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Британцы назвали главный страх Зеленского
Читатели Daily Mail рассказали о главном страхе Зеленского
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Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский просит поставить больше танков Киеву.
«Мне кажется, что главный страх Зеленского – это проиграть конфликт с Россией и [президентом России Владимиром] Путиным из-за нехватки техники», – пишет один из читателей на сайте Daily Mail.
Другой читатель считает, что наступило время мирных переговоров, призванных положить конец этому разрушительному безумию, передает РИА «Новости».
По словам одного из комментаторов, Зеленский не остановится, пока НАТО не втянут в полномасштабный конфликт с Россией.
Еще один комментатор подчеркнул, что поставок Киеву «достаточно», и также призвал сесть за стол переговоров, поработать над мирным соглашением.
Пятый читатель заявил, что ему надело, что налоги британских граждан идут на конфликт, который не должен их касаться. «Зеленский всегда просит оружие, но никогда не доволен тем, что получает», – заявил он.
«В последний раз, когда Германия направила танки против русских, их танки оказались в Берлине», – заключил читатель.
Ранее читателей газеты Daily Mail возмутило заявление начальника генштаба сухопутных войск Великобритании Патрика Сандерса о том, что после передачи танков Challenger 2 Украине британская армия станет «временно слабее».
Немецкая разведка сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском
Украинские военные понесли серьезные потери у Артемовска, говорится в секретном докладе Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) в Бундестаге, пишут немецкие СМИ.
Под Артемовском украинские силы несут «огромные потери», в докладе БНД шла речь о трехзначных числах за сутки, падение города повлияет на всю линию обороны Украины, поскольку это позволит России продвинуться еще дальше вглубь Донбасса, сообщил Spiegel, передает ТАСС.
БНД также сообщила, что Российская армия действовала под Артемовском «с беспощадной жестокостью».
Ранее Минобороны сообщило, что освобожден поселок Клещеевка в пригороде Артемовска и поселок Лобковое на Запорожском направлении.
В Крыму пригрозили США ответом чрезвычайной жесткости
Сенатор Ковитиди: Атака на Крым вынудит Россию пойти на самый жесткий военный ответ
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Пентагон подстрекает Украину к активным военным действиям в Крыму. Мы не раз говорили о том, что полуостров – неотъемлемая часть России. В случае атаки Запад рискует развязать крупномасштабную войну. Об этом газете ВЗГЛЯД заявила сенатор Ольга Ковитиди. Ранее в Пентагоне заявили о праве Киева «провести операцию» в Крыму.
«Официальные лица Запада давно потеряли инстинкт самосохранения. Их цель – заработать на этой войне. Они не думают о простых жителях собственных государств. Именно поэтому мы должны пытаться выйти на контакт с населением этих стран, объяснить им, что столь дерзкая политика Вашингтона или Брюсселя может привести мир к катастрофе», – считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
«Позиция США по поводу того, что Украина может провести военную операцию в Крыму, дает Москве право на ответ чрезвычайной жесткости. Мы четко разъяснили нашу позицию: полуостров – часть Российской Федерации. Вопрос закрыт. Любые поползновения на территориальную и государственную принадлежность Крыма будут пресечены», – подчеркивает собеседник.
«Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх раскидывается очень громкими словами, не понимая, что за ними стоят жизни миллионов людей. Она, кажется, не осознает, к чему могут привести подобные призывы со стороны Вашингтона. Это печально и страшно, потому что глупость в очередной раз может создать историческую трагедию», – считает Ковитиди.
«Мы в России не хотим войны. Тем не менее США упорно пытаются ее приблизить, используя Украину в качестве тарана. Жители Крыма демократическим путем определили свое будущее – решили, в какой стране они хотят жить. Мы не можем подвести население полуострова», – акцентирует политик.
«Атака на Севастополь и Крым станет поводом для начала крупномасштабной войны, в которой могут пострадать в том числе и граждане многих европейских держав. Западным лидерам необходимо забыть про риторику «камикадзе» и прекратить подвигать Украину на столь необдуманные шаги», – резюмирует Ковитиди.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина вправе провести операцию в Крыму с целью возвращения контроля над полуостровом. При этом она подчеркнула, что США поддержат Киев в деле воссоединения страны любыми средствами.
Отвечая на вопрос о том, консультируется ли Украина Соединенными Штатами, Сингх сказала, что США не диктуют стране, как именно следует проводить операции. По ее словам, Киев самостоятельно принимает решения о проведении военных действий.
Напомним, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее назвал одобрение Штатами нанесения ударов Киевом по полуострову фактическим разрешением на проведение террористических актов на территории Российской Федерации.
Глава дипмиссии выразил уверенность, что, услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность, а риски эскалации конфликта только усилятся.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров.
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Иран озвучил доход от шпионажа на Британию казненного экс-министра обороны
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Казненный в Иране за шпионаж в пользу британской разведслужбы MI6 экс-заместитель министра обороны Алиреза Акбари получил от Лондона более 2 млн евро, недвижимость в Испании, Австрии и Англии, а также гражданство Великобритании, сообщило иранское министерство информации (разведки).
Министерство разведки Ирана заявило, что британцы в два этапа сделали Акбари своим шпионом, они спланировали его побег, заплатили за шпионаж более 2 млн евро. Кроме того, Британия предоставила ему дома в Вене, Лондоне, Испании, а также британское гражданство. При этом британцы знали, какая судьба ждет Акбари, передает РИА «Новости».
Иранская разведка считает, что власти Британии должны были ответить за предательство Акбари. Кроме того, министерство посоветовало попавшим в ловушку шпионских служб иранцам немедленно обратиться и сдаться властям Ирана. В этом случае им могут смягчить наказание.
Ранее иранские СМИ сообщили, что власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении имевшего два гражданства экс-заместителя министра обороны Алирезы Акбари, приговоренного ранее к казни за шпионаж в пользу британских спецслужб.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил казнь иранско-британского гражданина Алирезы Акбари.
После исполнения приговора глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон временно отозвал британского посла из Тегерана.
Власти Украины запретили демонтировать танк «Иосиф Сталин» в Ровненской области
Минкульт Украины приказал не трогать танк «Иосиф Сталин» в Ровненской области на западе страны
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Министерство культуры Украины не разрешает демонтировать советский танк «Иосиф Сталин», установленный на въезде в город Дубно Ровненской области на западе Украины, он имеет историческую ценность, сообщил начальник городского управления ЖКХ Илья Онисько.
Чиновник в интервью газете «Ровно вечернее» заявил, что Минкульт Украины предупредил, что танк уникальной марки ИС-2 имеет историческую ценность, в случае сноса без разрешения комиссии, грозит уголовная ответственность, передает ТАСС.
Онисько заявил, что комиссия, дающая разрешение, до сих пор не может собраться, поэтому неизвестно, как предстоит действовать. Он подчеркнул, что танк находится в реестре памятников, находящихся под защитой государства, местным властям «предлагали провести просветительскую работу среди местных жителей, чтобы это объяснить».
Ранее стало известно, что власти города Каменского Днепропетровской области Украины, в котором родился Леонид Брежнев, не планируют обсуждать вопрос о демонтаже памятника генсеку ЦК КПСС, поскольку на демонтаж все равно нет денег.
Власти Запорожской области заявили об ослаблении группировки ВСУ на линии соприкосновения
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Противник на Запорожском направлении ослаб, большое число группировок перебросили к Соледару и Артемовску. Кроме того, бойцы ВСУ все чаще переходят на сторону России, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель запорожского движения «Мы месте с Россией» Владимир Рогов. Ранее ВС России взяли под огневой контроль четыре населенных пункта в области.
«Мы долгое время готовились к обороне, но сейчас вся линия боевого соприкосновения в Запорожской области оживилась. Активно работает наша артиллерия. Нам удалось взять под полный огневой контроль четыре населенных пункта в пригороде Орехова», – рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Интенсивность обстрелов позиций противника рекордная. Только за последние сутки Минобороны Украины подтвердило более 200 наших ударов. Об этом свидетельствуют их внутренние сводки, которые нам удается перехватить. Позже они публикуются в СМИ», – продолжил собеседник.
Он добавил, что бои идут от границы Запорожской области с ДНР в сторону сел Ольговское, Малиновка, Чаривное, Белогорье вплоть до села Каменское. «Прогнозы – дело неблагодарное, но точно можно сказать, что ВСУ здесь ослабли. Кроме того, огромную часть подразделений перебросили в сторону Артемовска и Соледара», – пояснил он.
«Также мы отмечаем активизацию перехода на нашу сторону солдат ВСУ. Лично я это связываю с тем, что на Украине усилились репрессии в отношении теробороны. Они не хотят воевать против нас, и уж тем более им не близка идея смерти во имя Зеленского», – замечает Рогов.
«Однако тех, кто пытается бежать с поля боя, «встречают» заградотряды из запрещенного в России «Азова» и «Кракена». Мне известно о десяти подобных столкновениях за последний месяц. По меньшей мере семь человек были расстреляны, еще порядка 20 – ранены», – рассказал собеседник.
«Причем над беглецами издеваются, их пытают. Мы фиксировали случаи простреленных коленей, ножевых ранений и избиений. И единственный правильный вариант для солдат ВСУ – обратиться за спасением к России, что они и делают», – говорит эксперт.
«Желающие перейти на нашу сторону находят в Telegram чат-боты, пишут туда, а мы затем им помогаем. Бывают случаи, когда обращается всего один человек, а иногда и целая группа свыше десяти бойцов», – заключил Рогов.
Ранее стало известно о взятии под оперативный контроль четырех населенных пунктов в пригороде Орехова в Запорожской области. Также сообщалось о массовом переходе на сторону России солдат ВСУ. По отношению к сменившим сторону военным проводят профилактические мероприятия, проверяется их причастность к военным преступлениям.
При этом, отмечал Владимир Рогов, если их причастность не подтверждается, то спустя время они могут вернуться к нормальной жизни. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», таких людей уже немало, есть даже случаи, когда сменившие сторону бойцы воюют на нашей стороне.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с какими трудностями придется столкнуться ВС России при освобождении города Запорожье.
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Участник расправ над жителями Мариуполя «азовец» с позывным Расти раскрыл подробности преступлений
Боец нацбата «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) Дмитрий Канупер с позывным Расти признался в расстреле мирных граждан в Мариуполе.
Дмитрий Канупер вступил в «Азов» в феврале 2021 года, там ему присвоили позывной Расти, сообщается на сайте «Трибунал».
Канупер поступил в подразделение, базирующееся в поселке Юрьевка – в 40 км от Мариуполя в сторону Запорожской области. В обязанности Расти входили занятия спортом и тренировки с пулеметом.
Ротой группы разведки специального назначения, в которой служил Расти, командовал Александр Пастух (Механик), напрямую подчинявшийся командиру «Азова» Денису Прокопенко (Редису) или его заместителю Тавру. Заместителем Механика был Незнайка.
В первый взвод роты, где служил Расти, входили: командир Сергей Калиберда (Мангуст) и его фактический зам Кривой, а также Ведьмак, Жека, Ислам, Жрец, Тэйваз, Электрон, Музыка (Панама), Чаки, Ярыло, Тик-Так, Гиря, Вертуха.
24 февраля 2022 года по приказу Механика рота, в которой служил Расти, и снайперская группа выдвинулись в сторону Мариуполя. В городе «азовцы» заняли школу №42, расстреляв перед этим гражданских, которые укрывались в учебном заведении.
Позднее боевики расправились в школе еще примерно с 10–12 мирными гражданами. Мангуст, Бык и Панама расстреляли всех людей, которые были задержаны «азовцами» недалеко от своей новой базы и брошены в подвал здания за якобы имевшую место быть съемку на камеру техники «Азова».
Вместе с сослуживцами Расти, как правило, приезжал уже на готовые позиции: крыши многоэтажек, подъезды и дворы жилых домов, автобусные остановки. В частности, Кануперу были известны такие позиции, как Карбон, Джерело, Редут, Сомалии, Равлик. Задачей боевиков было наблюдение и укрепление в городе позиций ВСУ, Нацгвардии и морпехов. В распоряжении «азовцев» было, в частности, оружие НАТО: гранатометы «Матадор» и NLAW, автоматы МП-9, чешские боеприпасы для АГС, британские приборы ночного видения.
Примерно 27–28 февраля 2022 года группа, в которой служил Расти, выдвинулась в сторону поселка городского типа Мангуш, чтобы занять позиции для наблюдения за дорогой – по ней, предположительно, могли ехать силы ВС России.
На выезде с Мангуша Расти услышал выстрелы из БТР в сторону Запорожской области. Из пушки калибра 30 мм стрелок Варг, который в это время находился вместе с механиком-водителем Теплым, расстрелял гражданский автомобиль, ехавший в сторону Мангуша. Все мирные жители, которые были в машине, погибли.
В начале марта Расти, Мангуст, Тэйваз и Тик-Так находились на позиции в районе дома №35 по улице Латышева. Там же размещались военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие «азовцы» и техника – танк и БТР. Боевики вели артиллерийский огонь по кварталу Азовье. Снаряды попадали по жилым домам № 1, 5, 6. Очевидно, что все находившиеся там гражданские либо получили ранения, либо погибли.
8–9 марта Расти и Тик-так вели наблюдение с позиции возле автобусной остановки на пресечении улицы Куприна и бульвара Шевченко. Задача состояла в отслеживании местности на предмет появления танков ВС РФ. В это время Мангуст и Гиря находились в ТЦ «Порт-Сити», откуда они намеревались запустить БПЛА. Расти заметил, как по жилым домам Запорожского шоссе начались прилеты артиллерии, которые исходили со стороны размещения украинских сил. Гражданские, которые были в домах, скорее всего, были ранены или погибли.
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Неопознанный летательный аппарат заметили над Украиной
Flightradar заметил неопознанный летательный аппарат над югом Украины
В небе над югом Украины находился неопознанный летательный аппарат, который поднялся в воздух в Николаевской области, свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar.
Около 15.30 мск аппарат из района населенного пункта Новый Буг направился в сторону Одесской области, пролетел у границы с Молдавией, проследовав до поселка Тузлы, повернул в сторону поселка Сарата и полетел над приграничным пространством, минуя Тирасполь. После этого аппарат оставался над украинской территорией у границы. Около 21.00 мск он был над Кировоградской областью.
Затем аппарат, совершавший полет со средней скоростью в 200 км/ч, перестал отслеживаться на Flightradar. Судя по данным Flightradar, аппарат передавал неверный код транспондера из-за неисправности или неправильного программирования, передает РИА «Новости».
Напомним, полеты над территорией Украины совершают американские самолеты-разведчики.
Минобороны заявило об освобождении поселка Лобковое в Запорожской области
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Успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа на Запорожском направлении освобожден поселок Лобковое. Возле Каменского Запорожской области уничтожен ангар с вооружением и техникой ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у Табаевки, Тимковки и Берестового Харьковской области. Ликвидировано порядка 30 военнослужащих, бронемашина и гаубицы Д-20 и Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии Центрального военного округа на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 92-й и 66-й механизированных бригад ВСУ возле Макеевки и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), а также 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Недалеко от Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 40 военнослужащих, две машины пехоты, четыре бронемашины, гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
Добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации Южного военного округа на Донецком направлении освобожден пункт Клещеевка ДНР. Рядом со Звановкой ДНР уничтожен склад реактивных снарядов к системам залпового огня ВСУ. За минувшие сутки ликвидированы около 60 военнослужащих, три бронемашины, две самоходные артустановки «Гвоздика», а также гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20, сообщил Конашенков.
Кроме того, в районе Малой Токмачки Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37. Потери противника за сутки составили порядка 90 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронемашины, самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30.
В ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении на огневой позиции уничтожена американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и две гаубицы Д-30 и «Мста-Б».
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 78 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 103 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Участники встречи в Рамштайне не приняли решения по поставкам Киеву танков Leopard
Писториус: Участники встречи в Рамштайне не приняли решения по поставкам Киеву танков Leopard
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Участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине, еще не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks.
«Должен констатировать, что единой картины мнений нет, это однозначно. Впечатление, будто есть сплоченная коалиция, и лишь Германия встала у нее на пути, неверное, – сказал он. – Есть основания и в пользу поставок, и против. В нынешней ситуации войны, которая длится уже 11 месяцев, нужно внимательно взвешивать все аргументы за и против», – добавил министр, передает ТАСС.
«Сегодня мы еще не можем сказать, когда решение по «Леопардам» будет принято и каким оно будет», – добавил он.
Министр высказал мнение, что западные страны стремятся как можно скорее прийти к общей точке зрения.
Писториус уточнил, что утром распорядился проверить наличие и состояние имеющихся «Леопардов». Это нужно для того, чтобы «иметь возможность действовать быстро», если коалиция все же решит когда-то отправить Киеву боевые танки.
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия пока не хочет передавать танки Leopard 2 Украине из-за собственной истории.
Боррель озвучил затраты ЕС на Украину
Евросоюз и страны ЕС совместно уже выделили военную помощь Украине на 10 млрд евро, общая сумма помощи, в том числе гуманитарной, приближается к 50 млрд евро, заявил в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что Евросоюз и страны сообщества уже выделили Украине военную помощь в общей сумме на 10 млрд рублей, передает ТАСС.
Вместе с тем он отметил, что если сложить все, что Европа сделала для Украины, военную и экономическую, макрофинансовую и гуманитарную помощь всех видов, то это будет ближе к 50 млрд евро.
Ранее министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек заявил, что запасы вооружений советского образца в Евросоюзе исчерпаны, страны ЕС будут экстренно наращивать производство вооружений для Украины и для собственных армий.
Рогов сообщил об активных боях у города Орехова под Запорожьем
Рогов заявил об активных боях у города Орехова под Запорожьем
В пригородах Орехова в Запорожской области зафиксированы активные боевые действия, город расположен в 60 км от города Запорожье, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Боевые действия начались в ближайших пригородах Орехова, но это еще не штурм города, заявил Рогов ТАСС.
Он уточнил, что уже взяты высоты, дающие определяющий огневой контроль над Ореховом и другими населенными пунктами. Дальнейшие действия российских сил зависят от контроля над этими позициями, заключил Рогов.
В четверг Рогов заявлял, что российские войска установили оперативный контроль над несколькими населенными пунктами около Орехова.
Вашингтон посоветовал Украине вывести силы из Артемовска
Agence France-Presse рассказало о предложении Вашингтона вывести украинские войска из Артемовска
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По мнению США, Украине следует вывести войска из Артемовска (Бахмута), чтобы подготовить наступление, заявил американский чиновник высокого ранга.
Попытки вооруженных сил Украины удержать контроль над Артемовском, по мнению Вашингтона, мешает готовить наступление. Чиновник заявил, что бои за Артемовск выгодны России, так как у нее больше артиллерийских ресурсов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
AFP заявило, что «США советуют Украине вывести эти силы» для «переоснащения» и «присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование... хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге». Для обучения ВСУ требуется время, так что Киеву предлагается «обменять» Артемовск на такую подготовку. На обе задачи, как полагают в США, может не хватить ресурсов.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.
В Венгрии разъяснили претензии к Украине по Закарпатью
Венгерский политолог Кемени: Закарпатье заселяется украинцами, которые никогда там не жили
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Будапешт активно оказывает поддержку закарпатским венграм. Виктор Орбан пытается сохранить культурную идентичность проживающих там людей, однако его действия встречают резкое недовольство украинских националистов. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил венгерский политолог Ласло Кемени. Ранее руководство страны потребовало от Украины прекратить зверства против этнических венгров.
«На Украине всегда считали, что Закарпатье – это их территория. Поэтому официальному Киеву не особо нравились попытки Будапешта наладить диалог с венграми, проживающими на этих землях. Неудивительно, что их раздражает активность, предпринимаемая Виктором Орбаном на данном направлении», – считает профессор Будапештского университета Ласло Кемени.
«В частности, в Закарпатье на деньги нашей страны была создана футбольная академия и другие учреждения, куда устремилось множество детей. Конечно, большинство мер поддержки оказывалось молодежи региона. Сохранение венгерской идентичности – важная задача для нашего правительства. Между тем официальный Киев пытается воспрепятствовать действующим культурным связям», – акцентирует эксперт.
«Кроме того, Закарпатье заселяется украинцами, которые никогда не жили в данном регионе. Со зданий снимаются таблички на венгерском языке в общественных местах. Фактически происходит столкновение двух национальностей: этот вопрос крайне трудно решить, потому что никто никогда не осмелится сдать назад», – подчеркивает собеседник.
«Что касается отмены траншей, то я, откровенно говоря, не думаю, что это напрямую связано с обострением вокруг Закарпатья. Все-таки у Венгрии есть и свои внутренние проблемы, решить которые в настоящий момент несколько затруднительно. Поэтому это скорее вопрос бюджетной политики», – считает эксперт.
Ранее венгерское руководство потребовало от украинской стороны прекратить враждебные действия против этнических венгров в Закарпатской области. По данным СМИ, за последние несколько дней в городе Мукачево, где живет много этнических венгров, сняли венгерские флаги и демонтировали надписи на венгерском.
В октябре на бастионе мукачевского замка Паланок установили украинский трезубец, до этого там 35 лет находилась скульптура турула – птицы, считающейся одним из символов венгерского народа.
Мэр Мукачева Андрей Балога в своем Telegram-канале написал, что это знаковое место для общества и всего Закарпатья, именно поэтому там «в честь наших героев – защитников и защитниц – установили наш национальный символ».
Решение о демонтаже венгерской символики в Мукачеве вызвало негативную реакцию официального Будапешта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто расценил это как провокацию.
Осенью большой международный скандал вызвал шарф венгерского премьера Виктора Орбана, в котором он появился на футбольном матче национальной команды. На нем была изображена карта «Великой Венгрии» в границах до 1920 года. Тогда в состав венгерского государства входили территории, ныне принадлежащие Словакии, Австрии, Хорватии, Румынии и Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как это скажется на отношениях Венгрии с соседями.
Добавим, что в первые месяцы СВО на Украине высказывались мнения, что в случае коллапса украинской государственности Орбан должен взять под защиту венгров, проживающих в Закарпатской области.
Ранее Орбан на радио Kossuth выразил уверенность в том, что от конфликта на Украине в основном выигрывают США. А опрос в стране показал, что 97% граждан выступают против санкций ЕС.
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В ЕС заявили об исчерпанности запасов советских вооружений
Запасы вооружений советского образца в Евросоюзе исчерпаны, страны ЕС будут экстренно наращивать производство вооружений для Украины и для собственных армий, заявил министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек.
Бек считает, что единственный путь вперед – это вооружать, вооружать и вооружать Украину и вооружаться самим, поскольку запасы советских вооружений исчерпаны, передает ТАСС.
В ходе дискуссии о траектории отношений ЕС с Россией первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз в тесной кооперации с США не исключает введения санкций против иностранных государств и компаний, сотрудничающих с Россией и не признающих западные санкции.
За санкции активно выступил профессор Гарвардского института Кеннет Рогофф, который считает, что «даже в случае военного поражения России санкции не должны быть просто отменены, поскольку необходимо добиться смены режима». Он считает, что Россию нужно привести к «ужасающей бедности».
При этом участники обсуждения заявили, что их тревожит, что санкции против России, помимо 27 стран ЕС, США и Великобритании и Украины, поддержали только девять государств мира. Они считают, что нужно вести антироссийскую пропаганду в Африке и Латинской Америке.
Между тем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в конфликте на Украине наступает переломный момент, поэтому Запад должен не замедляться с оказанием военной помощи Киеву.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия заставила НАТО испытать «снарядный голод».
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Пушилин заявил о переброске подкреплений ВСУ в Марьинку
Украинская сторона продолжает переброску сил в район Марьинки в ДНР в попытке сдержать наступление, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
Бои в Марьинке ведутся за частный сектор, небольшие промышленные постройки, где ВСУ сдерживают освобождение и продвижение российских сил, заявил Пушилин, передает РИА «Новости».
Украинские военные перебрасывают туда резервы и пытаются доставить технику, чтобы задержать продвижение.
Марьинка располагается в пригороде Донецка, в километре от Петровского района города. Оттуда регулярно ведутся обстрелы столицы ДНР.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что ВСУ перебросили значительные военные силы с Запорожского направления к ДНР и ЛНР.