Минобороны: Российские силы отразили 10 атак ВСУ под Артемовском, и еще четыре под Авдеевкой, Марьинкой и Первомайским

Российские военные за последние сутки отразили четыре атаки украинских сил в районе Авдеевки, Марьинки, Первомайского, а также 10 атак в районе Артемовска, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях», – говорится в Telegram Минобороны.



Так, на Донецком направлении в районе Артемовска подразделения «Южной» группировки войск отразили 10 атак ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка. Еще четыре атаки украинских войск отражены в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское. Потери ВСУ составили до 430 военнослужащих, 11 боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении группировкой войск «Центр» отражены четыре атаки в районах населенных пунктов Ямполовка, Кармазиновка и Червоная Диброва. Авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Кузьмино.

Одновременно в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Всего за сутки на данном направлении уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30. Сдались в плен трое украинских военнослужащих.

На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» были отражены две атаки 128-й бригады территориальной обороны в направлении населенного пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, на запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Потери ВСУ на запорожском и южнодонецком направлениях за последние сутки составили более 170 военнослужащих. Кроме того, уничтожены один танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также одна Д-30. В районе населенного пункта Кушугум Запорожской области также уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

Тем временем западная группировка войск за сутки уничтожила до 25 украинских военнослужащих и два пикапа на купянском направлении в районах населенных пунктов Красное Первое, Новомлынск, Котляровка и Масютовка Харьковской области.

На Херсонском направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также американская артиллерийская система М777. Также в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Также средства ПВО России перехватили тактическую ракету «Точка-У», а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS ВСУ. Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Коломыйчиха в ЛНР, Соледар, Бахмутское и Новопетриковка ДНР.