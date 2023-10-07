«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.6 комментариев
В АТОР рассказали о ситуации с турами в Израиль
АТОР: Информация об аннуляциях туров в Израиль не поступала
Турпоток из России в Израиль на ближайшие даты небольшой, информация об аннуляции туров не поступала, данные уточняются, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.
Он отметил, что нет информации о том, что пострадали россияне, нет данных об аннуляциях туров, пока идет уточнение, передает ТАСС.
В пресс-службе Red Wings сообщили, что рейсы из России в Израиль и обратно осуществляются в штатном режиме с учетом поступающих рекомендаций со стороны авиационного регулятора Израиля, внесения изменений в программу полетов не планируется.
В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что она не осуществляет транзитные полеты над территорией Израиля.
В АТОР уточнили, что, по предварительной информации, в Израиле сейчас находятся около 100 организованных туристов, а число самостоятельных путешественников неизвестно.
Ранее в посольстве России заявили об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Израиле.
В Минобороны Израиля заявили, что представители ХАМАС объявили войну Израилю.