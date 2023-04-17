Боррель заявил о нападении на посла ЕС в Судане

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17 апреля, понедельник | Последнее обновление — 23:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области из РСЗО «Град»
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Если вас будет беспокоить жестокость приговоров откровенным врагам России, то я рекомендую соотносить это с жизнями наших солдат, погибших за Родину.
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Когда нация живет за счет окружающих, то спится действительно лучше, если доподлинно знать, о чем люди шепчутся под одеялом со своими женами.
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Рычагов влияния на ситуацию, даже в краткосрочной перспективе, у США остается все меньше. «Предательство» некогда главного ближневосточного союзника – Саудовской Аравии – пожалуй, самая большая проблема для Вашингтона.
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Боррель заявил о нападении на посла ЕС в Судане
Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель: Посол Евросоюза в Судане подвергся нападению в собственной резиденции
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Посол Евросоюза в Судане подвергся в этой стране нападению в собственной резиденции, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что несколько часов назад посол ЕС в Судане подвергся нападению в собственной резиденции. Глава внешнеполитической службы ЕС подчеркнул, что это является грубым нарушением Венской конвенции. Европейский чиновник напомнил, что безопасность дипломатических помещений и персонала является главной обязанностью суданских властей и обязательством по международному праву, передает ТАСС.
Ранее в понедельник в столице Судана Хартуме возобновились боестолкновения между армией и спецназом. Боевые действия вспыхнули в минувшую субботу на фоне разногласий по поводу интеграции спецназа в состав вооруженных сил Судана.
В Британии рассказали, как Запад ударил Украину в самый тяжелый момент
Express: Страны Евросоюза отказались от Украины в тяжелейшей ситуации
Решение Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и других продуктов питания с Украины принято в тяжелейшей для Киева ситуации, пишут британские СМИ.
Украинские фермеры оказались в сложном положении, пишет газета Express.
Издание поясняет, что Варшава и Будапешт решились на такой шаг из-за больших убытков, которые несли польская и венгерская сельскохозяйственные отрасли.
При этом земледельцы в соседних европейских государствах пожаловались, что украинское зерно стало попадать в их страны в еще больших объемах, в результате создается избыток предложения на рынке, рушатся цены, а местные предприниматели теряют прибыль, передает РИА «Новости».
В воскресенье Еврокомиссия заявила, что введенные Венгрией и Польшей запреты на поставки украинского зерна являются неприемлемыми. Тем не менее последовать примеру Варшавы и Будапешта собралась Болгария.
Американский посол в Судане спрятался в укрытии
Посол США в Судане Годфри сообщил, что находится в укрытии
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Американский посол в Судане Джон Годфри сообщил, что на фоне вооруженных столкновений в Хартуме он вместе с другими сотрудниками диппредставительства проследовал в укрытие.
Годфри написал в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что вместе с командой посольства находится в укрытии, «как это делают суданцы в Хартуме и других местах».
Дипломат предостерег, что эскалация напряженности «до прямых боевых действий» крайне опасна. Он также призвал высших военных руководителей прекратить боевые действия, передает РИА «Новости».
В российском посольстве ранее сообщили, что обстановка в Судане неспокойная. Там заверили, что российские дипломаты находятся в безопасности. Россиян, находящихся в Судане, призвали оставаться дома и сохранять спокойствие.
Ранее в субботу силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили о взятии под контроль Дворца Республики (президентского дворца) и аэропорта Хартума, однако позднее армия Судана опровергла эти сообщения.
Армия Судана отказалась идти на переговоры с СБР
Al-Arabiya: Армия Судана отвергла переговоры с СБР до прекращения огня
Командование суданской армии отказалась вести какие-либо переговоры или договоренности с силами быстрого реагирования до прекращения созданных и творимых ими «беззаконий», сообщает телеканал Al-Arabiya.
Телеканал со ссылкой на генштаб армии заявил, что никаких договоренностей с силами быстрого реагирования не будет, они должны прекратить беззакония, передает РИА «Новости».
В настоящий момент бои между военными силами СБР перекинулись и на несколько суданских регионов.
Ранее сообщалось, что в результате столкновений в аэропорту суданской столицы Хартума и в городе Эль-Обейд погибли три человека, пострадали девять жителей страны.
В МИД России призвали стороны конфликта в Судане к прекращению огня.
До этого в субботу силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили о взятии под контроль Дворца Республики (президентского дворца) и аэропорта Хартума, однако позднее армия Судана опровергла эти сообщения.
Армия Судана сообщила, что ее истребители наносят удары по лагерям Тайба и Соба, которые принадлежат СБР. Между тем, американский посол в Судане Джон Годфри сообщил, что спрятался в укрытии.
Российские дипломаты сообщили, что находятся в безопасности.
Напомним, в субботу Силы быстрого реагирования Судана сообщили, что были застигнуты врасплох крупной группировкой вооруженных сил, вошедшей в штаб сил в военном лагере Соба в Хартуме.
Венгрия запретила импорт зерна с Украины
Министр сельского хозяйства Венгрии Надь сообщил о запрете Будапештом импорта зерна с Украины
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До 30 июня Венгрия вводит запрет на импорт зерна с Украины, сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
Надь объяснил такое решение тем, что ЕС не предпринял никаких шагов для урегулирования ситуации с демпинговыми поставками украинской сельхозпродукции. В результате Венгрии пришлось ввести запрет на «импорт зерна и масличных культур с Украины, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов». Отмечается, что такое же решение приняла Польша, передает ТАСС.
Венгрия рассчитывает на действия ЕС по поддержке европейских аграриев и пересмотр правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины, передает РИА «Новости».
Министр указал, что методы и приемы, которые Украина применяет в сельхозпроизводстве, запрещены в ЕС. Венгрия призвала ЕС гарантировать «справедливые рыночные условия» и обещала защищать своих фермеров и национальное сельское хозяйство.
Напомним, в польском Законодательном вестнике было опубликовано распоряжение министра развития и технологии Польши о запрете ввозить сельскохозяйственную продукцию с Украины до 30 июня. Украина упрекнула Польшу в нарушении договоренностей по продовольствию.
Эксперты: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
Эксперт Волхонский: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
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Государства глобального Юга недовольны политикой двойных стандартов западных стран в части финансовой помощи развивающимся странам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Станислав Ткаченко и Борис Волхонский. Ранее стало известно, что выделение 15 млрд долларов Украине по линии МВФ вызвало гнев глобального Юга.
«Транш Международного валютного фонда был предоставлен Украине в нарушение всех внутренних правил и процедур. Это говорит если не об утрате МВФ своей репутации в целом, то уж точно о максимальной политизации структуры», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Страны глобального Юга часто кредитуются в МВФ. Однако эти займы выдаются под большой процент и с рядом дополнительных условий. Развивающимся государствам дают максимум несколько сотен миллионов долларов. Сумма в 15 млрд долларов, предоставленная Украине, по их меркам огромна. Кроме того, этот транш выделен практически без каких-либо гарантий возврата. Яркий пример политики двойных стандартов США. Поэтому гнев стран глобального Юга оправдан», – акцентирует эксперт.
«Государствам глобального Юга надоело, что деньги тратят в пустоту, вместо того чтобы направить их на решение более серьезных и значимых проблем. Сегодня в целом центр тяжести мировой политики и экономики переносится в Азию, поэтому растет важность мнений государств региона по всем вопросам, включая, например, и украинский кризис», – добавил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.
«Кроме того, глобальный Юг серьезно влияет на голосование в ООН. Так как у стран нет единой позиции и каждая придерживается своего мнения, их роль становится все более и более весомой. В связи с этим обостряется и борьба за их лояльность», – полагает собеседник.
Ранее стало известно, что выделение Международным валютным фондом транша более чем в 15 млрд долларов Украине вызвало гнев у глобального Юга. Об этом заявил колумнист Bloomberg Михир Шарм. По его словам, это недовольство становится фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ, а также является серьезной проблемой для западных стран, поскольку его попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию.
О выделении Киеву 15,6 млрд долларов по линии МВФ стало известно в конце марта. Сообщалось, что средства планируется направить на удовлетворение срочных финансовых потребностей, указали в организации. Кроме того, отмечалось, что это крупнейший кредит для Украины и первый большой пакет финансирования от МВФ для страны, участвующей в конфликте.
Накануне этого события глава МВФ Кристалина Георгиева пожаловалась на несправедливое распределение благ между странами. Кроме того, она призвала диверсифицировать глобальные цепочки поставок, а также обеспечить их большую защиту. Эти заявления были сделаны на фоне недовольства государств глобального Юга Западом в вопросах распределения вакцин от коронавируса и возмещения ущерба от последствий климатических изменений. Россия указывала, что в рамках продуктовой сделки лишь мизерная часть попадает в бедные страны.
Ранее газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Китай и Бразилия возглавят глобальный Юг в борьбе с Западом.
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Еще одна страна ЕС собралась запретить импорт украинского зерна
Министр Гечев: В Болгарии обсуждают идею по примеру Венгрии и Польши запретить импорт зерна с Украины
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Болгарские власти задумались над тем, чтобы последовать примеру Венгрии и Польши и запретить импорт украинского зерна, заявил министр сельского хозяйства технического правительства Болгарии Явор Гечев.
Гечев заявил о необходимости защитить болгарские интересы, в особенности, когда два государства уже отреагировали соответствующим образом. По его словам, если Болгария не введет ограничения, количество украинского зерна на территории республики возрастет, передает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное радио.
Болгарский министр потребовал уже в понедельник представить ему доклады о юридической составляющей запретов, которые ввели Венгрия с Польшей, и пообещал, что такая возможность будет обсуждаться с министерством экономики.
По его словам, во вторник будет собран весь необходимый для принятия решения объем информации, и тогда ситуация будет обсуждаться с президентом Болгарии Руменом Радевым.
Между тем Еврокомиссия заявила, что введенные Венгрией и Польшей запреты на поставки украинского зерна и другой агропродукции из этой страны являются неприемлемыми.
Эксперт: Страны ЕС будут бойкотировать зерно с Украины
Политолог Ткаченко: ЕС не готов включать Украину в Единую сельскохозяйственную политику
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Единая сельскохозяйственная политика ЕС – тонкий механизм, который выстраивался долгие годы. Появление на рынке украинского зерна плохо скажется на экономике стран Евросоюза. На это государства идти не готовы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Венгрия и Польша приостановили импорт украинского зерна до 30 июня.
«Одна из самых жестких позиций Евросоюза заключается в Единой сельскохозяйственной политике. Это соглашение, среди прочего, предусматривает помощь отдельным фермерам и поддержку определенного уровня цен, в том числе на зерно», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Появление дополнительного объема зерна и его производных подрывает стабильность цен. ЕС это не устраивает – Украине можно оказывать помощь, делать подачки, но включать ее в Единую сельскохозяйственную политику никто не готов. Евросоюз аккуратно, на протяжении почти 30 лет, выстраивал баланс и не позволит его разрушить», – обращает внимание собеседник.
«Не исключаю, что в ближайшем времени Украина сможет сохранить поставки только в Италию и Францию. Остальные государства ЕС будут бойкотировать зерно, чтобы не навредить собственной экономике. Это хорошо иллюстрирует отношение Евросоюза к вопросу о вступлении Украины в объединение», – заключил Ткаченко.
Ранее министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь сообщил, что в стране до 30 июня вводится запрет на импорт зерна с Украины. Он объяснил такое решение тем, что ЕС не предпринял никаких шагов для урегулирования ситуации с демпинговыми поставками украинской сельхозпродукции. В результате Венгрии пришлось ввести запрет на «импорт зерна и масличных культур с Украины, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов».
Аналогичное решение приняла и Польша, оно коснулось даже транзита, который был разрешен. Вслед за этим в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что подобные шаги нарушают договоренности Киева и Варшавы. Как напомнили на Украине, с Польшей был достигнут ряд договоренностей, включая соглашение о том, что пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса до июля пойдут через Польшу только транзитом. Киев подчеркнул, что «односторонние кардинальные действия не ускорят положительного решения ситуации», и призвал избегать каких-либо «недоразумений».
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала ситуацию. «Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном», – написала она в своем Telegram-канале.
Отметим, что министр аграрной политики Украины Николай Сольский уже сообщил о намерении договориться с Варшавой. Как передает украинское издание «Клименко. Тайм», Сольский заявил, что польским фермерам сложно, но сложнее всего украинским фермерам, и поэтому Киев надеется на конструктив в переговорах в понедельник. По его словам, проблемы по транзиту и экспорту в Польшу продолжаются с января, а для их урегулирования было проведено много переговоров.
Ранее свое недовольство поставками украинского зерна выразила и Румыния. Местные фермеры угрожают с 7 июня начать общенациональную забастовку, если власти не запретят поставки сырья в страну. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах кризиса.
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В Судане продолжается конфликт между армией и Силами быстрого реагирования
Главком вооруженных сил Судана приказал расформировать Сил быстрого реагирования
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Глава переходного Суверенного совета Судана, главком вооруженных сил страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании Сил быстрого реагирования. Командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло (Хамидти) заявил, что не пойдет на переговоры с армией, пока та не отступит.
Об указе расформировать СБР сообщила Служба общей безопасности Судана, передает РИА «Новости».
Хамидти заявил, что не будет «никакого диалога до отступления суданской армии». Он поблагодарил тех, кто пытается урегулировать конфликт, но заявил, что СБР намерены «сражаться и не отступят с позиций». При этом Хамидти заверил в приверженности «рамочному соглашению» между военными и гражданскими в Судане. Он сообщил, что СБР взяли под контроль аэропорт административного центра штата Западный Дарфур, передает ТАСС со ссылкой на каналы Al Arabiya и Sky News Arabia.
Напомним, в суданской столице Хартум произошли боестолкновения между Силами быстрого реагирования и регулярной армией, бои перекинулись и на другие регионы страны. Армия Судана отказалась идти на переговоры с СБР.
В 2019 году армия и СБР участвовали в военном перевороте. Через два года произошел еще один госпереворот. Страной управляет Суверенный совет. Его возглавляет Бурхан, Дагло – его заместитель.
В апреле перенесли подписание соглашения между советом и гражданскими организациями о переходной гражданской власти. Причиной переноса стала необходимость согласовать интеграцию СБР в состав вооруженных сил. Между армией и СБР остаются разногласия по поводу будущей структуры.
Китайский эксперт указал на отрицательную роль Запад в судьбе украинцев
Global Times: Подогреваемый Западом конфликт на Украине только больше вредит украинцам и европейской экономике
Боевые действия на Украине не помогут коллективному Западу получить желаемое, пишут китайские СМИ.
Аналитик Ян Оберд в статье для китайского портала Global Times пишет, что ЕС и НАТО оказались в «сложном положении». Запад, по его словам, пытается использовать украинский конфликт, чтобы ослабить Россию «раз и навсегда», однако на самом деле это лишь больше вредит европейской экономике и самой Украине.
Оберд считает, что вред от действий ЕС и НАТО для украинских граждан оказался большим, чем от последствий конфликта, передает РИА «Новости».
Причем если Запад решит продолжит накачку Украины оружием и расширять НАТО, победителей в этом конфликте не будет, считает аналитик, призывая искать мирные решения.
Два условия, по мнению Оберда, могли бы остановить конфликт сейчас. Во-первых, Украина «должна быть обеспечена нейтралитетом, а не членством в НАТО». А во-вторых, главным инструментом сосуществования должна стать дипломатия, а не оружие, заключает эксперт.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования ситуации на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.
Евродепутат заявил о военном преступлении ВСУ в пасхальную ночь
Евродепутат де Граф: Украинский обстрел собора в Донецке во время Пасхи – военное преступление
Вооруженные силы Украины во время празднования православной Пасхи обстреляли собор в Донецке, сообщил представитель голландской партии «Форум за демократию» (FVD), евродепутат Марсель де Граф, назвав произошедшее военным преступлением.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) евродепутат написал, что преднамеренный обстрел гражданских целей – военное преступление, и призвал западные страны прекратить поддержку преступного киевского режима, передает РИА «Новости».
Напомним, в пасхальную ночь ВСУ выпустили ракеты по населенным пунктам республики. Как сообщил врио главы республики Денис Пушилин, удар пришелся на район Свято-Преображенского кафедрального собора. В результате погиб один человек, пострадали еще шесть жителей.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обстрелявших Донецк в пасхальную ночь «безбожными сволочами» и заявила, что Россия отомстит за это.
Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль президентский дворец
СБР Судана заявили о взятии под контроль президентского дворца и аэропорта Хартума
Силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили о взятии под контроль Дворца Республики (президентского дворца) и аэропорта Хартума.
Дворец Республики – рабочая резиденция глав Судана, считается главным символом власти в стране, передает РИА «Новости».
Ранее Силы быстрого реагирования (СБР) Судана сообщили, что взяли под контроль международный аэропорт Хартума, который приостановил прием рейсов, а также воздушную базу в Мерове.
Силы быстрого реагирования обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в Хартуме с «использованием всех видов оружия».
В российском посольстве сообщили, что обстановка в столице Судана Хартум, где происходят столкновения между силами армии и спецназа, неспокойная, однако дипломаты России находятся в безопасности.
Посол России в Судане Андрей Черновол сообщил ТАСС, что боевые столкновения между силами быстрого реагирования и армией Судана продолжаются. В Хартуме, по его словам, «бабахает». Дипломат выразил надежду, что противостояние выйдет из вооруженной фазы уже в ближайшее время и начнутся переговоры.
В результате боев армии и спецназа в Судане погибли 56 человек
Комитет врачей Судана сообщил о 56 погибших и почти 600 пострадавших в результате боев армии и спецназа
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В результате вооруженного конфликта между армией Судана и подразделениями Сил быстрого реагирования как минимум 56 человек погибли, 595 пострадали, сообщил комитет врачей Судана.
В Хартуме жертвами конфликта стали 25 человек, 302 человека пострадали. Речь идет как о мирных жителях, так и о бойцах армии и спецназа, передает ТАСС.
Совета Безопасности ООН выступил с заявлением, в котором призвал к прекращению боевых действий. СБ ООН заявил, что стороны должны «восстановить спокойствие и вернуться к диалогу». Совбез также указал на важность доступа гуманитарной помощи в регион. Члены СБ подтвердили приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности Судана.
Напомним, боевые действия вспыхнули в субботу на фоне разногласий по поводу интеграции СБР в состав вооруженных сил. Вооруженные силы Судана заявили, что все штабы СБР в Омдурмане, городе-спутнике Хартума, находятся под их контролем. СБР сообщает о захвате военных частей в регионе Дарфур.
В результате столкновений в Судане погибли три человека
Во время столкновений в Судане погибли трое жителей страны
В результате столкновений в аэропорту суданской столицы Хартума и в городе Эль-Обейд погибли три человека, пострадали девять жителей страны, сообщил профсоюз врачей Судана.
Отмечается, что двое граждан страны погибли в аэропорту, один человек погиб в перестрелке в городе Эль-Обейд в провинции Северный Кордофан, также получили ранения пять суданцев, передает РИА «Новости».
В городе Омдурман был ранен офицер, еще три человека пострадали на юге Хартуме и в Восточном Ниле.
Ранее в МИД России призвали стороны конфликта в Судане к прекращению огня.
До этого в субботу силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили о взятии под контроль Дворца Республики (президентского дворца) и аэропорта Хартума, однако позднее армия Судана опровергла эти сообщения.
Армия Судана сообщила, что ее истребители наносят удары по лагерям Тайба и Соба, которые принадлежат СБР. Между тем, американский посол в Судане Джон Годфри сообщил, что спрятался в укрытии.
Российские дипломаты сообщили, что находятся в безопасности.
Напомним, в субботу Силы быстрого реагирования Судана сообщили, что были застигнуты врасплох крупной группировкой вооруженных сил, вошедшей в штаб сил в военном лагере Соба в Хартуме. «Они (армия – прим. ВЗГЛЯД) осадили находившиеся там силы, а затем атаковали их всеми видами тяжелого и легкого вооружения», – сказано в заявлении.
ЕК раскритиковала Венгрию и Польшу за бойкот украинского зерна
Введенные Венгрией и Польшей запреты на поставки украинского зерна и другой агропродукции из этой страны являются неприемлемыми, заявили в пресс-службе Еврокомиссии.
В ЕК подчеркнули, что европейская торговая политика входит в исключительную компетенцию всего сообщества, а любые односторонние действия будут неприемлемыми, передает ТАСС.
С 16 апреля Польша и Венгрия ввели временный запрет на импорт аграрной продукции с Украины. Действие ограничительных мер продлится до 30 июня.
Политолог Станислав Ткаченко в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему страны ЕС бойкотируют зерно с Украины.
Командующий спецназом Судана сбежал после дезертирства охраны
Армия Судана: Командующий спецназом сбежал из убежища после дезертирства его охранников
Командующий суданскими силами быстрого реагирования (спецназ) Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) сбежал из своего убежища после того, как охранявшие его солдаты дезертировали, сообщила армия республики.
По сообщению военного ведомства, Хамидти сбежал из убежища после бегства его охраны, подробности бегства Дагало военные не привели, передает ТАСС.
Боевые действия вспыхнули в субботу на фоне разногласий по поводу интеграции СБР в состав вооруженных сил. В результате боев армии и спецназа в Судане погибли 56 человек. Как заявил в комментарии телеканалу «Аль-Арабия» официальный представитель ВС Судана, несколько дней потребуется суданской армии, чтобы полностью разгромить силы быстрого реагирования (спецназ) во всех штатах.
Газета ВЗГЛЯД писала, что столкновения в Судане имеют отношение к интересам России.
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