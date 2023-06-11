В соцсетях высмеяли фото журналиста Минкина «вымершего» торгового центра в Москве

Журналист Александр Минкин опубликовал в соцсетях фото из московского торгового центра с посылом, что в разгар выходного в магазинах якобы нет людей. В ответ в комментариях посмеялись над публикацией, заявив, что все в порядке.

«Не только покупателей – даже продавцов не видно. Думают ли хозяева и арендодатели, что все идет по плану?», – написал Минкин в Facebook* (принадлежит компании Meta*, признана в РФ экстремистской).

Однако в комментариях опровергли это, объяснив Минкину, что многие предпочитают покупать товары онлайн или провести длинные летние выходные на даче или за городом.

«Видали бы пробки на выезд из Москвы в пятницу эту вечером», – написали в комментариях под постом иноагента Олега Кашина, который репостнул публикацию журналиста.

«Минкин что-то подогнал под желаемое, а поуехавшие сразу возликовали. ТЦ Москвы забиты людьми», – указали в комментариях. Также пользователи объяснили, что изображенный на фото ТЦ располагается в неудобном месте и в нем не самый удачный выбор магазинов.

«Ну чушь, конечно. Вчера ходили в кино (…) Метрополис (другой ТЦ в Москве – прим. ВЗГЛЯД) забит», – отметили комментаторы.

К обсуждению присоединились жители других городов. Так, женщина из Екатеринбурга рассказала, что в городе в выходные в ТЦ «яблоку негде упасть».