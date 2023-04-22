В Киеве испугались славянского фестиваля во Франции

В Минкульте Украины испугались славянского фестиваля во Франции

Министерство культуры Украины выступило против нарративов о славянских народах на фестивале на Festival Arsmondo Slave, который проходит в апреле-мае в Страсбурге во Франции под эгидой Национальной Рейнской оперы.

По информации украинского ведомства, в Киеве выступают за недопустимость нарративов о славянских народах на фестивале на Festival Arsmondo Slave, в рамках которого запланированы концерты, оперные спектакли, выставки, кинопоказы и лекции, передает РИА «Новости».

Также в ведомстве заявили, что блок фестиваля на тему славянских народов неуместен во время конфликта. Более того, украинский Минкульт обвинил организаторов в использовании терминов, «повторяющих нарративы российской пропаганды» и «созвучных идее русского мира».