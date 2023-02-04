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В Германии не нашли доказательств причастности России к взрывам на «Северных потоках»
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Генеральный прокурор Германии Петер Франк сообщил об отсутствии свидетельств причастности России к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2».
По его словам, доказательств нет, сообщил он в интервью газете Welt am Sonntag, передает РИА «Новости».
Специалисты взяли пробы воды и почвы, а также остатки трубопроводов на местах взрывов, которые находятся в экономических зонах Дании и Швеции. Место ЧП тщательно задокументировали, сейчас на месте работает криминалист. Также расследование проводят Швеция и Дания.
Ранее газета Times со ссылкой на немецких экспертов заявила, что к взрывам может быть причастна некая западная страна.
Шольц решил позвонить Путину после волгоградской речи президента
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует созваниваться с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие недели, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
По его словам, власти Германии приняли к сведению слова Путина о передаче немецких танков Украине и не считают, что выступление российского президента в Волгограде ведет к политической эскалации в отношениях двух стран. Немецкие власти хотят продолжать контакт, поэтому Шольц при беседе с согражданами в Марбурге еще раз сказал, что он планирует в ближайшие несколько недель созвониться с Путиным, передает РИА «Новости».
Он добавил, что несмотря на разницу мнений по поводу конфликта на Украине, власти Германии считают необходимым сохранять регулярный контакт с президентом России.
В четверг в Волгограде президент Владимир Путин заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важными продолжить телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что телефонного разговора Путина и Шольца в графике президента России пока нет, но он открыт для общения.
Напомним, в последний раз Шольц и Путин говорили по телефону 2 декабря 2022 года и обсудили глобальную ситуацию с продовольствием.
ВС России впервые в ходе СВО уничтожили норвежский ЗРК NASAMS
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине впервые уничтожили ЗРК NASAMS производства Норвегии, заявило Минобороны России.
Зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии уничтожен у населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики, передает РИА «Новости».
Там же уничтожена украинская пусковая установка тактических ракет «Точка-У».
В конце января Пентагон заявлял, что в очередной пакет военной помощи Киеву включены системы противовоздушной обороны, включая норвежские NASAMS и восемь систем Avengers.
До этого на Украине заявляли, что Канада потратит 406 млн долларов на закупку NASAMS для передачи Киеву.
Кремль отреагировал на заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву
Песков о поставках дальнобойный ракет: Важно не забывать о заявлении Путина в Волгограде
Необходимо помнить заявление президента Владимира Путина в Волгограде, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву.
«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее в пятницу Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
Ранее Путин в Волгограде заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить и применением бронетехники дело не закончится.
Киев заявил о формировании штурмовых бригад для «захвата Крыма и Донбасса»
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МВД Украины формирует штурмовые бригады из военных, полицейских и сотрудников погранслужбы для «захвата Крыма и Донбасса», заявил врио главы украинского МВД Игорь Клименко.
По его словам, основу подразделений будут составлять силовики со значительным боевым опытом, также в состав формирования войдут добровольцы, передает РИА «Новости».
Клименко уточнил, что у групп не будет никаких тыловых заданий, а только высококачественная подготовка и участие в операциях на передовой.
Проект называется «Гвардия наступления», в его структуру войдут шесть действующих подразделений – «Ураган», «Красная калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) – и два новых.
Также будут сформированы бригады госпогранслужбы «Стальная граница» и штурмовая бригада нацполиции «Ярость».
В МВД заявили, что формирования якобы «будут принимать участие в освобождении Луганска, Донецка и Крыма».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Крым находится под надежной защитой, Донбасс пока до конца не защищен, поэтому спецоперация продолжается.
Рябков: Колин Пауэлл с пробиркой стал олицетворением лицемерия правящей элиты США
Замглавы МИД РФ Рябков: У Пауэлла была совесть, что несвойственно современным дипломатам США
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Как человек порядочный, Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД замглавы МИДа Сергей Рябков в канун 20-летия выступления госсекретаря США Пауэлла в ООН с обвинениями Ирака – в рамках подготовки американского вторжения в эту арабскую страну.
«Образ Колина Пауэлла, демонстрирующего пробирку с порошком будто бы сибирской язвы, давно стал нарицательным как олицетворение лицемерия и убежденности правящей элиты США в собственной безнаказанности, в непререкаемом праве высокомерно поучать остальной мир, применяя силу против заведомо слабого противника ради сохранения собственной глобальной гегемонии», – заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
То, что именно тогдашний госсекретарь, который на голову выше в профессиональном и личном плане тех, кто после него «рулил» внешней политикой США, исполнил эту постыдную инсценировку, сути дела не меняет, добавляет Рябков. «Хотя, как человек порядочный, Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ. Допускаем даже, что его мучила совесть, которая американскому политическому классу, особенно деятелям современной генерации, не свойственна в принципе», – посетовал замминистра.
Главное же отличие от ситуации начала 2000-х, по мнению Рябкова, заключается в том, что международный разбой, как ранее в отношении беззащитной Югославии, с рук Вашингтону теперь уже не сойдет.
«В стремительно меняющихся геополитических реалиях США ныне объективно не в состоянии прибегать всякий раз к силовому сценарию, когда им вздумается, без серьезных для себя последствий. Позорное бегство из Афганистана очертило пределы военных возможностей Америки, однако не отвадило, свидетельство чему – американское вмешательство на Украине в качестве стороны конфликта, от старых повадок и замашек, агрессивной и разнузданной риторики», – уверен замминистра.
«Но перестраиваться на новые рельсы, избавляясь от синдрома вседозволенности, столь ярко проявившегося в скандале с пробиркой, американцам все-таки придется. Как и считаться с Россией и Китаем, другими крупными международными игроками, формирующими более справедливый многосторонний миропорядок. Не стоит надеяться, что память о произошедшем 20 лет назад удастся похоронить в зыбучих песках новейшей истории», – подытоживает Рябков.
Как заявляла ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова, американские политики врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. «Мир уже знает, кто все время врет. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон «создает предлоги для нападения», пусть посмотрит выступление госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года», – писала она.
Захарова привела отрывок из речи Пауэлла, заявлявшего о том, что у Ирака есть оружие массового уничтожения. «Позже Колин Пауэлл неоднократно признавал, что на момент его выступления в Совбезе президент США уже принял решение о вторжении в Ирак, а сам он «сожалеет, что многое из тех данных, что были представлены Совету Безопасности, были ошибочными». Позднее был опубликован доклад, где больше тысячи международных экспертов заявили, что никаких сколько-нибудь существенных запасов оружия массового поражения в Ираке найти не удалось, указала представитель МИД.
Как сообщала в октябре 2021 года газета ВЗГЛЯД, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался на 85-м году жизни от осложнений, связанных с коронавирусом.
Напомним, Колин Пауэлл известен своим размахиванием пробиркой с «сибирской язвой» в СБ ООН, которая якобы доказывала необходимость военного вторжения США и союзников в Ирак в 2003 году. Тогда Пауэлл заявлял, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения. Хотя изначально он выступал против насильственного свержения Хусейна, предпочитая продолжать политику сдерживания.
Премьер Польши решил направить российские активы на закупки угля для населения
Замороженные российские активы в Польше будут направлены на снижение стоимости газа и электроэнергии для граждан страны, а не на восстановление Украины, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью изданию «Интерия».
Он предложил прямо «сегодня» купить на замороженные средства российских олигархов газ или уголь, сделав цены ниже для всех поляков, передает ТАСС.
Моравецкий призвал оппозицию поддержать изменение конституции, чтобы Польша получила возможность забрать российские средства.
В конституции Польши закреплено право собственности, которое не позволяет конфисковать российские активы и имущество. Правящая партия «Право и справедливость» предложила внести поправки в Основной закон.
Ранее сообщалось, что Польша и Прибалтика хотят конфисковать замороженные активы России, однако эта идея вряд ли получит единогласную поддержку ЕС.
Вучич: Решение отправить немецкие танки Киеву укрепило веру россиян в СВО
Решение коллективного Запада направить немецкие танки Киеву объединило россиян и в разы увеличило поддержку с их стороны спецоперации, заявил сербский президент Александр Вучич.
По его словам, Запад совершил «величайшую ошибку» своим решением направить в Киев немецкие танки. Более того, по мнению Вучича, эти страшные танки, будь то Challenger, Leopard или Abrams, объединили русский народ, как никто никогда не объединял», передает РИА «Новости».
Ранее в Волгограде президент Владимир Путин заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить. При этом он добавил, что у России также есть много друзей во всем мире, в том числе и на американском континенте.
Оставшаяся одинокой петербурженка подала в суд на брачное агентство
Мировой суд Петербурга работает над иском, поданным 34-летней женщиной, которая подала в суд на брачное агентство, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В июне 2022 года женщина заключила договор с организацией, которая обязывалась помочь ей найти избранника до сентября, следует из пресс-релиза суда.
К кандидатам женщина предъявляла определенные требования и была довольно придирчива в выборе.
За услугу она отдала 40 тыс. рублей. Но агентство, по ее мнению, с задачей не справилось, поэтому жительница Петербурга пошла в суд и хочет взыскать эти деньги из-за невыполненных услуг.
Ранее сообщалось, в Японии суд приговорил к смертной казни 74-летнюю женщину за убийство любовников, с которыми она знакомилась через брачное агентство.
Российские фрегаты решили оснастить сверхдальними зенитными ракетами
Модернизированные фрегаты с зенитно-ракетным комплексом «Полимент-Редут» планируется оснастить зенитными управляемыми ракетами (ЗУР), которые смогут достигать целей на удалении до 400 км, сообщил источник в ОПК.
Комплекс «Полимент-Редут» установят на усовершенствованные фрегаты проекта 22350М, его оснастят ЗУР средней и большой дальностью тяжелыми сверхдальнобойными ракетами максимальной дальностью поражения воздушных целей до 400 км, сказал собеседник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Он уточнил, что сейчас «Полимент-Редут» может использовать ракеты с дальностью до 150 км.
Увеличенная дальность перехвата целей даст возможность фрегатам поражать самолеты НАТО дальнего радиолокационного обнаружения и более эффективно строить противовоздушную оборону.
Китай признал свой аэростат в небе над США
МИД Китая: Пекин сожалеет о том, что его аэростат оказался над территорией США
Китайский аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, поэтому находится над территорией США, КНР сожалеет об этом инциденте, сообщили в МИД Китая.
Причиной появления аэростата над американской территорией в Китае назвали «обстоятельства непреодолимой силы». Инцидент является ошибкой, передает РИА «Новости».
В МИД КНР добавили, что Китай поддерживает контакты с американской стороной, чтобы урегулировать ситуацию. Там отметили, что объект является метеорологическим зондом.
Напомним, в Пентагоне сообщили, что над территорией США заметили китайский разведывательный воздушный шар, было решено не сбивать объект.
Между тем бывший президент США Дональд Трамп призвал уничтожить аэростат.
В Киеве признали, что платят высочайшую цену за удержание Артемовска
Украина платит высочайшую цену за удержание Артемовска в ДНР, заявил испанской газете 20 minutos советник офиса Зеленского Подоляк.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери ВСУ в Артемовске, но заявил, что Украина «дорого платит» за удержание города, передает РИА «Новости».
Советник президентской администрации добавил, что не может назвать «человеческие потери» за удержание города, но Киев «не может оставить его позади».
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки – это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
В ДНР сообщали, что с вечера четверга дополнительные резервы вооруженных сил Украины стягивают под Артемовск.
СМИ: Решение об ампутации пальцев ног у фигуриста Костомарова пока не принято
Врачи пока не приняли решения об ампутации пальцев ног у фигуриста Костомарова
Врачи пока не решили, необходима ли ампутация пальцев ног олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову, которого госпитализировали с тяжелой пневмонией 10 января.
По словам источника издания ФАН, медики будут пытаться сохранить пальцы до последнего, так как их потеря может серьезно отразиться на профессиональной деятельности фигуриста, передает «Чемпионат».
Напомним, фигурист попал в больницу в середине января с пневмонией, его подключили к аппарату аппаратам ИВЛ и ЭКМО, позже его ввели в искусственную кому. Ранее его отключили все же от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя. Сейчас рядом с Костомаровым родные и близкие.
Журналистку из Норвегии возмутила выставка о детях Донбасса в Москве
Конфликт на Украине не отразился на жизни рядовых граждан России, заявила корреспондент NRK Гру Хольм, которая вернулась работать в Москву.
По ее мнению, о спецоперации россиянам могут напомнить лишь буква Z у входа в Парк Горького и выставка о детях Донбасса на Старом Арбате. Последнюю она назвала «оправданием агрессии», передает РИА «Новости».
Комментируя последствия санкций, журналистка указала на покинувших российский рынок бренды. Но заявила, что ситуацию спасает «параллельный импорт» через Казахстан, Армению, Грузию и Турцию.
По словам Хольм, в Москве и других городах практически все можно заказать онлайн, а доставка будет до двери. Журналистка подвела итог – при желании можно жить так, как будто «все по-старому».
Китай заявил о координации позиций с Россией по международным вопросам
МИД КНР: Китай и Россия укрепляют взаимное доверие и все более тесно координируют позиции по международным вопросам
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Россия и Китай постоянно укрепляют взаимное доверие и все более тесно координируют позиции при урегулировании международных вопросов, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Как заявил замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй, которого цитирует МИД КНР, Китай и Россия постоянно углубляют взаимное доверие, стабильно продвигают сотрудничество во всех направлениях, все более тесно взаимодействуют друг с другом на международной арене, передает ТАСС.
Как подчеркнул китайский дипломат, Пекин стремится к сотрудничеству с Москвой в соответствии с важным взаимопониманием, достигнутым между лидерами двух стран.
Ма Чжаосюй подчеркнул, что китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эру сохраняют тенденцию развития на высоком уровне.
Напомним, в четверг глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая по качеству выше военного союза, они не имеют ни ограничений, ни пределов.
Марочко заявил об угрожающем ВСУ окружении в Северске
Группировка ВС Украины, которая сейчас находится в городе Северске, может оказаться в ближайшее время в окружении, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
Ранее Северск входил в единую линию обороны украинских войск вместе с Артемовском (украинское название Бахмут) и Соледаром.
«Успех развивается на разных направлениях. Группировка (ВСУ), находящаяся в Северске, в ближайшее время может оказаться в окружении», – цитирует его ТАСС.
Ранее полковник Виталий Киселев сообщил, что российские силы понемногу продвигаются в направлении Северска.
В ДНР сообщали, что с вечера четверга дополнительные резервы вооруженных сил Украины стягивают под Артемовск.