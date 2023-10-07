Владимира Путина поздравляют с днем рождения по всей России

Президента Владимира Путина поздравляет вся страна

Tекст: Евгений Романов

В день рождения президента Владимира Путина российские военные на передовой прислали нацистам водку для празднования этого события. «Судоплатовцы решили разделить наш праздник с укропами. Взяли небольшую ночную паузу в боевых вылетах и – как по-настоящему хорошие соседи – послали подарки: коробку шоколадных конфет Москва и бутылку русской водки «Царская». Просто конфеты и просто бутылка водки», – говорится в официальном Telegram-канале проекта «Судный день».

Председатель народного Совета Донецкой народной республики (ДНР), полковник Артем Жога пожелал президенту, чтобы с ним рядом всегда были «самые надежные друзья, верные товарищи и единомышленники», готовые поддержать во всех добрых делах и помогать с успехом решать самые сложные задачи.

Свое поздравление записал командир первой разведывательной роты отдельного разведывательного батальона «Спарта», майор Александр Агранович («Матрос»). «Товарищ Верховный главнокомандующий, уважаемый Владимир Владимирович, мы, защитники русского Донбасса, во главе с вами, мы вас тоже считаем защитником русского Донбасса, придем к нашей общей победе, победе России. Разрешите поздравить вас от всего нашего дружного коллектива с днем рождения», – сказал Агранович.

Поздравлениями поделился заместитель командира «Спарты», капитан Денис Шундиков («Малыш»). «Хочу пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, нескончаемых запасов энергии и поблагодарить вас, что дали возможность освободить свою землю от украинских нацистов», – сказал Шундиков.

Командир 9-ой Гвардейской отдельной мотострелковой бригады, Герой России, полковник Тимур Курилкин («Байкот») поздравил президента от себя лично и от всего коллектива сослуживцев. «Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, успеха во всех начинаниях», – сказал Курилкин.

В обращении добровольческого корпуса отдельной штурмовой бригады «Ветераны» говорится, что деятельность Путина на посту главы государства «вдохновляет нас и дарит нам веру в то, что историческая справедливость, которую мы стремимся достичь, неизбежно будет воплощена».

Свои поздравления президенту записал коллектив Республиканского травматологического центра ДНР. «Вы – политик, сделанный из стали. И у вас большое доброе сердце. Благодаря вашему решению год назад мы стали частью самой мощной державы в мире, которая смогла дать достойный отпор агрессору!» – говорится в поздравлении сотрудников центра.

Сотрудники Донецкого клинического территориального медицинского объединения в своем поздравлении заявили, что гордятся «нашей общей историей и общими традициями». «Вместе мы все сможем и все преодолеем!» – сказала главврач Наталья Момот от лица двухтысячного коллектива больницы.

Крепкого здоровья и дальнейшего процветания пожелала президенту от лица медработников Мариуполя главврач Больницы интенсивного лечения Валентина Гавриляк. «Мы горды тем, что у нашей страны такой сильный лидер!» – сказала Гавриляк.

День рождения главы государства стал поводом для проведения в регионах онлайн-флешмоба с поздравлениями и благодарностями за вклад Путина и усилия в развитии страны. А жители Мелитополя вывесили в городе баннеры с поздравлениями главе государства. На одном из них говорится о гордости за страну и ее лидера, который стал для города освободителем. Такие же плакаты появились на только что выстроенных домах в Мариуполе, а также в Луганске и Северодонецке.

В освобожденной части Запорожской области педагоги назвали «великой честью» работать под «крылом великой России». Они поблагодарили президента за возможность обучать детей в обновленных по российским стандартам школам. В свою очередь сотрудники областной службы занятности поблагодарили Путина за то, «что приняли нас в новую большую семью по имени Россия». Они сердечно поздравили главу государства, пожелав ему успехов в работе, спорте и личной жизни.

В субботу президенту России Владимиру Путину исполняется 71 год. Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. В августе 1999 года стал председателем правительства по предложению президента Бориса Ельцина. Далее, перед новым 2000 годом, Ельцин предложил премьеру стать и. о. главы государства, а в марте Путин был избран президентом. По его словам, ему было сложно принять решение стать главой государства, поскольку это «довольно тяжелая судьба».