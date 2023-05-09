Российские военные начали штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске

В Сети описали новую схему борьбы ВС России с HIMARS

Военкор Стешин: ВС России вскрыли слабые места HIMARS с помощью радиогигиены и средств РЭБ

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин отметил, что в последние месяцы установки HIMARS, которые на Западе представляли как «супероружие», перестали наносить оглушительные удары, как это было прежде.

Так, в своем Telegram-канале-канале он пишет, что российские силы «выбили часть установок и складов с боепитанием», а лишних HIMARS у ВСУ нет. Кроме того, по словам Стешина, российские военные стали «соблюдать радиогигиену и перестали ставить машины возле штабов и располаг», а также научились активнее рассредоточиваться на местности.

Также российские силы с помощью средств радиоэлектронной борьбы глушат системы наведения HIMARS на основе GPS. В реальности это выглядит так: если ехать по навигатору где-то в Донбассе, то «курсор на карте перестает двигаться, а сверху на экранчике появляется надпись «Поиск спутников…», и так все 30 километров между Алчевском и Первомайским, например, или под Волновахой».

Он также добавил, что «инерциальная система навигации у HIMARS является скорее дублирующе-вспомогательной и такую точность, как GPS выдать не может; а без точности HIMARS это... «Смерч».

Напомним, как ранее сообщал телеканал CNN, ВС России препятствуют работе американской реактивной системы залпового огня HIMARS при помощи средств радиоэлектронной борьбы и мешает контрнаступлению ВСУ.

В то же время глава минобороны Украины Алексей Резников признавал, что российские войска смогли приспособиться к появлению у ВСУ систем HIMARS, изменив логистику. «Они хорошо учатся», – добавил он.