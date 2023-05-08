Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам и гражданам других стран по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Поздравления от российского лидера получили главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии.

Народы Грузии и Молдавии Путин также поздравил с годовщиной Победы, говорится на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что в этот день мы отдаем дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи подвиги на фронте и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу Родины.

Он отметил, что сейчас наш нравственный долг – «свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников».

Российский лидер указал, что духовное наследие Победы должно способствовать упрочению и плодотворному развитию отношений между странами и народами.

Также глава государства передал слова благодарности всем ветеранам и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни.

