В Киеве испугались славянского фестиваля во Франции

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22 апреля, суббота | Последнее обновление — 15:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Упавший в Белгородской области боеприпас вывезли с территории жилого сектора
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Европейские мореплаватели слали своим монархам как под копирку написанные доклады: дескать, золото и другие богатства новых стран можно присвоить, а местных жителей следует обратить в рабство, ведь существование в неволе для людоедов значительно лучше, чем свобода.
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В 1958 году с появлением реактивных Ту-104 открылись прямые рейсы из Москвы в Париж, Лондон, Амстердам и Рим. В самом начале 1970-х – во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было.
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Россия, что царская, что советская, шагнула куда дальше по пути включения в себя территорий и народов. В нее можно было интегрироваться, не отказываясь ни от своего племени, ни от своей веры.
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Киеве испугались славянского фестиваля во Франции
В Минкульте Украины испугались славянского фестиваля во Франции
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Министерство культуры Украины выступило против нарративов о славянских народах на фестивале на Festival Arsmondo Slave, который проходит в апреле-мае в Страсбурге во Франции под эгидой Национальной Рейнской оперы.
По информации украинского ведомства, в Киеве выступают за недопустимость нарративов о славянских народах на фестивале на Festival Arsmondo Slave, в рамках которого запланированы концерты, оперные спектакли, выставки, кинопоказы и лекции, передает РИА «Новости».
Также в ведомстве заявили, что блок фестиваля на тему славянских народов неуместен во время конфликта. Более того, украинский Минкульт обвинил организаторов в использовании терминов, «повторяющих нарративы российской пропаганды» и «созвучных идее русского мира».
Орбан словом из трех букв ответил на речь Столтенберга о готовности стран НАТО принять Украину
Премьер Венгрии Орбан поразился заявлению генсека НАТО Столтенберга о готовности участниц альянса принять Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удивленно отреагировал на слова генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности всех участниц альянса принять Украину.
«Что?!» – написал Орбан в своем Twitter (запрещен в России) в ответ на слова Столтенберга, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу Столтенберг заявил, что все участники НАТО приветствуют вступление Украины в альянс, так как «будущее Украины – находиться в семье альянса».
Военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ
«Военкоры Русской весны» показали кадры, как российский танк обратил в бегство украинскую пехоту
Российский танк ворвался на позиции украинских военных в ходе спецоперации и заставил пехоту ВСУ спасаться бегством.
На видеокадрах заметно, что российский танк едет по полю и встречает отряд украинских боевиков, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Наши танкисты влетели прямо на вражеские позиции и заставили в ужасе драпать украинскую пехоту», – прокомментировали военкоры.
Ранее сообщалось, что объема уже имеющихся западных танков и другого вооружения недостаточно для возможного украинского контрнаступления, а танки, Abrams не успеют прибыть к его началу.
«Русская весна»: ВСУ сняли на видео ползущую по грязи колонну Leopard
Украинские военные опубликовали видео ползущей по грязи колонны танков Leopard 2A4 и американских бронетранспортеров M113, пишут «Военкоры Русской Весны».
На видеокадрах заметно, что колонна танков и БТР ползет по непролазной грязи и глубоким лужам на территории Украины, соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
Журналисты подписали, что ВСУ продолжают интенсивно осваивать натовскую военную технику.
Ранее было опубликовано видео, как в Польше во время подготовки к боям на территории Украины с использованием поставленного Германией вооружения танк Leopard 2A4 с экипажем ВСУ воткнулся орудием в землю, вследствие чего башня машины оторвалась.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что западные представители провели для «Леопардов» принудительный даунгрейд. Так, украинские танкисты писали в соцсетях, что «на танках нет брони, пушка плохого качества, такие же стабилизаторы, а кумулятивы еще хуже».
Пушилин: ВС России сорвали попытки ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
Пушилин заявил о провалившейся попытке ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
Вооруженные силы Украины попытались перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях, но их прорыв не допустили российские военные, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин рассказал, что ВСУ переходили малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии сразу по четырем направлениям. Несмотря на то, что российским военным пришлось в очень непростых условиях отражать их атаки, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из позиций ВС России, передает ТАСС.
Ранее российские войска за сутки уничтожили более 520 украинских военных.
До этого стало известно, что российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут», а в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны.
Медведев напомнил главе Минобороны Германии историческую примету
Медведев призвал готовиться к параду российских войск в Берлине после слов Писториуса об атаках на Россию
Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о действиях ВСУ на территории России.
В ответ на слова Писториуса о военных операциях ВСУ на территории России, зампред Совбеза уличил его в зависти к славе военачальников Третьего рейха, передает РИА «Новости».
В связи с этим Медведев посоветовал Писториусу вспомнить историческую примету: «Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине».
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», одобрив атаку Украины на Россию.
Le Monde: Франция отказалась от передачи Украине цифровых карт Белоруссии
Французская сторона якобы решила не передавать украинской цифровую карту белорусской территории, сообщает французское издание Le Monde.
Париж якобы решил не передавать Киеву цифровую карту Белоруссии, что дало бы возможность украинским военным запускать туда авиацию и беспилотники для выполнения боевых задач на малых высотах, пишет Le Monde, передают «Аргументы и факты».
Эти данные якобы позволили Киеву увидеть препятствия, рельеф и расположение средств противовоздушной обороны.
Пригожин рассказал о службе сына Пескова в составе Группы Вагнера
RT: Российский предприниматель Пригожин рассказал о службе сына пресс-секретаря президента РФ Пескова в Группе Вагнера
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Российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Николай прошел службу в составе Группы Вагнера рядовым артиллеристом, сообщил телеканал RT.
Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к нему с просьбой забрать его сына Николая в Группу Вагнера «простым артиллеристом», передает RT.
Пригожин отметил, что 33-летний сын Пескова «абсолютно нормально» отработал простым артиллеристом расчета реактивной системы залпового огня «Ураган». Основатель ЧВК «Вагнер» заметил при этом, что работать приходилось «по колено в грязи».
Напомним, в июне 2022 года ЕС включил в шестой пакет санкций против России супругу пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяну Навку, а также его сына и дочь. Против самого пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова Евросоюз ввел санкции еще в феврале 2022 года.
СМИ: ВСУ не хватает танков для контрнаступления
NYT: Украине не хватит танков и другого вооружения для наступления
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Объема уже имеющихся западных танков и другого вооружения недостаточно для возможного украинского контрнаступления, а танки , Abrams не успеют прибыть к его началу, сообщает газета New York Times.
Издание пишет, что заявление о прибытии танков Abrams на Украину к осени, делают самое мощное оружие США на шаг ближе к конфликту, но танки все равно не успеют достичь поля боя к началу украинского контрнаступления, даже, если поступят раньше обозначенного срока, передает РИА «Новости».
Военные аналитики США считают, что для предстоящего украинского контрнаступления необходимо 253 танка, но в конце февраля Киеву обещали 200 танков, из которых лишь 60 – западного производства, остальные – отремонтированные машины советских времен, отмечает The New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные данные Пентагона.
Также газета пишет, что согласно приведенным секретным данным, по состоянию на 1 марта Украина имела в наличии только менее 10 тыс. американских 155 мм снарядов, которые должны были закончиться за несколько дней. Кроме того, утверждается, что позже США доставили еще 30 тыс. снарядов. Издание заявляет, что производители боеприпасов в США и Европе отмечают, что для удовлетворения необъятного спроса Украины потребуется несколько лет.
Ранее издание New York Times сообщило, что Соединенные Штаты решили отправить старые танки M1 Abrams на Украину осенью, ближе к концу года.
Напомним, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что США работают над скорейшей поставкой танков Abrams Киеву.
Зеленский изменил правила получения украинского гражданства
Зеленский подписал закон об обязательной сдаче экзамена по украинскому языку при получении гражданства
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Владимир Зеленский подписал указ об условиях принятия в гражданство Украины, которым предусмотрен обязательный экзамен, в том числе по украинскому языку, истории и конституции.
Согласно документу, опубликованному на сайте Верховной рады, иностранцы для получения гражданства Украины должны сдать экзамены на уровень владения украинским языком, а также выучить основы конституции украинского государства. После чего следует подать документы, подтверждающие сдачу экзамена, передает РИА «Новости».
Документ предусматривает, что лица, имеющие заслуги перед страной, «принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес и которые... проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, в том числе награжденные государственной наградой», смогут сдать экзамены в течение двух лет после получения гражданства.
Отмечается, что иностранцу дается два года на сдачу экзаменов со времени подачи обязательства, иначе украинское гражданство аннулируется.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который прекращает украинское гражданство россиян со дня подачи соответствующего заявления в МВД России.
Пушилин: Говорить об образовании котла для ВСУ в Артемовске пока рано
Ситуация в Артемовске (украинское название – Бахмут) тяжелая, напряженная, российские силы продолжают продвигаться, но говорить об образовании котла пока преждевременно, заявил в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин.
В своем видеообращении в Telegram-канале Пушилин заявил, что проведет работу со своими советниками после опрометчивых заявлений о ситуации в Артемовске. По его словам, говорить о котле для ВСУ в городе пока рано, идут тяжелые бои.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг образование котла для ВСУ в Артемовске.
До этого врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские силы взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске.
В Одессе уволили преподавателя музыки за уроки на русском языке
В Одессе преподавателя музыки 82 лет уволили из-за ведения занятий на русском языке. Об этом сообщили его родственники.
Они рассказали в соцсетях, что один из студентов отказался слушать музыку русских композиторов – Чайковского и Рахманинова, а позже и вовсе пожаловался руководству Одесского театрально-художественного колледжа на то, что преподаватель ведет занятия на русском языке.
Как отметили родственники, администрация колледжа не решилась вступиться за пенсионера и вынудила его уволиться по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что от работы в Государственном налоговом университете в Ирпене в Киевской области Украины отстранили преподавателя философии Любовь Воробьеву, которая отказалась перейти с русского на украинский язык.
Жителям Украины запретили проход с флагом на Кубке мира по бальным танцам
Спортсменам из Украины не дали пройти на церемонии представления участников с флагом страны на чемпионате мира по латиноамериканским танцам, который прошел в Молдавии, сообщает Newsmaker.
По информации издания, это произошло перед началом соревнований. Так, после запрета прохода с национальным флагом Украины, спортсмены вообще отказались выходить на церемонию представления, чем нарушили регламент турнира, передает РИА «Новости».
Уточняется, что согласно правилам Всемирной федерации спортивных танцев, все участники выходят на представление стран без флагов и главный судья чемпионата Хайнц Спакер предупредил об этом.
«Все участники согласились, кроме спортсменов из Украины, но мы не можем делать исключения. У соревнования есть определенные правила, они не касаются Украины, а касаются всех стран», – заявил глава Федерации спортивных танцев Молдавии Петру Гозун.
Тем временем спортсмены из России вышли на церемонии открытия V Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) под национальным флагом Российской Федерации.
ЕС подготовил 16 тыс. солдат и направил 600 млн боеприпасов для Киева
Евросоюз обеспечил тренировку 16 тыс. бойцов ВСУ и передал Киеву 600 млн разных боеприпасов, включая ракеты, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
В своем Twitter (запрещен в России) он отметил, что проинформировал присутствующих на заседании контактной группы по обороне Украины о том, что более 16 тыс. военных уже подготовлены, также более 600 млн единиц боеприпасов и ракет переданы, передает ТАСС.
Ранее генсек Йенс Столтенберг заявил, что общая поддержка Украины со стороны стран-членов НАТО превысила 150 млрд евро.
Глава Пентагона назвал сроки поставок танков Abrams в ФРГ для обучения ВСУ
Глава Пентагона пообещал доставить танки Abrams в ФРГ для обучения ВСУ
В Германию в ближайшие недели поступят американские танки Abrams для обучения украинских военных, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу после заседания контактной группы по Украине в Рамштайне.
Соединенные Штаты ускорили поставки танков M1 Abrams, те танки, которые ВСУ будет использовать для обучения, прибудут в ФРГ в ближайшие несколько недель, заявил Остин, передает ТАСС.
Он добавил, что члены контактной группы передали киевскому режиму свыше 230 танков и более 1,5 тыс. бронемашин для оснащения девяти бронетанковых бригад ВСУ.
Глава комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что Abrams – лучшие в мире танки, они изменят ситуацию на поле боя. При этом он указал, что простого решения «на войне нет».
Также Милли не ответил на вопрос о возможном успехе контрнаступления ВСУ.
Ранее СМИ сообщали, что американские инструкторы вскоре начнут обучать украинские экипажи управлению Abrams.
На Украине запретили связанные с Россией названия
Президент Украины подписал закон о запрете присваивать географическим объектам связанные с Россией названия
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «деколонизации», запрещающий присваивать географическим объектам названия, которые связаны с Россией, ее достопримечательностями или историческими событиями, следует из данных сайта Верховной рады.
Украинский парламент принял закон 21 марта. Как сообщал депутат Рады Алексей Гончаренко, в соответствии с документом запрещается присваивать географическим объектам названия, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют Россию или ее достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события. По его словам, также запрет распространяется на деятелей, которые осуществляли агрессию против Украины или преследование представителей оппозиции, передает ТАСС.
Напомним, в конце марта в украинских Сумах горсовет не стал переименовывать улицы Дмитрия Менделеева и Ивана Кожедуба. В июне прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов назвал власти Украины злобными идиотами за планы по дерусификации страны.
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