Мадонну госпитализировали с бактериальной инфекцией

Менеджер: Американскую певицу Мадонну госпитализировали с «серьезной» бактериальной инфекцией

Американскую певицу Мадонну на минувших выходных госпитализировали с «серьезной» бактериальной инфекцией, сообщил менеджер исполнительницы Гай Осири.

Менеджер исполнительницы сообщил в своем аккаунте в запрещенной соцсети Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ), что 24 июня у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии, передает РИА «Новости».

По словам Осири, состояние исполнительницы улучшается, однако она все еще находится под наблюдением врачей. Он заверил, что ожидается полное восстановление певицы.

По словам представителя Мадонны, из-за внезапной болезни все мероприятия с ее участием, включая подготовку к зарубежному турне, приостановили.

Напомним, в мае 2020 года Мадонна заявила об обнаружении у нее антител к COVID-19.