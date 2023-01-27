Путин назвал оправданием нацизма попытки пересмотреть вклад России в Победу Песков объяснил, за что Путин вручил награду бойцу «Вагнера» 27 января 2023, 14:12 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин наградил бойца группы «Вагнер» Айка Гаспаряна за проявленное геройство в ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Он (Гаспарян – прим. ВЗГЛЯД) принимает участие в спецоперации, и он проявил геройство, что было отмечено госнаградой», – сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать награду, которую президент вручил Гаспаряну, передает РИА «Новости». Напомним, в декабре 2022 года Путин провел вручение наград военнослужащим, проявившим героизм и мужество в ходе специальной военной операции на Украине. Путин: Украинские заградотряды расстреливают своих же в спину 25 января 2023, 16:15 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, обратил внимание, что украинские войска формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину. «К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете! Заградотряды же создали», – цитирует его ТАСС. Путин в День российского студенчества прибыл в главное высшее учебное заведение страны – МГУ имени Ломоносова. Ранее Путин заявил, что существуют все основания считать неонацистским режимом нынешние власти Украины. Во время общения с рабочими Обуховского завода Путин отметил, что в Киеве прославляют Бандеру, бывшего пособником Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов и расстрела гражданских лиц в Донбассе. Путин назвал оккупационными американские войска в Германии 25 января 2023, 16:37

Фото: U.S. Army photo/Gary L. Kieffer

Текст: Елизавета Шишкова

Войска США на территории Германии и юридически, и фактически до сих пор являются оккупационными, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню. «Советские войска же были в Австрии, но они ушли оттуда добровольно. Россия как правопреемник Советского Союза выступила в качестве гаранта конституции Австрийской Республики и гаранта нейтрального статуса Австрийской Республики. И в целом очень многие рядовые граждане в Австрии это знают и благодарны России за такую позицию. <…> Что касается других европейских стран, – ситуация сложная», – передает его слова ТАСС. Глава государства отметил, что «самая крупная страна Европы, экономический гигант – Федеративная Республика Германия, и Советский Союз юридически оформил прекращение ее оккупации». «После Второй мировой войны Германия была разделена, как известно, на четыре сектора – американский, английский, французский и советский. Так вот, Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты – нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики [Германия] находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть – их там очень много», – заключил Путин. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как США разваливают Евросоюз. Новости СМИ2 Путин: Целью СВО является защита людей и защита самой России Путин назвал целью СВО защиту людей и России 25 января 2023, 15:59

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Целью спецоперации на Украине является защита людей и России от угроз, которые ей пытаются создать на ее исторических территориях, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами в честь Татьяниного дня. «Цель [СВО], как я уже много раз говорил, – прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить», – передает его слова ТАСС. Ранее Путин положительно оценил динамику проведения специальной военной операции и выразил надежду на то, что российские бойцы еще неоднократно порадуют результатами своей работы. Путин в среду встретился со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова и поздравил их с отмечаемым 25 января Татьяниным днем (День российского студенчества) и пожелал, чтобы результаты их научных трудов шли на пользу государству, а в жизни была яркая любовь и дружба. Путин назвал систему ПВО России лучшей в мире Путин: Система ПВО России показала себя лучшей в мире 24 января 2023, 20:14 Текст: Вера Басилая

Боевые действия показали, что российская система противоракетной обороны является одной из лучших в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом президент сообщил на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, передает ТАСС. «Я уже говорил, что то, что США производят ракеты системы Patriot – у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше чем в три раза», – отметил глава государства. Ранее Путин обсудил с белгородским губернатором вопросы безопасности региона. Гладков доложил президенту, что с начала СВО при обстрелах со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения. Новости СМИ2 Путин: Россия «отменять» мировую культуру не будет Путин заявил, что Россия «отменять» мировую культуру не будет 25 января 2023, 16:24 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами в МГУ заявил, что никогда не додумались бы «отменять» произведения выдающихся зарубежных авторов. «Нас все из-за бугра учили-учили. Да, мы не идеальны, наверное, есть о чем с нами поспорить, но мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О'Генри, а там (на Западе) додумались до того, чтобы отменить Чайковского», – цитирует его ТАСС. Он отметил, что пускай Запад живет без «Чайковского, Достоевского и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем». Также Путин добавил, что Россия является частью мировой культуры, но весьма значимой, и необходимо понимать значение и роль российской культуры в мировом многообразии. «Мы же тоже часть мировой культуры, надо нас воспринимать как часть мировой культуры, но значимую! Понимать нашу роль, значимость, значение, роль российской культуры в мировом многообразии», – сказал президент. Ранее глава правительства Италии Джорджа Мелони посетила премьеру оперы «Борис Годунов» в театре «Ла Скала». Она призвала разделять конфликт на Украине и отношение к русской культуре. Путин назвал небезопасным привлечение студотрядов на стройки в новых регионах Путин: Привлекать студотряды на стройку в новых регионах полезно, но пока – опасно 25 января 2023, 15:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин считает, что привлекать студенческие отряды для восстановления новых регионов было бы полезно, но пока там недостаточно безопасно для этого. Выслушав предложение развернуть «всероссийскую студенческую стройку» в новых субъектах России, Путин сказал, что идея хорошая. «Конечно, востребованы студенческие отряды и по восстановлению территорий, о которых вы сказали. Единственное, что меня, честно говоря, останавливает от того, чтобы развернуть это широко, – это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать», – передает ТАСС слова Путина. Он обратил внимание, что там «не все просто» и «ситуация пока сложная на многих территориях». «А если в массовом порядке студенты там будут работать, – просто за каждым не уследишь», – констатировал президент. Путин в среду встретился со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова и поздравил их с отмечаемым 25 января Татьяниным днем (День российского студенчества) и пожелал, чтобы результаты их научных трудов шли на пользу государству, а в жизни была яркая любовь и дружба. Новости СМИ2 Кремль подтвердил отсутствие контактов Путина с Зеленским Песков подтвердил отсутствие контактов Путина с Зеленским на протяжении нескольких лет 25 января 2023, 04:24

Фото: kremlin.ru, Ukraine Presidency/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин последние несколько лет не контактировал с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Пескова спросили, верно ли, что Путин не встречался и не разговаривал по телефону с Зеленским уже несколько лет. Песков подтвердил это, передает РИА «Новости». Напомним, встреча Путина и Зеленского состоялась в 2019 году в рамках «нормандского» саммита в Париже. После этого были телефонные переговоры в феврале и июле 2020 года. Зеленскому оказалось «неинтересно» вести переговоры с Путиным Зеленский заявил о незаинтересованности в переговорах с президентом России 26 января 2023, 11:43

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему «неинтересно» вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. «Это неинтересно мне», – сказал Зеленский в интервью британскому каналу Sky News. Зеленский добавил, что ему «неинтересно» встречаться с главой Российского государства, «разговаривать», передает ТАСС. Он сказал, что «не понимает, кто принимает решения в России». С подобным заявлением Зеленский выступает не впервые. Он уже говорил, что не готов вести переговоры с Россией, а также подписал указ об отказе от переговоров с Владимиром Путиным. При этом Москва неоднократно заявляла об открытости к мирным переговорам, а также о том, что Киев мог бы через посредников прояснить свое видение дальнейшего развития ситуации и возможные переговоры с Россией. Новости СМИ2 Путин: Преступления неонацистов на Украине свидетельствуют о забвении уроков истории 27 января 2023, 12:36

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Преступления неонацистов на Украине против мирных граждан, в частности этнические чистки и карательные акции, говорят о том, что они забыли уроки истории, заявил президент Владимир Путин. Глава государства напомнил, что забвение уроков истории влечет за собой повторение страшных трагедий. Одним из свидетельств этого являются преступления против мирного населения, карательные акции и этнические чистки, организованные неонацистами на Украине, отметил Путин в телеграмме, направленной организаторам и участникам мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц–Биркенау (Освенцим). Документ опубликован на сайте Кремля. С этим злом сражаются российские военные, добавил Путин. Ранее Путин заявлял, что столкновение с враждебными силами на Украине было неизбежно. Борьба с засильем иностранных слов включена в задачи культурной госполитики 25 января 2023, 16:44 Текст: Алексей Дегтярев

В Основы государственной культурной политики включена борьба с нецензурными словами и излишним использованием иностранной лексики, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Указ дополнил подраздел документа о мерах языковой политики пунктами о защите и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики) и противодействие излишнему использованию иностранных слов, передает ТАСС. Также глава государства включил обеспечение культурного суверенитета в основные цели государственной политики в этой сфере. В число целей, в частности, включены «обеспечение культурного суверенитета РФ» и «повышение роли РФ в мировом гуманитарном и культурном пространстве». Новости СМИ2 Путин обсудил с белгородским губернатором вопросы безопасности региона Путин обсудил с белгородским губернатором Гладковым вопросы безопасности региона 24 января 2023, 19:41 Президент Владимир Путин на встрече с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым предложил обсудить обеспечение безопасности региона. «Начать предлагаю все-таки с обеспечения безопасности, помощи людям и работы оперативного штаба под вашим руководством», – цитирует Путина РИА «Новости». Глава государства отметил, что область показывает хорошие результаты в развитии, но есть вопросы, которым нужно особое внимание. «Белгородская область под вашим руководством демонстрирует очень хорошие результаты устойчивого, стабильного развития. Это отражается на объективных данных, касающихся роста валового регионального продукта, промышленного производства, стройки, инвестиций», – похвалил президент главу региона, добавив, что «есть, конечно, и вопросы, требующие особого внимания». Гладков доложил президенту, что с начала СВО при обстрелах со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения, передает ТАСС. По его словам, с 22 сентября 2022 года в регионе в ходе частичной мобилизации призвали порядка 4,1 тыс. человек. Все мобилизованные получают не менее 195 тыс. рублей в месяц вне зависимости от места службы, сказал губернатор. Президент поблагодарил его за стабильную работу в непростых условиях в приграничной зоне СВО. «Хочу поблагодарить всю вашу команду за то, что вы в сегодняшних непростых условиях работаете стабильно, ритмично и в целом эффективно», — сказал глава государства. Путин согласился с идеей перенести День молодежи на другую дату Путин согласился с идеей перенести День молодежи в России на последнюю субботу июня 25 января 2023, 15:16 Текст: Дмитрий Зубарев

День молодежи в России можно перенести с фиксированный даты на последнюю субботу июня, заявил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами. Одна из учащихся попросила президента перенести праздник на последнюю субботу июня, пояснив, поскольку 27 июня, когда традиционно празднуют День молодежи, студенты обычно заняты подготовкой к экзаменам и работой. «Это можно сделать, безусловно. Я переговорю с министром науки и образования. Думаю, что министерство тоже поддержит [идею переноса]», – передает ТАСС слова Путина, отметившего, что «многие профессиональные праздники отмечаются в выходные дни». Путин в среду встретился со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова и поздравил их с отмечаемым 25 января Татьяниным днем (День российского студенчества) и пожелал, чтобы результаты их научных трудов шли на пользу государству, а в жизни была яркая любовь и дружба. Новости СМИ2 Путин: Европа рано или поздно вернет себе суверенитет Путин выразил надежду на возвращение Европой суверенитета 25 января 2023, 16:11 Текст: Елизавета Шишкова

Европа сможет рано или поздно вернуть утраченный суверенитет, но для этого необходимо время, заявил президент России Владимир Путин на приуроченной к Татьяниному дню встрече со студентами. «Конечно, время придет, действительно, сомнений нет. Так или иначе суверенитет будет возвращен Европе. Судя по всему, для этого нужно еще какое-то время», – передает его слова ТАСС. Путин добавил, что политические элиты Европы часто обслуживают чужие интересы, а не свои. «У меня добрые отношения со многими простыми и не очень простыми австрийцами, и я знаю, что они относятся к нашей стране очень доброжелательно. И несмотря ни на какие <…> события, которые в мире происходят, их мнение в отношении нашей страны не меняется, в отличие от политических элит некоторых стран, включая европейских. Эти элиты часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран. Но переосмысление все равно происходит», – сказал глава государства. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Европа делает неправильные выводы из истории войн с Россией. Путин приехал в МГУ на День студента 25 января 2023, 14:26 Текст: Алексей Дегтярев

Российский президент Владимир Путин в День российского студенчества прибыл в главное высшее учебное заведение страны – МГУ имени Ломоносова. Глава государства планирует поговорить с учащимися, осмотреть новый учебно-практический корпус университета, передает ТАСС. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что по традиции студенты «будут говорить о том, что им интересно, и задавать вопросы главе государства». Президент также ознакомится с развитием научного кластера «Ломоносов» на Воробьевых горах. Песков пояснил, что научно-технологический центр вуза «Воробьевы горы», куда входит кластер «Ломоносов», является очень важным проектом. «Это именно научно-технологический центр – не офисные помещения, а помещения, где идет работа с технологиями, научные, технологические изыскания», – сказал он. Новости СМИ2 Песков подтвердил общение Путина с Варнигом Песков подтвердил общение Путина с исполнительным директором Nord Stream 2 Варнигом 26 января 2023, 12:21 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин после начала СВО общался с исполнительным директором Nord Stream 2 Маттиасом Варнигом, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, были ли у них контакты после начала специальной военной операции и планируется ли дальнейшее общение, сказал, что Путин и Варниг знакомы, и они действительно общались, передает ТАСС. Ранее Варниг в интервью газете Zeit сказал, что общался с российским президентом в Москве после начала спецоперации. Издание отмечало, что разговор состоялся без свидетелей, однако сам Варниг утверждает, что спросил Путина о том, «каковы цели» операции, передает РИА «Новости». В сентябре Варнига включили в список «лоббистов Газпрома».