|
|
СМИ: ФБР и СБУ удаляли пророссийские аккаунты в соцсетях
CNN: ФБР работало с СБУ над удалением пророссийских аккаунтов в соцсетях
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
ФБР работало вместе с СБУ над удалением пророссийских аккаунтов в соцсетях, передает CNN со ссылкой на доклад судебного комитета палаты представителей США.
Как сообщает телеканал, доклад содержит обвинения в адрес ФБР в связи с ненадлежащей проверкой аккаунтов в соцсетях, которые СБУ пометила как распространяющие российскую дезинформацию, передает РИА «Новости». Согласно докладу, некоторые из аккаунтов, которые ФБР передало Meta* на рассмотрение, на самом деле содержали критику России.
Советник судебного комитета заявил телеканалу, что комитет намерен использовать документ, чтобы заявить о неправомерном вмешательстве органов в свободу слова.
По информации СМИ, доклад основан на информации из нескольких повесток, которые комитет направил Meta*, а также Alphabet, материнской компании Google и YouTube, в феврале в рамках расследования возможной причастности федерального правительства США к цензуре в соцсетях.
Комитет утверждает в своем докладе, что СБУ отправляла ФБР списки аккаунтов, якобы «распространявших российскую дезинформацию», а американские органы передавали эти списки соцсетям. В электронных письмах, которые приводятся в докладе, ФБР не требует удаления контента, а просит соцсети просмотреть аккаунты и «принять меры, которые они сочтут нужными».
Ранее канадский писатель и журналист Аарон Мэйт на платформе Substack сообщил, что ФБР помогало СБУ цензурировать публикации российских политиков, общественных деятелей, журналистов и СМИ в социальной сети Twitter.
Песков сообщил о встрече Путина с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер»
Песков подтвердил встречу Путина в Кремле с Пригожиным и командирами «Вагнера»
|
|
Президент России Владимир Путин 29 июня провел в Кремле встречу с основателем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным и командирами подразделений ЧВК, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин провел встречу с Пригожиным, на ней также присутствовали 35 человек, все командиры отрядов, сказал Песков, комментируя публикацию издания Liberation, передает ТАСС.
Встреча прошла в Кремле 29 июня, она длилась почти три часа.
Глава государства на встрече с командирами и Пригожиным дал свою оценку действий компании на фронте, а также событий 24 июня. «Подробности ее (встречи – прим. ВЗГЛЯД) неизвестны, но единственное, что мы можем сказать, президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня», – добавил представитель Кремля.
Также Путин на встрече выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и «дальнейшего боевого применения».
Сами командиры изложили свою версию произошедшего 24 июня, они заявили, что являются убежденными сторонниками «и солдатами главы государства и Верховного главнокомандующего». Также они заявили, что готовы дальше сражаться за Родину, указал Песков.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина.
Rheinmetall назвал сроки запуска танкового завода на Украине
CNN: Rheinmetall в ближайшие три месяца запустит завод по производству танков на Украине
Немецкий концерн Rheinmetall, крупнейший в ФРГ производитель вооружений, в течение ближайших 12 недель откроет на Украине завод по производству танков и другой боевой техники, сообщил телеканал CNN со ссылкой на интервью главы компании Армина Паппергера.
По его словам, Rheinmetall будет производить на предприятии вооружения совместно с украинской государственной компанией «Укроборонпром», передает ТАСС.
Паппергер также сообщил, что компания будет обучать украинских военных техническому обслуживанию танков и другой бронетехники, произведенной на новом заводе.
По его словам, украинцы должны помогать себе сами – невозможно, чтобы им приходилось в ближайшие 10–20 лет постоянно ждать помощи от Европы или Америки.
Ранее немецкий Rheinmetall заявил о готовности производить оружие для нужд ВСУ.
В НАТО впервые со времен холодной войны согласовали планы атаки на Россию
Reuters: В НАТО впервые со времен холодной войны согласовали планы об ответе на возможную атаку России
В НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатов.
Агентство сообщает, что возрождение планов подчеркивает важный сдвиг, так как это первый раз, когда в НАТО подготовили подобные планы с окончания холодной войны, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что на предстоящем в июле саммите НАТО планирует утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ, а также повышение боеготовности натовских подразделений на случай возможной конфронтации с Россией.
Задержан один из снявших с парня скальп в Подмосковье
Полиция задержала одного из мужчин, напавших на молодого человека в подмосковной Электростали и срезавших ему волосы вместе с кожей.
Как рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, одним из двух подозреваемых, которые в воскресенье в ходе конфликта нанесли ножевые ранения гражданину в городе Электростали. Нападавшим оказался житель Республики Коми 1999 года рождения, передает ТАСС.
Полиция продолжает работать над тем, чтобы установить местонахождение и задержать соучастника преступления.
9 июля возле магазина в Электростали двое неизвестных стали пренебрежительно обращаться к молодому человеку из-за его прически, потом избили его, срезали волосы вместе с кожей и скрылись с места происшествия.
В США сказали, когда наступит критический момент для ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: У ВСУ закончатся ресурсы для военных действий к декабрю
У Украины из-за потерь личного состава ВСУ и военной техники нет никаких шансов продолжать боевые действия после декабря, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал «спорным вопросом», что будет с Украиной после декабря.
Решение Соединенных Штатов поставлять Киеву кассетные боеприпасы эксперт объяснил истощением американских запасов. При этом он считает, что США не смогут наладить производство на таком уровне, чтобы в будущем покрывать потребности ВСУ, передает РИА «Новости».
Из-за отсутствия запасов вооружений власти США ставят под угрозу безопасность собственной страны, добавил Джонсон.
Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что своими резкими заявлениями США блокируют возможность переговоров для Киева.
В Госдепе назвали конфликт на Украине «стратегическим провалом» Киева
Представитель Госдепа Миллер дважды оговорился и назвал конфликт на Украине провалом Киева
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на конференции дважды допустил оговорку, назвав конфликт на Украине стратегическим провалом Киева.
Как указал Миллер на пресс-конференции, США убеждены, что спецоперация является стратегическим провалом Украины. «Простите, прошу меня извинить, это стратегический провал Украины», – заявил он, передает ТАСС.
Позже он понял, что оговорился дважды, и добавил, что первый раз выступает на этой неделе и, «видимо, немного не в форме». «Это стратегический провал России», – с третьего раза уточнил свою мысль Миллер.
Ранее обозреватель American Greatness Кристофер Роуч заявили, что потери ВСУ при контрнаступлении станут важным уроком для Вашингтона.
В Краснодаре убит замначальника горотдела по мобилизационной работе
В Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе
|
|
В Краснодаре неизвестный убил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщили в правоохранительных органах.
Предварительно, злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину, а потом скрылся. Мотив преступления выясняется. Подозреваемых устанавливают, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, передает ТАСС.
Отмечается, что Ржицкий был капитаном 2-го ранга и ранее командовал подлодкой «Краснодар».
В СУ СК по Краснодарскому краю сообщили, что тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено ранним утром понедельника на участке местности, расположенном вблизи улицы Береговой в краевом центре. Уголовное дело об убийстве Ржицкого передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.
Предположительно, неизвестный подкараулил Ржицкого во время утренней пробежки и успел сделать четыре выстрела в грудь и спину, сообщает RT.
Источник RT сообщил, что убийство экс-капитана подлодки «Краснодар» произошло всего в 300 м от субмарины проекта А615 1954 года, постановленной на вечный прикол в краснодарском парке 30-летия Победы. Именно там, по его словам, Ржицкий любил совершать пробежки. Также источник сообщил, что до выхода на пенсию Ржицкий жил в Севастополе.
Год назад украинские СМИ обвиняли Ржицкого в запуске ракет по территории Украины.
Ранее персональные данные Станислава Ржицкого были внесены в базу украинского сайта «Миротворец». В настоящее время на его фотографии на сайте стоит статус «ликвидирован», передает РИА «Новости».
Пушилин назвал контрмеры против кассетных боеприпасов
Пушилин: Придется использовать превентивные меры для выявления кассетных боеприпасов
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинский режим и раньше применял кассетные боеприпасы и против них лучше использовать превентивные меры.
По его словам, украинский режим и до этого применял кассетные боеприпасы, хотя старался это отрицать, а в американском руководстве называли это военным преступлением, но сейчас эта грань пройдена, передает РИА «Новости».
Пушилин добавил, что открыто и цинично американцы и их некоторые союзники говорят, что это нормально – применять кассетные боеприпасы. Он отметил, что это недопустимо, «но мы понимаем, с кем имеем дело».
По словам Пушилина, нет никаких иллюзий, военнослужащим России придется усилить противодействие и выявление подобных ракет, а также использовать превентивные меры и уничтожать их в процессе подготовки.
Ранее Москва назвала решение Белого дома проявлением агрессивного курса Вашингтона, а также напомнила, что американские власти называли применение кассетных бомб военным преступлением.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы.
Ростех: В России удвоилось производство Су-34 и Су-35
Замгендиректора Ростеха Артяков: В России удвоилось производство Су-34 и Су-35
Выпуск истребителей Су-34 и Су-35 увеличен в два раза для нужд специальной военной операции, заявил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.
Количество выпускаемой для Минобороны боевой авиации по некоторым позициям удвоилось, это Су-30, Су-34 и Су-35, сказал Артяков в интервью «России 24», передает РИА «Новости».
Эти самолеты показали себя эффективно на линии боевого соприкосновения, они помогают выполнению задач СВО.
Он отметил, что госкорпорация с опережением выполняет государственный оборонный заказ по поставкам бронетехники и артиллерии.
Ростех также готов и дальше наращивать объемы производства вооружения, все будет зависеть от заказов Министерства обороны, заключил Артяков.
Продюсер Максим Фадеев призвал певицу Наргиз извиниться и перестать оскорблять Россию
|
|
Певица Наргиз Закирова должна извиниться за всю свою ложь и перестать оскорблять Россию и русских, заявил продюсер и музыкант Максим Фадеев.
Фадеев в своем Telegram-канале напомнил, что после расторжения контракта с Наргиз, еще в августе 2019 года, он запретил артистке исполнять произведения из его каталога.
Он рассказал, что какое-то время публично Наргиз вела себя сдержанно и, несмотря на запрет, продолжала их исполнять, на что продюсер некоторое время закрывал глаза. Однако, по его словам, переломным моментом для него стали ее слова о России и ее жителях, после которых ей справедливо запретили въезд в страну на 50 лет. Фадеев задался вопросами, почему «в ее репертуаре по сей день преобладают песни на «вражеском» русском языке», и «почему она не переходит на узбекский в жизни и в музыке».
Продюсер добавил, что в мае у певицы был запланировал концерт в Алма-Ате, но его юристы заранее направили уведомление на площадку о том, что во время запланированного концерта возможно нарушение его исключительных авторских прав, с требованием запретить Наргиз исполнять произведения из его каталога, но уведомление было проигнорировано. По его словам, был зафиксирован факт нарушения его прав во время проведения концерта и направлен иск в Бостандыкский районный суд города.
Фадеев обратился ко всем будущим организаторам концертов Наргиз, отметив, что так они будут «поступать в каждом случае без исключения, пока к этой певице не придет осознание того, что брать чужое – это воровство». Он пообещал «судиться с каждой площадкой», не жалея на это ни времени, ни ресурсов. Продюсер указал, что в конце июля у Наргиз запланирован концерт в Ташкенте, и письмо уже «оперативно улетело и туда тоже».
Он назвал певицу «обычной воровкой на доверии», которая «украла и пользует его интеллектуальную собственность – фонограммы, песни, видеоклипы, фотографии».
Продюсер призвал Наргиз извиниться за свою ложь перед ним и «перестать оскорблять страну, которая несколько лет была ее домом и местом зарабатывания больших денег».
В 2022 году Наргиз запретили въезд на территорию Российской Федерации на 50 лет.
Ранее Фадеев назвал своей самой главной ошибкой решение сотрудничать с певицей Наргиз.
Военный эксперт: России необходимо уничтожать украинские комплексы С-200 до выхода на позиции
Эксперт Кнутов: России необходимо уничтожать украинские комплексы С-200 до выхода на позиции
|
|
Комплексы С-200 довольно устаревшая советская разработка, которую ВСУ совместно с США пытаются модернизировать. Учитывая угрозу, перед ВС РФ стоит задача выявлять места их нахождения и уничтожать до выхода на позиции, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВСУ попытались нанести удары ракетами С-200 по российской территории.
«Зенитно-ракетный комплекс С-200 – это достаточно старая советская разработка, конца 60-х годов. На вооружение первая установка в модификации «Вега» была принята в 1967 году, затем была представлена разработка «Дубна», она находилась на вооружении до начала 2000-х годов», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, военный историк.
«Особенность комплекса состоит в том, что у него очень большая дальность поражения – 240-280 км. Ракеты достаточно большие, жидкостные, имеют большую боевую часть. В основном способны работать по носителям крылатых ракет, стратегическим бомбардировщикам, постановщикам активных помех. Система стационарная, пусковые установки свернуть и перевезти в другое место сложно, но теоретически возможно», – отметил он.
«ВСУ выбрали для нанесения удара именно эти комплексы, потому что их достаточно много на Украине. Кроме того, они есть в Польше и других странах. Вместе с тем западные союзники Украины помогли им модернизировать С-200, чтобы можно было наносить удары не только по аэродинамическим, но и по наземным целям», – рассуждает собеседник.
«Сами ракеты металлические, маломаневренные, большие и видны на экране радаров. За счет этого они являются хорошей целью для современных ЗРК. В частности, по запущенным накануне ракетам, как я предполагаю, в основном отработали наши С-300 и С-400. И с поставленной задачей они успешно справились», – добавил эксперт.
«Но ВСУ продолжат и дальше наносить удары этими ракетами по нашей территории. В связи с этим нам необходимо вычислять места дислокации дивизионов ВСУ, уничтожать пусковые установки еще до выхода на позиции, а также ликвидировать склады с ракетами. Также стоит учитывать, что противник работает над улучшением систем наведения и повышает помехозащищенность снарядов. Это им необходимо для того, чтобы ракеты было сложнее выводить из строя при помощи РЭБ. Поэтому нужно быть начеку», – заключил Кнутов.
В воскресенье, 9 июля, украинская сторона безуспешно попыталась нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в Telegram-канале.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении ракет. Афзалов, в частности, сообщил, что российскими средствами ПВО уничтожены две украинские ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.
По итогам доклада Герасимов поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств ВСУ, и планировать их упреждающее огневое поражение. Также Герасимов поручил в кратчайшие сроки принять меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.
Минобороны заявило об уничтожении 4845 иностранных наемников в рядах ВСУ
|
|
Киевский режим потерял 4845 иностранных наемников в ходе СВО, еще 4801 иностранный боевик бежал с украинской территории, сообщило Министерство обороны России.
По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение 4845 иностранных наемников, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Подавляющее большинство уничтоженных – наемники из США, Канады и европейских стран. Еще 4801 боевик сбежал с украинской территории, на данный момент в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников, указали в ведомстве.
Всего с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11 675 иностранных боевиков из 84 стран. Больше всего приехало в марте-апреле 2022 года, после первых потерь желающих стало гораздо меньше.
Самые многочисленные группы приехали из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (900 и более человек), Грузии (свыше 800 человек), Британии и Румынии (по 700 и более человек), Хорватии (более 300 человек), Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более человек).
Из-за срыва мобилизации на Украине и с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава киевский режим начал усиленную вербовку боевиков в Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке.
Пленные бойцы ВСУ заявили, что украинские командиры не несут ответственности за потери среди наемников. Командование бросает иностранных боевиков в «мясные штурмы» на российские позиции в первую очередь, их эвакуация проводится по остаточному принципу, только после вывоза украинцев.
В последний месяц украинское руководство развернуло вербовку наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольной США части Сирии.
Также активизирована вербовочная кампания в США и Канаде, ее проводят на базе украинских загранучреждений при содействии спецслужб Запада, таких как ЦРУ и подконтрольных ему ЧВК Academy, Cubic и другие.
В июле радиостанция RTL сообщала, что на украинской территории воюют порядка 100 французских наемников.
Более половины детей-беженцев с Украины в Польше бросили школы
ЮНИСЕФ: Более половины детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы
Более половины детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы, сообщают детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
В заявлении организаций говорится, что необходимо «в полной мере воспользоваться образованием, предлагаемым украинским детям в польских школах, и убедиться в том, что они посещают их и приобретают новые навыки, которые будут помогать им в будущем», передает РИА «Новости».
Также отмечается, что в польских школах на данный момент обучается почти 173 тыс. детей с Украины. По информации УВКБ, низкие показатели зачисления могут быть связаны с такими факторами, как частые переезды на Украину и с Украины, а также с языковым барьером.
Напомним, Киеву известно о 240 случаях, когда в Европе у украинских беженцев изымали детей, сообщила представитель украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова.
Эрдоган назвал условие вступления Швеции в НАТО
Президент Турции Эрдоган: Вступление Швеции в НАТО станет возможным после присоединения Турции к ЕС
|
|
Вступление Швеции в НАТО будет вероятным после присоединения Турции к членам Евросоюза, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС, поэтому Анкара требует открыть Турции двери в ЕС, после чего тогда Эрдоган откроет путь Швеции, передает РИА «Новости».
При этом Эрдоган заверил, что предупреждал о своем условии президента США Джо Байдена.
Также турецкий лидер отметил, что ожидает от Швеции полного выполнения условий подписанного с Анкарой меморандума для вступления в НАТО.
«Мы хотим, чтобы Стокгольм сдержал данное нам слово. Турция, в свою очередь, как страна, наиболее содействующая деятельности НАТО, делает все, что необходимо», – сказал он, подчеркнув, что расширение НАТО и ЕС – два разных отдельных процесса.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция якобы не успеет вступить в Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля, поскольку даже в случае ратификации Турцией заявки документ не успеет пройти согласования.
Турецкое издание выразило мнение, что Швеция делает все возможное, чтобы не стать членом НАТО, но давление на Стокгольм оказывает Вашингтон, который хочет использовать страну как плацдарм для доступа к ресурсам Арктики.
Эксперт объяснил уменьшение размера скидки для Индии на российскую нефть
Эксперт Юшков: Россия за счет скидки для Индии покрывала часть потенциальных логистических форс-мажоров
|
|
Скидка на нефть – это не подарок или добрая воля, а вполне конкретный рыночный инструмент. Дисконт для Индии был вызван рядом геополитических предпосылок, которые сейчас теряют актуальность, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее индийские СМИ сообщили о сокращении скидки на российскую нефть для нефтеперерабатывающих заводов Нью-Дели.
«Сообщения индийских СМИ свидетельствуют о том, что стороны оптимизируют логистику и договариваются друг с другом о взаимовыгодных дальнейших действиях. Ранее перевозка нефти перешла к тем странам, кто готов игнорировать западные санкции в отношении российского сырья», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Затем начался переход на систему расчетов в юанях, реалах, дирхамах и других валютах. Параллельно идет процесс взаимодействия между банками, перевозчиками и остальными участниками рынка. Оптимизируется каждый сегмент операций и, как следствие, уходят некие неудобства, для покрытия которых изначально была введена скидка», – отметил он.
«Стоит отметить, что размер реального дисконта в нынешних условиях оценить достаточно сложно. Дело в том, что некоторые игроки опираются на стоимость нефти в порту отгрузки, а кто-то – уже после доставки в Индию. В конечном счете цена ресурса окажется выше, поскольку в нее включена оплата транспортировки. Однако очевидно, что с декабря прошлого года скидка постепенно уменьшается», – объясняет собеседник.
«Основная проблема с дисконтом заключается в том, что российский Минфин считает объем поступаемых в бюджет от экспорта средств на основе стоимости Urals, если бы Европа закупала наш ресурс. И тогда получается, что при отгрузке баррель нефти стоит 50–55 долларов, и бюджет недополучает деньги, поскольку экспортная пошлина рассчитывалась исходя из стоимости сырья в порту прибытия – 70–76 долларов за баррель», – считает эксперт.
«Поэтому сейчас перед Россией стоит немаловажная задача – изменение формулы расчета экспортной пошлины по линии Минфина. Если калькуляция будет вестись на основе данных в порту отгрузки, то и бюджетные показатели будут более релевантными», – предлагает Юшков.
«Кроме того, в этом вопросе логично перейти от сравнений нашей Urals с маркой Brent к марке Dubai. И затем, исходя из этого, рассчитывать размер скидки и делать какие-то более объективные выводы», – добавил эксперт.
«В целом дисконт – исключительно коммерческая история, а не подарок. Когда после начала СВО мы выходили на новые для себя рынки, нам надо было вытеснить оттуда традиционных поставщиков и закрепиться. В этот момент перед Россией были риски, связанные с санкционным давлением и возможными штрафами за покупку российской нефти. Скидка была призвана покрыть форс-мажоры», – отметил он.
Ранее индийские СМИ заявили, что скидки на российскую нефть для нефтеперерабатывающих заводов Индии снизились до 4 долларов за баррель с пиковых значений 25–30 долларов, продавцы отказываются от тарифов на отгрузку, чтобы покрыть разрыв с эталонной нефтью Brent и обойти введенный странами Запада потолок цен.
Как сообщает The Times of India со ссылкой на источники, сейчас на российскую нефть приходится около 40% от всего импорта Индии, тогда как до начала военного конфликта на Украине ее доля составляла менее 2%. Владельцы индийских НПЗ покупают российскую нефть по базису поставки, а продавец организует доставку и страхование. Издание пишет, что этот аспект стал еще более важным после введения потолка цен на российскую нефть, «что сделало доставку или страхование труднодоступными».
Как сказал изданию неназванный источник, участвовавший в торгах, это, а также раздробленные закупки нефтеперерабатывающих заводов – то, чем пользуются продавцы российской нефти, которые взимают 11–19 долларов за баррель фрахта из портов Балтийского или Черного морей, что почти вдвое превышает норму, а нефть продают по цене на 1–2 долларов ниже предельной, пишет «Коммерсант».
Источник уверен, что индийские покупатели «могут вскоре потерять скидку», если цены на нефть продолжат снижаться и сократят разрыв с ценовым потолком. По его словам, три малоизвестных агентства могут легко сыграть на тендерах и приблизить себестоимость российской нефти к цене эталона – сейчас он составляет 75–76 долларов. Источник считает единственным способом защитить интересы Индии проведение «коллективных переговоров», особенно с государственными нефтеперерабатывающими заводами.
Ранее в Минэнерго России сообщили, что Москва подтверждает сокращение поставок нефти на рынки на 500 тыс. баррелей в сутки в августе путем уменьшения экспорта. Решение призвано дополнить дополнить принятые ранее обязательства по добровольному снижению добычи. Отмечается, что сокращение продлено до конца декабря 2024 года, напомнили в ведомстве.
до этого США призвали Индию соблюдать ценовой потолок цен на российскую нефть. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Напомним, ценовой потолок на российскую нефть, установленный Западом, составляет 60 долларов. Его соблюдение освобождает российскую нефть от западных санкций при поставках морским путем.
В конце мая сообщалось, что импорт нефти в Индию из России в 2022–2023 финансовом году вырос до 31,02 млрд долларов с 2,2 млрд долларов – в 14 раз в сравнении с показателями предыдущего года.