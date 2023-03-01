В Госдуме поддержали введение наказания за фейки о добровольцах

Думский комитет по госстроительству и законодательству поддержал наказание до 15 лет за публичное распространение фейков о добровольческих формированиях, содействующих ВС России.

Поправка предполагает наказание за подобные ложные сведения, если они повлекли тяжкие последствия, и предлагает распространить ответственность за фейки о ВС России на добровольческие формирования и организации, помогающие ВС России, передает ТАСС.

На данный момент за публичные фейки о российской армии, повлекшие тяжкие последствия, грозит до 15 лет лишения свободы. Такое же наказание предлагается и в случае распространения фейков о добровольческих формированиях.

Поправка увеличивает максимально возможное наказание за публичное распространение заведомо ложных данных об использовании ВС России и добровольческих формирований за пределами страны.

Она предусматривает наказание за такое деяние до пяти лет лишения свободы, а не до трех, как сейчас.

Также комитет Госдумы поддержал поправку об ответственности за публичные действия по дискредитации всех участников СВО, наказание по ней может составить до семи лет лишения свободы, если такие действия повлекли смерть или массовые беспорядки.

На данный момент действует ограничение до пяти лет.