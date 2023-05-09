Российские военные начали штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске

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9 мая, вторник | Последнее обновление — 14:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Австрии осквернили советское захоронение
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Нам пришлось маму-блокадницу вытаскивать из украинской блокады. Две блокады – немецкая и украинская – немного слишком для одной жизни простой русской женщины, вам не кажется?
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Объявив гитлеровский фашизм исключительным, самым страшным в мире явлением, оторвав фашизм от его корня – колониализма, мы утратили понимание происходящих в мире событий и перестали держать врага в фокусе.
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24 февраля 2022 года обнажило, насколько заблуждались и критики Путина, и его сторонники, считая, что самое главное он уже сделал. Страна оказалась вовлечена в столь мощный водоворот исторических процессов, что любое подведение итогов теперь выглядит откровенно неуместным.
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Российские военные начали штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске
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Российские военные в Артемовске (украинское название – Бахмут) подтянули резервы и начали штурмовать последнюю цитадель Вооруженных сил Украины, идут тяжелые бои, сообщили военкоры.
Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на украинских аналитиков и военных, что продолжаются бои вдоль участка улицы Медведева на севере «серой» зоны города, а в районе Ивановского ВСУ пытаются контратаковать и отодвинуть российских бойцов. Между тем, ЧВК «Вагнер» подтянула резервы и с новой силой пошла на штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске.
Ранее Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» останется на позициях в Артемовске еще несколько дней несмотря на то, что бойцы пока получили только 10% от запрашиваемых снарядов.
До этого Пригожин сообщал, что освобождено порядка 95% территории Артемовска.
В Сети описали новую схему борьбы ВС России с HIMARS
Военкор Стешин: ВС России вскрыли слабые места HIMARS с помощью радиогигиены и средств РЭБ
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Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин отметил, что в последние месяцы установки HIMARS, которые на Западе представляли как «супероружие», перестали наносить оглушительные удары, как это было прежде.
Так, в своем Telegram-канале-канале он пишет, что российские силы «выбили часть установок и складов с боепитанием», а лишних HIMARS у ВСУ нет. Кроме того, по словам Стешина, российские военные стали «соблюдать радиогигиену и перестали ставить машины возле штабов и располаг», а также научились активнее рассредоточиваться на местности.
Также российские силы с помощью средств радиоэлектронной борьбы глушат системы наведения HIMARS на основе GPS. В реальности это выглядит так: если ехать по навигатору где-то в Донбассе, то «курсор на карте перестает двигаться, а сверху на экранчике появляется надпись «Поиск спутников…», и так все 30 километров между Алчевском и Первомайским, например, или под Волновахой».
Он также добавил, что «инерциальная система навигации у HIMARS является скорее дублирующе-вспомогательной и такую точность, как GPS выдать не может; а без точности HIMARS это... «Смерч».
Напомним, как ранее сообщал телеканал CNN, ВС России препятствуют работе американской реактивной системы залпового огня HIMARS при помощи средств радиоэлектронной борьбы и мешает контрнаступлению ВСУ.
В то же время глава минобороны Украины Алексей Резников признавал, что российские войска смогли приспособиться к появлению у ВСУ систем HIMARS, изменив логистику. «Они хорошо учатся», – добавил он.
Взрывы прогремели в Киеве
В Киеве прогремело не менее трех серий взрывов
Воздушная тревога была объявлена во вторник утром на всей территории Украины, в Киеве прогремело не менее трех серий взрывов, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога была объявлена с 03.33 мск сперва на юге и востоке Украины, затем – в Киеве, центральных и северных регионах, а после них – и на западе страны. Режим тревоги продолжался почти 1,5 часа, передает ТАСС.
По данным украинских СМИ, в городе прогремело три серии взрывов. О взрывах сообщает и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, взрыв был «очень сильный».
Очевидцы рассказали о сильных взрывах в Оболонском и Голосеевском районах. «Ближе к центру виднеются столбы дыма», – заявил один из них.
Напомним, в понедельник вечером сообщалось о взрывах в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска), в Сумской области Украины, а также в контролируемом украинскими войсками Запорожье.
Госдеп прокомментировал планы ГУР МО Украины убивать россиян по всему миру
Госдеп США: Вашингтон не одобряет удары по гражданским ни в России, ни на Украине
США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России или на Украине, заявил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.
Патель заявил, что у США позиция неизменна: Вашингтон не одобряет удары по гражданским лицам в любой части света, будь то в России или на Украине, передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле сочли чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».
Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
Жена Порошенко заявила о страданиях от «украинского нашествия»
Бывшая первая леди Украины Марина Порошенко заявила о страданиях от «украинского нашествия»
Бывшая первая леди Украины Марина Порошенко во время выступления на мероприятии благотворительного фонда своего супруга допустила оговорку и обвинила украинские власти в страданиях украинского народа.
На видео, опубликованном Youtube-канале «Новини.LIVE», Марина Порошенко заявляет, что Украина «страдает от украинского нашествия», передает РИА «Новости».
Похожие оговорки допускал и ее муж, бывший президент Украины Петр Порошенко. Например, в 2019 году он заявлял о необходимости сохранить страну и ее обороноспособность, чтобы «дать отпор украинскому агрессору». После этого он исправил оговорку. А годом ранее Порошенко заявлял, что землю в Крыму и Донбассе топчет «сапог украинского оккупанта».
В Сети увидели ошибку в слове «Украина» в приглашении Зеленской на коронацию Карла III
Приглашение Зеленской на коронацию Карла III с ошибкой в слове «Украина» вызвало споры в Сети
Пользователи Twitter (заблокирован в России) поспорили из-за ошибки в названии «Украина» в официальном приглашении на церемонию коронации короля Великобритании Карла III, отправленное Букингемским дворцом Елене Зеленской.
Зеленская разместила в Twitter (ограничен в России) фотографию своего приглашения.
Как уточнил телеканал Sky News, некоторые пользователи соцсети заметили, что в документе в слове «Украина» пропущена буква «р». Другие же посчитали, что в старой английской скорописи, которой написан текст приглашения, буквы «k» и «r» могут фактически сливаться и выглядеть как одна, передает ТАСС.
Ранее пользователи Twitter осудили желто-синие цвета нарядов жены и внучки американского президента Джо Байдена на коронации Карла III в Лондоне.
Решение Зеленского отменить День Победы назвали «исторической биполярочкой»
Политолог Носович: У Зеленского классическая для постсоветской Украины «историческая биполярочка»
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Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует классическую для постсоветской страны «историческую биполярочку», установив празднование в стране Дня Европы 9 мая, а Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне – 8 мая, заявил политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.
Он считает, что Зеленский проявляет себя так же, как предыдущие президенты-националисты.
«С одной стороны, он никому не позволит украсть у Украины победу во Второй мировой войне. С другой стороны, Дня Победы на Украине быть не может, потому что никакой победы для нее не было: Украина проиграла и была оккупирована», – написал Носович в Telegram.
Хотя, напоминает Носович, Украинская ССР – это четыре Украинских фронта, это статус страны-основательницы ООН и статус одного из строителей послевоенного миропорядка.
Теперь, отмечает Носович, в Киеве не знают, как поступить. Один вариант – признать, что Украина была соавтором крупнейшей победы в истории в составе одного государства с Россией – со столицей в Москве.
Или же «отвергнуть ради символических и материальных ништяков, положенных в ЕС «жертвам»? «Но правопреемство с Украинской ССР – это основание, на котором Украина требует себе границы 1991 года и Крым», – добавил эксперт.
По его словам, у Зеленского не хватит ума, чтобы найти решение такой задачки. Гордиться победой и запрещать ее праздновать – абсурдный скетч, считает Носович.
«Но дело не только в Зеленском. Такие искривления исторической памяти – это как искривления позвоночника. Нации с такими искривлениями нормально не развиваются» – заключил он.
Напомним, Зеленский своим указом установил в стране 9 мая День Европы, а 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
Военкоры сообщили о российских ударах «Искандерами» по ВСУ
Военкоры сообщили о российских ударах «Искандерами» по скоплениям украинских войск
Россия в последние дни использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» для поражения объектов вооруженных сил Украины, сообщили военкоры.
Накануне ракеты били по целям под Харьковом, где были выявлены скопление сил ВСУ, готовых начать наступление, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
«Для остановки наступления ВСУ Россия бросила в бой «Искандеры», – заявили «Военкоры Русской Весны».
Напомним, в понедельник вечером взрывы прогремели в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска), в Сумской области Украины, а также в контролируемом украинскими войсками Запорожье.
Новый посол Украины в Германии «растоптал наследие» своего предшественника
Экс-посол Украины в Германии Мельник осудил отказ нынешнего посла Макеева возложить цветы к советским мемориалам
Замглавы МИД Украины Андрей Мельник, который был послом в Германии, заявил, что нынешний украинский посол в Берлине Алексей Макеев «топчет ногами» его «наследие».
Мельник заявил, что семь лет «потом и кровью» работал на должности посла, а сейчас Макеев «бросил перчатку» ему «в лицо». Мельник считает «непростительной ошибкой» отказ Макеева «от традиционной с 2015 года церемонии возложения венков к мемориалу в Тиргартене 8 мая». А отказ Макеева от «давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора» Мельник назвал «пощечиной предкам», передает РИА «Новости» со ссылкой на RND.
Напомним, Мельник, занимая пост посла Украины в Германии, прославился скандальными заявлениями и хамством в отношении немецких властей.
Военкоры сообщили о переносе украинского контрнаступления с 9 мая
Военкоры сообщили о переносе возможного украинского контрнаступления с 9 мая
Согласно поступающим сведениям, вооруженные силы Украины решили не начинать наступление во вторник, 9 мая, сообщили военные корреспонденты.
По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», об этом говорят в чатах сами украинские военные.
При этом в любом случае контрнаступление «ожидается со дня на день», передает канал «360».
Ранее британские СМИ писали, что российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению вооруженных сил Украины (ВСУ).
Посол Антонов рассказал об угрозах властей США аннулировать паспорта ветеранам
Посол Антонов сообщил об угрозах властей США аннулировать паспорта пожелавшим посетить Москву ветеранам Второй мировой войны
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Власти США угрожали аннулировать паспорта ветеранов Второй мировой войны, которые хотели поехать на День Победы в Москву, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов указал, что власти США второй год подряд срывают поездку американских ветеранов на парад Победы, оказывая на них «беспрецедентное давление». В частности, ветеранов «запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию» и «обнять своих братьев по оружию», передает ТАСС.
Как заявил Антонов, Россия гордится вкладом американских фронтовиков «в общую Победу». Он выразил уверенность, что американским властям не удастся разрушить «дух боевого товарищества времен Великой Отечественной войны». «Считаем своим долгом защищать правду о героях», – заявил он.
Антонов указал на «всплеск русофобии в США накануне» празднования Дня Победы, американские власти сами «стараются раздуть истерию». В Вашингтоне пытаются игнорировать «решающий вклад Красной армии в разгром фашизма», исключить СССР «из числа победителей», при этом «незаслуженно рекламируется роль США и Великобритании», сказал он.
По словам Антонова, на всех мероприятиях в США «гость номер один – посол Украины от режима Зеленского», который «взращивает бандеровцев». Антонов счел это «глумление над историей и здравым смыслом».
«Бросается в глаза игнорирование местной прессой Дня Победы. Видимо, неудобно отмечать дату, поскольку не обойтись без упоминания самоотверженного подвига Красной армии», – заявил он.
Также Антонов указал, что «русофобы осквернили православную часовню на русском участке кладбища в Вашингтоне». По его словам, были «взломаны двери, разбиты окна, осквернены иконы, закрашены фрески», а также «разгромлены многие места упокоения русских верующих».
Он призвал власти США «одуматься и прекратить потакать нацистам ради конъюнктурных соображений».
Напомним, тем временем в Берлине запретили демонстрацию флагов России и СССР 9 мая у советских мемориалов.
Очевидцы рассказали об атмосфере на Украине в День Победы
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День Победы на Украине обычный рабочий день, на улицах Киева большой поток машин, люди едут по своим делам, ощущения праздника нет, поделились очевидцы.
Как сообщает ТАСС, в условиях военного положения действие Кодекса законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней приостановлено. В 2022 году 9 мая также был рабочим днем, но ранее это был выходной.
Собеседники агентства рассказали, что ощущения праздника нет, они поздравляют только тех, кто разделяет их взгляды.
При этом украинские СМИ сообщают, что жители Киева несут цветы в парк Славы к Вечному огню.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом установил в стране 9 мая День Европы, а 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала указ Владимира Зеленского об установлении 9 мая Дня Европы, назвав президента Украины новым воплощением «Иуды XXI века».
Россия взяла под контроль подходы к островам в устье Днепра в Херсонской области
Российские войска взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра в Херсонской области
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Подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив взяты под полный контроль российскими войсками, сообщил источник.
В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых зафиксированы удары планирующими боеприпасами по украинским позициям на островах Черкесский и Большой. Источник РИА «Новости» заявил, что теперь украинских военных «там нет, а все подходы контролируются», у вооруженных сил Украины нет шансов вновь закрепиться на островах. Кроме того, источник сообщил, что украинские диверсанты на семи скоростных катерах пытались «высадиться на левом берегу Днепра, севернее города Алешки». Подразделения российских войск пресекли высадку.
В свою очередь, начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении бомбардировочная авиация нанесла удары по понтонной переправе и опорный пунктам ВСУ. Российской ПВО перехвачены реактивный снаряд РСЗО HIMARS и украинский беспилотник. На червонопоповском участке и в районе Серебрянского лесничества разведка выявила перемещение украинских военных, по которым после этого нанесли удары авиация и артиллерия.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, сорваны попытки смены подразделений ВСУ на передовых позициях у населенных пунктов Двуречное, Тимковка, Табаевка. Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по районам сосредоточения бригад украинской территориальной обороны у Красного Хутора, Веселовки, Охримовки. Также у Волчанска уничтожено артиллерийское орудие Д-30 ВСУ, а в районе Доброго Поля сбит украинский разведывательный беспилотник, передает ТАСС.
Напомним, накануне официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за сутки уничтожили 625 украинских военных и наемников.
Зеленский заявил о фундаментально новой концепции безопасности Украины
Зеленский заявил о разработке фундаментально новой концепции безопасности для Украины
Для Украины разрабатывается фундаментально новая концепция безопасности, власти комплексно дадут ответы на все вопросы безопасности страны, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский сообщил, что данный вопрос обсуждался на совещании. «Ответы» планируется дать «на законодательном уровне, на уровне правительственных решений», а также «в конкретных практических вопросах», сказал он.
По словам Зеленского, предстоящие реформы затронут деятельность школ, функционирование экономики и инфраструктуры. Он заверил, что «все это будет представлено» и «реализовано», но не сообщил каких-либо подробностей, передает ТАСС.
Напомним, по мнению Зеленского, объективных барьеров для принятия политических решений о приглашении Украины в НАТО нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что одной из основных тем саммита НАТО в Вильнюсе в июле станут гарантии безопасности для Украины.
Прилепин рассказал об охоте за ним украинских диверсантов
Захар Прилепин заявил, что украинские диверсанты охотились за ним в 2017 году
Первые предупреждения о работе диверсионных групп в ДНР были получены в 2017 году, стоял «в пятерке» на ликвидацию, заявил писатель Захар Прилепин.
По его словам, предупреждения о желании его ликвидировать он стал получать, когда был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения ДНР, передает РИА «Новости».
Прилепин рассказал, что саперы дважды «снимали фугасы» возле его дома в Донецке, в последний раз российские спецслужбы предупредили о готовящемся покушении накануне его выезда из ЛНР. По словам писателя, покушение не изменило его взгляды и никак не отменяет его решение служить по контракту и не повлияло на его деятельность.
Ранее писатель Захар Прилепин впервые вышел на связь после покушения в Нижегородской области, он рассказал, что лично находился за рулем взорванного автомобиля, взрыв произошел под правым колесом.
Напомним, подозреваемому в покушении на писателя Захара Прилепина предъявлено обвинение в терроризме.
Автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель получил ранения.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки.
Пригожин отложил уход «Вагнера» из Артемовска на несколько дней
Пригожин: «Вагнер» не уйдет из Артемовска еще несколько дней
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ЧВК «Вагнер» останется на позициях в Артемовске еще несколько дней несмотря на то, что бойцы пока получили только 10% от запрашиваемых снарядов, заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
Главной задачей Пригожин назвал снабжение боеприпасами, которые лежат на складах. В обращении, опубликованном в Telegram-канале его пресс-службы, Пригожин сообщил, что им «было обещано», что боеприпасы дадут 7 мая. «8 числа в два часа ночи поступило боевое распоряжение, в котором написано «дать все», – рассказал он, добавив, что в тот же день прошло совещание, на котором «вагнеровцам» дали «10% от запрашиваемого» количества боеприпасов.«Мы не уйдем из Артемовска, будем настаивать еще несколько дней. Пободаемся, а там разберемся», – приводит его слова ТАСС.
Пригожин добавил, что российским силам осталось взять под контроль в Артемовске 2 кв. км. Он уточнил, что площадь в 3 кв. километра ВСУ бросили.
Ранее Пригожин сообщал, что освобождено порядка 95% территории Артемовска. 6 мая глава Чечни Рамзан Кадыров официально попросил президента России как Верховного главнокомандующего Вооруженными силами перевести подразделения спецназа «Ахмат» в город Артемовск на позиции ЧВК «Вагнер».
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