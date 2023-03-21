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В Пентагоне усомнились в возможности Украины вытеснить войска России в 2023 году
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Украинским войскам будет сложно полностью вытеснить российские силы, заметил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.
«Это будет сложная задача: если не невозможная, то очень трудная», – передает РИА «Новости» слова генерала, который отметил, что вероятность вытеснения невысока, пишет Politico.
Милли в то же время заметил, что конфликт пока еще не переходит в стадию замороженного.
Военный США подчеркнул, что, вероятно, ни одна из сторон своих целей военным путем не достигнет. И такое положение дел будет сохраняться некоторое время.
Ранее ветеран ВС США Ноктис Дрейвен заявил, что западные страны могут остановить конфликт на Украине, но в этом не заинтересован Вашингтон. В Белом доме на минувшей неделе выступили с заявлением, в котором отвергались предложения по мирному урегулированию конфликта, представленные Китаем. Прекращение огня называлось нарушением устава ООН.
Россия подняла Су-35 на перехват американских В-52Н над Балтикой
Минобороны: Россия подняла истребитель Су-35 на перехват американских стратегических бомбардировщиков В-52Н над Балтикой
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Истребитель Су-35 вылетел на перехват двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
В понедельник средства РЛС дежурных по ПВО сил Западного военного округа (ЗВО) над акваторией Балтийского моря обнаружили две воздушные цели, которые выполняли полет в направлении госграницы России.
В Национальном центре управления обороной России уточнили, что обнаруженные цели удалось классифицировать как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, передает ТАСС.
В Минобороны информировали, что для недопущения нарушения границы России в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил ЗВО. Его экипаж занял утановленную зону дежурства в воздухе. В ведомстве рассказали, что после удаления иностранных военных самолетов от государственной границы российский истребитель вернулся к аэродрому базирования.
Напомним, 12 марта американский стратегический ракетоносец B-52H был замечен над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Петербурга.
Глава Крыма оценил ситуацию после атаки украинских БПЛА на Джанкой
Глава Крыма Аксенов: Ситуация после атаки украинских БПЛА на Джанкой находится под контролем
Ситуация в Крыму после атаки украинских беспилотников на Джанкой находится под контролем, заверил глава региона Сергей Аксенов на заседании правительства.
По его словам, ситуация локальна, серьезных повреждений не обнаружено, передает РИА «Новости».
Также Аксенов призвал не поднимать панику и не обращать внимания на разрастающиеся украинские фейки об этой ситуации.
«Поврежденную в результате атаки инфраструктуру начали восстанавливать», – добавил он.
Аксенов отметил, что на месте работают ФСБ и Минобороны. В том числе они выясняют, участвовал ли в нападении один дрон «или их там было три», отмечает Крыминформ.
В городе ввели режим ЧС муниципального уровня. В Telegram-канале СК сообщается, что российские следователи расследуют факт атаки беспилотников, в результате чего один человек получил ранения, а в Джанкое были повреждены несколько объектов и электросети.
В УПЦ рассказали, как будут действовать во время выселения из Киево-Печерской лавры
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УПЦ будет действовать в соответствии с законодательством Украины, когда согласно предписанию властей она должна будет покинуть Киево-Печерскую лавру, рассказал руководитель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви владыка Климент, сообщает издание «Страна.ua».
По его словам, нет никаких законных оснований, чтобы монахи УПЦ выезжали из Киево-Печерской лавры.
«В то же время мы думаем, что будут совершаться незаконные действия со стороны определенных чиновников. Поэтому мы будем делать все, чтобы 29 марта конституционные права верующих УПЦ не были нарушены», – рассказал владыка Климент.
Также он рассказал, что сейчас монахи вывозят часть своих вещей с территории монастыря на случай, если они не смогут находится в Лавре. При этом он подчеркнул, что когда монастырь вновь будет в Лавре, монахи туда вернутся.
Ранее представители полиции потребовали от высших иерархов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию возле офиса президента Украины из-за начала воздушной тревоги в Киеве.
Напомним, 13 марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины. Минкульт Украины предложил им перейти в ПЦУ.
Религиовед Лункин: Зеленский спрятался от православных в бункере
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Если в ближайшее время отношение властей Украины к канонической УПЦ не изменится, это станет прелюдией к духовному развалу страны. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил религиовед Роман Лункин, комментируя попытку высших иерархов УПЦ встретиться с Владимиром Зеленским у ворот его офиса. Позже иерархов прогнали полицейские под предлогом внезапно включившейся воздушной тревоги.
«Встреча Зеленского с представителями канонической УПЦ не состоялась, потому что решения о давлении на церковь уже приняты, и они ложатся черным пятном на якобы «героическую» биографию Зеленского. Ему просто нечего ответить православным», – сказал религиовед Роман Лункин.
«Можно сказать, что он просто спрятался от иерархов в бункере. Он испытывает страх на фоне того, что он сотворил со страной, с православием, с Церковью. При этом в начале своего срока он пытался наладить отношения с канонической УПЦ. Теперь ему должно быть стыдно перед митрополитом Онуфрием за происходящее», – добавил он.
Как отмечает собеседник, Киево-Печерская лавра является духовным центром для всех православных. Поэтому вытеснение оттуда монахов стало точкой кипения, приведшей к решительным действиям высших иерархов УПЦ. «То, что глава Церкви сам пришел к воротам офиса Зеленского, – это довольно радикальный шаг, демонстрирующий пастве отчаянное положение Церкви. По сути, Онуфрий практически исчерпал все свои аргументы», – пояснил эксперт.
По его словам, Онуфрий действует в интересах прихожан, потому что их положение прямо влияет на состояние дел в стране. И тот факт, что митрополит пришел к офису президента, показывает очевидную вещь: епископ УПЦ является большим патриотом Украины, чем сам Зеленский.
«Иерархи действительно доведены до отчаяния. Если раньше Зеленский сам просил помощи у Церкви, то теперь он не хочет ее слышать. Соответственно, если до 29 марта ситуация не изменится, тогда мы можем увидеть беспорядки, которые станут духовной прелюдией к развалу Украины. Я думаю, верующие встанут на сторону Церкви. При этом УПЦ не станет просить о политической или военной поддержке, поскольку она является духовным институтом», – заключил Лункин.
В понедельник члены синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису Владимира Зеленского, чтобы донести позицию Церкви касательно требования властей Украины покинуть Киево-Печерскую лавру, пишет РИА «Новости».
Пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров заявил, что президент не будет встречаться с высшими иерархами. Позже стало известно, что представители полиции потребовали от иерархов покинуть территорию возле офиса Зеленского из-за начала воздушной тревоги в Киеве.
Руководитель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви владыка Климент сообщил, что во время выселения из Киево-Печерской лавры УПЦ намерена действовать согласно законодательству Украины. Он подчеркнул, что нет никаких законных оснований, чтобы монахи УПЦ выезжали из Киево-Печерской лавры.
Напомним, 10 марта монахов канонической Украинской православной церкви обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта. Через три дня после этого на территорию лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины. В ответ ведомство предложило им перейти в раскольническую Православную церковь Украины.
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Тбилиси упрекнул Киев за неблагодарность в контексте решения МУС
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили напомнил, что его страна была в числе государств, подписавших обращение против России и ее президента в МУС 2 марта 2022 года, и упрекнул Украину, которая не оценила эту позицию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В связи с решением Международного уголовного суда (МУС), выдавшего «ордер на арест» президента России Владимира Путина, председатель парламента отметил, что Грузия в числе 38 стран подписала обращение в Гаагу, тогда как местная оппозиция говорит о «несолидарности с Украиной».
«Поэтому фальшивы все обвинения в том, что мы не поддерживаем Украину», – сказал он.
Шалва Папуашвили также напомнил, что именно в те дни Украина отозвала своего посла из Грузии (новый пока так и не назначен).
«Упрекали в том, что правительство Грузии не представляет ее народ», – сказал председатель парламента.
Грузия поддерживает Украину гуманитарно и на всех международных платформах, но не ввела санкции против России на двусторонней основе. При этом Тбилиси строго следует всем международным рестрикциям, введенным против Москвы.
Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.
Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию
Госсекретарь США Блинкен: Китай не чувствует ответственности за шаги России в украинском конфликте
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Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которому недавно Международный уголовный суд (МУС) выдал «ордер на арест», является безответственным шагом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, приездом Си Цзиньпина в Москву Китай осуществил «дипломатическое прикрытие» для якобы «военных преступлений» со стороны российского лидера. Блинкен заявил, что Китай «не чувствует никакой ответственности» в свете выданного недавно МУС «ордера на арест» за действия на Украине, передает The New York Times.
Как отмечает издание, госсекретарь США сделал такое замечание в ходе речи, в которой критиковал действия Китая, стремящегося взять на себя роль посредника в мирном урегулировании, от чего и Киев, и коллективный Запад отмахнулись.
Также Блинкен предупредил, что любые усилия других стран по урегулированию конфликта могут привести к «несправедливому исходу» – а именно дать России шанс получить тактическое преимущество в боевых действиях.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, однако это в большей степени «брак по расчету», а не по любви. Он также заверил, что такой тандем существует из-за того, что Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире.
Между тем сам Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая.
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Путин: Россия ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
Путин: Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.
Путин добавил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине. Также в начале встречи он отметил, что обсудит с Си Цзиньпином тему Украины, передает ТАСС.
«Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине… Конечно, у нас будет возможность обсудить это», – сказал Путин.
Он также добавил, что Китай исходит «из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права».
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит Си в Россию прояснит будущее Украины.
В Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету»
Член СНБ Белого дома Кирби заявил о сближении РФ и КНР, при этом он назвал отношения Москвы и Пекина «браком по расчету»
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются, Россия и Китай стали ближе друг к другу, при этом он выразил мнение, что это в большей степени «брак по расчету».
Кирби прокомментировал государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, выразив мнение, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются. При этом сотрудник администрации США выразил мнение, что развитие отношений Москвы и Пекина представляет собой в большей степени «брак по расчету, а не по любви», передает ТАСС.
По мнению представителя Белого дома, сближение России и Китая объясняется главным образом стремлением бросить вызов США, избавиться от так называемого основанного на правилах миропорядка, который этим двум странам не слишком-то нравится.
По версии Кирби, особенно Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома считает, что председатель КНР Си Цзиньпин видит в президенте России Владимире Путине потенциального союзника в этих усилиях.
Накануне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.
ЕС согласился передать Украине 1 млн снарядов в течение года
Страны ЕС согласились передать Украине 1 млн снарядов на 2 млрд евро в ближайшие 12 месяцев
Страны ЕС утвердили план из трех шагов по передаче Украине 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев на 2 млрд евро, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Он уточнил, что так называемый план из трех шагов предусматривает 1 млрд евро на немедленные поставки, еще 1 млрд на совместные закупки, а также создание комиссии по резкому увеличению военных производственных возможностей, передает ТАСС.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал выделить 1 млрд евро на боеприпасы для Украины, но глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что этого недостаточно.
Минобороны Украины потребовало от ЕС снарядов на 4 млрд евро.
Politico: Зеленский боится злить Китай критикой за связи с Россией
Politico: Зеленский ведет дипломатическую игру из опасений разозлить Китай критикой за связи с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский с легкостью может раскритиковать страны за сближение с Россией, включая Венгрию и Германию, но в отношении Китая ведет дипломатическую игру из опасений разозлить председателя Си Цзиньпина и потерять страну в качестве инвестора, пишет Politico.
По информации издания, в данный момент Зеленский опасается критиковать главного союзника России и председателя Си Цзиньпина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Отмечается, что у Киева есть веские причины не злить Китай и закрыть глаза на его партнерство с Россией.
«Зеленский хочет оставить Пекин в игре в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника, а не отталкивать и рисковать тем, что Си Цзиньпин одобрит крупный экспорт вооружений для сил России», – заключила газета.
Ранее Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой.
В Совфеде назвали заявления США о встрече Путина и Си Цзиньпина «криком нахлынувшей боли»
Сенатор Долгов: Американцам не понять дружбу России и Китая
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Штаты привыкли считать себя центром мира. Разрушение американской гегемонии вызывает у Вашингтона приступы злобы и боли. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в США сближение России и Китая назвали «браком по расчету», а поездку Си Цзиньпина в Москву – «дипломатическим прикрытием» для Владимира Путина.
«Отношения США и союзников нельзя назвать даже браком по расчету. Европа полностью потеряла самостоятельность – она не способна хоть как-то заявлять Вашингтону о том, что в их диалоге есть проблемы. Это не брак, а типичные феодальные отношения», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Штаты в целом не способны на выстраивание равноправного партнерства. У них есть стандартная установка: мы – центр, а весь остальной мир должен быть «под нами». Любого своего союзника США пытаются переделать в обслуживающий персонал. Конечно, дружбу России и Китая им не понять», – подчеркивает сенатор.
«Для Штатов партнерство может быть только «против кого-то». Вспомним, как Вашингтон сошелся с Европой. На это имелись чисто прагматичные цели: было необходимо сдержать влияние СССР и воспрепятствовать суверенизации послевоенной Германии. Естественно, каждый раз Штаты брали на себя лидирующую роль», – отмечает собеседник.
«Закономерно, что подобное поведение США вызывает отторжение у большинства стран мира. Выстраивать отношения с Вашингтоном, не будучи его подчиненным, невозможно, а гегемонизма многие государства опасаются на интуитивном уровне», – акцентирует сенатор.
«Поэтому Штатам не нравится дружба России и Китая, ведь стороны, среди прочего, говорят о построении многополярного мира. Язвительные высказывания о встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина являются всего лишь «криком нахлынувшей боли». Это бессмысленная злоба, вызванная осознанием того, что два сильных государства не собираются считаться с Вашингтоном, но намерены защищать собственные национальные интересы», – резюмирует Долгов.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что отношения России и Китая похожи на «брак по расчету». По его мнению, сближение Москвы и Пекина объясняется стремлением двух стран бросить вызов США и избавиться от «основанного на правилах миропорядка». Кирби отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, видит в лидере РФ «потенциального союзника в борьбе против Вашингтона».
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен связал визит китайского лидера в Москву с ранее выданным ордером МУС. «Поездка обеспечивает дипломатическое прикрытие военных преступлений Владимира Путина», – цитирует Блинкена издание The New York Times. По мнению госсекретаря, приезд китайского лидера в Москву после того, как МУС выдал ордер на арест президента РФ, делает легальными дальнейшие «зверства Москвы».
Реакцию Штатов прокомментировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что на Западе «изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность», слушая вступительные речи двух лидеров на переговорах в Москве. По ее мнению, в Вашингтоне не заметили главного – слова Путина и Си Цзиньпина о многолетнем созидательном развитии двусторонних отношений.
Захарова привела в пример пандемию коронавируса, когда Россия и Китай проходили испытания каждый по-своему, но поддерживали друг друга в этот сложный период, в отличие от западных стран, которые занимались недопуском вакцины РФ на мировой рынок и обвинениями Пекина в распространении заболевания.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что он придает большое значение отношениям с Москвой, поскольку в них присутствует «историческая логика». Переговоры продолжатся во вторник.
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В Джанкое введен режим ЧС из-за атаки украинских БПЛА
В Джанкое в связи с атакой украинских беспилотников введен режим ЧС
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В подвергшемся атаке украинских беспилотников городе Джанкое ввели режим ЧС муниципального уровня, сообщил глава администрации города Игорь Ивин.
По информации муниципальных властей, в городе начали подсчитывать ущерб, рабочие группы обследуют объекты. Согласно нормативной базе, компенсация будет выплачена за счет резервного фонда, передает РИА «Новости».
Как отмечается в Telegram-канале СК, российские следователи расследуют факт атаки беспилотников, в результате чего один человек получил ранения, а в Джанкое были повреждены несколько объектов и электросети.
«Действиям причастных лиц будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, стало известно о состоянии здоровья пострадавшего мужчины – он находится в центральной районной больнице в состоянии средней степени тяжести, передает ТАСС.
«Мужчина получает лечение в условиях стационара ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница», – сказал источник.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Сбитые над Джанкоем в Крыму беспилотники оказались начинены шрапнелью (вид взрывчатки, предназначенный для поражения живой силы противника и представляющий особый вид картечной гранаты).
Сбитые над Джанкоем в Крыму беспилотники оказались начинены шрапнелью
Советник главы Крыма Крючков: Все сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью
Все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
Крючков заявил в своем Telegram-канале, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты. Он уточнил, что один БПЛА был сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Как подчеркнул советник главы Крыма, никаких военных объектов рядом нет.
Как сообщил Крючков, остальные беспилотники были сбиты над жилыми районами Джанкоя. Советник главы Крыма обратил внимание, что, кроме взрывчатки, в каждом была шрапнель. Крючков предположил, что этим нападением Киев хотел отомстить жителям полуострова за их выбор.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Власти Украины закрыли доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре
Митрополит канонической УПЦ Климент: Доступ к мощам святых в пещерах Киево-Печерской лавры с 21 марта будет закрыт
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Доступ к мощам святых в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры будет закрыт с 21 марта, сообщил глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ), митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.
Митрополит Климент сообщил в Telegram-канале канонической УПЦ, что в понедельник на адрес самого монастыря Киево-Печерской лавры пришло письмо с сообщением о том, что с 21 марта с самого утра доступ к пещерам Ближним и Дальним для поклонения мощам киево-печерских угодников будет прекращен, передает ТАСС.
Митрополит уточнил, что это ограничение введено властями Украины под предлогом проверки уровня сохранности «культурных ценностей», как они назвали мощи святых. При этом срок так называемой ревизии в письме не обозначен. Также по этой причине прекращается доступ верующих к Крестовоздвиженской, Аннозачатьевской церквям и церкви Всех преподобных Печерских (Теплый храм).
Ранее в понедельник предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить притеснения монахов Киево-Печерской лавры.
В Крыму объяснили интернет-мемы на сбитых в Джанкое БПЛА
В Крыму объяснили интернет-мемы на сбитых в Джанкое БПЛА патологиями ВСУ
Нарисованные на украинских БПЛА интернет-мемы* свидетельствуют о психических патологиях солдат ВСУ, выразил мнение советник главы Крыма Олег Крючков.
По его словам, такое действие со стороны ВСУ явно указывает на цинизм или шизофрению. Он зададся вопросом, как они могут бить по жилым домам, рисуя при этом развлекательные мемы*, тем более что в техникумовских общежитиях были дети, передает РИА «Новости».
Крючков допустил использование солдатами ВСУ наркотиков.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны, ранен мужчина. В городе ввели режим ЧС муниципального уровня.
Сбитые над Джанкоем беспилотники оказались начинены шрапнелью (вид взрывчатки, предназначенный для поражения живой силы противника и представляющий особый вид картечной гранаты).