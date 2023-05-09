Глава ЕК пообещала Украине меры против обхода антироссийских санкций

Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала Украине принять меры против обхода антироссийских санкций ЕС

Еврокомиссия намерена продолжать вводить новые санкции против России, они в том числе будут направлены на преодоление практики обхода уже введенных ограничительных мер, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе поездки в Киев, где она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также фон дер Ляйен подтвердила сообщения европейских СМИ о том, что Европейский союз не способен ввести санкции против Росатома. По ее словам, ЕК продолжает оказывать давление на правительства европейских стран, выступающие против этого запрета. В первую очередь речь идет о Франции и Венгрии, передает ТАСС.

По словам фон дер Ляйен, в новый, 11-й по счету, пакет антироссийских санкций будет включать добавление новых товаров в список, запрещенных к транзиту через территорию России, а также новые инструменты по борьбе с обходом санкций.

Так, страны ЕС, по ее словам, могут запретить экспорт ряда товаров в третьи страны в случае подозрения в их участии в обходе санкций против России. Глава ЕК пояснила, что такие меры будут введены теперь, когда стал заметен «подозрительный рост потоков товаров между ЕС и рядом третьих стран», передает РИА «Новости».

Кроме того, глава ЕК пообещала Зеленскому, что Еврокомиссия после 2023 года, когда истечет внеплановая программа гражданского финансирования Киева на уровне 1,5 млрд евро в месяц, приступит к разработке новой программы.

В России не раз заявляли, что страна справляется с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нашу страну несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин подчеркивал, что антироссийские санкции Запада будут длиться долго, поэтому нужно вырабатывать меры суверенного развития России на долгосрочную перспективу. Спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост, отмечал глава государства.