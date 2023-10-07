В АТОР рассказали о ситуации с турами в Израиль

АТОР: Информация об аннуляциях туров в Израиль не поступала

Tекст: Вера Басилая

Он отметил, что нет информации о том, что пострадали россияне, нет данных об аннуляциях туров, пока идет уточнение, передает ТАСС.

В пресс-службе Red Wings сообщили, что рейсы из России в Израиль и обратно осуществляются в штатном режиме с учетом поступающих рекомендаций со стороны авиационного регулятора Израиля, внесения изменений в программу полетов не планируется.

В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что она не осуществляет транзитные полеты над территорией Израиля.

В АТОР уточнили, что, по предварительной информации, в Израиле сейчас находятся около 100 организованных туристов, а число самостоятельных путешественников неизвестно.

Ранее в посольстве России заявили об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Израиле.

В Минобороны Израиля заявили, что представители ХАМАС объявили войну Израилю.