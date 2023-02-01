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В Минобороны обвинили Запад в попытке провести против России блицкриг
Советник министра обороны Ильницкий: Запад в 2022 году пытался провести в РФ экономический и ментальный блицкриг
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Запад пытался в 2022 году провести в России блицкриг, устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, но потерпел неудачу, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий в своей статье в журнале «Арсенал Отечества».
По словам Ильницкого, в феврале-марте 2022 года США и их союзники попытались устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, но допустили ошибку. Как поясняет автор, если для вооруженного блицкрига необходимо от 40 до 100 дней, то для блицкрига ментальной войны понадобится минимум один-два года, чтобы добиться предательства элит, и до 15 лет, чтобы сформировать у населения новую идентичность, передает РИА «Новости».
Советник министра обороны констатировал, что первый акт борьбы не принес Западу успеха, но привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для так называемой пятой колонны. В то же время, по его словам, о полной неудаче Запада можно будет судить лишь к середине 2024 года, когда к элитам и населению России окончательно придет понимание невозможности договориться с Западом и вернуть все на исходные позиции.
Ильницкий уточняет, что блицкриг ментальной войны заключается в параличе воли противника через воздействие на его элиту и СМИ с целью затем их же руками развалить государственные институты, разложить армию и силовые структуры. Кроме того, автор выразил уверенность, что Запад ошибся, обнажив истинные цели своего ментального блицкрига, не провел достаточной предварительной подготовки, не создав красивой, но лживой альтернативы и, тем самым, нарушил правила и логику действий.
В сентябре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что тактика блицкрига Запада против России не сработала. В июле 2022 года российский лидер отметил, что действия российского ЦБ и правительства предотвратили экономический блицкриг Запада.
США через Египет передали послание России
Лавров подтвердил, что получил от главы МИД Египта послание по Украине от США
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Послание госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине, переданное главой МИД Египта Самехом Шукри, содержит только призывы к России «уйти и прекратить», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой.
«Господин министр, отвечая на предыдущий вопрос, сказал, что он передал определенное послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю», – передает ТАСС слова Лаврова.
По его словам, Россия готова выслушать любое серьезное предложение, направленное на урегулирование нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте, но в очередной раз Блинкен заявил о том, что «Россия должна прекратить, Россия должна уйти, тогда все будет хорошо».
При этом Лавров отметил, что «кое-что Блинкен не передал, имея в виду высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что Россия должна проиграть, должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтоб проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад, проиграет весь мир». Столтенберг, как указал министр, «взял на себя смелость говорить не только от имени членов Североатлантического альянса, но и от имени всех остальных стран мира».
«Здесь достаточно все понятно, речь идет совсем не об Украине. Киевский режим, который не имеет никакой самостоятельности, выполняет волю суверена – США и всего остального Запада, который подмял под себя Вашингтон <...> – не допустить на международной арене никаких событий, которые хоть как-то будут ставить под вопрос претензии США на гегемонию в современном мире», – сказал Лавров.
Напомним, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым. Он не увидел возможности улучшения отношений России и НАТО после окончания украинского конфликта.
Макфол поставил перед Зеленским условие для поставок оружия
Экс-посол США в России Макфол предложил Западу подписать договор с Зеленским о ненападении на Россию
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В обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России, заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.
Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для журнала Foreign Affairs написал, что Соединенные Штаты и союзники могут предоставить Украине БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы, а взамен Зеленский может подписать юридическое соглашение, что не будет использовать это оружие для нанесения ударов по целям в России, передает РИА «Новости».
Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина проводит переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет для ударов по российской территории.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений западными странами Киеву приводят к эскалации конфликта, при этом ситуация зашла в тупик, так как потенциально изменить ход событий это не может.
Американские СМИ раскрыли созданное США «прикрытие» для поставок Германией танков Киеву
WP: Решение США передать Киеву танки Abrams стало прикрытием для поставок Leopard
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Объявление США передать Украине танки Abrams стало прикрытием, позволяющим ФРГ немедленно начать поставки Киеву немецких танков Leopard 2, сообщили СМИ.
The Washington Post пишет, что Байден беспокоился, что чем дольше продолжалось растущее публичное разногласие по поводу танков, тем больший ущерб оно наносило его главному приоритету в отношении Украины: сохранению единства Запада под руководством США, передает РИА «Новости».
В публикации говорится, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент США созвонились 17 января, Байден еще несколько раз попробовал убедить Шольца согласиться на отправку танков, однако тот был непреклонен и требовал совместных мер по танкам.
В статье отмечается, что после разговора Байден спросил советника по нацбезопасности Джейка Салливана и госсекретаря Блинкена, какие шаги следует предпринять.
«Именно Блинкен предложил возможный обходной путь. Что если они объявят о намерении поставить танки Abrams в рамках обеспечения «долгосрочных» потребностей Киева в конфликте, который может продолжаться годами? Это могло бы дать Шольцу прикрытие, которое он искал, чтобы позволить танкам Leopard сразу направиться на Украину, а Пентагону дало бы время на подготовку своих танков, украинских военных и создание логистики», – пишут СМИ.
Параллельно с этим в Европе потенциальные поставщики Leopard сосредоточились на усилении давления на Берлин для того, чтобы добиться разрешения производителя на передачу Украине техники.
«Но для Шольца это была серьезная политическая дилемма. С первых дней конфликта он старался не идти впереди колонны, когда дело касалось вооружения Украины, выражая опасения по поводу возможного возмездия Москвы», – отмечается в материале.
При этом противником поставок танков Abrams был глава Пентагона Ллойд Остин, он был уверен, что их эксплуатация и логистика будут слишком сложны.
«Он был убежден, что украинцы не смогут поддерживать и обслуживать массивные боевые танки. Кроме того, американские машины защищены специальной броней из обедненного урана засекреченной конструкции, которую США не хотели, чтобы Россия получила в свои руки», – резюмировали авторы.
В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
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Эксперты объяснили желание США заполучить титановые месторождения Украины
Эксперты: Запад признался в еще одном способе грабежа Украины
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Титановые месторождения представляют большой интерес для США, поскольку обладают высокой востребованностью в промышленности. Однако сводить все причины конфликта исключительно к титану неправильно. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее зарубежные СМИ сообщили, что в случае победы Украины США и другие страны Запада получат новые источники добычи титана.
«Титан является очень важным металлом в авиационно-космической отрасли, да и в промышленности в целом. Именно титан решает проблему необходимой высокой прочности и при этом легкости различных элементов для строительства, например, гражданских судов», – рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
«Нельзя сказать, что Украина – житница титана, его месторождения есть и у нас в Сибири, а также в Африке и Южной Америке. Да, есть и на Украине, в частности в Запорожской, Житомирской, Днепропетровской областях. Там вообще очень широко развиты различные полиметаллы, налажена добыча и переработка», – отметил он.
«Специфика добычи титана заключается в том, что в мире нет таких мест с плотными залежами этого металла. И если в руде присутствует порядка 7–15% титана, то ее уже имеет смысл добывать и перерабатывать в промышленных масштабах. Однако этот процесс очень сложный, трудоемкий», – полагает собеседник.
«В мире этого металла не хватает. Чтобы получить чистый титан, который можно добавлять в сплавы, его необходимо обогатить. Для это требуется два технологических порядка. В результате из общих объемов добычи руды годной остается лишь ее малая часть. Все это делает титан еще ценнее», – рассуждает эксперт.
«Полагаю, что добыча на территории Украины сейчас ограничена до предела, а может, даже остановлена и законсервирована. Все-таки в этих районах и близко к ним идут боевые действия. Это, кстати, указывает на одну из множества причин нынешнего конфликта и заинтересованности Запада в нем», – акцентировал Попов.
«На территории Украины в целом большие и развитые районы по добыче природных ресурсов, угля, металлов и радиоактивных элементов для атомной энергетики, поэтому существует большой интерес Запада в установлении контроля над ними. Однако, если говорить о причинах конфликта, то нужно рассматривать все в комплексе, в том числе политические аспекты», – добавил он.
В то же время авиаэксперт Роман Гусаров отметил, что «ильменит – руда для производства титана – очень широко добывается в Африке, в Южной Америке». «Кроме того, Boeing, например, более трети всего необходимого титана покупал в России в виде готовых изделий для своих самолетов», – рассказал собеседник.
«Цепочка была следующей: добытое в Африке сырье везли по морю на Украину на горно-обогатительные предприятия, далее его обогащали, а затем отправляли к нам на Урал, где выплавлялся собственно титан и производились изделия для самолетов», – добавил он.
«Украина была задействована в цепочке поставок, но говорить о том, что именно из-за титана развернулся весь конфликт, на мой взгляд неправильно», – отметил Гусаров.
В свою очередь политолог и экономист Иван Лизан напомнил, что «титановые месторождения на Украине были разработаны еще в советское время». «Добытый на Украине металл последние 30 лет ввозился в Россию, свои же собственные месторождения мы почти не развивали. Сейчас эта ситуация меняется в лучшую сторону, правительство стало уделять большое внимание развитию собственных месторождений», – полагает собеседник.
«У нас единственный производитель титана «ВСМПО-АВИСМА», у которого страны Запада закупали титан. В силу нынешних обстоятельств они не закупают у нас металл, поэтому вопрос с сырьем и готовыми изделиями стоит достаточно остро. В этой связи, конечно, Штаты могут быть заинтересованы в установлении контроля над украинскими месторождениями, чтобы закрыть свои потребности», – отметил он.
«Но это только одна из причин. У Запада есть немало других причин в провоцировании конфликта на Украине. Кроме того, там есть залежи урана и других ресурсов, которые Штаты с удовольствием награбят. Но это не решающий фактор», – уверен Лизан.
«Кроме того, Штаты в теории могут наладить добычу титана на Украине, его переработку в Европе и хорошо на этом зарабатывать. Полагаю, нам стоит выразить благодарность западным СМИ за то, что они рассказали об этом моменте. Теперь мы еще больше знаем о том, как американцы будут грабить Украину», – заключил он.
В случае «победы» Украины США и другие страны Запада получат новый канал добычи титана – прочного металла, активно использующегося в военной промышленности. Об этом пишет издание Newsweek, указывая на то, что захват месторождений Россией приведет к существенному росту влияния Москвы.
Для США титан является одним из 35 полезных ископаемых, жизненно необходимых для поддержания экономики и безопасности страны. Между тем около 90% всей руды поступают в Штаты из-за рубежа.
При этом Украина входит в число семи стран мира, поставляющих титановую губку – исходник для производства металла. Отмечается, что доступ к данному ресурсу поможет Западу отказаться от поставок со стороны России, введя под санкции новые направления экспорта Москвы.
В марте американская компания Boeing сообщила о приостановке покупки титана из России и закрытии технических отделов в стране. Генеральный директор «ВСМПО-АВИСМА» Дмитрий Осипов рассказал, что корпорация займется переориентацией сбыта на другие рынки.
Напомним, компания является самым крупным производителем титана в мире. Гигант производит более 90% российского титана и экспортирует его в более чем 50 стран.
В октябре стало известно, что за три квартала 2022 года чистый убыток Boeing увеличился в 78 раз – до 4,3 млрд долларов. Выручка компании сократилась при этом всего на 1,8% – до 47 млрд долларов. Причиной падения показателей эксперты называют разрыв экономического сотрудничества фирмы с Россией.
Напомним, что российские разработчики создали технологию переработки руд для получения диоксида титана, она должна заменить применяющиеся в российской промышленности зарубежные технологии.
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Минобороны: Пандемия коронавируса развивалась по американскому сценарию
Минобороны: Пандемия коронавируса развивалась по сценарию американских учений Event 201
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Пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, это ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
По словам Кириллова, в 2019 году Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения «Ивент-201». Тогда были отработаны действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса. По легенде, он был передан от летучих мышей человеку через организм свиньи, передает ТАСС.
Кириллов подчеркнул, что «развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о ее преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту».
Также он добавил, что специалисты американской компании Ecohealth Alliance с 2015 года ведут работы по усилению патогенных свойств коронавирусов и механизму их передачи от животных человеку.
Кириллов указал на то, что высокая готовность американских производителей мРНК-вакцин к пандемии коронавируса также вызывает вопросы.
«Вызывает вопросы высокая степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции. Складывается впечатление, что фармкомпании заблаговременно разработали вакцинные препараты, но не смогли быстро вывести их на рынок из-за специфичности вируса, что впоследствии проявилось в низкой эффективности вакцинации и многочисленных побочных реакциях», – сказал он.
Ранее в МО заявили, что вариант коронавируса на основе штамма омикрон, вызывающий гибель 80% лабораторных животных, был создан в Бостонском университете, существующие вакцины против него неэффективны.
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В Конгрессе США испугались за будущее доллара
Член Палаты представителей США Грин не исключила утраты долларом статуса мировой валюты
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Россия доказывает, что ей не нужен доллар, который в результате может утратить статус мировой валюты, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Грин заявила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что два года назад были «времена мира во всем мире», а сейчас возникла угроза мировой войны.
По ее словам, «опосредованная война» между Россией и США на Украине «выгодна Китаю», она «истощает военные ресурсы» США, «вызывает инфляцию, наносит вред мировой торговле». Грин выразила уверенность, что «американцы это не поддерживают», передает ТАСС.
Она опасается, что доллар лишится статуса мировой валюты из-за высокомерия США и «борьбы за спасение демократии» на Украине, хотя Украина не входит в НАТО. Как заявила Грин, «Россия, находящаяся под жесткими санкциями, доказывает миру, что ей не нужен американский доллар», как и «дружба» с США для «торговли и процветания».
По мнению Грин, из-за событий на Украине создается «новая ось», наблюдается «подъем Китая», которому США «открыли дверь ради эгоистичной корпоративной выгоды».
«Мы глупцы. Теперь у КНР самые быстрорастущие ВС в мировой истории, а мы тем временем бьем себя в грудь, стоя на пороге третьей мировой войны с Россией», – заявила она.
Грин заявила: «Америка, Россия и Украина <...> обречены, если мы все не обратим внимание на самих себя и не исправимся». Она призвала Вашингтон положить конец конфликту на Украине и не тратить средства на помощь Киеву. Грин осудила «одержимость победой над Россией любыми средствами», указав, что у властей США есть «долг перед собственным народом, границей и страной».
Напомним, Грин назвала предателями коллег-республиканцев из-за поддержки ими нового транша Украине.
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В Госдуме заявили о прямом участии США в боевых действиях на Украине
Володин назвал поставки оружия на Украину свидетельством участия США в боевых действиях
Поставки тяжелых вооружений киевскому режиму свидетельствуют о прямом участии США в боевых действиях на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин в своем Telegram-канале написал, что сегодня Украина – полигон Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны. «С потерями они не считаются: украинцы используются как расходный материал. Там находятся американские инструкторы, наемники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжелые вооружения», – указал он.
«Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», – подчеркнул Володин.
В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams.
Ранее президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью до 2,5 млрд долларов.
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В России оценили условие Макфола Зеленскому для поставок вооружений Украине
Политолог Шеслер назвала глупостью условие Макфола Зеленскому для поставок вооружений Украине
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Макфол пытается «обезболить» последствия от поставок нового американского оружия. На деле же все это выглядит как абсолютная глупость бывшего дипломата. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер. Ранее экс-посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что Зеленский мог бы подписать соглашения о ненападении на Россию в обмен на новые поставки западного оружия.
«Заявление Майкла Макфола является очередной попыткой нейтрализации, обезболивания тяжелых военных и политических последствий от поставок американского оружия на Украину. Мы видим, как они неуклонно нарастают», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Кроме того, нам обещали, что передаваемое Украине оружие будет иметь ограничения по дальности поражения. Однако сейчас мы видим, что никакие ограничения в 70 км не соблюдаются, HIMARS стреляют гораздо дальше, и ВСУ это никто не запрещает», – отметила собеседница.
«Теперь Украине передадут американские и европейские танки, обсуждается передача авиации. Все это вызвало достаточно резкую реакцию в России. Становится очевидно, что противостояние переходит на новый уровень», – подчеркнула она.
«Макфол не является официальным лицом, которое было бы уполномочено делать такие заявления и уж тем более требовать от Украины гарантий. Однако даже если бы эти слова прозвучали от госсекретаря Энтони Блинкена или президента Джо Байдена, это все равно выглядело бы несусветной глупостью», – полагает Шеслер.
«Мы знаем, что Украина не соблюдает никакие соглашения, и доверия к их обещаниям, пусть даже письменным, быть не может. Кроме того, слова Блинкена о том, что передаваемое оружие позволит Украине освободить Крым, противоречат словам Макфола о ненападении на Россию», – обратила внимание политолог.
Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что в обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский мог бы подписать юридически обязывающее соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России. По словам Макфола, Штаты и их союзники могут предоставить Украине БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы.
В свою очередь глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина проводит переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет для ударов по российской территории.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поставки вооружений западными странами Киеву приводят к эскалации конфликта, при этом ситуация зашла в тупик, так как потенциально изменить ход событий это не может. Напомним, что почти девять лет назад Украина подписывала Минские соглашения, а затем не выполняла их. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это стало предтечей специальной военной операции.
«Со временем, конечно, это стало очевидно. И, опять же, президент России Владимир Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили. Но это игнорировалось другими участниками переговорного процесса», – пояснил Песков.
Напомним, западные политики, в том числе экс-канцлер Германии Ангела Меркель, открыто подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Порошенко также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
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В Турции предрекли поражение США на Украине
Обозреватель Sabah Тутар: К поражениям США в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии и Ираке добавится Украина
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К поражениям Соединенных Штатов в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке, судя по всему, добавится Украина, выразил уверенность обозреватель Sabah Берджан Тутар.
По мнению автора статьи, основной причиной, по которой американская армия не может победить ни в одном из конфликтов со времен Второй мировой войны, заключается в том, что США стремятся трансформировать «побежденных». Журналист выразил уверенность, что Соединенные Штаты в некотором смысле хотят невозможного, поэтому из каждой войны, в которую США вступают, они выходят с поражением, передает РИА «Новости».
Обозреватель подчеркнул, что американские политики не обладают достаточной информацией о странах, которым противостоят. Зачастую ситуация для США усугубляется отсутствием стратегического планирования и непониманием картины мира в целом, констатируется в статье.
Автор материала привел в пример таких американских президентов, как Джон Кеннеди, Линдон Джонсон и Ричард Никсон, возглавлявших США во время войны во Вьетнаме, в которой Соединенные Штаты потерпели величайшее поражение. Журналист выразил уверенность, что все эти американские лидеры были крайне мало осведомлены об отношениях между Вьетнамом, Советским Союзом и Китаем. По его словам, аналогичным образом после терактов 11 сентября выяснилось, что лишь немногие американцы понимают разницу между суннитами и шиитами.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какое отношение к Украине имеет поражение США во Вьетнаме.
МИД указал главного выгодоприобретателя в украинском кризисе
Рябков назвал США главным выгодоприобретателем в украинском кризисе
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США являются главным дирижером и выгодоприобретателем в украинском кризисе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков отметил, что Украина сейчас выполняет для США в том числе и функцию испытательного полигона для ВПК, на котором проходят проверку «различные системы вооружений и способы их применения, включая современные, весьма дальнобойные». Как указали в МИДе, вооружения «испытывается на предмет сопротивляемости российскому оружию».
По словам Рябкова, США, добиваясь от других стран передачи Украине военной техники, отправляют ее «на утилизацию», а сами хотят навязать Европе многомиллиардные контракты на закупку уже американской продукции. Рябков считает, что эта «циничная игра плохо закончится для тех, кто в нее сейчас самозабвенно играет», передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что плата за поставки тяжелых танков Украине станет бременем для европейских налогоплательщиков, а Соединенные Штаты при этом останутся «с хорошими барышами». Военный эксперт Александр Бартош указал, что США таким образом захватывают оружейный рынок Европы.
Порошенко раскрыл цели Минских соглашений
Бывший президент Украины Порошенко заявил, что Минские соглашения дали Киеву восемь лет для строительства армии
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За время действия Минских соглашений киевский режим усилил армию и настроил страны Запада против России, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в документальном фильме «Путин против Запада» телеканала Би-би-си.
По его словам, принятые соглашения дали годы для строительства армии, экономики и глобальной «проукраинской антипутинской коалиции», передает РИА «Новости» со ссылкой на Би-би-си.
В этом же документальном фильме советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросам политики безопасности Кристоф Хойсген подчеркнул, что Порошенко жаловался Меркель перед подписанием Минских соглашений на плачевное положение ВСУ в Дебальцево.
В ответ экс-президент Украины пояснил, что в случае, если «россияне прорвутся, то они могут идти до конца на Киев». «Поэтому он нуждался в соглашении», – заключил Хойсген.
В конце 2022 года экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения рассматривались как попытка «дать Украине время», чтобы Киев стал сильнее. После Меркель об этом же заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.
В январе 2023 года Германия призналась в войне Европы против России.
США обвинила Россию в нарушении ДСНВ
США назвали нарушением ДСНВ «блокирование» Россией американских инспекций
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Госдепартамент направил в Конгресс США уведомление о том, что считает нарушением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «блокирование» Россией американских инспекций, сообщило издание Wall Street Journal.
«Невозможность инспекций затрудняет верификацию числа боеголовок, которые развернула Россия», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Определение о «несоблюдении», по мнению США, единственного двустороннего режима контроля за стратегическими вооружениями было вынесено впервые с 2011 года, когда соглашение вступило в силу.
Ранее в Белом доме заявили, что США очень ждали начала консультаций в рамках двусторонней комиссии по исполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), выясняют причину решения России перенести их.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, что считает странным требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Трамп предпочел Путина «подонкам» из американской разведки
Трамп заявил, что больше доверяет Путину, чем американской разведке
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что больше доверяет президенту России Владимиру Путину, чем «подонкам» из американской разведки, приводит издание Newsweek его сообщение в соцсети Truth Social.
Бывший глава США привел свои слова после встречи с Путиным в 2018 году. Тогда он заявил, что не видит никакой причины, по которой Москва вмешивалась бы в выборы 2016 года, – несмотря на обвинения ФБР, передает РИА «Новости».
Трамп напомнил, что в Хельсинки репортер спросил, кому он доверяет больше, Путину или «нашим подонкам из «разведки». По словам экс-президента, тогда он чувствовал, что в ФБР были «очень плохие люди в лице Джеймса Коми, Маккейба (чьей жене помогала Кривоватая Хиллари)».
Трамп также спросил у читателей, кого бы они выбрали, Путина или «этих отбросов».
Ранее советник экс-президента США Дональда Трампа по вопросам России Фиона Хилл заявила, что Вашингтону следует изменить свое отношение к Путину.
Медик из США пострадал при взрыве во время утилизации вещей погибших военных ВСУ
Марочко: Медик из США пострадал при взрыве во время утилизации вещей погибших военных ВСУ
Медицинский работник из США оказался ранен при детонации боекомплекта в ходе утилизации вещей погибших военнослужащих ВСУ, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко уточнил, что детонация произошла в одном из медицинских учреждений на оккупированной части ДНР, когда сжигали личные вещи умерших, передает ТАСС.
Кроме того, по данным Марочко, технический работник медучреждения получил смертельное ранение.
23 января сообщалось, что украинские войска на Донецком направлении пополнились наемниками из США и Британии.
В США сделали прогноз о ситуации на Украине после поставки танков
Подполковник армии США Дэвис: Обстановка на Украине не изменится после отправки западных танков
Реальная обстановка на поле боя на Украине не изменится, когда ВСУ получат западные танки, заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис.
По словам Дэвиса, то, что «работает в видеоиграх и на бумаге», нужно еще заставить функционировать на земле. История с поставкой Украине западных танков является огромной информационной операцией, не имеющей ничего общего с успехами на поле боя, приводит его слова РИА «Новости».
«Просто наличие танков НАТО не означает успеха на поле боя», – сказал Дэвис в интервью Breitbart.
Действия американских властей только обостряют ситуацию, провоцируют столкновение между Россией и НАТО, которое может обернуться ядерной войной, предупредил подполковник.
Он подчеркнул, что власти США подталкивают Россию к войне: предоставляют разведданные, боеприпасы, системы вооружения и ремонтные средства – только на спусковой крючок пока не нажали.
Дэвис добавил, что у США «нет плана» относительно конфликта на Украине.
В Кремле ранее отмечали, что плата за поставки тяжелых танков Украине станет бременем для европейских налогоплательщиков, а Соединенные Штаты при этом останутся «с хорошими барышами».