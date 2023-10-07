«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.11 комментариев
Палестинцы заявили о четырех захваченных танках Merkava
Палестинцы заявили о четырех захваченных танках Merkava
Боевики из палестинской группировки ХАМАС заявили о захвате четырех израильских танков Merkava, и другой бронированной техники на взятых штурмом КПП.
Палестинцы заявили о 14 захваченных единицах израильской бронетехники: танки Merkava Mk.IV, БТР M113, БМП Namer. Также на взятых КПП был серьезный арсенал стрелкового вооружения и гранатометов, пишет «Комсомольская правда».
Ранее ХАМАС опубликовал видео уничтожения израильского танка Merkava Mk4.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему Израиль, чьи спецслужбы считаются одними из лучших в мире, пропустил столь масштабное нападение.