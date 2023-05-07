Власти Украины решили снизить ожидания Запада от контрнаступления ВСУ

The Washington Post: Руководство Украины пытается убедить Запад снизить ожидания от планируемого контрнаступления ВСУ

Руководство Украины пытается убедить Запад снизить ожидания от планируемого контрнаступления ВСУ из-за неуверенности в способности Киева переломить ход конфликта, сообщила The Washington Post после беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром обороны страны Алексеем Резниковым.

Резников заявил изданию, что ожидания от контрнаступления ВСУ в мире переоценены, так как большинство людей ждет чего-то крупного. Он выразил мнение, что такие ожидания могут привести к эмоциональному разочарованию, передает ТАСС.

Как говорится в материале, чиновники в Киеве опасаются, что в случае неудачи Украина может лишиться поставок военной помощи, кроме того, Запад может попытаться принудить Киев сесть за стол переговоров с Москвой. Издание напоминает, что, по оценкам ряда специалистов, отбросить Россию на позиции, которые она занимала до начала конфликта в феврале 2022 года, будет трудно или даже невозможно.

В свою очередь Зеленский выразил мнение, что чем больше побед ВСУ одержат на поле боя, тем больше люди будут верить в Украину и Киев получит больше помощи. Он заверил, что Украина будет готова начать наступление, как только получит от партнеров вооружение, однако сроки могут сдвигаться в зависимости от погоды.

По словам Резникова, первая украинская штурмовая группа готова к контранступлению более чем на 90%, но некоторые военнослужащие еще не завершили обучение за рубежом. Он заявил, что главной потребностью ВС Украины на данный момент являются системы ПВО.

В свою очередь Зеленский добавил, что Киев не станет ждать поставок истребителей, чтобы начать контрнаступление. При этом он признал, что оно проходило бы гораздо проще, если бы у Украины были F-16. «Сейчас мы проигрываем в небе», – заявил Зеленский.

Накануне на Украине назвали ожидания Запада от контрнаступления слишком высокими.