Пригожин сообщил о подрыве ВСУ зданий в центре «гнезда» в Артемовске

Огонь охватил удерживаемые ВСУ кварталы Артемовска после удара «Градов»

Удерживаемые ВСУ кварталы в Артемовске оказались полностью в огне после удара «Градов»

Российские РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами накрыли территорию удерживаемых вооруженными силами Украины кварталов в Артемовске (Бахмуте), сообщают военкоры.

В соцсетях опубликовано видео горящих микрорайонов на западе Артемовска после удара по ним зажигательными боеприпасами, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров. (Газета ВЗГЛЯД не может опубликовать данное видео, так как оно содержит нецензурную лексику.)

«Нанесение удара с применением зажигательных реактивных снарядов 9М22С для РСЗО БМ-21 «Град» по последнему кварталу города, где остались ВСУ», – сообщил военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале «Colonelcassad».

«Военкоры Русской Весны» приводят сообщения украинских военных. «Окраина Бахмута светится, как будто празднуют Новый год», – заявил один из боевиков. «У нас жесть!» – пожаловался другой. Как пишут военкоры, ВСУ сообщают, что «по ним очень мощно бьет российская артиллерия» и что «вагнеровцы» предприняли активные штурмовые действия по вытеснению украинских войск из последних западных кварталов Артемовска.

Также сообщается о мощном ударе по украинскому объекту в Дружкове в 34 км от Артемовска.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагнеровцы» продвинулись «на различных направлениях до 170 м и заняли 59,5 тыс. м площади» Артемовска. ВСУ контролируют 2,52 кв. км. «Как я сегодня и говорил, у нас есть еще остатки возможностей продвигаться в Бахмуте до исхода дня 9 мая», – приводит слова Пригожина ТАСС.

Напомним, в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая из-за нехватки боеприпасов. Военный аналитик Михаил Онуфриенко предположил, что Минобороны усилит снабжение ЧВК «Вагнер», чтобы полностью взять под контроль Артемовск, а затем, скорее всего, город передадут под контроль подразделениям ВДВ.

