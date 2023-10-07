«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.0 комментариев
В Херсонской области подорвали автомобиль секретаря местного отделения ЕР
В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря местного отделения ЕР Владимира Малова, он в крайне тяжелом состоянии
В Новой Каховке Херсонской области подорвали автомобиль секретаря местного отделения ЕР Владимира Малова, он в крайне тяжелом состоянии, сообщил член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кастюкевич.
В своем Telegram-канале он указал, что около 9.30 произошел подрыв автомобиля исполнительного секретаря Новокаховского местного отделения «Единой России» Владимира Малова 1957 года рождения, он госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Кастюкевич заверил, что в данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
«Мы расцениваем это как теракт, направленный против мирного населения и тех людей, кто строит мирную жизнь в Херсонской области» – заметил член комитета Совфеда, подчеркнув, что самое главное сейчас – сделать все, чтобы он выжил.