мажоры», – отметил он.

Ранее индийские СМИ заявили, что скидки на российскую нефть для нефтеперерабатывающих заводов Индии снизились до 4 долларов за баррель с пиковых значений 25–30 долларов, продавцы отказываются от тарифов на отгрузку, чтобы покрыть разрыв с эталонной нефтью Brent и обойти введенный странами Запада потолок цен.

Как сообщает The Times of India со ссылкой на источники, сейчас на российскую нефть приходится около 40% от всего импорта Индии, тогда как до начала военного конфликта на Украине ее доля составляла менее 2%. Владельцы индийских НПЗ покупают российскую нефть по базису поставки, а продавец организует доставку и страхование. Издание пишет, что этот аспект стал еще более важным после введения потолка цен на российскую нефть, «что сделало доставку или страхование труднодоступными».

Как сказал изданию неназванный источник, участвовавший в торгах, это, а также раздробленные закупки нефтеперерабатывающих заводов – то, чем пользуются продавцы российской нефти, которые взимают 11–19 долларов за баррель фрахта из портов Балтийского или Черного морей, что почти вдвое превышает норму, а нефть продают по цене на 1–2 долларов ниже предельной, пишет «Коммерсант».

Источник уверен, что индийские покупатели «могут вскоре потерять скидку», если цены на нефть продолжат снижаться и сократят разрыв с ценовым потолком. По его словам, три малоизвестных агентства могут легко сыграть на тендерах и приблизить себестоимость российской нефти к цене эталона – сейчас он составляет 75–76 долларов. Источник считает единственным способом защитить интересы Индии проведение «коллективных переговоров», особенно с государственными нефтеперерабатывающими заводами.

Ранее в Минэнерго России сообщили, что Москва подтверждает сокращение поставок нефти на рынки на 500 тыс. баррелей в сутки в августе путем уменьшения экспорта. Решение призвано дополнить дополнить принятые ранее обязательства по добровольному снижению добычи. Отмечается, что сокращение продлено до конца декабря 2024 года, напомнили в ведомстве.

до этого США призвали Индию соблюдать ценовой потолок цен на российскую нефть. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Напомним, ценовой потолок на российскую нефть, установленный Западом, составляет 60 долларов. Его соблюдение освобождает российскую нефть от западных санкций при поставках морским путем.

В конце мая сообщалось, что импорт нефти в Индию из России в 2022–2023 финансовом году вырос до 31,02 млрд долларов с 2,2 млрд долларов – в 14 раз в сравнении с показателями предыдущего года.