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Начались сбои в работе AppStore и других сервисов
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Некоторые пользователи столкнулись со сбоями в работе сервиса приложений AppStore компании Apple, пишут СМИ.
Так, сервис перестал открываться без включения VPN. На сбой пожаловались абоненты операторов МТС, «Билайн» и «Мегафон», передает ТАСС.
Кроме того, по данным DownDetector, масштабные сбои зафиксированы в работе почтового сервиса Microsoft Otllook, игровых сервисов Xbox Live, Steam, и других.
Ранее из магазина приложений AppStore были удалены приложения «Юла» и «Домклик». Приложения «ВКонтакте» и «Почта Mail.ru» также исчезли из AppStore.
В Кремле отреагировали на сообщение о готовящемся покушении на Пригожина
Причастность киевских властей к убийству журналистки Дарьи Дугиной указывает на опасность покушений на россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о слухах о возможном покушении на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
«Это, скорее, вопрос для спецслужб, это их профиль», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о якобы готовящемся покушении на Пригожина со стороны Киева и Вашингтона, передает ТАСС.
Он отметил, что Украина имеет отношение к покушениям, в том числе к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, и такая опасность для россиян есть, заключил представитель Кремля.
Ранее сам Пригожин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава ЦРУ США Уильям Бернс обсуждали покушение на него.
Глава Генштаба ВС РФ заявил о противостоянии Запада России в ходе СВО
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад
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России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад, такого уровня и интенсивности боевых действий в истории современной России еще не было, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов заявил в интервью «Аргументам и фактам», что нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад, такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала, передает РИА «Новости».
Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию, чего не было со времен Великой Отечественной войны.
Герасимов заверил, что в Генштабе ВС РФ принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных Верховным главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.
Ранее в понедельник глава МИД Сергей Лавров констатировал, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США и их сателлитов против России.
МИД: Разговоры о красных линиях остались в прошлом
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Рассуждения о красных линиях остались в прошлом, США признались в стремлении нанести России стратегическое поражение, заявил МИД России.
В ведомстве прокомментировали высказывание первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского. МИД подчеркнул, что против России ведется гибридная война. Как заявило министерство, «не замечать реальность невозможно», передает ТАСС.
Напомним, Полянский заявил, что НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пересечены еще не все красные линии. Он допустил, что «самые красные» линии пока не были пересечены. Когда имеешь дело с ядерной державой, такой как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все большую эскалацию, отметил Полянский.
В середине января журнал Newsweek писал, что США и НАТО пересекают все новые красные линии в вопросах поддержки Украины. Несколько месяцев назад США обещали не поставлять Украине системы Patriot, однако в итоге изменили свою позицию. Затем ситуация повторилась с комплексами HIMARS. Теперь новой красной линией стали танки, отмечалось в публикации.
Арабские СМИ: Байден готов передать Киеву 10 танков Abrams для давления на Берлин
Sky News Arabia сообщил о готовности Байдена передать Киеву 10 танков Abrams для давления на Берлин
Американский президент Джо Байден якобы готов отдать киевским властям 10 танков Abrams, чтобы надавить на Германию, которая пока не решилась на поставки танков Leopard 2, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Байден может передать Киеву 10 Abrams с целью давления на Берлин, чтобы тот передал украинской стороне Leopard 2, сообщили собеседники Sky News Arabia, передает ТАСС.
Байден полагает, что для противостояния России Украине нужны 500 танков.
Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее заявлял о готовности Германии поставить Leopard 2 Украине, если Вашингтон передаст Киеву Abrams.
Издание Suddeutsche Zeitung указывало, что решение немецкой стороны пока не передавать Украине танки вызвало непонимание и гнев среди союзников ФРГ по НАТО. Особенно бурно отреагировали США.
США попытались уговорить Зеленского отвести украинские войска из Артемовска
CNN узнал о спорах между властями США и Зеленским по вопросу о необходимости отступления украинских войск из Артемовска
На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским представители американской администрации уговаривали его отвести войска из Артемовска (Бахмута), сообщили украинские и американские чиновники.
С Зеленским говорили первый заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер, первый замглавы Госдепа Уэнди Шерман и замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Как сообщает CNN, Вашингтон захотел помочь украинской стороне отойти от «ожесточенного сражения на истощение» в Артемовске. По мнению США, Украина должна сосредоточиться на «маневренных боевых действиях с использованием быстрых, неожиданных бросков против российских сил», для чего Киеву и передают бронетехнику.
Зеленский отказывается верить, что российские войска «обеспечили победу» в боях за Артемовск, и «не хочет отдавать» город, удержание которого, по его мнению, «повысит шансы Украины на возвращение всего Донбасса». Зеленский считает, что «победа здесь России откроет для нее путь к наступлению на стратегически важные города Славянск и Краматорск», сообщил канал, ссылаясь на источники, которые знакомы с планами президента Украины.
Источник в военных кругах США также высказал CNN сомнения относительно отступления украинских сил, но «не из-за военного значения» Артемовска, а «из-за стратегического символизма». CNN полагает, что в боях за Артемовск Украина якобы может «измотать Россию». Однако канал вынужден признать, что «Украина тоже несет огромные потери в этой битве и расходует гигантские объемы боеприпасов ежедневно».
«Такой образ ведения боевых действий поддерживать не получится, полагают в США. В абсолютных величинах у России больше артиллерии и живой силы», – говорится в сообщении.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.
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Эксперт: Российские учения с «Цирконом» взволновали НАТО
Военный эксперт Дандыкин: «Циркон» серьезно волнует НАТО
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В НАТО прекрасно понимают, что может произойти, если «Циркон» поразит авианосец. Поэтому они внимательно следили за нашими учениями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел учения по применению противокорабельной гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морской цели в Атлантике.
«Учения «Адмирала Горшкова» сразу же вызвали волнения на Западе. Мол, «зачем вы движетесь к берегам США?». Создалось такое впечатление, будто бы по направлению к ним вышла целая эскадра», – иронично сказал капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.
«Корабль просто отрабатывал поставленные ему задачи. Причем работать он будет во всех ранее заявленных пунктах. Атлантика – большая, и проводить учения в западной ее части вполне логично, особенно на фоне текущих событий в Восточной Европе», – продолжил военный эксперт.
«Конечно, «Циркон» серьезно волнует НАТО. Ракета идет с огромной скоростью, сбить ее очень непросто, если вообще возможно. Кроме того, она может нести боезаряд со специальной головной частью. Несложно представить, что будет с авианосцем, если ракета его поразит», – обратил внимание собеседник.
«Также ракета способна поражать цели в радиусе тысячи километров. Но при этом мы должны проводить учения с подобными ракетами не только в Арктике, но и в Атлантике, выходя на соответствующие рубежи пуска. Ровно по этой причине США внимательно наблюдали за нашими учениями, оценивали их и делали выводы», – предполагает он.
«Более того, мы ведь неоднократно и довольно аккуратно рассказывали НАТО, что у нас есть такое оружие. Демонстрировалась компьютерная графика. Но они не верили. Что ж, теперь сомнений не осталось. Наши учения в этом районе Атлантики – это полноценный элемент боевой подготовки, который иллюстрирует: важно не количество вооружений, а их качество», – подчеркнул Дандыкин.
Эксперты также отмечают, что боевой поход «Адмирала Горшкова» с «Цирконами» является уникальным событием еще и потому, что Россия первой открывает новую страницу в истории под названием «Гиперзвуковые ракеты на океанских просторах».
«По официальной информации, «Адмирал Горшков» пройдет Атлантику, Индийский океан, Средиземное море. И это действительно новшество – ничего подобного до сегодняшнего дня не было», – отметил Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН. Несмотря на то, что подобные программы разработки гиперзвуковых ракет для кораблей ведутся и в других странах, включая США и Китай, Россия их фактически опередила.
«При этом, конечно, нельзя сказать, что это какое-то революционное изменение ситуации. Традиционный акцент советского, а затем российского флота – на высокоскоростных противокорабельных ракетах. То, что сейчас поменялось, это возможность поражать и наземные цели, что также является магистральным развитием и других противокорабельных ракет. При этом здесь идет речь о совсем другом уровне скорости и дальности», – цитирует Стефановича РЕН-ТВ.
Ранее фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования, сообщили в Минобороны.
Уточняется, что фрегат отработал удар ракетой «Циркон» по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров. В ходе учений экипаж корабля продемонстрировал высокую слаженность действий, подчеркнули в военном ведомстве.
Как сообщил командир корабля капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль, эффективность запуска составила одну единицу, что означает полное соответствие ожиданиям. Учения, по его словам, подтвердили все заложенные в данный комплекс характеристики.
Ожидается, что во второй половине февраля «Адмирал Горшков» также примет участие в учениях ВМФ стран БРИКС (России, Китая и ЮАР) в акватории Индийского океана у берегов ЮАР у города Дурбан и в соседнем заливе Ричардс Бэй. В начале января президент России Владимир Путин поручил направить фрегат «Адмирал Горшков» с ракетными системами «Циркон» на боевую службу.
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В Белом доме сообщили о намерении Байдена объявить о поставке Киеву танков
Al Jazeera со ссылкой на представителя Белого дома сообщила о намерении Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams
В среду глава американского государства Джо Байден сообщит, что США предоставят Украине танки Abrams, заявил представитель Белого дома.
По словам чиновника, о решении поставить Украине танки Байден «объявит завтра», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.
Напомним, сообщалось, что США могут поставить Киеву 10 танков Abrams, чтобы оказать давление на Германию в вопросе поставок танков Leopard 2. Позднее в Белом доме сказали, что речь идет примерно о 30 Abrams. По данным СМИ, военная техника будет закуплена, а не выделена из существующих запасов.
Американские СМИ назвали цель отправки немецких танков на Украину
Журналист Матэ: США убедили Германию отправить Украине танки, чтобы поссорить Россию и Германию
США убедили Германию отправить Украине танки, чтобы поссорить Россию и ФРГ, написал обозреватель Gray Zone Аарон Матэ.
По его словам, США убедили Берлин направить танки Leopard на Украину, не обращая внимания на риск эскалации и опросы общественного мнения в Германии, что является победой, которую основатель Stratfor Джордж Фридман назвал «исконным интересом» США: разрыв «отношений между Россией и Германией, передает РИА «Новости».
Ранее Фридман заявил, что Россия и Германия «флиртуют» друг с другом и мечтают о «комбинации из русского газа и немецкой технологии». При этом одна сторона, по его словам, все время предавала другую, а строительство «Северного потока – 2» противоречит целям НАТО. Российский сенатор Алексей Пушков в ответ на это заявил, что такое выказывание Фридмана демонстрирует «старый ночной кошмар англосаксов» – союз двух континентальных европейских гигантов в лице России и Германии».
СМИ: Желание Украины отвоевать Крым может привести к Третьей мировой войне
TAC: Желание Украины отвоевать Крым может привести к Третьей мировой войне
США вызывают сильное недовольство европейцев, поскольку все больше людей начинают понимать, что предполагаемые интересы Вашингтона в борьбе с Россией не совпадают с их интересами, сообщили местные СМИ.
The American Conservative пишет, что никто не ожидает, что Украина «сдастся русским». «Но, конечно же, мы должны сделать все возможное, чтобы остановить этот конфликт. Вместо этого теперь Вашингтон думает о том, чтобы поддержать сумасшедшую идею Киева отвоевать Крым, где базируется российский Черноморский флот», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».
По мнению автора, такая политика некоторых западных чиновников может «подарить нам Третью мировую войну». Нужно их остановить, резюмировалось в материале.
Напомним, Пентагон заявил о праве Украины «провести операцию» в Крыму. При этом координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.
Российского «Терминатора» назвали следующим шагом в эволюции бронетанковых войск
Российская машина поддержки танков «Терминатор» может повлиять на эволюцию бронетанковых войск в мире, пишет американское издание Forbes.
«Терминатор» несет на себе несколько видов вооружения, он может стать следующим этапом в эволюции войск, говорится в публикации Forbes, передает РИА «Новости».
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) носит динамическую защиту «Реликт», которая поражает противотанковые снаряды, небольшой размер башни делает ее мене уязвимой, указал автор материала.
Именно БМПТ, а не танки, способны оказаться последними уцелевшими машинами на поле боя.
Ранее Минобороны показало видео, где зафиксировано поражение российским танком украинского при огневой поддержке «Терминатора».
У ядерных ракетчиков США обнаружили высокую заболеваемость раком крови
AP: У ядерных ракетчиков США обнаружили высокую заболеваемость раком крови
У многих служащих на военной базе Мальмстрем в США с ядерным оружием обнаружена высокая заболеваемость раком крови, сообщила обозреватель Associated Press Тара Копп.
Согласно статье, в январе подполковник Космических сил США Дэниел Сибек рассказал, что у девяти офицеров диагностирована неходжкинская лимфома, один из заболевших погиб, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
По информации Копп, в Штатах рак крови встречается в среднем у 19 из 100 тыс. человек. При этом журналистка уточнила, что на военной базе Мальмстрем служат порядка 3,3 тыс. военных, около 400 из них – ракетчики.
Публицист отмечает, что ракетчики опускаются глубоко под землю на закрытых лифтах в маленький опербункер, который снаружи оснащен толстой стеной из стали и бетона. При этом часто служащие находятся в таком бункере несколько дней, чтобы в случае необходимости по указу президента США дать старт к запуску ядерной ракеты.
Ранее американские ученые создали VR-игру, позволяющую смоделировать американский ответ на удар «300 ядерными ракетами России» по Соединенным Штатам, игрокам предлагается роль президента США.
Стрелки «Часов Судного дня» приблизили к «ядерной полуночи» из-за Украины
Стрелки символических «Часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к апокалипсису, заявила президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон.
До точки «ядерного апокалипсиса» осталось 90 секунд, заявила Бронсон, передает ТАСС.
Решение о переводе стрелок приняли из-за конфликта на Украине, вероятность выхода ситуации из-под чьего-либо контроля «остается высокой», заключила она.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что угроза новой мировой войны стала выше из-за подготовки агрессии в отношении России.
Медведев назвал Байдена и Шольца часовщиками «Судного дня»
Медведев предложил Байдену и Шольцу остановить «тиканье атомных часов» на некоторое время
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, как добиться того, чтобы стрелки «Часов Судного дня», указывающие на угрозу глобальной катастрофы, отодвинулись назад.
По словам Медведева, «часовщикам» нужно «остановить тиканье атомных часов на некоторое время». «Часовщиками» он назвал главу американского государства Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца. Как заявил Медведев, им «нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела», передает РИА «Новости».
Напомним, президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон сообщил, что стрелки символических «Часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к апокалипсису.
США официально объявят о передаче Украине танков Abrams на этой неделе
СМИ: США официально объявят о передаче Украине танков Abrams на этой неделе
Соединенные Штаты могут на этой неделе объявить о передаче Киеву танков M1 Abrams в соответствии с договоренностью с Германией, пишут СМИ.
Передача киевскому режиму американских Abrams якобы станет частью договоренности с Берлином о поставках украинской стороне танков Leopard 2, пишет Wall Street Journal, передает ТАСС.
При этом в Белом доме эти данные отказались комментировать.
Ранее во вторник СМИ сообщали, что американский президент Джо Байден якобы готов отдать киевским властям 10 танков Abrams, чтобы надавить на Германию.
Песков прокомментировал решение США признать «Вагнер» «преступной организацией»
Намерение американской стороны признать ЧВК «Вагнер» преступной организацией вряд ли сможет повлиять на компанию, выразил мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Не думаю, что в прикладном плане это имеет какое-то значение для нашей страны и тем более для ЧВК «Вагнер», – заявил Песков, комментируя решение американских властей, передает ТАСС.
Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон планирует определить ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию и задействовать в отношении компании новые рестрикции.