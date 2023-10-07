Haaretz: Спецслужбы Израиля просчитались относительно ХАМАС

Медведев дал подсказку США относительно конфликта между Израилем и Палестиной

Зампред Совбеза Медведев призвал США переместить внимание на конфликт между Израилем и Палестиной

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что Вашингтону и «его союзничкам» стоило заниматься этим длящимся десятилетиями конфликтом.

«Но вместо работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам, и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа», – подчеркнул Медведев.

Также зампред отметил, что остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете, скорее всего, сможет только гражданская война на территории США.

Ранее в Минобороны Израиля заявили, что представители ХАМАС объявили войну Израилю.

