Что известно о взрыве машины Захара Прилепина в Нижегородской области

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что к этому моменту известно о взрыве машины Захара Прилепина в Нижегородской области

В результате подрыва личного автомобиля на трассе в Нижегородской области в субботу ранения получил писатель Захар Прилепин, его водитель Александр Шубин погиб. Задержаны два подозреваемых, один из них – Александр Пермяков – дал признательные показания о том, что был завербован спецслужбами Украины.

В субботу автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе возле поселка Пионерский в Нижегородской области. Взрывное устройство, по предварительным данным, было закреплено под днищем автомобиля. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто.

Писатель выжил и был госпитализирован в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко в тяжелом состоянии. По словам врачей, Прилепин получил ранения обеих ног, незначительные переломы и сотрясение мозга. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что после успешной операции Прилепин приходил в себя, но его ввели в медикаметозный сон для скорейшего восстановления.

Житель деревни Ярки Игорь Иванов, который стал очевидцем происшествия, рассказал в беседе с РИА «Новости», что взрыв был очень сильный, слышно было километров за пять по реке. По его словам, он также видел воронку от взрыва и самого Прилепина, лежащего на носилках, а дочери писателя на месте ЧП не было, «только он и водитель».

Находившийся за рулем водитель писателя Александр Шубин погиб. Возбуждено дело по статье «Теракт». По горячим следам задержаны два подозреваемых, один из них – Александр Пермяков – дал признательные показания о том, что был завербован спецслужбами Украины. МИД возложил ответственность за теракт на руководство Украины и Запад.

Служба безопасности Украины (СБУ) «не опровергла и не подтвердила» свою причастность к попытке убийства писателя Прилепина, передает ТАСС.