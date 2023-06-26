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В НАТО анонсировали создание системы ПВО в Прибалтике
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В ходе натовского саммита в Вильнюсе планируется утвердить создание системы противовоздушной обороны прибалтийских стран, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
На саммите страны НАТО одобрят переход от миссии воздушной полиции к созданию системы ПВО на ротационной основе, сказал Столтенберг, передает ТАСС.
Первые системы ПВО должны прийти в страны Прибалтики из Германии.
Рогов рассказал, почему ВСУ не воспользовались мятежом Пригожина
Рогов: Наши бойцы мужественно сдерживали фронт и переживали за ситуацию в тылу
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Противник рассчитывал, что мятеж продлится в России не одни сутки, и он успеет перейти в широкомасштабное наступление. Однако его планам не суждено сбыться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку на Запорожском направлении фронта.
«Во время попытки вооруженного мятежа я постоянно был на связи с ребятами на линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении. Все они героически держались и переживали за то, что происходит в тылу, в «большой России», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Мы ведь прекрасно понимаем, как любые проблемы в тылу могут сказаться на фронте. Кроме того, бойцы и местные жители искренне переживали за свою Родину и боялись ее потерять. Причем я получал от них не просто слова поддержки, а целые видеоролики, чтобы я выложил их у себя в Telegram-канале. В общей сложности жители региона и военнослужащие прислали больше полутысячи видеозаписей и, конечно, все их опубликовать я не смог просто физически», – добавил он.
«Что касается обстановки на фронте, бои там были средней интенсивности. Противник не воспользовался ситуацией в первые сутки. Судя по всему, они надеялись, что мятеж не удастся подавить так быстро, и готовились к активной фазе своего контрнаступления в воскресенье – понедельник», – отметил собеседник.
«Вместе с тем на Запорожском направлении вчера началась перегруппировка подразделений ВСУ. По сути, они вскрыли свои позиции в тылу. Конечно, этим воспользовались наши артиллерия и ВКС, были нанесены удары по складам с оружием и боеприпасами, а также по местам расположения личного состава. Противник допустил оплошность, расслабившись и обрадовавшись нашим проблемам», – рассказал Рогов.
«Кроме того, в районе Гуляйполя уже появились первые группы военнослужащих ВСУ, которые готовились для основного удара контрнаступления. Это говорит о том, что резерв живой силы иссякает в обычных подразделениях противника и требуется пополнение», – заключил он.
Ранее стало известно, что российские военные отразили атаки противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, уничтожив танки, броневики и живую силу. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
На Запорожском направлении гаубичной артиллерией нанесено поражение технике и живой силе противника. Уничтожен пикап с националистами в районе Новоданиловки, гаубица «Мста-Б» в районе Белогорья и американская гаубица М777 в районе Новоселовки, минометный расчет в районе Малой Токмачки.
Российские вертолеты уничтожили БМП, боевые бронированные машины и места скопления боевиков в районе Новоданиловки, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» российские военные уничтожили САУ в районе Каменского. Чехов уточнил, что на участке Южно-Донецкого направления российские силы уничтожили свыше 50 украинских боевиков, а также семь боевых бронированных машин.
Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обстановка в регионе остается стабильной, все службы продолжают работу в штатном режиме, рубежи надежно защищены российскими военными.
Напомним, в ночь на субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», около здания была выставлена бронетехника. Попытку мятежа осудили в российском обществе. К вечеру субботы ситуацию удалось урегулировать, глава ЧВК Евгений Пригожин принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова-на-Дону и вернуть их в полевые лагеря.
Ходаковский описал, как увидел ад внутри Пригожина
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Замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский рассказал случаи, которые позволили ему понять, что за ад внутри главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.
Так, в своем Telegram-канале он рассказал, что общался с Пригожиным всего раз по телефону, тогда он не смог получить никакой информации о главе ЧВК, как о человеке. Но когда началась «кампания с вербовкой зеков», Ходаковский понял о Пригожине гораздо больше.
«Случилась история, когда на совещании Пригожин начал требовать вводить в строй по тысячу зэков в день, а менеджер ЧВК, отвечавший за проект, возразил, что триста человек – это потолок. Менеджер рассуждал трезво, исходя из реальной оценки возможностей, – но всесильному хозяину ответ не понравился, и личка Пригожина тут же скрутила парня и избила до полусмерти», – написал замначальника управления Росгвардии по ДНР.
Он добавил, что менеджера удалось вывезти, «вскоре тот, придя в себя, перебрался воевать в сорок пятую бригаду ВДВ».
«Этот случай сказал мне все: я составил приблизительный психопортрет Пригожина, и в каждом кабинете начал предупреждать о растущей угрозе. Мне было понятно, что человек с такими замашками служит только своим интересам. Помню, несколько месяцев назад в разговоре с Димой Стешиным я делился своим мнением о ситуации с Вагнером и вероятных последствиях, причем, само ЧВК не вызывало у меня опасения – опасения вызывал Пригожин и то, как он мог использовать ЧВК», – рассказал Ходаковский.
Он отметил, что «всегда ежился, когда видел, как фигуру Пригожина возводят на пьедестал».
«То он строит церковь и его восхваляют за это, то он против коррупции и бездарности... При этом было совершенно понятно, что содержит компанию он не на свои и получает все, что ни потребует. Описывают случай: замкомандующего ВДВ задолго до выплескивания конфликта Пригожина и МО в эфир стоял, как школьник, у его стола с утвержденными заявками на поставки вооружения, и ждал, когда Пригожин ознакомится. Отпуская генерала, Пригожин сунул ему глумливый шеврон с надписью «Свиные войска» и сказал: на, отдай своему начальнику... Этот эпизод тоже лег в мое понимание личности Пригожина и природы его конфликта с военными, где высокомерие, как черта характера, тоже сыграло свою роль», – продолжил Ходаковский.
Он заключил, что «понял, что там за ад внутри этого человека, и понял, что нас в итоге ожидает».
Ранее Ходаковский заявил, что большая часть состава «Вагнера» не была посвящена в планы командования: бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.
На Украине рассказали, где будут базироваться западные самолеты для ВСУ
ВСУ: Зарубежные самолеты в случае поставок на Украину будут базироваться на территории страны
Боевые самолеты, которые Украине могут предоставить ее западные союзники, будут базироваться и маскироваться на аэродромах страны, сообщил представитель Воздушных сил ВС Украины (ВСУ) Юрий Игнат.
По его словам, украинские самолеты совершают боевые вылеты с аэродромов Украины, точно так же базироваться будут и зарубежные истребители, если их поставят, передает ТАСС.
Игнат отметил, что украинские летчики уже обучаются в Европе, каждую неделю туда отправляются новые группы.
Ранее издание Politico со ссылкой на близкие к НАТО источники сообщило, что Запад может начать поставки самолетов F-16 на Украину в начале 2024 года.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае поставок F-16 киевскому режиму эти самолеты будут уничтожены.
В МИД России выразили протест Западу из-за планов передать Киеву F-16.
Эксперт оценил данные о десанте ВСУ на левый берег Днепра под Херсоном
Военный аналитик Онуфриенко: Активность ВСУ на Херсонском направлении носит отвлекающий характер
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Активность противника на Херсонском направлении носит скорее отвлекающий характер, однако ВСУ попытались воспользоваться попыткой вооруженного мятежа в России, чтобы улучшить свое положение на фронте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя данные о том, что ВСУ удалось десантироваться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста под Херсоном.
«На сегодняшний день известно, что противнику удалось занять небольшой плацдарм на левом берегу Днепра. Наши войска ведут артиллерийский огонь, вызывали авиационную поддержку. Кроме того, затруднена работа дронов-камикадзе, поскольку противник достаточно эффективно использует средства РЭБ», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«В целом наращивание усилий на данном направлении фиксируется уже несколько дней, и оно было неизбежно. С одной стороны, это связано с безвыходностью положения – противник не может не наступать, поэтому пытается искать бреши в обороне не только на запорожском участке фронта, но и в Херсонской области в районе Антоновского моста», – отметил он.
«С другой стороны, противник пока не задействовал больше половины бригад так называемой гвардии наступа. Сейчас, по-видимому, ВСУ начнут отправлять в бой достаточно большие силы», – добавил собеседник.
«Безусловно, к активизации своих действий противника стимулировал неудавшийся мятеж. ВСУ попытались усилить боевые действия в то время, когда в России происходит смута. Но все быстро закончилось, поэтому они не смогли в полной мере задействовать доступные им силы», – полагает он.
«Я думаю, удары на Херсонском направлении носят отвлекающий характер. Перебросить через Днепр большое количество войск и техники для полномасштабного контрнаступления нереально. Поэтому ВСУ занимают небольшие плацдармы, чаще всего на островах, отвлекают наше внимание от других участков фронта. Говорить о том, что в Херсонской области будет главный удар не приходится», – отметил эксперт.
«Что касается обстановки на Запорожском направлении и, в частности, в районе АЭС – тут не приходится ожидать ничего другого, кроме обстрелов ВСУ. Крича о ядерной угрозе со стороны России, украинские власти создают информационную волну для прикрытия своих провокаций», – добавил аналитик.
«Десант высаживать в районе Запорожской АЭС сейчас нереально. На нашем берегу находятся долговременные огневые точки хорошо укрепленной обороны. Днепр хоть и обмелел, но он продолжает течь. Противнику все равно нужны понтонные переправы. Обмелевшее дно реки теперь представляет собой многочисленные небольшие озера и грязь между ними», – рассуждает Онуфриенко.
«Даже если все подсохнет и образуется корка, то вода под ней все равно никуда не уйдет. В одних местах корка может и выдержит человека, а в других рухнет прям под ним, не говоря уже о машинах и тяжелой бронетехнике. Посмотрим, что будет дальше», – заключил он.
Ранее в Сети появились данные о том, что противник наращивает активность в районе Антоновского моста под Херсоном. Зафиксированы попытки десанта, но пока речь идет лишь о небольших группах.
В ночь на понедельник стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой американского государства Джо Байденом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой. В разговоре с Трюдо Зеленский «обратил внимание премьер-министра на угрожающую ситуацию» на Запорожской АЭС. Он призвал «партнеров Украины» показать «принципиальную реакцию, в частности, и на Вильнюсском саммите НАТО». Кроме того, Зеленский «поделился украинскими оценками» событий в России.
Также Зеленский сообщил, что провел разговор с президентом Польши: «Последний на сегодня из разговоров с нашими партнерами – с президентом Польши Анджеем Дудой». По его словам, обсуждались «последние события в России и то, как они могут повлиять на ход боевых действий и на ситуацию с безопасностью в регионе». Он добавил, что рассказал о «положении дел на поле боя» и ситуации на ЗАЭС.
Напомним, ранее офис Зеленского и украинская разведка заявили, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключаются причины ядерной истерии на Украине и на Западе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе, которая якобы исходит от России, «бурным потоком сознания».
Российский разведчик рассказал о ситуации в районе Артемовска
Российский разведчик сообщил о прекращении наступательных действий ВСУ в районе Артемовска
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Вооруженные силы Украины не ведут активных наступательных действий на Артемовск, в основном работает артиллерия, сообщил разведчик 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки российских войск. Российские военные в четкой координации выдавливают украинских боевиков с позиций дальше Артемовска, сообщают информационные агентства.
По словам разведчика, украинские военные понимают, что российские войска «находятся выше» и у бойцов ВСУ будет «немного вариантов», если «пойдут», передает РИА «Новости».
Кроме того, под огневым контролем российских войск находится дорога, по которой украинские силы снабжают свои передовые позиции, «как они сами назвали – в ад». По технике ВСУ, появляющейся на дороге «отрабатывает ПТУР».
Разведчики на донецком направлении уничтожили бронетранспортер M113 производства США, перевозивший боеприпасы и группу пехоты ВСУ в строну Ивановского, рассказал российский военный.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что было вскрыто выдвижение трех штурмовых групп украинских войск севернее Артемовска в направлении Берховки, их рассеяли огнем из минометов.
ТОС «Солнцепек» поразил скопление пехоты ВСУ в районе Мало-Ильиновки. Авиация нанесла удар по ВСУ в районе Раздоловки и Богдановки, РСЗО «Торнадо-С» – в районе Константиновки. Кроме того, в Белогоровке, Александро-Шультино и Ивановке уничтожены украинские артустановки 2С1 «Гвоздика», в Новопокровском – Д-20, в районе Белой Горы – украинская БМП, в Красногоровке – станция радиоэлектронной борьбы и полевой пункт боепитания, в районе Николаевки – склад ГСМ.
Штурмовые действия украинских военных были остановлены в районе населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Красное, Берестовое, Спорное и Белогоровка.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские войска подавили на Краснолиманском направлении около 30 позиций артиллерии и более 20 минометных расчетов ВСУ. Авиация провела более 40 вылетов, нанесены ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам, пунктам временной дислокации, местам скопления техники, а также сосредоточения живой силы и огневых средств противника, передает ТАСС.
На торском участке в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений ВСУ. Были уничтожены боевые бронированные машины ВСУ, два пикапа, а также «достигнуты значительные потери среди личного состава националистов».
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Донецком направлении потери ВСУ составили до 430 военнослужащих.
Стало известно о продолжении расследования уголовного дела в отношении Пригожина
Источник в Генпрокуратуре заявил о продолжении расследования уголовного дела в отношении Пригожина
Уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не прекращалось, заявил близкий к Генпрокуратуре источник.
«Расследование продолжается», – сказал источник ТАСС.
Между тем, по данным RT, официального постановления о прекращении дела против Пригожина нет.
Для прекращения уголовного дела необходимо постановление следователя следственного управления ФСБ России или Главной военной прокуратуры.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что дело против Пригожина будет прекращено.
В Германии назвали возможную дату переговоров по Украине
ARD: Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти в июле
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться в июле 2023 года, сообщили источники немецкого канала ARD.
В материале говорится, что в Копенгагене «в условиях строжайшей секретности» прошла международная встреча по Украине, в которой приняли участие дипломаты западных стран, а также представители Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, сообщил телеканал «360».
По имеющимся у телеканала данным, инициировал переговоры киевский режим. Как отмечается в материале, для Запада главной целью встречи было заручиться поддержкой стран БРИКС, которые сохраняют нейтралитет по ситуации вокруг Украины.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США склонить Глобальный Юг в пользу Украины, перевербовав сторонников России.
Шойгу провел совещание с командованием группировки российских войск «Запад»
Шойгу на совещании с командованием группировки российских войск «Запад» отметил ее эффективность
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел совещание с командованием группировки российских войск «Запад», он отметил ее эффективность при выявлении и поражении военной техники вооруженных сил Украины и скоплений личного состава ВСУ, сообщает российское ведомство.
Шойгу указал на необходимость продолжать вести разведку, чтобы своевременно пресекать намерения ВСУ «на дальних подступах к линии боевого соприкосновения». Он подчеркнул важность «всестороннего обеспечения войск», а также организацию «условий для безопасного размещения» российских военных, передает РИА «Новости».
Напомним, Шойгу сообщил, что формирование резервов Вооруженных сил России в составе отдельной армии завершится к концу июня.
Блинкен: Слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине отражают позицию властей США
Высказывание президента Джо Байдена о том, что председатель КНР Си Цзиньпина «диктатор», отражает точку зрения всего американского руководства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.
Блинкен на вопрос о том, считает ли он вслед за Байденом Си Цзиньпина «диктатором», подчеркнул, что уже 20 лет работает на президента, и он говорит от имени всего руководства, передает РИА «Новости».
Госсекретарь добавил, когда речь заходит о Китае, «абсолютно ясно, что США будут говорить и делать то, что им не понравится».
Напомним, Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Также американский лидер сказал, что глава Китая не мог не знать о местонахождении китайского аэростата, который был сбит 4 февраля над США.
Китай пообещал решительный ответ на слова президента США.
Посла Украины решили вызвать в МИД Израиля
Украинского посла Корнейчука решили вызвать в израильский МИД в связи с «неприемлемыми» заявлениями Киева
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Посла Украины в Тель-Авиве Евгения Корнейчука вызовут в израильский МИД, сообщили в израильском ведомстве после того, как украинское посольство обвинило Израиль в «тесном сотрудничестве» с Россией.
В воскресенье министр иностранных дел Израиля Эли Коэн также сообщил, что украинский посол будет вызван в МИД. Коэн счел заявление украинской стороны «резким и неприемлемым», передает РИА «Новости».
Jerusalem Post пишет, что украинскому дипломату, как ожидается, будет выражен протест, передает ТАСС.
Напомним, украинское посольство в еврейском государстве заявило, что Израиль «сделал выбор в пользу пути тесного сотрудничества» с Россией. Украина обвинила Израиль в «полном бездействий» в вопросе оказания Киеву «оборонительной помощи».
Коэн ответил, что «не намерен опускаться до этого дискурса», передает РБК.
По его словам, Израиль относительно конфликта на Украине находится «на правильной стороне истории» и поддерживает Киев, оказывая Украине гуманитарную помощь. Киев утверждает, что израильская гуманитарная помощь «практически отсутствует».
В Киеве допустили участие Лукашенко в мирных переговорах с Россией
Секретарь СНБО Украины Данилов допустил участие Лукашенко в мирных переговорах с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, возможно, примет участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны республики Алексей Данилов.
Как указал Данилов на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), настоящая группа будущих переговорщиков России с Украиной уже есть, но пока остается в тени, однако не исключено участие в этом процессе президента Белоруссии, передает РИА «Новости».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула этот проект мирного договора.
Блинкен признал трудности Украины в контрнаступлении
Блинкен признал, что ВСУ сталкиваются с трудностями при попытках контрнаступления
Киев сталкивается с некоторыми трудностями при проведении контрнаступления, но несмотря на это украинские войска продолжают продвигаться, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Как указал Блинкен CNN, контрнаступление может продлиться несколько «недель или даже месяцев». По его словам, у ВСУ есть то, что необходимо для того, чтобы оно завершилось успехом, оно, конечно, трудное, поскольку там непростая местность, передает ТАСС.
Он добавил, что ВС РФ в последние месяцы организовали работу, но украинское контрнаступление продвигается. По его мнению, произошедшее с ЧВК «Вагнер» помогает Украине и создает некое преимущество, которое Киеву необходимо использовать.
В субботу в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях.
Токио не понравилось появление в России Дня Победы над милитаристской Японией
Генсек японского кабмина Мацуно выразил недовольство российским законом о Дне Победы над милитаристской Японией
В пятницу российским властям было сделано представление в связи с законом, по которому 3 сентября в России отмечается не только окончание Второй мировой войны, но и победа над милитаристской Японией, заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно.
Мацуно заявил, что закон может «привести к разжиганию антияпонских настроений» в России и «спровоцировать антироссийские настроения» в Японии, передает ТАСС.
По его словам, «это крайне прискорбно». Москву призвали «не создавать специально ненужное противостояние между народами», передает РИА «Новости».
Напомним, 20 июня Госдума приняла закон, которым предлагалось установить 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год). В субботу президент России Владимир Путин подписал закон.
Пушилин заявил о значительном улучшении позиций российских сил на Краснолиманском направлении
Российские силы значительно улучшили за последние дни свои позиции на Краснолиманском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».
Существенное улучшение наблюдается на севере ДНР, передает ТАСС.
При этом ситуация на флангах в Артемовске является сложной, но абсолютно контролируемой, как в самом городе, так и на флангах.
ВСУ регулярно предпринимают безуспешные попытки прощупать позиции российских сил на флангах в Артемовске.
Ранее российский разведчик заявил, что ВСУ не ведут активных наступательных действий на Артемовск, в основном работает артиллерия.
КГБ рассказал о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
Замглавы следственного управления КГБ Бычек заявил о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
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В Польше, Литве и на Украине готовят террористов для вооруженного вторжения на территорию Белоруссии, заявил замглавы следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.
Бычек сообщил, что его ведомство следит за «такими террористическими проявлениями». По его словам, в Белоруссии «к этим вызовам готовы». Он заверил. что «у беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет», Белоруссия способна своевременно «нейтрализовать угрозу», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».
Как сообщили в КГБ, боевиков готовят на базе спецподразделений и вооруженных формирований: «В Польше – это «Гром», в Литве – Союз стрелков Литвы, на Украине – СБУ и подразделения украинской военной разведки». После такой подготовки идет «обкатка» в боях на Украине, а затем боевики становятся инструкторами, готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в Белоруссию. Бычек сказал, что личности сотрудников спецслужб, которые готовят террористов, известны, как и фонды их финансирования.
Напомним, британские СМИ сообщали, что в Польше проходят боевую подготовку белорусские боевики, которые собираются предпринять попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко.