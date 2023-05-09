Жена Порошенко заявила о страданиях от «украинского нашествия»

Военкор Сладков объяснил «невиданные по силе удары» ВС России по Украине

Военный корреспондент Александр Сладков объяснил «невиданные по силе» ночные удары ВС России по Украине хорошей работой разведки, а также желанием выманить ВСУ в наступление.

Сладков в своем Telegram-канале прокомментировал ночные удары ВС России, которые в Киеве назвали самой массированной атакой с начала СВО.

По его словам, у России наладилась новая разведывательная сеть, отсюда длинный список целей с координатами. Также военкор заявил, что российские военные владеют инициативой, знают куда и когда бить, и чем стрелять.

«Мы теряем надежду выманить ВСУ в наступление на нас. Наверное, наступает время наших инициатив по наступлению», – предположил он.

Между тем, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что минувшей ночью Киев подвергся самой массированной атаке с начала российской военной спецоперации, передает РИА «Новости».

Украинские СМИ писали о взрывах в разных частях города, позже власти сообщили, что был поврежден резервуар с дизельным топливом.

Ранее интернет-издание «Страна» сообщило, в Киеве и Киевской области в ночь на понедельник неоднократно раздавались взрывы. На видео попала работа украинской системы ПВО, размещенной на крышах киевских многоэтажных домов.