В Курске из-за атаки дронов поврежден многоквартирный дом

Губернатор Старовойт: Подъезд многоквартирного дома и частные дома повреждены в Курске из-за атаки дронов

В результате атаки украинских беспилотников в Курске поврежден подъезд многоквартирного дома, а также несколько частных домов, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Глава региона написал в своем Telegram-канале, что подсчеты стоимости ущерба завершаются, и заверил, что всем будет оказана максимально быстрая помощь. Главное, подчеркнул губернатор, в результате атаки дронов ВСУ никто не пострадал.

Старовойт выразил благодарность расчетам ПВО за работу. «Парни, вы лучшие!» – написал он.

Ранее в пятницу сообщалось, что два беспилотных летательных аппарата атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области.