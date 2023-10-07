«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.15 комментариев
Haaretz: Спецслужбы Израиля просчитались относительно ХАМАС
Высокопоставленные чиновники службы безопасности Израиля ранее пришли к выводу, что ХАМАС будет избегать боевых действий, чтоб не ставить под угрозу жизни жителей сектора Газа, сообщила газета Haaretz.
Издание пишет, что высокопоставленные чиновники службы безопасности решили, что ХАМАС хочет избежать полномасштабной войны с Израилем, чтобы не ставить под угрозу прошлые достижения, которые улучшили жизнь жителей Газы, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД писала, почему масштабное нападение ХАМАС стало провалом израильских спецслужб.