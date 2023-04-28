Песков анонсирован нацпроект по беспилотной авиации

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28 апреля, пятница | Последнее обновление — 13:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Брод: ПАСЕ восемь лет закрывала глаза на уничтожение ВСУ мирных жителей
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Если человек воевал в Донбассе и убивал жителей региона – и получит в Таврии, или в ЛДНР, или в любом другом регионе России какую-то государственную должность или депутатский мандат – это будет выглядеть, как предательство.
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Проблемы в экономике Евросоюза радикально снизили возможности государств финансировать масштабное строительство «зеленой» инфраструктуры.
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Попытки запрета классической русской культуры исходят от людей, враждебных к культуре как таковой. Главную роль в этом играет даже не русофобия – а то, что можно было бы назвать культурофобией.
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В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Песков анонсирован нацпроект по беспилотной авиации
Песков: По вопросам беспилотной авиации будет перечень поручений и подготовлен нацпроект
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Перечень поручений по вопросам беспилотной авиации будет сформулирован, кроме того, готовится национальный проект, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, подводя итоги совещаний, которые накануне провел президент Владимир Путин.
Песков напомнил, что глава государства накануне вечером провел встречу с компаниями, которые работают в московском индустриальном центре. После этого состоялось второе совещание – с правительством, оно закончилось за полночь.
Представитель Кремля отметил, что речь фактически идет о создании новой отрасли в нашей экономике, передает РИА «Новости».
По данной тематике готовится национальный проект, им займется первый зампредседателя правительства России Андрей Белоусов.
Путин накануне заявил, что организация воздушного движения должна осуществляться с применением цифровых технологий, иначе не получится достичь нужного уровня развития беспилотников.
Путин разрешил делать исключения из экономических мер против Украины
Путин дал правительству право делать исключения из экономических мер против Украины
Президент Владимир Путин подписал указ, которым наделил правительство правом делать временные исключения из введенных в 2018 году специальных экономических мер в отношении Украины.
Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вносит изменения в указ от 22 октября 2018 года, передает ТАСС.
Указ главы государства позднее обновлялся в 2019 и 2021 годах.
В список контрсанкций в настоящее время включено более 900 украинских граждан и 80 компаний.
Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую»
Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую». «Росатом» передал Минэнерго Турции сертификат на него, разрешение на это дал президент России Владимир Путин.
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев с площадки АЭС обратился к российскому лидеру с просьбой разрешить передать сертификат министру энергетики Турции Фатиху Донмезу. «Безусловно, разрешаю», – сказал Путин. После этого Лихачев передал документ Донмезу, передает РИА «Новости».
В четверг Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС «Аккую». Перед этим прошли переговоры лидеров России и Турции.
Путин: Россия и Турция договорились об увеличении объема туристических авиаперевозок
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Президент России Владимир Путин на церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую» сообщил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону в четверг в том числе наращивание туристических связей между странами.
«С обеих сторон была подчеркнута заинтересованность в дальнейшем развитии туристических обменов. Как известно, турецкие курорты пользуются большой популярностью у наших граждан, в прошлом году Турцию посетили более 5 млн россиян. Разумеется, важно создавать благоприятные условия для поездок между двумя странами, и в этом контексте мы договорились об увеличении объема двусторонних авиаперевозок», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, глава государства сообщил, что, помимо сотрудничества в сфере мирного атома, обсуждал с Эрдоганом и другие актуальные вопросы.
«Главное – мы условились и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота, который по итогам 2022 года превысил 62 млрд долларов, а также поощрять приток встречных инвестиций, помогать бизнес-структурам двух государств выходить на рынки друг друга», – сказал российских лидер.
Также Путин сообщил, что обсуждал с турецким лидером вопросы увеличения поставок сельхозпродукции. «Договорились с президентом Турции о расширении взаимодействия в сельском хозяйстве – налаживание встречных поставок агропромышленной продукции, о координации, тематике международной продовольственной безопасности», – сообщил российский лидер.
Кроме того, президент Путин сообщил, что Россия готова помочь материалами для восстановления Турции после землетрясения.
В четверг Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую». Перед этим прошли переговоры лидеров России и Турции.
Путин: Россия полностью обеспечивает себя основными видами удобрений
Россия стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений и полностью обеспечивает себя их основными видами, заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым.
«За последние десять лет Россия увеличила производство удобрений на 40%, стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений», – приводит его слова ТАСС.
Президент отметил, что страна «полностью обеспечивает себя основными видами удобрений».
В ходе встречи Путин также отметил, что Россия является одним из лидеров, если не лидером, по поставкам удобрений на мировые рынки. Он также попросил Гурьева доложить, как ограничения на российский экспорт, сказываются на ситуации с удобрениями на мировом рынке.
Ранее глава государства заявлял, что российская сельскохозяйственная продукция по качеству выше, чем любая из стран Запада.
Путин: РФ сделает все возможное для удовлетворения потребностей Турции в природном газе
Путин: Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе
Президент России Владимир Путин заявил, что мировые цены на газ будут расти.
Он также добавил, что Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе, передает РИА «Новости».
В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что АЭС «Аккую» будет способствовать снижению импорта природного газа на 1,5 млрд долларов в год, а также окажет положительное влияние на увеличение национального дохода Турции.
Напомним, Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».
Путин оценил перспективы отрасли беспилотников в России в 1 трлн рублей
Отрасль летающих беспилотных аппаратов очень важна и перспективна, ее объем может дойти до 1 трлн рублей, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания в индустриальном парке «Руднево».
«Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное. Сейчас мы только с коллегами смотрели, и я видел нарисованную цифру, на ближайшее время объем – 500 млрд [рублей], но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка», – цитирует главу государства ТАСС.
В случае же, если государство и отрасль будут активно работать вместе, то объем может достигнуть 1 трлн рублей.
Ранее в Кремле анонсировали совещание президента с производителями и эксплуатантами беспилотников.
Эрдоган заявил Путину о возможности новых инициатив по Украине
Канцелярия президента Турции: Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию на Украине и зерновую сделку
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в четверг обсуждали ситуацию на Украине, турецкий лидер заявил о возможности новых инициатив по Украине в рамках рабочей группы, «которую предлагается создать».
Сообщается, что президент Эрдоган выразил благодарность президенту России Путину за его вклад в строительство атомной электростанции «Аккую», где в четверг состоится первая церемония завоза ядерного топлива.
Кроме того, по данным турецкий стороны, в ходе разговора «были оценены развитие событий» в ходе конфликта на Украине и «работа в контексте зернового соглашения», передает РИА «Новости».
В Кремле ранее сообщали, что российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор перед торжественной церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС «Аккую».
Путин посетил новый индустриальный парк «Руднево»
Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетил новый индустриальный парк «Руднево».
Визит состоялся в четверг, парк входит в состав особой экономической зоны «Технополис Москва», сообщает Telegram-канал Кремля.
Сейчас на площадках парка формируется Федеральный центр беспилотных авиационных систем.
Ранее сообщалось о планируемом визите главы страны в «Руднево», где президент должен был оценить работы по строительству промышленной зоны и осмотреть выставку производителей техники.
Путин принимает участие в церемонии по случаю завоза российского топлива на АЭС «Аккую»
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Российский лидер Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».
В церемонии также участвуют генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщается на сайте Кремля.
Строительство станции осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт.
«Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Строительство четырехблоковой АЭС с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+ полностью финансируется российской стороной. Это первый в мировой атомной отрасли проект, реализуемый по схеме Build-Own-Operate («строй – владей – эксплуатируй»). Управлять станцией будут прошедшие обучение в России местные специалисты, передает ТАСС.
Станция «Аккую» способна выдержать подземные толчки магнитудой 9, что стало особенно актуальным в связи с февральскими разрушительными землетрясениями в Турции.
Глава МЧС и губернатор Свердловской области доложили Путину о ситуации в Сосьве
Песков: Глава МЧС Куренков и губернатор Свердловской области Куйвашев доложили Путину о ситуации в Сосьве
Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложили президенту Владимиру Путину о ситуации в поселке Сосьва, где в результате пожара были уничтожены 120 домов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что накануне Путин «плотно общался и с Куренковым, и с Куйвашевым насчет пожаров в Свердловской области, получал доклады». В четверг, напомнил Песков, министр и губернатор побывали на месте происшествия, пообщались с теми, кто потерял дома, и после этого связались с главой государства, подробно рассказав ему о проблемах, возникших у людей, передает РИА «Новости».
Путин также поговорил по телефону с министром юстиции Константином Чуйченко, поскольку в Сосьве сгорела колония, сообщил представитель Кремля.
Планируется, что данная тема будет вынесена на повестку дня встречи Путина с правительством, которая запланирована на 2 мая.
«Определенно потребуется выделение средств, для этого нужно будет проработать тему в том числе с Минфином и другими ведомствами», – приводит ТАСС слова Пескова.
По данным МЧС, около 180 строений сгорели за сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области, от огня удалось спасти более 1,2 тыс. жилых домов. В Сосьве погиб один человек, огнем повреждены 92 строения.
Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции
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Президент России Владимир Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран.
На церемонии доставки ядерного топлива на станцию, Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран, передает РИА «Новости».
«Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе», – заявил Путин.
Напомним, российский лидер Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».
Строительство станции осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт.
Путин пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления
Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров пожелал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану скорейшего выздоровления, сообщили в канцелярии турецкого президента.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее Эрдоган решил отменить планировавшееся на четверг интервью четырем телевизионным каналам страны. До этого сообщалось, что у Эрдогана якобы произошел инфаркт, но член совета безопасности и внешней политики при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что эта информация не соответствует действительности, и у главы государства желудочный грипп.
Путин пояснил необходимость цифровизации воздушного движения
Организация воздушного движения должна осуществляться с применением цифровых технологий, иначе не получится достичь нужного уровня развития беспилотников, заявил президент Владимир Путин.
«Нужно переводить это из ручного управления в такую цифровую сферу, иначе мы не достигнем того уровня развития беспилотной авиации, которая востребована», – цитирует президента РИА «Новости».
Он отметил, что это – «единственно возможное» решение. Если же Росавиация продолжит работать в прежнем режиме, то развития беспилотной авиации «у нас не будет».
Ранее президент на совещании отметил, что инвестиции в отрасль беспилотной авиации в России могут составить до 1 трлн рублей.
Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры
Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, сообщает телеканал ТРТ.
Темы, которые обсуждались лидерами, не уточняются, сообщает ТАСС.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор перед торжественной церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС «Аккую».
Путин предложил Турции помочь материалами для восстановления после землетрясения
Россия готова помочь материалами для восстановления Турции после землетрясения, заявил президент Владимир Путин.
«Мы отдаем отчет в том, какие сложные задачи приходится сейчас решать турецкому правительству, президенту Турции по восстановлению инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и готовы и дальше оказывать турецким партнерам необходимую помощь и содействие», – приводит его слова РИА «Новости».
Российский лидер отметил, что в ближайшем будущем помощь будет выражаться в поставке стройматериалов. «В частности, принято решение в ближайшее время поставить в Турцию крупную партию российских стройматериалов», – заявил Путин.
Глава государства отметил, что Россия всегда готова протянуть турецким партнерам руку дружеской поддержки, предает ТАСС.
В четверг Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую». Перед этим прошли переговоры лидеров России и Турции.
В марте Путин обсуждал с Эрдоганом последствия сильного землетрясения в Турции, а именно – поставки строительных материалов в республику для восстановления разрушенных зданий.
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