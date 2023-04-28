Песков анонсирован нацпроект по беспилотной авиации

Песков: По вопросам беспилотной авиации будет перечень поручений и подготовлен нацпроект

Перечень поручений по вопросам беспилотной авиации будет сформулирован, кроме того, готовится национальный проект, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, подводя итоги совещаний, которые накануне провел президент Владимир Путин.

Песков напомнил, что глава государства накануне вечером провел встречу с компаниями, которые работают в московском индустриальном центре. После этого состоялось второе совещание – с правительством, оно закончилось за полночь.

Представитель Кремля отметил, что речь фактически идет о создании новой отрасли в нашей экономике, передает РИА «Новости».

По данной тематике готовится национальный проект, им займется первый зампредседателя правительства России Андрей Белоусов.

Путин накануне заявил, что организация воздушного движения должна осуществляться с применением цифровых технологий, иначе не получится достичь нужного уровня развития беспилотников.