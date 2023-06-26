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ВС России нанесли групповой удар по складам боеприпасов Украины
Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по складам артиллерийских боеприпасов Украины
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Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.
Как уточняется в Telegram-канале Минобороны, цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
Кроме того, сообщается, что вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
На Донецком направлении в ходе боев потери ВСУ составили до 195 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США.
На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Терны и Торское Донецкой народной республики.
На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой народной республики.
На Запорожском направлении в районе населенного пункта Работино Запорожской области российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ.
На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики.
В районе населенного пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах.
В районе населенного пункта Новояковлевка Запорожской области поражен пункт ремонта и восстановления вооружения военной и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены девятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.
Накануне сообщалось, что российские военные отразили четыре атаки украинских сил в районе Авдеевки, Марьинки, Первомайского, а также 10 атак в районе Артемовска.
Рогов рассказал, почему ВСУ не воспользовались мятежом Пригожина
Рогов: Наши бойцы мужественно сдерживали фронт и переживали за ситуацию в тылу
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Противник рассчитывал, что мятеж продлится в России не одни сутки, и он успеет перейти в широкомасштабное наступление. Однако его планам не суждено сбыться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку на Запорожском направлении фронта.
«Во время попытки вооруженного мятежа я постоянно был на связи с ребятами на линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении. Все они героически держались и переживали за то, что происходит в тылу, в «большой России», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Мы ведь прекрасно понимаем, как любые проблемы в тылу могут сказаться на фронте. Кроме того, бойцы и местные жители искренне переживали за свою Родину и боялись ее потерять. Причем я получал от них не просто слова поддержки, а целые видеоролики, чтобы я выложил их у себя в Telegram-канале. В общей сложности жители региона и военнослужащие прислали больше полутысячи видеозаписей и, конечно, все их опубликовать я не смог просто физически», – добавил он.
«Что касается обстановки на фронте, бои там были средней интенсивности. Противник не воспользовался ситуацией в первые сутки. Судя по всему, они надеялись, что мятеж не удастся подавить так быстро, и готовились к активной фазе своего контрнаступления в воскресенье – понедельник», – отметил собеседник.
«Вместе с тем на Запорожском направлении вчера началась перегруппировка подразделений ВСУ. По сути, они вскрыли свои позиции в тылу. Конечно, этим воспользовались наши артиллерия и ВКС, были нанесены удары по складам с оружием и боеприпасами, а также по местам расположения личного состава. Противник допустил оплошность, расслабившись и обрадовавшись нашим проблемам», – рассказал Рогов.
«Кроме того, в районе Гуляйполя уже появились первые группы военнослужащих ВСУ, которые готовились для основного удара контрнаступления. Это говорит о том, что резерв живой силы иссякает в обычных подразделениях противника и требуется пополнение», – заключил он.
Ранее стало известно, что российские военные отразили атаки противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, уничтожив танки, броневики и живую силу. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
На Запорожском направлении гаубичной артиллерией нанесено поражение технике и живой силе противника. Уничтожен пикап с националистами в районе Новоданиловки, гаубица «Мста-Б» в районе Белогорья и американская гаубица М777 в районе Новоселовки, минометный расчет в районе Малой Токмачки.
Российские вертолеты уничтожили БМП, боевые бронированные машины и места скопления боевиков в районе Новоданиловки, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» российские военные уничтожили САУ в районе Каменского. Чехов уточнил, что на участке Южно-Донецкого направления российские силы уничтожили свыше 50 украинских боевиков, а также семь боевых бронированных машин.
Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обстановка в регионе остается стабильной, все службы продолжают работу в штатном режиме, рубежи надежно защищены российскими военными.
Напомним, в ночь на субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», около здания была выставлена бронетехника. Попытку мятежа осудили в российском обществе. К вечеру субботы ситуацию удалось урегулировать, глава ЧВК Евгений Пригожин принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова-на-Дону и вернуть их в полевые лагеря.
На Украине рассказали, где будут базироваться западные самолеты для ВСУ
ВСУ: Зарубежные самолеты в случае поставок на Украину будут базироваться на территории страны
Боевые самолеты, которые Украине могут предоставить ее западные союзники, будут базироваться и маскироваться на аэродромах страны, сообщил представитель Воздушных сил ВС Украины (ВСУ) Юрий Игнат.
По его словам, украинские самолеты совершают боевые вылеты с аэродромов Украины, точно так же базироваться будут и зарубежные истребители, если их поставят, передает ТАСС.
Игнат отметил, что украинские летчики уже обучаются в Европе, каждую неделю туда отправляются новые группы.
Ранее издание Politico со ссылкой на близкие к НАТО источники сообщило, что Запад может начать поставки самолетов F-16 на Украину в начале 2024 года.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае поставок F-16 киевскому режиму эти самолеты будут уничтожены.
В МИД России выразили протест Западу из-за планов передать Киеву F-16.
Эксперт оценил данные о десанте ВСУ на левый берег Днепра под Херсоном
Военный аналитик Онуфриенко: Активность ВСУ на Херсонском направлении носит отвлекающий характер
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Активность противника на Херсонском направлении носит скорее отвлекающий характер, однако ВСУ попытались воспользоваться попыткой вооруженного мятежа в России, чтобы улучшить свое положение на фронте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя данные о том, что ВСУ удалось десантироваться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста под Херсоном.
«На сегодняшний день известно, что противнику удалось занять небольшой плацдарм на левом берегу Днепра. Наши войска ведут артиллерийский огонь, вызывали авиационную поддержку. Кроме того, затруднена работа дронов-камикадзе, поскольку противник достаточно эффективно использует средства РЭБ», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«В целом наращивание усилий на данном направлении фиксируется уже несколько дней, и оно было неизбежно. С одной стороны, это связано с безвыходностью положения – противник не может не наступать, поэтому пытается искать бреши в обороне не только на запорожском участке фронта, но и в Херсонской области в районе Антоновского моста», – отметил он.
«С другой стороны, противник пока не задействовал больше половины бригад так называемой гвардии наступа. Сейчас, по-видимому, ВСУ начнут отправлять в бой достаточно большие силы», – добавил собеседник.
«Безусловно, к активизации своих действий противника стимулировал неудавшийся мятеж. ВСУ попытались усилить боевые действия в то время, когда в России происходит смута. Но все быстро закончилось, поэтому они не смогли в полной мере задействовать доступные им силы», – полагает он.
«Я думаю, удары на Херсонском направлении носят отвлекающий характер. Перебросить через Днепр большое количество войск и техники для полномасштабного контрнаступления нереально. Поэтому ВСУ занимают небольшие плацдармы, чаще всего на островах, отвлекают наше внимание от других участков фронта. Говорить о том, что в Херсонской области будет главный удар не приходится», – отметил эксперт.
«Что касается обстановки на Запорожском направлении и, в частности, в районе АЭС – тут не приходится ожидать ничего другого, кроме обстрелов ВСУ. Крича о ядерной угрозе со стороны России, украинские власти создают информационную волну для прикрытия своих провокаций», – добавил аналитик.
«Десант высаживать в районе Запорожской АЭС сейчас нереально. На нашем берегу находятся долговременные огневые точки хорошо укрепленной обороны. Днепр хоть и обмелел, но он продолжает течь. Противнику все равно нужны понтонные переправы. Обмелевшее дно реки теперь представляет собой многочисленные небольшие озера и грязь между ними», – рассуждает Онуфриенко.
«Даже если все подсохнет и образуется корка, то вода под ней все равно никуда не уйдет. В одних местах корка может и выдержит человека, а в других рухнет прям под ним, не говоря уже о машинах и тяжелой бронетехнике. Посмотрим, что будет дальше», – заключил он.
Ранее в Сети появились данные о том, что противник наращивает активность в районе Антоновского моста под Херсоном. Зафиксированы попытки десанта, но пока речь идет лишь о небольших группах.
В ночь на понедельник стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой американского государства Джо Байденом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой. В разговоре с Трюдо Зеленский «обратил внимание премьер-министра на угрожающую ситуацию» на Запорожской АЭС. Он призвал «партнеров Украины» показать «принципиальную реакцию, в частности, и на Вильнюсском саммите НАТО». Кроме того, Зеленский «поделился украинскими оценками» событий в России.
Также Зеленский сообщил, что провел разговор с президентом Польши: «Последний на сегодня из разговоров с нашими партнерами – с президентом Польши Анджеем Дудой». По его словам, обсуждались «последние события в России и то, как они могут повлиять на ход боевых действий и на ситуацию с безопасностью в регионе». Он добавил, что рассказал о «положении дел на поле боя» и ситуации на ЗАЭС.
Напомним, ранее офис Зеленского и украинская разведка заявили, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключаются причины ядерной истерии на Украине и на Западе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе, которая якобы исходит от России, «бурным потоком сознания».
Российский разведчик рассказал о ситуации в районе Артемовска
Российский разведчик сообщил о прекращении наступательных действий ВСУ в районе Артемовска
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Вооруженные силы Украины не ведут активных наступательных действий на Артемовск, в основном работает артиллерия, сообщил разведчик 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки российских войск. Российские военные в четкой координации выдавливают украинских боевиков с позиций дальше Артемовска, сообщают информационные агентства.
По словам разведчика, украинские военные понимают, что российские войска «находятся выше» и у бойцов ВСУ будет «немного вариантов», если «пойдут», передает РИА «Новости».
Кроме того, под огневым контролем российских войск находится дорога, по которой украинские силы снабжают свои передовые позиции, «как они сами назвали – в ад». По технике ВСУ, появляющейся на дороге «отрабатывает ПТУР».
Разведчики на донецком направлении уничтожили бронетранспортер M113 производства США, перевозивший боеприпасы и группу пехоты ВСУ в строну Ивановского, рассказал российский военный.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что было вскрыто выдвижение трех штурмовых групп украинских войск севернее Артемовска в направлении Берховки, их рассеяли огнем из минометов.
ТОС «Солнцепек» поразил скопление пехоты ВСУ в районе Мало-Ильиновки. Авиация нанесла удар по ВСУ в районе Раздоловки и Богдановки, РСЗО «Торнадо-С» – в районе Константиновки. Кроме того, в Белогоровке, Александро-Шультино и Ивановке уничтожены украинские артустановки 2С1 «Гвоздика», в Новопокровском – Д-20, в районе Белой Горы – украинская БМП, в Красногоровке – станция радиоэлектронной борьбы и полевой пункт боепитания, в районе Николаевки – склад ГСМ.
Штурмовые действия украинских военных были остановлены в районе населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Красное, Берестовое, Спорное и Белогоровка.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские войска подавили на Краснолиманском направлении около 30 позиций артиллерии и более 20 минометных расчетов ВСУ. Авиация провела более 40 вылетов, нанесены ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам, пунктам временной дислокации, местам скопления техники, а также сосредоточения живой силы и огневых средств противника, передает ТАСС.
На торском участке в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений ВСУ. Были уничтожены боевые бронированные машины ВСУ, два пикапа, а также «достигнуты значительные потери среди личного состава националистов».
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Донецком направлении потери ВСУ составили до 430 военнослужащих.
Шойгу провел совещание с командованием группировки российских войск «Запад»
Шойгу на совещании с командованием группировки российских войск «Запад» отметил ее эффективность
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел совещание с командованием группировки российских войск «Запад», он отметил ее эффективность при выявлении и поражении военной техники вооруженных сил Украины и скоплений личного состава ВСУ, сообщает российское ведомство.
Шойгу указал на необходимость продолжать вести разведку, чтобы своевременно пресекать намерения ВСУ «на дальних подступах к линии боевого соприкосновения». Он подчеркнул важность «всестороннего обеспечения войск», а также организацию «условий для безопасного размещения» российских военных, передает РИА «Новости».
Напомним, Шойгу сообщил, что формирование резервов Вооруженных сил России в составе отдельной армии завершится к концу июня.
Посла Украины решили вызвать в МИД Израиля
Украинского посла Корнейчука решили вызвать в израильский МИД в связи с «неприемлемыми» заявлениями Киева
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Посла Украины в Тель-Авиве Евгения Корнейчука вызовут в израильский МИД, сообщили в израильском ведомстве после того, как украинское посольство обвинило Израиль в «тесном сотрудничестве» с Россией.
В воскресенье министр иностранных дел Израиля Эли Коэн также сообщил, что украинский посол будет вызван в МИД. Коэн счел заявление украинской стороны «резким и неприемлемым», передает РИА «Новости».
Jerusalem Post пишет, что украинскому дипломату, как ожидается, будет выражен протест, передает ТАСС.
Напомним, украинское посольство в еврейском государстве заявило, что Израиль «сделал выбор в пользу пути тесного сотрудничества» с Россией. Украина обвинила Израиль в «полном бездействий» в вопросе оказания Киеву «оборонительной помощи».
Коэн ответил, что «не намерен опускаться до этого дискурса», передает РБК.
По его словам, Израиль относительно конфликта на Украине находится «на правильной стороне истории» и поддерживает Киев, оказывая Украине гуманитарную помощь. Киев утверждает, что израильская гуманитарная помощь «практически отсутствует».
Евродепутат обвинил Зеленского в продаже украинской земли
Евродепутат Уоллес заявил, что Зеленский распродает земли Украины, пока сограждане умирают в боях
Пока украинские граждане умирают в боях, президент Украины Владимир Зеленский распродает государственные земли, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Уоллес заявил, что нанесенный Украине ущерб «огромен», Зеленский же воспользовался ситуацией, чтобы «заняться продажами». «За что умирают украинцы из рабочего класса?» – приводит слова Уоллеса РИА «Новости».
Как заявил евродепутат, «города и окружающие их земли давно украли местные олигархи, которые в сговоре с мировым финансовым капиталом». Свыше 3 млн га земли сельскохозяйственного назначения получили компании, которые находятся в «западных налоговых гаванях». При этом Зеленский «запретил оппозиционные партии, которые выступали против закона о продаже земель иностранным инвесторам», сказал Уоллес.
Напомним, до Зеленского ни один из прежних президентов Украины не мог или не хотел создать открытый рынок земли – еще в 2002 году, при Леониде Кучме, на продажу сельхозземель был введен мораторий, который затем несколько раз продлевался Верховной радой. Зеленскому же удалось решить вопрос меньше чем за два года после вступления на пост.
Кедми оценил попытки Украины оказать давление на отношения Израиля и России
Яков Кедми: Израиль не станет жертвовать национальными интересами во благо Украины
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Украина отчаянно хочет заставить Израиль начать поставки вооружений ВСУ. Офис Зеленского забыл, что Тель-Авив руководствуется собственными национальными интересами: нейтралитет в СВО выгоден для нас. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Яков Кедми. Ранее Украина заявила, что правительство Израиля заняло пророссийскую позицию.
«Заявления посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука являются попыткой офиса Зеленского хоть как-то повлиять на позицию Тель-Авива по поставкам вооружений ВСУ. Им до сих пор кажется, что одобряющие дифирамбы со стороны Вашингтона и Брюсселя автоматически должны решать их проблемы в диалоге с другими странами», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».
«Хотелось бы напомнить украинскому руководству: Израиль – самостоятельное государство. Наше правительство принимает те или иные решения, основываясь исключительно на интересах Тель-Авива. Нейтралитет в рамках СВО – выверенная и хорошо взвешенная политика, начатая страной на основании данных разведслужб и властей», – подчеркивает собеседник.
«Кроме того, текущий конфликт не особо интересует и жителей Израиля. Местное общество мало увлечено событиями в Запорожской и Херсонской областях. У нас хватает своих проблем. Конечно, здесь тоже имеются русскоязычные сообщества, которым хотелось бы вынудить Тель-Авив занять более четкую позицию по данному вопросу, но, повторюсь, наша страна не намерена играть в ущерб себе», – резюмирует Кедми.
Накануне украинское посольство в Израиле заявило, что власти еврейского государства встали на путь тесного сотрудничества с Россией и заняли пророссийскую позицию. По мнению украинской стороны, об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года и совпавших с почти полным отсутствием израильской гуманитарной поддержки Украины.
К «противоречивым событиям» Киев отнес, в частности, «бесплодный визит» главы МИД Израиля Эли Коэна на Украину в феврале, а также серию интервью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Так, в интервью газете The Jerusalem Post 22 июня Нетаньяху заявил, что Израиль не станет передавать Киеву вооружения, поскольку опасается того, что оно попадет в руки Ирана и будет использовано против Израиля.
Глава еврейского государства добавил, что у границ Израиля уже появилось оружие, которое Запад передал Украине, в частности «западные противотанковые вооружения». Нетаньяху отметил, что ситуация, в которой находится еврейское государство, отличается от положения «Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину».
Кроме того, по словам главы государства, у Израиля есть «близкая военная граница с Россией». Он указал, что авиация Израиля «летает рядом с российскими пилотами» над Сирией. В связи с этим Израилю нужно сохранить «свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на северной границе», сказал премьер. Любые системы вооружений, которые Украина получит от Израиля, «могут попасть в иранские руки и использоваться против» самого Израиля.
Глава внешнеполитического ведомства Израиля Эли Коэн счел заявление украинского посла «резким и неприемлемым» и сообщил, что тот будет вызван в МИД еврейского государства. Газета The Jerusalem Post пишет, что украинскому дипломату, как ожидается, будет выражен протест.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появление переданного Киеву западного оружия у границ Израиля и его возможное использование против Тель-Авива является весьма актуальной угрозой. Он указал на то, что Кремль неоднократно говорил о передаче Украиной поставляемого Западом вооружения разным преступным группировкам в Европе и других странах.
Песков добавил, что киевские власти не могут обеспечить «нормальный учет» и сохранность полученного вооружения. «Это чревато большими угрозами для региональной и в более широком контексте – мировой безопасности», – указал представитель Кремля.
Ранее бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми называл сообщения о передаче Украине и Польше израильских танков «Меркава» лживой дезинформацией польских СМИ. Он добавил, что Израиль не намерен передавать никакое оружие украинским военным.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прогремели в Киевской области и других регионах Украины
Взрывы произошли в Киевской, Одесской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях Украины, а также в удерживаемых украинскими войсками Херсоне и Запорожском районе, сообщают украинские СМИ.
В частности, взрывы прогремели в Одессе и Сумах, передает РИА «Новости».
В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.
Напомним, 23 июня был произведен удар складу с крылатыми ракетами Storm Shadow на украинской авиабазе близ населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области.
Военкоры показали уничтоженный на Запорожском фронте финский БТР
Военкоры показали уничтоженный на Запорожском фронте финский БТР Sisu XA-180
Военкоры опубликовали видео, на котором боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) разбирают остатки якобы «российского» БТР Sisu XA-180 финского производства, уничтоженного в ходе отражения наступления ВСУ на Запорожском фронте.
Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны», боевики ВСУ «радостно разбирают сожженный финский БТР Sisu XA-180», уничтоженный в ходе отражения наступления на Запорожском фронте, считая его российским.
Газета ВЗГЛЯД не может разместить видео с нецензурной лексикой, согласно закону о СМИ.
Напомним, в середине июня был ликвидирован финский наемник, который участвовал в боях на Украине на стороне ВСУ.
Пушилин объяснил важность взятия ВС России под контроль укрепрайона «Зверинец»
Врио главы ДНР Пушилин: Взятие под контроль укрепрайона «Зверинец» позволит охватить Марьинку с юга
Взятие российскими силами под контроль укрепрайона «Зверинец» позволит охватить с южного направления Марьинку и развивать дальнейшее наступление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он объяснил, что «Зверинец» – серьезный укрепрайон, за который ВСУ держались несколько месяцев, его взятие российскими силами позволит развивать дальнейшее наступление в направлении поселка Победа, на юг, передает ТАСС.
По словам Пушилина, с высоты 211 метров, где находится «Зверинец», ВСУ не позволяли развивать освободительную операцию, сейчас ситуация полностью поменялась.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилн сообщил, что ВС России взяли под контроль укрепрайон «Зверинец» на марьинском направлении.
ФСБ задержала жителя Амурской области за перевод денег на покупку дронов для ВСУ
ФСБ задержала жителя Амурской области за перевод денег на покупку дронов для ВСУ, возбуждено дело о госизмене
Житель Амурской области задержан по подозрению в госизмене, он переводил деньги на закупку дронов-камикадзе и другой техники для ВСУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Уроженец Львовской области с гражданством России, проживающий в Амурской области, не менее десяти раз перевел личные сбережения для покупки ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники, сообщили в ЦОС, передает ТАСС.
Против него возбуждено уголовное дело за госизмену. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее ФСБ пресекла покупку в России цезия-137 для применения в зоне спецоперации.
Сальдо назвал вбросом информацию о «закреплении» ВСУ на левом берегу Днепра
Сальдо: Информация о «закреплении» ВСУ на левом берегу Днепра являются ложью Киева
Сообщения о том, что украинские войска якобы смогли закрепиться на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста, являются ложью и распространяемой Киевом дезинформацией, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
В своем Telegram-канале он заявил, что «пропаганда киевского режима» распространяет ложь о том, что украинские боевики закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом.
Он рассказал, что отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом, но были уничтожены российскими военными, как «крысы в мышеловке».
Газета ВЗГЛЯД писала, как можно обеспечить дополнительную защиту сухопутному коридору в Крыму.
Эксперт газеты ВЗГЛЯД оценил данные о десанте ВСУ на левый берег Днепра под Херсоном.
Марочко заявил об активизации диверсантов на Сватовско-Кременском направлении
Подполковник народной милиции ЛНР: Украина резко активизировала работу диверсантов на Сватовско-Кременском направлении
Отмечено резкое увеличение действий украинских диверсионно-разведывательных групп на Сватовско-Кременском участке фронта в зоне спецоперации, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, диверсанты увеличили в четыре раза свои действия, они пытаются пойти в контрнаступление и прорвать оборону сил России на Сватовско-Кременском направлении, передает ТАСС.
Ранее Марочко сообщал о ежедневных попытках ВСУ прорваться под Артемовском и Кременной.
Число погибших после прорыва Каховской ГЭС достигло 48 человек
В результате прорыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления территорий в Херсонской области погибли 48 человек, сообщили в экстренных службах.
Источник сообщил, что были найдены тела еще двоих, общее число погибших достигло 48 человек, госпитализированы 126 пострадавших, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в результате прорыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления территорий в Херсонской области погибли 46 человек.