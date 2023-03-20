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В США назвали Украину жертвой издевательств Запада
Ветеран ВС США Дрейвен назвал Украину жертвой издевательств со стороны Запада и «умирающим пациентом»
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Западу по силам остановить конфликт на Украине, однако Штаты не заинтересованы в мирном урегулировании ситуации или спасении людей, заявил ветеран ВС Соединенных Штатов Ноктис Дрейвен.
Военный выразил солидарность с позицией спикера МИД России Марии Захаровой, которая отмечала, что в Вашингтоне не жалеют ни россиян, ни украинцев, ни даже собственных граждан, передает RT.
Дрейвен подчеркнул, что Украина сейчас превратилась в умирающего пациента, которому Запад продолжает усердно поддерживать жизнь, чтобы она страдала еще больше.
«Это бессердечно и жестоко», – подытожил он.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Белый дом считает неприемлемым перемирие на Украине.
Власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем – по их мнению, прекращение огня сейчас представляет собой еще одно нарушение Устава ООН.
Путин: Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе СВО
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Фактически Россия не применяет гиперзвуковое оружие в ходе СВО, но оно есть, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
Так, во время интервью журналист Павел Зарубин спросил, не стоило ли начать военную спецоперацию на Украине в 2014 году. Путин пояснил, что вопрос касается готовности России к более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны, сообщает РИА «Новости».
«Значит, у нас, несмотря на ожидания противника, ничего не рухнуло, все работает, и карта «Мир» работает, и финансовая система функционирует, банки наращивают свои возможности. Что было бы в 2014 году? Очень трудно сказать. Ну и наконец – нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было», – ответил Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия хотела решить проблему Донбасса мирным путем, однако партнеры Запада «водили Москву за нос», а Киев готовили к боевым действиям.
В США назвали неприемлемым перемирие на Украине
На данный момент Белый дом считает неприемлемым перемирие на Украине, заявил в интервью телеканалу Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, перемирие «только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню». Он добавил, что также это даст президенту России Владимиру Путину «время подготовить новых людей и спланировать новое наступление», сообщает Lenta.ru.
Кирби подчеркнул, что США также против призывов к перемирию на Украине по итогам запланированной встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Кирби уже заявлял, что власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем. По его словам, прекращение огня сейчас представляет собой еще одно нарушение Устава ООН.
В Польше назвали заявление о конфликте с Россией «предупреждением»
Посольство Польши в Париже: Слова Росцишевского о конфликте с РФ были предупреждением о последствиях поражения Украины
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Посольство Польши во Франции заявило, что слова посла в Париже Яна Эмерика Росцишевского о том, что Варшава должна будет вступить в конфликт с Москвой в случае поражения Киева, якобы были интерпретированы СМИ в отрыве от контекста и являлись лишь предупреждением о последствиях поражения Украины.
Посольство Польши во Франции выступило с утверждением, что высказывание якобы интерпретируется некоторыми СМИ в отрыве от контекста, в котором оно было сделано. В польском диппредставительстве в Париже утверждают, что в словах Росцишевского не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины, передает ТАСС.
По версии посольства Польши во Франции, речь шла «о возможности нападения или втягивания Россией в войну очередных стран Центральной Европы – Прибалтики и Польши».
При этом, как подчеркнули в Варшаве, в других фрагментах посол Росцишевский четко говорит, что Польша не находится в состоянии войны, но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя в этом конфликте.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал заявление посла Польши в Париже очень самонадеянным, при этом выразил уверенность, что дипломат лишь озвучил давние замыслы руководителей Польши.
Премьер Саксонии заявил об участии Германии в конфликте на Украине
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Кречмер: Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер от партии Христианско-демократический союз заявил, что Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине.
Кречмер заявил изданию Focus, что теперь Германия непосредственно вовлечена в этот конфликт. Он также отметил, что Берлину не следовало поставлять оружие Киеву, чтобы быть более убедительным и активным в качестве посредника и дипломатического игрока, передает РИА «Новости».
При этом Кречмер отметил, что не разделяет точку зрения о том, что замораживание конфликта якобы не является вариантом.
Напомним, в прошлый понедельник немецкие СМИ сообщили, что Германия завершила обучение украинских военных использованию танков Leopard. Ранее представитель Бундесвера заявлял, что немецкие танки Leopard 2 будут поставлены Киеву после завершения обучения украинских военнослужащих.
Пушков разъяснил слова посла Польши в Париже о противостоянии России
Сенатор Пушков: Посол Польши в Париже словами о возможности прямого противостояния РФ озвучил замыслы властей Польши
Посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский сделал очень самонадеянное заявление о возможности прямого противостояния этой страны РФ, однако он лишь озвучил давние замыслы руководителей Польши, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Пушков отметил в своем Telegram-канале, что заявление посла Польши в Париже очень самонадеянное. Он также выразил мнение, что официальный представитель Польши впервые сказал вслух то, что у руководителей этой страны давно на уме. При этом сенатор предположил, что вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США. Вместе с этим Пушков выразил сомнение, что США готовы воевать с Россией.
Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Польше якобы придется стать прямым участником противостояния с Россией, если Украина потерпит поражение.
Появилось видео боев за южные кварталы Артемовска
Российские пулеметчики блокируют перемещение групп украинских военнослужащих на юге Артемовска в ДНР, свидетельствуют кадры видео.
На видеозаписи, опубликованной РИА «Новости», показан момент стрелкового боя за южные кварталы Артемовска.
Пулеметчик «Вагнера» уничтожил одного из группы украинских бойцов во время перебежки в соседнее здание.
Ранее российские военные в боях за Артемовск использовали модернизированные танки Т-80.
Российские десантники отразили атаку ВСУ на берегу Каховского водохранилища
Бойцы Воздушно-десантных войск России отразили атаку диверсионной группы боевых пловцов украинских войск на берег Каховского водохранилища, рассказал командир подразделения ВДВ.
По его словам, украинские «морские котики» пытались прорваться, но наряды ВС России атаку отбили, передает РИА «Новости».
Командир рассказал также, что группа украинских аквалангистов пыталась подойти на барже практически к берегу, но десантники «встретили их, как положено». Он добавил, что в течение месяца было минимум две попытки выйти на берег.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ пересечь Каховское водохранилище и высадить десант на левобережье Днепра, противник потерял десятки человек.
Шеслер: Путин поездкой в Мариуполь, несмотря на риски, показал, что Донбасс – это Россия
Политолог Шеслер: Путин поездкой в Мариуполь, несмотря на риски, показал, что Донбасс – это Россия
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Мариуполь является одним из самых успешных примеров восстановления города после тяжелейших боев. И визит президента внушает населению надежду на скорое возвращение полноценной мирной жизни, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее президент РФ Владимир Путин посетил Мариуполь, где встретился с местными жителями и оценил восстановительные работы.
«Визит Владимира Путина окончательно расставил все точки над «i» в вопросе новых регионов России. Эта поездка еще раз показала, что возвращение территорий является закономерным действием. Теперь даже Западу очевидно, что никакого отката назад не будет», – сказала политолог Лариса Шеслер.
«Также важно понимать, что все процессы, которые сейчас происходят в Мариуполе, в полной мере отражают отношение Москвы и лично Владимира Путина к людям. В целом можно сказать, что это один из самых успешных примеров восстановления городов после тяжелейшего периода разрушений и массовых жертв», – рассуждает собеседница.
«Мы видим, как буквально на глазах возрождается вся инфраструктура города – жилые дома, медицинские учреждения, дороги и промышленные объекты. Все это порождает у местного населения определенный оптимизм. И визит президента этому серьезно способствует», – полагает эксперт.
Политолог также отметила риски, с которыми был сопряжен визит Владимира Путина в Мариуполь. «Практически вся территория ДНР на сегодняшний день все еще находится под угрозой обстрелов со стороны ВСУ. И поездка вопреки опасности подчеркнула, что Донбасс – это Россия», – пояснила она.
«Примечательно, что президент приехал в Мариуполь после Крыма. Запад, несмотря на звучащие оттуда заявления, уже понял, что Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст полуостров. И поездка в Донбасс как бы показывает, что между этими регионами можно ставить знак равенства», – заключила Шеслер.
В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В город глава государства прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях. Как сообщили в Кремле, в частности обсуждалось строительство новых жилых микрорайонов, а также социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.
Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Одна из горожанок призналась, что теперь это место – «маленький кусочек рая». На что глава государства пообещал, что в Мариуполе будут и дальше появляться современные и комфортные жилые кварталы.
Отдельного внимания была удостоена филармония, восстановленная, по словам Хуснуллина, «буквально за три месяца». Вице-премьер также сообщил, что принято решение при восстановлении центра города сохранить его облик, уже подготовлена сметная документация.
Президент также проехал по улицам Мариуполя за рулем автомобиля. Примечательно, что движение в этот момент не перекрывалось – глава государства ехал на машине в общем потоке. Среди прочего, Путину показали, что освещение на дорогах полностью восстановлено, само полотно практически отремонтировано, установлены новые светофоры и благоустроены скверы.
Днем ранее, в годовщину воссоединения Крыма с Россией, Путин посетил Севастополь.
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Стало известно о прибывших под Кременную обучавшихся в НАТО украинских военных
Марочко: К украинским десантникам под Кременную прибывает обучавшееся в НАТО пополнение
К украинским десантникам на Сватовско-Кременском участке линии боевого соприкосновения прибывает обучавшееся в НАТО пополнение, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в аэромобильную 81-ю бригаду вооруженных формирований Украины, некомплект людей в которой составляет порядка 40%, прибывает пополнение, прошедшее обучение в странах НАТО, передает РИА «Новости». Марочко добавил, что большая часть рекрутов имеет боевой опыт и участвовала в карательных операциях в Донбассе с 2014 года.
Эксперт добавил, что укомплектованием бригады может заниматься бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский, которому поставлена задача создать боеспособные штурмовые подразделения.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Киев перебросил за последние дни в подконтрольную ему часть Запорожской области порядка 3,5 тыс. солдат, прошедших подготовку в Британии.
Командующий ВВС Украины заявил о гибели лучших пилотов ВСУ
Командующий ВВС Украины: Я потерял некоторых из своих лучших людей
Армия Украины теряет лучших пилотов в ожидании истребителей F-16, заявил командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.
Голубцов в интервью The Times рассказал, что двое летчиков недавно вернулись из США, где три недели обучались летать на F-16, но при этом пожаловался на промедление с поставками F-16, из-за чего, по его словам, он «потерял некоторых из своих лучших людей», пишет «Коммерсант».
По его словам, США считают, что украинским летчикам для подготовки к полетам на F-16 нужно менее шести месяцев обучения.
Ранее издание Politico сообщало, что прибытие двух украинских летчиков в США для обучения работе с истребителями F-16 не свидетельствует об изменении позиции Вашингтона, который считает отправку Киеву таких самолетов преждевременной и не рассматривает ее в качестве приоритета.
Президент Чехии: У Киева есть только одна попытка на крупное контрнаступление
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ВСУ только единожды смогут предпринять попытку провести контрнаступление, выразил мнение польской газете Rzeczpospolita президент Чехии Петр Павел.
По его словам, в случае провала попытки проведения крупного контрнаступления Киеву будет невероятно трудно найти средства на следующее наступление, передает РИА «Новости».
Павел заметил, что такая возможность может быть использована только в этом году, так как позднее Киеву будет сложно получить помощь из-за «истощения от войны». Причем президент Чехии подчеркнул, что истощение вызвано не столько нехваткой ресурсов, сколько усталостью коллективного Запада от необходимости помогать Украине.
Кроме того, президент Чехии добавил, что Соединенные Штаты могут потерять интерес к спонсированию Украины в 2024 году, а после отказа США спонсировать ВСУ последует отказ других стран НАТО.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
Путин: Россия рассчитывала решить вопрос Донбасса мирно
Путин: Россия рассчитывала решить вопрос Донбасса мирно, но Украину готовили к войне
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Россия хотела решить проблему Донбасса мирным путем, однако партнеры с Запада «водили Москву за нос», а Киев готовили к боевым действиям, заявил президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Во время интервью Путину был задан вопрос о том, не стоило ли начать военную спецоперацию на Украине в 2014 году. Путин ответил, что Россия исходила из того, что Москве удастся решить конфликт мирными средствами, и не стремилась к конфронтации, передает РИА «Новости».
«И все, что произошло в Крыму, произошло, как вы знаете, с колес. Это для всех очевидно. Мы просто не могли отказать крымчанам в нашей поддержке и защите. Именно в силу того, что на них уже там наезжали, как на самой Украине говорят, нацики. Наша была святая обязанность защитить крымчан» – добавил российский лидер.
«Что касается Донбасса, мы рассчитывали на то, что удастся эту проблему решить мирным путем. Но как выясняется сейчас, мы это видим – нас просто водили за нос, никто из наших так называемых партнеров и не собирался мирными средствами ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили ее к боевым действиям. И она предприняла две крупномасштабные войсковые операции с использованием тяжелой техники, артиллерии, авиации», – подчеркнул Путин.
Глава государства также добавил, что Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе военной спецоперации на Украине, но оно есть, есть и другие современные системы, которых не было в 2014 году.
«Значит, у нас, несмотря на ожидания противника, ничего не рухнуло, все работает, и карта «Мир» работает, и финансовая система функционирует, банки наращивают свои возможности. Что было бы в 2014 году? Очень трудно сказать. Ну и наконец – нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было», – сказал Путин.
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что в вопросе сроков начала СВО сослагательное наклонение применять невозможно.
Ранее сообщалось, что Путин провел длительную беседу с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.
Путин и Герасимов провели длительную беседу
Президент России Владимир Путин провел длительную беседу с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что беседа состоялась после того, как прошло совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, передает «Интерфакс».
По словам пресс-секретаря, в командном штабе СВО круглые сутки идет работа, президент присутствовал на одной из сессий с докладами по направлениям, а затем побеседовал с Герасимовым в кабинете, где была дана оценка ситуации.
Ранее сообщалось, что Путин в Ростове-на-Дону в ходе совещания в командном пункте специальной военной операции заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова и ряда других военачальников.
Российские войска за сутки уничтожили 290 украинских военных
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Российская армия за прошедшие сутки на Донецком, Южно-Донецком, Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожила более 290 украинских военных, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Ликвидированы порядка 50 военнослужащих, две бронемашины.
На Краснолиманском направлении огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника возле пунктов Белогоровка, Невское ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР. За минувшие сутки на этом направлении уничтожены более 90 военнослужащих, три бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30, указали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что на Донецком направлении в результате активных действий Южной группировки войск комплексным огневым поражением за сутки ликвидированы свыше 80 военнослужащих, три бронемашины, три машины РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от пунктов Угледар, Новомихайловка, Пречистовка, Привольное ДНР и Орехов Запорожской области. Потери противника на этих направлениях за последние сутки составили более 50 военнослужащих, три пикапа и гаубица Д-30, отметили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что на Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 20 военнослужащих, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика».
«Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 92 артодразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах. В районе Отрадокаменки Херсонской области поражены два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады терробороны», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что подразделения российских войск огнем из противотанковых ракетных комплексов уничтожили бронегруппу ВСУ в составе двух боевых машин пехоты (БМП), пытавшуюся вести разведку боем на Донецком направлении.
Авиация ВКС России сбила украинский Ми-8 в Харьковской области
Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Котляровка Харьковской области, Червонопоповка, Голиково ЛНР, Благодатное, Кирилловка ДНР, а также Старая Збурьевка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 402 самолета, 222 вертолета, 3464 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8338 танков и других боевых бронированных машин, 1069 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4388 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9011 единиц специальной военной автомобильной техники, указали в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили более 290 украинских военных.