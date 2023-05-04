Командир спецназа «Ахмат» рассказал о «страшнейших потерях» ВСУ в Белогоровке

Командир «Ахмата» Алаудинов: Украинские войска несут страшнейшие потери в ЛНР и вынуждены ежедневно перебрасывать силы

Сообщения ряда СМИ об окружении группы российских военных в районе Белогоровки в ЛНР не соответствуют действительности, украинские войска несут очень серьезные потери и вынуждены ежедневно перебрасывать силы с других направлений, заявил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинов.

По словам Алаудинова, его бойцы находятся на территории Белогоровки, они оттянули на себя некоторые силы и средства и планомерно их уничтожают. При этом он назвал ложью появившиеся в СМИ слухи об окружении 100 человек.



«Там находятся бойцы спецназа «Ахмат» и второго армейского корпуса, которые планомерно продвинулись. … Ничего у них не получается, … они просто поспешили заявить, что кого-то там окружили», – цитирует его ТАСС.

Алаудинов также подчеркнул, что украинские войска несут настолько «страшнейшие потери» под Белогоровкой в ЛНР, что вынуждены ежедневно перебрасывать туда силы с других направлений. «Если, ежедневно стягивая эти силы, они вывозят оттуда только «двухсотых» и «трехсотых», то это уже говорит само за себя», – сказал он.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил РФ в ходе контрнаступления продвинулись под городом Кременная на 1,5 км и достигли территории мелового производства в Белогоровке. После этого украинское командование направило крупную колонну военной техники в сторону Северска предположительно для атаки на Кременную в ЛНР.