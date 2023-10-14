Глава МИД Украины Кулеба рассказал, как просил Блинкена вернуть McDonald's на Украину

Tекст: Вера Басилая

В интервью телеканалу «1+1» Кулеба заявил, что позвонил Блинкену и попросил его помочь открыть возобновить работу McDonald's на Украине, после того, как увидел, что все рестораны этой сети закрыты в стране, передает РИА «Новости».

«И да, я позвонил Блинкену по другим вопросам и в конце говорю: «Тони, а что вообще за непорядок? Что это за отношение такое к нам?» – рассказал Кулеба, добавив, что личного мотива не было, потому что он сам не ест в McDonald's.

Он считает, что закрытие этой сети на Украине было несправедливым, а присутствие McDonald's в любой стране – это сигнал инвесторам, работать над возобновлением работы иностранных компаний входит в обязанности МИД Украины.

Ранее Блинкен и Кулеба посетили ресторан McDonald's в Киеве. Глава украинского МИД рассказал Блинкену, что в студенческие годы ходил в McDonald's, чтобы избавиться от похмелья.