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    «Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.

    21 комментарий
    Игорь Каменев Игорь Каменев Стране остро не хватает рабочих

    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    42 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Нобелевская премия становится не наградой, а клеймом

    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    18 комментариев
    7 октября 2023, 20:54

    СМИ сообщили о сложном положении Зеленского из-за сработавшего «плана» Путина

    YS: Зеленский оказался в сложном положении из-за «плана» Путина по усталости Запада от Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не ошиблась, с самого начала рассчитывая на то, что Запад так или иначе сократит помощь Украине, Владимир Зеленский оказался в ужасном положении, сообщило Yeni Safak.

    Издание пишет, что угроза срыва военной помощи Украине отрицательно скажется на притязания США на мировое лидерство. Авторы публикации заявляют, что на Западе столкнутся со сценарием, когда сбудутся предсказания России о том, что США устанут от Украины и потеряют к ней интерес, передает РИА «Новости».

    Журналисты также указывают, что общественность чаще задает вопросы о целесообразности защитить границу Украины, в то время, как США не могут обезопасить свою границу с Мексикой. Также отмечается, что в Киеве процветает коррупция, а американская помощь используется не по назначению.

    Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Украинский президент Владимир Зеленский назвал странными голоса в американских политических кругах касательно снижения поддержки Киева.

    7 октября 2023, 05:56
    Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России

    Экс-президент США Трамп: Украине следовало бы отдать области с русскоязычным населением России

    Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что для сохранения Украины Киеву следовало бы отдать области с русскоязычным населением России.

    Трамп заявил в интервью порталу Just the News, что «мог бы договориться о сделке». Как считает 45-й президент США, Киеву «можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке», «тогда можно было бы сохранить страну», передает ТАСС.

    Трамп выразил уверенность, что позиция администрации президента США Джо Байдена, заключающаяся в том, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев до победного конца, «приведет к третьей мировой войне». Политик также выступил с утверждением, если бы он сохранил за собой пост президента США, то эскалации украинского кризиса не случилось бы.

    Напомним, в середине сентября Трамп заявлял, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказалась от части территорий.

    Коментарии (91)
    6 октября 2023, 22:35
    Лукашенко: Зеленский понимает, что его кинули
    Лукашенко: Зеленский понимает, что его кинули
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя «абсолютно правильно», требуя от Запада выполнения договоренностей.

    Лидер Белоруссии отметил, что Зеленского в последнее время часто упрекают, что он «попрошайка, такой-сякой, себя ведет несолидно-непорядочно». «Я должен сказать вам, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно», – приводит RT слова Лукашенко в видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Пул Первого».

    По словам главы Белоруссии, украинская сторона перед началом конфликта готовилась к активным оборонным действиям в Донбассе и создавала там эшелонированную оборону. Затем, по словам Лукашенко, американцы пообещали Зеленскому «деньги, вооружение и все прочее», а также широкую поддержку и сказали: «Володя, мы будем воевать, мы тебе сделаем все», потребовав от Киева «воевать до последнего украинца».

    Глава Белоруссии подчеркнул, что таким образом США распределили роли. Лукашенко отметил, что Зеленский согласился на такие условия и «воюет до последнего украинца», а на Западе то, что обещали, или не вовремя делают, или не дают обещанное, или передают «старье», чтобы утилизировать. По словам Лукашенко, Зеленский понимает, что его кинули.

    Лидер Белоруссии подчеркнул, что коллективный Запад не выполняет договоренности, которые дал Зеленскому. «Поэтому Владимир Александрович им говорит: «Негодяи, почему вы не делаете то, что обещали?» Он едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно. Договоренность была», – заявил Лукашенко.

    Ранее Лукашенко заявил, что ВСУ увязли в «контрнаступлении».

    Коментарии (39)
    7 октября 2023, 07:36
    Получены сведения о минировании Кременчугской ГЭС для провокации против России

    РИА «Новости»: ВСУ заминировали Кременчугскую ГЭС для возможного подрыва с целью обвинения в атаке ВС России

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали Кременчугскую ГЭС для провокации против России по «каховскому сценарию», сообщил представитель российских силовых структур.

    По словам источника, от украинских военнослужащих, охраняющих периметр Кременчугской электростанции, получены сведения о минировании и возможном подрыве ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения в атаке ВС России, передает РИА «Новости».

    Кременчугская ГЭС расположена в городе Светловодск Кировоградской области, плотина станции образует Кременчугское водохранилище. По плотине проходят автомобильная и железная дороги. Суммарная мощность 12 турбин Кременчугской ГЭС равна 700 мегаватт.

    Напомним, 6 июня в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины была разрушена Каховская ГЭС. Разрушение станции привело к резкому подъему воды ниже по течению и затоплению прибрежных территорий.

    Коментарии (14)
    7 октября 2023, 11:57
    Украинские депутаты устроили скандал в Раде из-за селфи-палки
    Украинские депутаты устроили скандал в Раде из-за селфи-палки
    @ t.me/rt_russian

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутаты Верховной Рады Украины Николай Тищенко и Алексей Гончаренко устроили скандал во время заседания.

    Так, народный депутат Тищенко стал напоминать Гончаренко о том, что тот, будучи депутатом Одесского облсовета, поддерживал развитие русского языка. За это Тищенко попросил удалить коллегу из сессионного зала, передает RT.

    Гончаренко в ответ начал снимать оппонента на телефон и спросил его, «что там с кол-центрами».

    Спикер парламента Руслан Стефанчук потребовал от Гончаренко занять свое место и снимать TikTok в другом месте, например на «TikTok-фермах».

    Коментарии (8)
    7 октября 2023, 09:18
    Минобороны анонсировало первую серийную поставку «Сарматов»

    Минобороны анонсировало первую серийную поставку «Сарматов» в ближайшее время

    Минобороны анонсировало первую серийную поставку «Сарматов»
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Первые поставки серийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» производства АО «Красмаш» ближайшее время поступят на боевое дежурство, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что в данный момент проходят строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта на завершающем этапе, передает ТАСС.

    АО «Красмаш» посетил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу, где заслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по производству комплекса «Сармат».

    «Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны», – отметил он, подчеркнув, что в данный момент решается задача по оснащению первого ракетного полка комплексом «Сармат».

    Как сообщил гендиректор АО «Красмаш» Александр Гаврилов, на предприятии большое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров. Он также выделил наличие большого количества молодых людей с хорошим образованием и квалификацией, которые последнее время приходят на завод.

    Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что стратегический комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство.

    Коментарии (23)
    7 октября 2023, 16:58
    В Британии предсказали завершение конфликта на Украине зимой

    Бывший агент MI6 Крук: Конфликт на Украине завершится зимой из-за отсутствия финансирования

    В Британии предсказали завершение конфликта на Украине зимой
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В случае прекращения финансирования Украины конфликт может завершиться уже зимой, заявил экс-сотрудник MI6 Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Крук считает, что «нынешний этап конфликта» подойдет к концу этой зимой, если не будет финансирования. Он напомнил, что госдолг США растет, если Белый дом продолжит выделять огромные средства Украине, то ситуация станет критической в том числе и для всей Европы, передает РИА «Новости».

    Бывший агент британской разведки также добавил, что у ВСУ заканчивается живая сила и оружие, нечем платить зарплату военным, портится погода, что затруднит передвижение армии.

    Ранее газета Washington Post сообщила, что западные чиновники на фоне провала контрнаступления ВСУ призывают работников СМИ не делать на этом акцент.

    Напомним, президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Украине нового пакета военной помощи.

    До этого в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Коментарии (5)
    7 октября 2023, 06:59
    В Конгрессе потребовали от Байдена разъяснить стратегию США по Украине

    Республиканцы в Конгрессе потребовали от президента США Байдена разъяснить стратегию Белого дома по Украине

    В Конгрессе потребовали от Байдена разъяснить стратегию США по Украине
    @ Alex Edelman/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и старший республиканец в аналогичном комитете Сената Джим Риш обратились к президенту страны Джо Байдену с требованием прояснить стратегию администрации относительно поддержки Украины.

    Как отмечается в письме, опубликованном на сайте возглавляемого Макколом комитета, республиканцы «глубоко обеспокоены» тем, что администрация Байдена «до сих пор четко не сформулировала стратегию США по поддержке Украины», передает ТАСС.

    «Обещание поддерживать Украину «сколько потребуется», стратегией не является», – подчеркнули Маккол и Риш в обращении.

    Республиканские законодатели обратили внимание на «медленный темп поставок Украине вооружения». Кроме того, они потребовали от администрации Байдена дать пояснения касательно публикаций СМИ о якобы имеющихся секретных контактах с Москвой.

    Ранее 45-й президент США и республиканец Дональд Трамп предложил Киеву ради сохранения Украины отдать области с русскоязычным населением России.

    Коментарии (4)
    7 октября 2023, 16:20
    Русскоязычный украинский писатель пожаловался на притеснения на Украине

    Русскоязычный украинский писатель Курков пожаловался на притеснения на Украине

    Русскоязычный украинский писатель пожаловался на притеснения на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский писатель Андрей Курков заявил британской газете The Times, что стал жертвой так называемой культуры отмены на Украине из-за того, что пишет на русском языке и беседы с российско-американской журналисткой и писательницей Машей Гессен.

    По словам Куркова, организаторы проходящего во Львове форума книгоиздателей отказались показать его интервью с американским романистом Джонатаном Франзеном. Он считает, что его «отменили» из-за беседы с Машей Гессен на литературном фестивале в Торонто, передает ТАСС.

    Автор рассказал, что Lviv BookForum должен был открыться показом записи его разговора с Джонатаном Франзеном, но ее не продемонстрировали из-за протеста украинских интеллектуалов, которые начали кампанию против него в соцсети.

    Курков заявил, что 99% украинских писателей решили, что хороших россиян нет. Кроме того, книжные магазины на Украине отказались продавать произведения на русском языке. Он добавил, что сейчас сложно представить себе «сохранение какой-либо русскоязычной культурной жизни» на Украине после окончания конфликта.

    Ранее Курков заявлял, что не может начать писать только на украинском, так как никогда не научится владеть им в той же степени, что и русским.

    Скандал вокруг писателя разгорелся в конце сентября после того, как канадский ПЕН-клуб организовал совместное мероприятие с Курковым и Гессен. Оба автора осуждают действия ВС РФ на Украине, при этом Гессен также выступала с критикой украинских писателей, в мае добившихся отмены выступлений россиян на фестивале World Voices, который организует американский ПЕН-клуб.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина делает русских народом второго сорта.

    Коментарии (11)
    7 октября 2023, 05:28
    Зеленский обвинил Россию в распространении «лжи» о коррупции на Украине

    «Страна.ua»: Зеленский обвинил Россию в распространении лжи о коррупции на Украине с целью лишить Киев поддержки Запада

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Россия якобы распространяет фейковую информацию о коррупции на Украине с целью лишить Киев поддержки Запада, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    По словам Зеленского, коррупция на Украине – это известный «российский нарратив». Зеленский выступил с утверждением, что Россия якобы распространяет «фейковую информацию» о коррупции на Украине так как не может «расколоть общее единство Европы и поддержку Украины», передает РИА «Новости».

    Глава киевского режима также обвинил бывшего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в российской «пропаганде» после того, как европейский политик заявил о невозможности вступления глубоко коррумпированной Украины в Евросоюз.

    Напомним, в среду глава Евросовета Шарль Мишель увязал вступление Украины в ЕС с борьбой с коррупцией. Днем ранее в рядах ВСУ призвали Зеленского снять камуфляж и заняться проблемами коррупции в своей команде.

    Коментарии (16)
    7 октября 2023, 15:20
    Пострадавший при подрыве секретарь отделения ЕР скончался от ран в Новой Каховке
    Пострадавший при подрыве секретарь отделения ЕР скончался от ран в Новой Каховке

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь отделения «Единой России» в Новой Каховке Херсонской области Владимир Малов скончался от ран, полученных при подрыве его автомобиля, сообщили в оперштабе администрации города.

    Представитель оперштаба сообщил, что Владимир Малов умер от полученных при подрыве его автомобиля ран в 14.40, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что около 9.30 произошел подрыв автомобиля исполнительного секретаря Новокаховского местного отделения «Единой России» Владимира Малова, он в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

    Коментарии (6)
    7 октября 2023, 02:38
    Появились данные о планах США выделить Украине новый пакет военной помощи

    Reuters: Администрация США планирует 11 октября объявить о выделении Украине военной помощи примерно на 200 млн долларов

    Появились данные о планах США выделить Украине новый пакет военной помощи
    @ twitter.com/oleksiireznikov

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация президента США Джо Байдена планирует 11 октября объявить о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму около 200 млн долларов, сообщили источники Reuters.

    Reuters не поясняет, какие именно вооружения войдут в очередной пакет военной помощи Украине со стороны США, отмечая, что речь, вероятно, идет о типах боеприпасов и бронемашин, которые уже были переданы Киеву. Ожидается, что о новом пакете помощи будет объявлено «в среду на встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине в Брюсселе», передает ТАСС.

    Накануне Пентагон отказался от перераспределения средств ради помощи Украине. Тем временем в ВСУ признали стопроцентную зависимость от помощи со стороны США.

    Коментарии (0)
    7 октября 2023, 10:26
    Politico: Уходящее правительство Словакии остановило военную помощь Украине

    Politico: Уходящее правительство Словакии остановило оказание военной помощи Украине

    Politico: Уходящее правительство Словакии остановило военную помощь Украине
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Уходящее правительство Словакии приняло решение остановить оказание военной помощи Киеву, сообщила газета Politico.

    Власти пошли на это на фоне переговоров о формировании нового состава кабмина, передает ТАСС.

    Ранее президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Украине нового пакета военной помощи. С инициативой выделения очередного пакета помощи Киеву ранее выступило Миобороны Словакии.

    Коментарии (0)
    7 октября 2023, 13:08
    Житель Украины придумал креативный способ избежать призыва в армию

    Tекст: Александра Юдина

    Житель Украины сменил ФИО на «Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантиносл Володимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко Благовистодаромиросоломонович-Жителюбоясноликович», чтобы сминимизировать шансы на получение повестки в армию.

    Как отмечает «Царьград», украинец это делает для того, чтобы военкомат не смог правильно заполнить повестку для призыва в армию, указано в Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что на Украине придумали новый способ скрыться от мобилизации – в даркнете появились предложения для украинских граждан купить свидетельство о смерти.

    Коментарии (6)
    6 октября 2023, 23:53
    С мэрии города Вьен во Франции сняли флаг Украины

    Dauphin&#233; lib&#233;r&#233;: Мэрия французского Вьена убрала флаг Украины после слов Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном

    Tекст: Антон Никитин

    Мэр города Вьен на юго-востоке Франции Тьерри Ковач распорядился снять с фронтона здания администрации украинский флаг после заявления Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном, сообщило французское издание Dauphiné libéré.

    Ковач заявил, что нельзя ссылаться на «западные ценности» и на этом основании призывать Запад на помощь, при этом «разделяя видение режима – инициатора этнических чисток в Нагорном Карабахе». По словам мэра города Вьен, «такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема». При этом политик подчеркнул, что снятие флага никоим образом не умаляет поддержки, которую Вьен оказывает украинскому народу, передает РИА «Новости».

    Ковач также выразил мнение, что Киеву нельзя благодарить Баку за помощь Украине в секторе энергетики, в то время как Азербайджан «продает газ в полтора раза дороже для финансирования своих военных усилий против Армении».

    Ранее украинские СМИ сообщали о телефонном разговоре Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева, в ходе которого обсуждалась гуманитарная помощь Украине в энергетическом секторе, региональная безопасность и актуальные вызовы.

    Накануне Зеленский рассказал о настроениях в Киеве из-за снижения поддержки Украины со стороны США.

    Коментарии (0)
    7 октября 2023, 08:45
    В Британии раскрыли ключевую ошибку украинских военных

    Британский полковник Коллинз рассказал о главной ошибке ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Киевский режим несет большие потери в связи с тем, что стремится сочетать советскую тактику с использованием западной техники, заявил газете Telegraph британский полковник и ветеран Ирака Тим Коллинз.

    По его словам, командиры Киева сами виноваты в возникших у них на поле боя проблемах, так как стремятся сочетать две вещи – использование советской тактики с западным вооружением, эта модель не может работать, передает РИА «Новости».

    Офицер добавил, что непредусмотрительность Киев в этом смысле позволила снайперам и артиллерии ВС России эффективно препятствовать разминированию минных полей, а также ликвидировать ценных специалистов и полезную инженерную технику.

    Так, по мнению Коллинза, ВСУ приходится действовать ночью, однако в это время суток они сталкиваются с новыми проблемами.

    Полковник заметил, что Киеву в скором времени придется принимать тяжелые и сложные решения для восполнения людских потерь. В частности, Коллинз отметил, что даже резервисты с военной подготовкой в значительной мере сошли на «нет».

    «В украинскую армию придется призывать ограниченно годных к службе, включая ВИЧ-инфицированных», – предположил британский военный.

    Ранее западные СМИ писали о том, что на Западе начали уставать от конфликта на Украине, поворотным моментом может стать провал контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (6)
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