Брянский губернатор подарил новый дом семье героического мальчика Федора

Губернатор Брянской области Александр Богомаз исполнил обещание приобрести дом для многодетной семьи мальчика Федора, пострадавшего от действий диверсионно-разведывательной группы.

В среду ребенка выписали из детской областной больницы, вместе с мамой в сопровождении губернатора он отправился к новому месту жительства.

По словам Богомаза, до он купил на личные средства, ремонт и обстановку помогли сделать депутаты и бизнесмены, находится он в пригороде Климова, передает РИА «Новости».

Между тем, десятилетний мальчик Федор, который был ранен при атаке украинских диверсантов в Брянской области и при этом сумел спасти двух девочек, выписан из больницы.

На выходе из больницы мальчика и его маму встретили брянские школьники, скандировавшие: «Федор, ты наш герой!»

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал нападение украинских диверсантов в Брянской области, в результате которого погибли два человека, терактом.