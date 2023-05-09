ООН признала отсутствие обещанного по зерновой сделке экспорта удобрений

ООН сообщила, что в рамках зерновой сделки экспорта аммиачных и других удобрений «пока не было»

Зерновая сделка предусматривает экспорт удобрений, включая аммиачные, но «такого экспорта пока не было», сообщил офис координатора ООН по черноморской зерновой инициативе.

В ООН сообщили, что «в украинских портах находятся 14 судов, загружающих 600 тыс. тонн зерна и продовольствия», передает ТАСС.

Уже экспортировано более 29,7 млн тонн продовольствия, но лишь 595 тыс. доставлены судами Всемирной продовольственной программы для поддержки гуманитарных операций в Афганистане, Эфиопии, Кении, Сомали и Йемене, передает РИА «Новости».

В феврале и марте экспорт увеличивался (12% и 16% соответственно), но в апреле упал на 29%. Кроме того, указывается на снижение числа досмотров судов, участвующих в инициативе – если в апреле речь шла о четырех инспекциях в день, то в мае показатель упал в среднем до 2,9.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что положение дел по зерновой сделке остается на месте, положительных сдвигов пока не замечено. В пятницу встреча на техническом уровне между Россией, Турцией, ООН и Украиной состоялась в Стамбуле, там обсудили переговоры по зерновой сделке. В апреле в Москве отвергли стремления Киева выдвигать свои условия для реализации запуска аммиакопровода «Тольятти – Одесса».