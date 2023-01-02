Французская компания GTT объявила о приостановке работы в России

Французская инжиниринговая компания Gaztransport & Technigaz (GTT) объявила о приостановке работы в России

Французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) объявила о решении приостановить работу в РФ и прекратить сотрудничество с российской судостроительной компанией «Звезда» по контракту на строительство 15 газовозов ледокольного класса, сообщила пресс-служба компании.

В компании сообщили, что Gaztransport & Technigaz останавливает деятельность в России после углубленного анализа восьмого и девятого пакетов европейских санкций, запрещающих предоставление инженерных услуг российским предприятиям, передает ТАСС.

Во французской компании уточнили, что с 8 января контракт с компанией «Звезда» будет приостановлен и участие GTT будет ограничено завершением проектов двух судов, работа над которыми продвинулась наиболее далеко. В компании заявили, что в будущем GTT не будет включать в свой портфель заказов российские проекты.

Напомним, 16 декабря минувшего года Евросоюз опубликовал в официальном журнале девятый по счету санкционный пакет против России.