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2 марта, четверг | Последнее обновление — 08:23 | vz.ru
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ВСУ устроили перестрелку между своими подразделениями в Артемовске
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Подразделения украинских военных в Артемовске в ДНР приняли друг друга за ВС России и устроили перестрелку, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в западной части города Артемовск неподалеку от детской больницы был зафиксирован непродолжительный бой с применением стрелкового оружия и гранатометов. При этом в данный момент российских военных в той части города нет, передает ТАСС.
Ранее украинский боец, находящийся в Артемовске, рассказал, что украинская сторона теряет в городе по одной-две роты за день. Также украинские военные назвали ситуацию в самом Артемовске «адом».
В США, тем временем, допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.
Названы причины мобилизации сотрудников военкоматов на Украине
Экс-посол ЛНР Мирошник: Сотрудников военкоматов отправляют на передовую из-за невыполнения мобилизационного плана
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Перед Украиной стоит четкий план по массовой мобилизации. Но выполнить его не получается, поэтому на передовую отправляют даже сотрудников военкомов, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее стало известно о мобилизации сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки в некоторых областях Украины.
«Мне известны сообщения достаточно официальных украинских источников о том, что сотрудников некоторых военкоматов действительно отправили на передовую. В общей сложности в подразделениях оказалось несколько сотен человек», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Это лишний раз подтверждает, что у ВСУ есть жесточайший недостаток мобилизационного резерва. Там не могут выполнить поставленные планы. Постепенно они попытаются «утилизировать» всех, потому что перед Киевом стоит задача Вашингтона», – полагает собеседник.
«У военных настоящая истерика. Я внимательно слежу за событиями в районе Кременной, Славянска, Краматорска и Дружковки. Местные создают там свои чаты, в которых оповещает друг друга о рейдах военкомов. Бывали случаи, когда силовики просто брали ТЦ в оцепление и «просеивали» каждого выходящего. Аналогичным образом поступают на рынках», – добавляет экс-дипломат.
«Еще одна уловка, к которой прибегают украинские военкоматы, это блокирование раздачи гуманитарной помощи в прифронтовых районах. Люди вынуждены лично приходить, чтобы ее забрать, на месте дежурят силовики, которые сразу же вручают повестку или забирают мужчин», – приводит пример собеседник.
«Мы уже слышали сообщения о том, что если Украина не сможет в ближайшее время продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, Запад задумается о снижении уровня финансирования. Так что команда Зеленского попытается сделать все возможное, чтобы этого не лишиться», – заключил Мирошник.
Ранее стало известно, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей приказом Минобороны Украины за невыполнение плана мобилизации были отправлены на фронт.
По данным источника РИА «Новости», такой шаг украинское командование приняло в качестве назидания последователям и военкомам других областей. На их примере украинские власти якобы показали всем остальным военкомам, что будет с ними в случае невыполнения поставленных планов.
Отмечается, что это уже привело к результатам – сотрудники военкоматов «как с цепи сорвались, отставили все сантименты». «Не боятся ни видео, которое снимают люди, ни насильственного затаскивания в автобусы при свидетелях», – рассказал источник.
При этом, по сообщениям подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, на фронт отправляют даже подростков. На днях к Артемовску, где идут ожесточенные бои, привезли автобус, в котором было по меньшей мере 30 несовершеннолетних. В ЛНР заверили, что они отправлены в батальон «Айдар».
Ранее сообщалось, что украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ.
До этого появились сообщения о массовой агрессивной мобилизации граждан Украины в русскоязычных регионах. Отмечалось, что жестче всего власти действуют в Одесской, Николаевской, Харьковской областях.
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В ДНР назвали процент потерь в боеспособных подразделениях ВСУ под Артемовском
Советник Пушилина: Подготовленные подразделения ВСУ под Артемовском потеряли до 70% бойцов
Наиболее подготовленные подразделения ВСУ в районе Артемовска (Бахмут) потеряли до 70% личного состава, сейчас их доукомплектовывают, заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
По его словам, ВСУ уже потеряли до 70% личного состава, и их вывели на доукомплектование, и если Киев будет перебрасывать в Артемовск какие-то войска, то это опять будет тероборона, которую отправляют на убой, передает ТАСС.
Советник врио главы ДНР также отметил грамотную работу российских сил на Артемовском направлении и выразил уверенность, что Артемовск в ближайшее время падет.
Ранее в США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.
Напомним, украинские военные назвали ситуацию в самом Артемовске «адом».
Минобороны впервые показало видео применения дронов-камикадзе «Бумеранг»
Минобороны показало кадры боевого применения подразделениями ВДВ дронов-камикадзе «Бумеранг» в зоне СВО на Украине.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, оператор управляет дроном, используя VR-очки, а помощник запускает беспилотник, отслеживая направление полета.
В Минобороны сообщили, что преимуществами FPV-дрона перед обычными являются удобство ориентации в пространстве и возможность легко проходить маршрут на скорости до 170 км/ч.
Кроме того, у «Бумеранга» нет модуля связи со спутником, что делает его неуязвимым для антидроновых ружей.
Ранее Министерство обороны показало видео боевой работы штурмовой авиации ВКС России в зоне СВО на Украине.
Эксперт оценил желание США принудить Киев платить за вооружения
Политолог Тимофеев: Запад устает от бесконечных финансовых вливаний в Украину
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Чем больше денег Запад передает Украине, тем чаще начинает звучать вопрос об их возвращении. Через какое-то время это перерастет в серьезные политические требования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев. Ранее Пентагон заявил, что Украине необходимо самой платить за вооружения.
«На Западе зарождается примечательная тенденция – требовать от Украины возмещения переданных средств. Пентагон под давлением республиканцев заявляет о том, что Киеву надо самостоятельно оплачивать вооружение. И в то же время в Германии от правительства ФРГ требуют отчета о потраченных суммах», – рассказывает программный директор РСМД Иван Тимофеев.
«Возникновение подобных дискуссий закономерно. Правительства Запада отправляют на Украину миллиарды долларов. И сейчас самое удобное время для местной оппозиции покритиковать оппонентов по столь больным для общества вопросам», – считает эксперт.
«Однако надеяться на быстрые изменения не стоит. Мы имеем дело с популистской риторикой. Задача подобных действий проста – показать населению, как сильно управленцы заботятся об их благосостоянии. Но реально менять обстановку они не станут», – акцентирует Тимофеев.
«При условии, что конфликт на Украине затянется еще на какое-то время, подобные заявления могут перерасти в политические требования. Когда гремели конфликты в Ираке и Афганистане, Конгресс США на первых порах выступал в поддержку спонсирования военных действий», – подчеркивает собеседник.
«Однако стоило ситуации превратиться в «бездонную яму», требующую все большего капитала, парламентарии стали задаваться вопросом о целесообразности таких трат. Аналогичную ситуацию мы увидим и тут. Вопрос лишь в том, когда она приобретет критический вес», – считает эксперт.
«Конечно, ни о каких денежных траншах со стороны Украины речи быть не может. Экономика развалена, хотя при должном управлении страну можно было бы вывести на минимальное самообеспечение за счет сохранившихся заводов», – отметил он.
«Вместе с тем сейчас Зеленский выполняет серьезную роль – жертвует жизнями собственных граждан ради борьбы с Россией. Именно этого хочет Вашингтон. Вероятно, еще какое-то время Запад такая форма возврата долга устроит», – заключил Тимофеев.
Ранее в Пентагоне заявили, что Киев обязан начать самостоятельно платить за поставляемые вооружения. Как отмечает помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, Вашингтон должен добиться от украинских властей планирования собственных расходов.
Члены республиканской партии обратились к военному ведомству Соединенных Штатов с вопросами об эффективности предоставления средств Киеву, сообщает издание The New York Times. Так, представитель штата Калифорния Майк Гарсиа заявил, что поддержка Украины дорого обходится налогоплательщикам Соединенных Штатов.
Мэтт Гетц, член Палаты представителей от Флориды, усомнился в возможности военного ведомства страны обеспечивать мониторинг конечного использования денег Киевом. Республиканец Эндрю Клайд также отметил, что отчетность о переданных вооружениях должна иметь «первостепенное значение».
Однако вопросами возмещения потраченных средств обеспокоены не только в Вашингтоне, но и в Берлине. Ранее группа депутатов Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» обратилась к федеральному правительству страны с вопросом, была ли возвращена Украиной часть выделенной ей помощи. Парламентарии утверждают, что в перечень поставок Киеву не был включен целый ряд расходов.
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Российские военные разбили подразделение ВСУ «имени Бориса Джонсона»
Российские военные разбили под Артемовском подразделение ВСУ «имени Бориса Джонсона»
Бойцы ЧВК «Вагнер» разбили под Артемовском подразделение украинских военных, названное в честь британского экс-премьера Бориса Джонсона, сообщил командир штурмового подразделения группы.
По его словам, это было подразделение, которое держало большой опорный пункт в лесу. Командир показал доставшиеся во время боев трофеи, а именно – флаг подразделения из элитной 24-й отдельной механизированной бригады с Западной Украины, на котором значится «Подразделение им. Бориса Джонсона», передает РИА «Новости».
Как отметил военный, ВСУ часто используют также проамериканскую тематику – например, носят нашивки с флагами США.
Ранее в США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.
Украинские военные назвали ситуацию в самом Артемовске «адом».
Российские военные предотвратили массированную атаку украинских беспилотников на Крым
Российскими военными предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, средствами ПВО были сбиты шесть украинских ударных беспилотников. Еще четыре дрона удалось вывести из строя средствами радиоэлектронной борьбы, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Жертв и разрушений на земле не допущено.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев якобы не причастен к атакам на объекты в России. Однако в Кремле его словам не поверили.
В Госдуме объяснили смысл большого числа жертв среди новобранцев ВСУ
Картаполов: ВСУ отправляют на передовую новобранцев, выигрывая время для контрнаступления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил для контрнаступления, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, ВСУ «заваливают» передний край тысячами неподготовленных украинцев, выигрывая время для подготовки частей, которые они планируют использовать в ходе возможного контрнаступления, передает ТАСС.
Ранее украинский военнопленный Сергей Ульянов, служивший в 113-й бригаде 125-го батальона теробороны, заявил, что часть мобилизованных после прибытия на фронт объявила об отказе воевать.
Бронетехника поддержала наступление ВС России на Кременском направлении
«Солнцепеки» и Т-90М поддержали наступление ВС России под Кременной
Российские десантники при поддержке бронетехники наступают в районе Кременной в ЛНР, рассказали военнослужащие ВС России.
Как сообщил источник РИА «Новости», наступление подразделений ВДВ поддерживают ТОС-1А «Солнцепек», которые выжигают позиции ВСУ на площади 40 тыс. кв. метров с одного пакета. Кроме того, танки Т-90М «Прорыв» поддерживают наступление пехоты, работая по опорным пунктам противника с закрытой позиции.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» совместно с бойцами 2-го армейского корпуса Минобороны и десантниками ВДВ обнаружили и взяли штурмом несколько украинских укрепточек в районе города Кременная Луганской народной республики (ЛНР).
В офисе Зеленского допустили «стратегический уход» ВСУ из Артемовска
ВСУ при необходимости могут «стратегически отступить» из Артемовска, так как в Киеве «не хотят напрасно жертвовать военными», заявил советник Владимира Зеленского Александр Роднянский.
По его словам, российские военные активно пытаются окружить Артемовск, на передовой в основном ЧВК «Вагнер» с обученными и опытными бойцами.
ВСУ тем временем собираются взвесить все варианты – если понадобится, они «стратегически отступят», так как Киев «не собирается жертвовать людьми просто так», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.
Ранее в США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.
Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что Артемовск почти окружен российскими войсками.
Украинские военные назвали ситуацию в Артемовске «адом».
Боец ВСУ: Украина теряет минимум роту за день в боях за Артемовск
Украинский военный, находящийся в Артемовске (украинское название Бахмут), рассказал, что украинская сторона теряет в городе по одной-две роты за день, сообщает интернет-издание «Страна.ua», которое опубликовало видеообращение украинских военных, удерживающих Артемовск.
Он рассказал, что Артемовск стал «каким-то идолом», при этом в городе «рота живет одну ночь». В связи с этим военный считает, что нужно подготовить позиции и немного «откатываться назад», передает РИА «Новости».
«Потому что, когда мы каждый день теряем по роте, две роты, батальон... За неделю целый батальон! Мое видение ситуации такое: оно того не стоит. Нужно подготовить позиции, откатиться, выровнять линию (фронта) и надеяться, ждать боеприпасов этих проклятых», – говорит военнослужащий на видео, которое записал украинский командир с позывным «Мадьяр».
Другой военный заявил, что остается оптимистом и верит, что «город украинская сторона не сдаст».
Напомним, ВСУ при необходимости могут «стратегически отступить» из Артемовска, заявил советник украинского президента Александр Роднянский.
Российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Купянском направлении
Благодаря действиям армейской авиации, огню артиллерии и тяжелых огнеметных систем Западной группировки войск на Купянском направлении были поражены три подразделения ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР и Тимковки в Харьковской области, сообщает Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства указано, что в районах населенных пунктов Новоселовское в ЛНР и Тимковка в Харьковской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ.
Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области.
На Купянском направлении потери противника за сутки составили до 90 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30.
Накануне стало известно, что ВСУ разместили 700 мобилизованных в домах мирных жителей в Купянске.
Мишустин сообщил о начале создания Фонда по поддержке семей участников СВО
Мишустин: Работа по созданию Фонда по поддержке семей погибших участников СВО началась
Работа по формированию Фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов началась, все поручения даны, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, Фонд по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов будет координировать оказание социальной, медицинской помощи, реабилитации участников СВО, также поможет им пройти обучение и переподготовку, передает РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин в разговоре с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата сообщил, что Фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству.
Казначейство начало проверку расходов Минобороны в рамках спецоперации
Артюхин: Казначейство проводит проверку Минобороны России по расходам в рамках СВО
Федеральное казначейство проводит проверки Минобороны по четырем ключевым направлениям в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.
По словам Артюхина, казначейство проводит проверки Министерства обороны по расходам на поставку средств индивидуальной бронезащиты, топлива, ГСМ, средств связи и на ремонт и производство вооружения и военной техники, передает ТАСС.
Мишустин назвал такую работу очень важной. «Прошу вас лично ... заниматься этими проверками. Смысл – обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды, чтобы задачи, которые были поставлены, были решены и ни рубля не было потрачено неэффективно», – подчеркнул премьер.
Эксперт: Жители новых регионов ощутили себя гражданами социально-ориентированного государства
Член СПЧ Шишкина: Россия вернула социальные права гражданам, которых бросила Украина
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В новых регионах России растут меры соцподдержки, люди активно обращаются в Соцфонд для перерасчета пенсий по российским стандартам, сказала газете ВЗГЛЯД представитель движения «Свободный Донбасс», член СПЧ Елена Шишкина. С 1 марта 2023 года в новых регионах стали доступны соцвыплаты и меры поддержки по российским стандартам.
«Несмотря на постоянные обстрелы со стороны Украины, в ДНР и других новых регионах растут меры социальной поддержки. Когда началась спецоперация, власти Украины, например, бросили жителей Мариуполя без социальной поддержки. Сперва этот вопрос взяло на себя правительство ДНР, а теперь этим занимаются как на региональном уровне, так и на федеральном», – рассказала Елена Шишкина, член СПЧ и член президиума общественного движения «Свободный Донбасс».
«В результате с 1 марта отделения Соцфонда в новых регионах России начали назначать и выплачивать пенсии по российским стандартам. Это же касается материнского капитала, пособий для семей с детьми, пособий по беременности и родам, по временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет для работающих граждан и выплат по соцстрахованию, которых ранее у нас не было», – указала собеседница.
«Кроме того, с сегодняшнего дня все российские меры соцзащиты распространяются на людей с инвалидностью, ветеранов ВОВ и боевых действий. Для нас это очень важно: отдать должное героям, памяти Победы и укрепить связь поколений. Это дает силы и тем, кто сейчас сражается против агрессии Запада на Украине», – полагает она.
«При этом для расчета пособий будут использоваться данные о доходах человека с момента вхождения региона в состав России. Что еще важно: размер выплат превышает тот уровень, который был в регионе до его возвращения в Россию. Таким образом, мы интегрировались в родную страну не только в общественном и культурном плане, но и в социально-экономическом», – добавила собеседница.
«Люди активно обращаются в Соцфонд для перерасчета пенсий по российским стандартам. Для них это очень важная мера господдержки. Они видят, что стали гражданами социально-ориентированного государства», – отметила Шишкина. – «Кроме того, это важно и для роста патриотизма в новых регионах – люди видят, что Украина, чьими гражданами они были еще год назад, бросила их. А Россия приняла и сразу дала им такие же права, как и всем остальным гражданам».
Напомним, с 1 марта жителям новых регионов стали доступны пенсии по российским стандартам, а также меры поддержки и выплаты по социальному страхованию: страховая пенсия, больничный, единое пособие на детей, пособия по беременности и уходу за ребенком, а также выплаты инвалидам, ветеранам и участникам боевых действий.
Ранее президент Владимир Путин предложил распространить маткапитал и на семьи в новых регионах, в которых дети родились начиная с 2007 года – то есть до официального вхождения в состав России, но когда программа была запущена на территории страны.
Сальдо: Киев скрывает правду о ситуации в освобожденных регионах
Киевские власти скрывают от населения, в том числе жителей Херсона, правду о ситуации в освобожденных Россией регионах, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, украинцы начинают понимать, что киевский режим врет и скрывает правду о реальном положении дел на освобожденных территориях и в целом в России, передает РИА «Новости».
Сальдо рассказал, что в Херсоне идет «насильственная мобилизация» мужчин, которой занимаются жители других регионов Украины, но делают они это не активно, опасаясь гнева местных.
Ранее стало известно, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей приказом Минобороны Украины за невыполнение плана мобилизации были отправлены на фронт.
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