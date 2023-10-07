«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.21 комментарий
СМИ сообщили о сложном положении Зеленского из-за сработавшего «плана» Путина
YS: Зеленский оказался в сложном положении из-за «плана» Путина по усталости Запада от Украины
Россия не ошиблась, с самого начала рассчитывая на то, что Запад так или иначе сократит помощь Украине, Владимир Зеленский оказался в ужасном положении, сообщило Yeni Safak.
Издание пишет, что угроза срыва военной помощи Украине отрицательно скажется на притязания США на мировое лидерство. Авторы публикации заявляют, что на Западе столкнутся со сценарием, когда сбудутся предсказания России о том, что США устанут от Украины и потеряют к ней интерес, передает РИА «Новости».
Журналисты также указывают, что общественность чаще задает вопросы о целесообразности защитить границу Украины, в то время, как США не могут обезопасить свою границу с Мексикой. Также отмечается, что в Киеве процветает коррупция, а американская помощь используется не по назначению.
Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.
Украинский президент Владимир Зеленский назвал странными голоса в американских политических кругах касательно снижения поддержки Киева.